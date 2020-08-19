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Киев и 13 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина: в столице и 8 регионах загруженность коек в больницах превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 19 августа Киев и 13 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
К ослаблениюю карантинных мер не готовы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.
В частности в г. Киев и восьми областях заполненность коек в больницах первой волны пациентами с COVID-19 превышает 50%. Больше всего больничных коек заполнено в Винницкой области (88,3%), Волынской (80,1%), Ивано-Франковской (75,5%) и Черновицкой (65%) областях.
Топ комментарии
+4 Gennadiy #466698
показать весь комментарий19.08.2020 10:15 Ответить Ссылка
+2 Yakov Yakov
показать весь комментарий19.08.2020 10:12 Ответить Ссылка
+2 Безенчук
показать весь комментарий19.08.2020 10:16 Ответить Ссылка
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Только она спасёт Украину от коронавируса.
У неё в запасе много мудрых советов.
Зелёная нечисть отдаёт государственные деньги врачам-паразитам за должности, а не за вылеченных пациентов.
за час пандемії не створено жодного нового ліжка в інфекційних відділеннях
з фонду на боротьбу з ковідом лише 5% витрачено на медицину
може, проблема в тому, що не "хворих багато", а ліжок замало? може, варто відкривати нові лікарні? може, досить красти?