Ко Дню Независимости "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда из Одессы в Киев и Львов

Учитывая повышенный спрос на пассажирские перевозки в праздничные дни, Укрзализныця назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости Украины. Они отправятся из Одессы во Львов и Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В частности, 22 и 24 августа в обоих направлениях осуществит рейсы поезд №224 / 223 Одесса - Киев. Из Киева отправление в 8:06 и прибытие в Одессу в 18:18. Отправление из Одессы о 11:03 и прибытие в Киев в 20:31.

Поезд №168 / 167 Львов - Одесса в обоих направлениях осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа. Отправление из Львова в 9:40 и прибытие в Одессу в 20:23. В обратном направлении отправление в 10:16 и прибытие во Львов в 21:05.

Скоро билеты можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

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Напомним, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленную обработку проходит постельное белье во время стирки. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.