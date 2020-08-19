За минувшие сутки во время разминирования на Луганщине обнаружили 10 артиллерийских снарядов, 18 минометных мин и 3 гранаты, - ГСЧС
Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины на Луганщине за минувшие сутки обследовали 2,97 га территории области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отмечается, что в Попаснянском и Новоайдарском районах обнаружены и изъяты 10 артиллерийских снарядов, 18 минометных мин и 3 гранаты.
Кроме того, обследовано 0,1606 га в Попаснянском районе, где выявлены и переданы под охрану Национальной гвардии 6 взрывоопасных предметов.
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