Киев и 13 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина: в столице и 8 регионах загруженность коек в больницах превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 19 августа Киев и 13 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

К ослаблениюю карантинных мер не готовы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

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В частности в г. Киев и восьми областях заполненность коек в больницах первой волны пациентами с COVID-19 превышает 50%. Больше всего больничных коек заполнено в Винницкой области (88,3%), Волынской (80,1%), Ивано-Франковской (75,5%) и Черновицкой (65%) областях.