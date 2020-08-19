Чубаров просит Зеленского об эвакуации около сотни граждан Украины из лагеря беженцев в Сирии

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой способствовать возвращению украинцев, которые, по его информации, больше года ожидают эвакуации из лагеря для беженцев Аль-Хол в Сирии.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемый Владимир Александрович, как Вы знаете, в международном лагере для беженцев Аль-Хол (Эль-Хол), что находится на территории Сирии, уже более 1,5 года ожидают эвакуации на родину около 100 граждан Украины - женщины и их несовершеннолетние дети. Повторно акцентирую ваше внимание на том, что речь идет исключительно о женщинах и их детях – гражданах Украины. Международные организации характеризуют условия в лагере Аль-Хол, как гуманитарный кризис: не хватает пищи, воды и медицинской помощи, дети умирают от болезней. Ежедневно умирают 10-20 человек", - говорится в сообщении.

По словам Чубарова, еще в мае 2019 года с участием представителей профильных задействованных ведомств при Кабинете Министров Украины была создана рабочая группа для координации действий привлеченных украинских министерств и ведомств по данной ситуации.

"Должен отметить, что за несколько месяцев совместной работы были выполнены все необходимые действия по подготовке к эвакуации граждан Украины, однако эвакуация не состоялась. Обо всем этом и о других обстоятельствах, которые не подлежат публичному обсуждению, я дважды - в декабря 2019 года и в июле 2020 года - направлял вам письма", - добавил Чубаров.

Кроме того, глава Меджлиса отметил, что еженедельно продолжают поступать обращения гражданок Украины, которые ожидают возвращения домой.

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