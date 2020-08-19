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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и 13 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина: в столице и 8 регионах загруженность коек в больницах превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 13 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина: в столице и 8 регионах загруженность коек в больницах превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 19 августа Киев и 13 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

К ослаблениюю карантинных мер не готовы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

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В частности в г. Киев и восьми областях заполненность коек в больницах первой волны пациентами с COVID-19 превышает 50%. Больше всего больничных коек заполнено в Винницкой области (88,3%), Волынской (80,1%), Ивано-Франковской (75,5%) и Черновицкой (65%) областях.

Киев и 13 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина: в столице и 8 регионах загруженность коек в больницах превышает 50%, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4907) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Где подевались 65 млрд. грв. выделенных на борьбу с COVID-19? Может пора заводить уголовное дело в связи с не целевой растратой средств?
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19.08.2020 10:15 Ответить
+2
якщо міністра стєпанова замінити на попугая, гірше не стане.
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19.08.2020 10:12 Ответить
+2
Но на кого менять, на Супрун?
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19.08.2020 10:16 Ответить
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якщо міністра стєпанова замінити на попугая, гірше не стане.
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19.08.2020 10:12 Ответить
Но на кого менять, на Супрун?
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19.08.2020 10:16 Ответить
Да!!!
Только она спасёт Украину от коронавируса.
У неё в запасе много мудрых советов.
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19.08.2020 10:24 Ответить
Зеленые ублюдки не прекращают приписки КОВИДА всем случаям ОРВИ, бронхитов и пневмоний. Это уже переходит все границы. Им уже и ВОЗ сказала недавно, чтобы прекращали эту липовую пандемию, которой не было, чтобы прекращали этот липовый карантин, а они не реагируют, им понравилось держать людей в масках, дома, запрещать митинги и собрания и ограничивать их гражданские права, нарушать Конституцию.Лишают людей дохода, образования нормального, здоровья и жизни, так как в карантин позакрывали больницы и отменили плановое обследование и лечение, сколько онкобольных пострадало и запустило свои заболевания до стадии неизлечимости, сколько хроников пострадало. Ужас. Сатанячья власть рулит, а народ терпит и молчит, хотя европейцы митингуют против этого беспредела во всех странах.
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19.08.2020 10:40 Ответить
Вы думаете, что кто-то действовал бы по другому? А о приписках Вы откуда знаете? Считали? Вам бы только митинговать, есть конкретные идеи?
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19.08.2020 10:51 Ответить
Адвокатов сатаны прошу не писать под моими комментариями.
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19.08.2020 10:54 Ответить
Сатана- это с рогами и фостом?
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19.08.2020 11:04 Ответить
Менять только на Супрун.
Зелёная нечисть отдаёт государственные деньги врачам-паразитам за должности, а не за вылеченных пациентов.
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19.08.2020 10:52 Ответить
Методичку опять запостили. Смените пластинку.
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19.08.2020 10:54 Ответить
путинская методичка у вас. Я пишу своё мнение. Пусть врачи-паразиты не трогают мои деньги.
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19.08.2020 10:57 Ответить
Путин причем тут? Вы вменяемый?
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19.08.2020 11:01 Ответить
Ще й як "стане"! Йому и його жінці - сімейному "бізнесу" гаплик!
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19.08.2020 10:16 Ответить
Где подевались 65 млрд. грв. выделенных на борьбу с COVID-19? Может пора заводить уголовное дело в связи с не целевой растратой средств?
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19.08.2020 10:15 Ответить
Президент Степанов рулит.
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19.08.2020 10:39 Ответить
Коли всі кошти з фонду розікрадені, а лікарні "оптимізовано", тобто тупо закрито (на вимогу економічного вбивці - МВФ) то дійсно коли жива одна лікарня на область то в неї всі ліжка будуть зайняті, а ще скоро осінь і Біллу Гейтсу потрібно відбити ті кошти, які він надав на розробку ковидла корпорації СЕРІ і доктору Баріку і доктору Фаучі і Імперському коледжу, і кошти на хабарі ВООЗ. Зелені дармоїди також раді закрити щоб ще щось розпродати для гешефту і без протестів вулиці.
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19.08.2020 10:52 Ответить
Лікарні потрібно було закрити. Такої кількості лікарів-паразитів Україні не треба.
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19.08.2020 10:59 Ответить
Вы явно псих
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19.08.2020 11:03 Ответить
За вашою логікою і населення потрібно теж скоротити, бо такої кількості ідіотів теж не потрібно Україні. Що і робить МВФ в смичці з владою і дурнями які її вибрали, коли земля дісталась дурням її відберуть більш розумні і агресивні нації.
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19.08.2020 11:04 Ответить
Розумні нації слухають поради МВФ, а такі типу Північної Кореї, Венесуели і Зімбабве не слухають.
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19.08.2020 11:08 Ответить
Ну і назвіть ті нації які стали успішними завдякі МВФ? Ви мабуть не читали Confessions of an Economic Hit Man Д. Перкінса.
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19.08.2020 11:13 Ответить
Естонія.
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19.08.2020 11:34 Ответить
Не смішіть людей шановний , цей економічний убивця - МВФ знизив прогноз росту економіки Естонії в цьому році на третину до 1,5%, хоч ще в квітні фонд очікував зростання економіки Естонії на 2,2%. МВФ проти пенсійної реформи в Естонії, проти підвищення заплат робітникам, тобто, МВФ це знаряддя міжнародних корпорацій для заганяння країн в борги і відстоювання інтересів саме міжнародних корпорацій і політики тихої колонізації, це загарбання корпораціями мінеральних родовищ, захапування землі і прісної води, знищення урядів, які проводять незалежну економічну політику, заганяння в боргову яму і потім диктування уряду боржнику як і що треба робити. .
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19.08.2020 13:12 Ответить
"загруженность коек в больницах превышает 50%"

за час пандемії не створено жодного нового ліжка в інфекційних відділеннях
з фонду на боротьбу з ковідом лише 5% витрачено на медицину

може, проблема в тому, що не "хворих багато", а ліжок замало? може, варто відкривати нові лікарні? може, досить красти?
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19.08.2020 11:20 Ответить
 
 