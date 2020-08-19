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Чубаров просит Зеленского об эвакуации около сотни граждан Украины из лагеря беженцев в Сирии

Чубаров просит Зеленского об эвакуации около сотни граждан Украины из лагеря беженцев в Сирии

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой способствовать возвращению украинцев, которые, по его информации, больше года ожидают эвакуации из лагеря для беженцев Аль-Хол в Сирии.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемый Владимир Александрович, как Вы знаете, в международном лагере для беженцев Аль-Хол (Эль-Хол), что находится на территории Сирии, уже более 1,5 года ожидают эвакуации на родину около 100 граждан Украины - женщины и их несовершеннолетние дети. Повторно акцентирую ваше внимание на том, что речь идет исключительно о женщинах и их детях – гражданах Украины. Международные организации характеризуют условия в лагере Аль-Хол, как гуманитарный кризис: не хватает пищи, воды и медицинской помощи, дети умирают от болезней. Ежедневно умирают 10-20 человек", - говорится в сообщении.

По словам Чубарова, еще в мае 2019 года с участием представителей профильных задействованных ведомств при Кабинете Министров Украины была создана рабочая группа для координации действий привлеченных украинских министерств и ведомств по данной ситуации.

"Должен отметить, что за несколько месяцев совместной работы были выполнены все необходимые действия по подготовке к эвакуации граждан Украины, однако эвакуация не состоялась. Обо всем этом и о других обстоятельствах, которые не подлежат публичному обсуждению, я дважды - в декабря 2019 года и в июле 2020 года - направлял вам письма", - добавил Чубаров.

Кроме того, глава Меджлиса отметил, что еженедельно продолжают поступать обращения гражданок Украины, которые ожидают возвращения домой.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21108) Сирия (3154) украинцы (3881) Чубаров Рефат (943) эвакуация (2121)


