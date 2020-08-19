Чубаров просит Зеленского об эвакуации около сотни граждан Украины из лагеря беженцев в Сирии
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой способствовать возвращению украинцев, которые, по его информации, больше года ожидают эвакуации из лагеря для беженцев Аль-Хол в Сирии.
Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемый Владимир Александрович, как Вы знаете, в международном лагере для беженцев Аль-Хол (Эль-Хол), что находится на территории Сирии, уже более 1,5 года ожидают эвакуации на родину около 100 граждан Украины - женщины и их несовершеннолетние дети. Повторно акцентирую ваше внимание на том, что речь идет исключительно о женщинах и их детях – гражданах Украины. Международные организации характеризуют условия в лагере Аль-Хол, как гуманитарный кризис: не хватает пищи, воды и медицинской помощи, дети умирают от болезней. Ежедневно умирают 10-20 человек", - говорится в сообщении.
По словам Чубарова, еще в мае 2019 года с участием представителей профильных задействованных ведомств при Кабинете Министров Украины была создана рабочая группа для координации действий привлеченных украинских министерств и ведомств по данной ситуации.
"Должен отметить, что за несколько месяцев совместной работы были выполнены все необходимые действия по подготовке к эвакуации граждан Украины, однако эвакуация не состоялась. Обо всем этом и о других обстоятельствах, которые не подлежат публичному обсуждению, я дважды - в декабря 2019 года и в июле 2020 года - направлял вам письма", - добавил Чубаров.
Кроме того, глава Меджлиса отметил, что еженедельно продолжают поступать обращения гражданок Украины, которые ожидают возвращения домой.
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преЗЕдент только может взять это под личный контроль (но... от этого только хуже)
в сирийском лагере беженцев и живут там уже не один год?
Гражданин Украины запросто может сесть в автобус
доехать до турции а оттуда без проблем попасть в Украину...
думаю там серьезная проблема, раз они не смогли бежать (может документы а может...папы этих деток...где-то...не там)
Проблема в тому, що у них нема документів, а часто і родичів в Украіні. Встановити громадянами якоі краіни вони є насправді важко. Готові назватись громадянами хоч Зімбабве, аби вирватись з того табору. Але іх не випускають, бо багато з них мають кримінальне минуле.
Велике питання що виросте з тих дітей, вихованних на ненависті. Велике питання що в головах тих жінок. Зараз вони готові на все щоб втекти. А що потім??? Потім візьмуться за старе. Іх колишнє знайде іх в Украіні. Знайде і покладе бомбу в руки.
Навіщо нам таке? Хай несуть відповідальність за власне життя та вчинки
Значить автобус до Стамбула туди не ходить. Якщо вони ще громадяни України то мож забрати, москалі забрали тільки дітей-сиріт (видно народились в рашці).
Если нужна помощь - Украинцы.