Ссорились под окнами: на Днепропетровщине пьяный мужчина стрелял по детям из пневматического оружия. ФОТО
В Каменском полицейские задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в сторону детей. По его словам он пытался напугать несовершеннолетних, устроивших ссору во дворе под его окнами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Каменского отдела полиции.
"17 августа около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что из окна 2-го этажа мужчина стреляет в сторону детей. К счастью, от действий мужчины, у одного из детей остался только маленький синяк. Полицейские Пивденного отделения полиции установили, что 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из пневматического оружия осуществил несколько выстрелов в сторону детей", - сказано в сообщении.
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
С места происшествия правоохранители изъяли оружие и пули, которые направлены на экспертное исследование.
По согласованию с местной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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інша справа що у нас закони такі що навіть у власній хаті зброєю оборонятись резиковано, ненароком прибєш злочинця і сядеш на нари.
и выносить кирпичи на мусор
повір пройде що пару років і по дітях(13-18рр.) будуть не з пневматів стріляти.
Розмова про інше, кулька з СО-шки на відстані десять метрів в гіршому випадку зробить невеликий синяк, а бабка з ковінькою може голову розбити чи навіть вбити дитину. Новина з розряду "вчора річкою проплила дохла свиня"