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Топ комментарии
+19
А где мужья и папы этих женщин и деток? Воюют с кровавым режимом и головы своим противникам того?...В последнее время всё чаще слышим странные инициативы от Чубарова
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19.08.2020 09:57 Ответить
+19
Великобритания отказывается возвращать своих граждан, потому что это лагерь членов семей боевиков "Исламского государства".
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19.08.2020 10:06 Ответить
+18
Это лагерь где находятся бывшие бойцы ИГ, их жены и дети.
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19.08.2020 09:58 Ответить
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Срочно послать самолет МАУ !
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19.08.2020 09:54 Ответить
ага..та щаз..... он же не каламойшу попросил ))))
преЗЕдент только может взять это под личный контроль (но... от этого только хуже)
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19.08.2020 09:55 Ответить
Вопрос в другом, как граждане Украины оказались
в сирийском лагере беженцев и живут там уже не один год?
Гражданин Украины запросто может сесть в автобус
доехать до турции а оттуда без проблем попасть в Украину...
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19.08.2020 10:35 Ответить
наверное если б было так просто - доехали давно...
думаю там серьезная проблема, раз они не смогли бежать (может документы а может...папы этих деток...где-то...не там)
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19.08.2020 10:41 Ответить
А где мужья и папы этих женщин и деток? Воюют с кровавым режимом и головы своим противникам того?...В последнее время всё чаще слышим странные инициативы от Чубарова
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19.08.2020 09:57 Ответить
Папы, будучи в Украине наобеШШали нашим дурехам золотые горы и что будут они шейхинями, у них будут лакеи ну и все прочее... Лохушки уши развесили, приняли ислам, натрахали кучу детишек и вуаля А шейх оказался с голой жопой, ну правда не пЬЙОт, у них верой заприШШено
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19.08.2020 10:19 Ответить
Это лагерь где находятся бывшие бойцы ИГ, их жены и дети.
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19.08.2020 09:58 Ответить
Мужики бородатые в Европе новую жизнь начали. Забыли про своих наложниц.
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19.08.2020 09:59 Ответить
Зачем нам семьи террористов?
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19.08.2020 10:01 Ответить
принцев хотели..а пошло немного не так..
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19.08.2020 10:05 Ответить
Великобритания отказывается возвращать своих граждан, потому что это лагерь членов семей боевиков "Исламского государства".
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19.08.2020 10:06 Ответить
Зато для эвакуации 33 человек ( тещи, дети, любовницы) из Вены весной гоняли президентский борт
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19.08.2020 10:07 Ответить
бубочка как раз почти полтора года с булавой...
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19.08.2020 10:09 Ответить
А як вони туди попали? Якщо це родини іділівців, нехай москалі їх вивозять.
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19.08.2020 10:14 Ответить
Зегнида с ярмаком уже раздерибанили бабло
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19.08.2020 10:22 Ответить
Если у них нет собачки, то Чубаров обратился не по адресу
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19.08.2020 10:25 Ответить
Эти "украинки", жены убитых или находящихся в тюрьмах головорезов из ИГИЛ ! А детки -это личинки будущих убийц .Если погуглить, то можно найти интервью этих "украинок", где они оправдывают ИГИЛ и своих муженьков .Так что Чубаров , извини, но они тут нахрен не нужны , пусть там остаются !
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19.08.2020 10:29 Ответить
Там скорее всего крымские татары , Чубар видимо надеется , что они в Крым рванут ***** дразнить.
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19.08.2020 10:32 Ответить
А в Крым их и не пустят , дразнить будут нас.
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19.08.2020 10:41 Ответить
И к бабке не ходи.Мало нам треть страны ватноголовых , так еще и ИГИЛа не хватает для полноты ощущений.
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19.08.2020 10:43 Ответить
Скорей всего это не украинки а татарки ..., с паспортом Украины .
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19.08.2020 10:41 Ответить
Так на цензоре это норма , путать украинцев и граждан Украины.
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19.08.2020 10:44 Ответить
Постарів ти Рефат , хрєнь якусь городишь !!))
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19.08.2020 10:31 Ответить
чупакабром решил опять поиграть в шыкаладное мыролюбство.
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19.08.2020 10:41 Ответить
Темная личность...
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19.08.2020 10:51 Ответить
какие нах граждане Украины? чубаров че на дурь подсел? граждане Украины находятся у себя дома. а там шалупень игиловская.
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19.08.2020 10:52 Ответить
Дивився документальний фільм про цих жінок терористів. Знімали в тому таборі про який каже Чубаров.
Проблема в тому, що у них нема документів, а часто і родичів в Украіні. Встановити громадянами якоі краіни вони є насправді важко. Готові назватись громадянами хоч Зімбабве, аби вирватись з того табору. Але іх не випускають, бо багато з них мають кримінальне минуле.
Велике питання що виросте з тих дітей, вихованних на ненависті. Велике питання що в головах тих жінок. Зараз вони готові на все щоб втекти. А що потім??? Потім візьмуться за старе. Іх колишнє знайде іх в Украіні. Знайде і покладе бомбу в руки.
Навіщо нам таке? Хай несуть відповідальність за власне життя та вчинки
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19.08.2020 11:16 Ответить
Никаких эвакуаций не должно быть !Эти придурки попёрлись за мужьями которые воевали за Игил.Если нет мозгов то пусть там и сидят. Такие идиотки с с детьми здесь нафиг не нада.
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19.08.2020 11:20 Ответить
Аль-Хол (Эль-Хол, Эль-Хольhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%BE%D0%BB#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%BE%D0%BB#cite_note-2 [2] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA араб. الهول‎‎) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F сирийский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2 лагерь беженцев в https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%BE%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1 одноимённом городе https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Hawl [en] в районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Эль-Хасака мухафазы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0) Эль-Хасака на северо-востоке Сирииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%BE%D0%BB#cite_note-bbc-3 [3] , в 38 км к юго-востоку от города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0 Эль-Хасака .

Значить автобус до Стамбула туди не ходить. Якщо вони ще громадяни України то мож забрати, москалі забрали тільки дітей-сиріт (видно народились в рашці).
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19.08.2020 11:28 Ответить
Півтора року і стали українки, а раніше ким були?
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19.08.2020 11:49 Ответить
Как оттяпать Крым - так Татары.
Если нужна помощь - Украинцы.
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19.08.2020 12:05 Ответить
Великий ерогований член йому по всій морді. Не вистачало нам тут ще мусульманського мракобісся.
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19.08.2020 12:52 Ответить
Почитал про этот лагерь, там много гражданок из разных стран, и большинство не спешит их забирать. Французы забрали только детей-сирот, британцы в полный отказ ушли, а кого-то даже гражданства лишили. Так что вопрос тут не однозначный. К тому же если дети родились там, они наверняка получили местное гражданство, и их матери возможно получили гражданство, ведь получается не первый год там. Тогда как бы получается, что дети совсем не граждане Украины, а их матери - кандидатки на лишение гражданства по причине добровольного вступления в другое. Но тут полагаю, нужен индивидуальный подход, нужно отправить психологов, чтобы выяснили, насколько они пропитались игиловской пропагандой или они реально жертвы, которых нужно срочно забирать домой.
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19.08.2020 12:52 Ответить
Немцы лишают их гражданства. Нет граждан - нет проблемы.

Чубаров просить Зеленського про евакуацію близько сотні громадян України з табору біженців у Сирії - Цензор.НЕТ 5925
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19.08.2020 12:58 Ответить
 
 