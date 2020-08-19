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Новости День Независимости
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Ко Дню Независимости "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда из Одессы в Киев и Львов

Ко Дню Независимости

Учитывая повышенный спрос на пассажирские перевозки в праздничные дни, Укрзализныця назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости Украины. Они отправятся из Одессы во Львов и Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В частности, 22 и 24 августа в обоих направлениях осуществит рейсы поезд №224 / 223 Одесса - Киев. Из Киева отправление в 8:06 и прибытие в Одессу в 18:18. Отправление из Одессы о 11:03 и прибытие в Киев в 20:31.

Поезд №168 / 167 Львов - Одесса в обоих направлениях осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа. Отправление из Львова в 9:40 и прибытие в Одессу в 20:23. В обратном направлении отправление в 10:16 и прибытие во Львов в 21:05.

Скоро билеты можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 22 августа возобновляется курсирование поезда Львов-Солотвино, - Укрзализныця

Напомним, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленную обработку проходит постельное белье во время стирки. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

День Независимости (1196) Львов (4607) Одесса (7963) поезд (1032) Укрзализныця (2767)


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Топ комментарии
+2
Ко Дню Независимости "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных новых места для чиновников "наглядачів" с зарплатой и премиальными 1 500 000 млн. гривен в месяц + добавки за чиновничьи услуги.
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19.08.2020 10:10 Ответить
+1
А парад будет на День Независимости?
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19.08.2020 09:56 Ответить
+1
та да! пройдут парадом от входа к центральной трибуне верховнойзрады разжиревшие и зажравшиеся слуги народные (и слуги народа зеленые центральной колонной)))) снимая все на гаждеты...(а потом в буфете или еще гденить полирнут шампанью под хор верёвкой (виселаписенька)))... и фсё!
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19.08.2020 10:03 Ответить
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А парад будет на День Независимости?
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19.08.2020 09:56 Ответить
та да! пройдут парадом от входа к центральной трибуне верховнойзрады разжиревшие и зажравшиеся слуги народные (и слуги народа зеленые центральной колонной)))) снимая все на гаждеты...(а потом в буфете или еще гденить полирнут шампанью под хор верёвкой (виселаписенька)))... и фсё!
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19.08.2020 10:03 Ответить
Зебилы, приезжайте во Львов. Коронавирусом всех обеспечим.
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19.08.2020 10:04 Ответить
Чего-чего, а этого добра у вас навалом.
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19.08.2020 10:09 Ответить
Так есть эпидемия или нет?
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19.08.2020 10:08 Ответить
Если до тебя ещё не дошло, то эпидемии нет.
А когда дойдёт, то будет поздно.
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19.08.2020 10:11 Ответить
Что должно дойти: эпидемия которой нет, по вашему, или то когда вы определитесь есть эпидемия или нет?
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19.08.2020 10:17 Ответить
Чего ты занервничал?
Я ж не про умственные способности.
Дойдёт до тебя (в смысле - заболеешь), значит - есть.
Не заболеешь, чего тебе желаю, значит - нет.
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19.08.2020 10:20 Ответить
У вас ещё и смысл там был? Да вы наверно не нервничающий гений! Ну так объясните пожалуйста всё таки с поездами: это там в них заболеют или нет, дойдёт по вашему до пассажиров поезда или не дойдёт? Вы наконец то определились есть эпидемия или нет?
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19.08.2020 10:45 Ответить
Ко Дню Независимости "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных новых места для чиновников "наглядачів" с зарплатой и премиальными 1 500 000 млн. гривен в месяц + добавки за чиновничьи услуги.
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19.08.2020 10:10 Ответить
Отыскались скрытые резервы.
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19.08.2020 10:12 Ответить
Щось я не впоропаю: коли було по 500 випадків на добу, то табу ставили на все! Зараз до 2-х тисяч "рекорди" б"ємо і додаткові потяги... Це як?
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19.08.2020 10:26 Ответить
Козлы!
Это день независимости, а не новый год что бы ехать на майдан и смотреть на ёлку
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19.08.2020 10:37 Ответить
Про справидливость вдруг заговорила на Московском РТР беременная маргарита куян(была симонян) дир.неРаша тудей(там русских нет и не было вообще).Вчера у Малахова СОЗДАТЕЛЬ ФЕЙКА О РАСПЯТЫХ ДЕТЯХ В УКРАИНЕ И КАРАБАХЕ(2016г.) вместе с бывшим пом.Старовойтовой( раньше она в перерывах передачи шла в туалет,а зрителям г.что звонила в Карабах,где очень плохо арабам) и еще одним арабохаем +остальная свора напали на артиста Ефремова ЗА ЕГО АНТИПУТИНСКИЕ СТИШКИ И "БЕССОВЕСТНОСТЬ" и заодно им подвернулся одэр(азэр) Эльман Пашаев-адвокат дьявола как визжал вор милонов.-депутат от С.Е.Поймав против.сторону на фальшивом(искуственном видео-"доказательстве"?) Эльман оставил всех без улик, а скоро конец суда.И пошла помойка на канале "РТР" Входящий в тройку самых оплачеваемых адвокатов России Эльман вдруг стал вчера безденежным,незнакомым(первый раз слышым г.араб завистливый),его машина "дешевая",живет в бане(??) -другие подученые,Жирик тоже подк-ся,а ведь куян НАФИГ послали президенты 7 крупных стран мира.Она не только "распяла" детей ,но вели(ее уроды) из Одэрбэйджана в 1916г.РЕПОРТАЖ,ГДЕ С ОДЭРИ ПЕРЕВЕЛИ ВСЕ АБСОЛЮТНО НАОБОРОТ.также корреспондет Сагал с ЧИСТЕЙШИМ МОСКОВСКИМ картавым акцентом,НО ЖИЛ 50лет(КОГДА?) в Сирии и "НАШЕЛ" там квитанции с турецких фабрик,где шьют форму для ИГИЛА(???-неРаша тудей.)Россия разваливается,а эти ускоряют.Скоро их ТВ прев-ся в дерьмо.21 сентября Древние Кампитальные(12 Кантапинских улиц Баку=12Ватиканам-Бек Отец Кровей) праздники Омура(Жизнь)-наоборт РИМ.Наши Древние Общие праздники- СТРАШНЫЙУДАР ПО ЗАХВАТЧИКАМ КРЕМЛЯ!
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19.08.2020 10:46 Ответить
 
 