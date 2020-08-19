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Ссорились под окнами: на Днепропетровщине пьяный мужчина стрелял по детям из пневматического оружия. ФОТО

Ссорились под окнами: на Днепропетровщине пьяный мужчина стрелял по детям из пневматического оружия. ФОТО

В Каменском полицейские задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в сторону детей. По его словам он пытался напугать несовершеннолетних, устроивших ссору во дворе под его окнами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Каменского отдела полиции.

"17 августа около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что из окна 2-го этажа мужчина стреляет в сторону детей. К счастью, от действий мужчины, у одного из детей остался только маленький синяк. Полицейские Пивденного отделения полиции установили, что 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из пневматического оружия осуществил несколько выстрелов в сторону детей", - сказано в сообщении.

Ссорились под окнами: на Днепропетровщине пьяный мужчина стрелял по детям из пневматического оружия 01
Фото: сайт полиции

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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С места происшествия правоохранители изъяли оружие и пули, которые направлены на экспертное исследование.

По согласованию с местной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

дети (6613) Нацполиция (16610) стрельба (3274) Днепропетровская область (4179)


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Топ комментарии
+18
Летом в открытые окна постоянно долетает визгливый детский (9-11 лет) трехэтажный мат со спортивной площадки и просто с улицы. Может и накопилось у мужика? ПОРА В ШКОЛУ!!!
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19.08.2020 10:32 Ответить
+12
Дайте угадаю - "детям" было по 16 лет, они пили пивко, курили на лавочке под окнами и матюкались на весь двор, в ответ на замечание мужика - послали его нахрен.
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19.08.2020 11:00 Ответить
+11
Хотілося б дізнатись, яка сварка виникла між дітьми та вік цих неповнолітніх ( адже неповнолітніми вважаються діти від 14 до 18 років). У нас на районі такі самі неповнолітні понабухуються і вищать під вікнами від 20.00 до 04.00 години, а інколи влаштовують дискотеки. На зауваження не реагують, ще й можуть послати. Неодноразові виклики поліції ні до чого не приводять - тільки роз'яснювальна робота, яка їм по цимбалам. Таких "малолєток" я й сам якщо б не перестріляв би, то змусив би поважати інших і на 15 діб громадських робіт по збиранню недопалків, пляшок, використаних ними же презервативів та тп.
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19.08.2020 11:02 Ответить
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Летом в открытые окна постоянно долетает визгливый детский (9-11 лет) трехэтажный мат со спортивной площадки и просто с улицы. Может и накопилось у мужика? ПОРА В ШКОЛУ!!!
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19.08.2020 10:32 Ответить
Эти малость не доделанные "детки" в 2 ночи устраивают свои "разборки" в песочнице в стиле "ауе" ,тупо перед окнами домов спящих граждан, которым уже сегодня на работу вставать. Поэтому там надо начинать с родителей, которые непонятно как их воспитывают и полицию, которая трубку не берёт, привлекать почаще
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19.08.2020 11:04 Ответить
37 лет алконавту, уже мозг разрушен.
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19.08.2020 10:34 Ответить
мужчина стреляет в сторону детей. /Было бы оружие не только у бандюганов родители детей стреляли бы ответ в сторону мужчины. Для пользы мужчины и детей.
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19.08.2020 10:39 Ответить
пфф, мати зброю тобі ніхто не забороняє, зібрав пару довідок і купляй собі.
інша справа що у нас закони такі що навіть у власній хаті зброєю оборонятись резиковано, ненароком прибєш злочинця і сядеш на нари.
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19.08.2020 11:01 Ответить
Есть такие компашки что реально хочется выйти и прибить парочку, но потом вспоминаешь себя такого и отпускает.
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19.08.2020 10:41 Ответить
а представьте каково тем людям, которые начинают "вспоминать себя такого" - а оказывается ты был нормальный и под окнами не орал и не матюкался
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19.08.2020 11:13 Ответить
Ну всё!!!! Теперь он на своём втором этаже раз десять будет стеклить окна
и выносить кирпичи на мусор
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19.08.2020 10:41 Ответить
Пффф, СО2 пукаль даже термина "пневматическое оружие" недостоин.
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19.08.2020 10:42 Ответить
что бы инвалидом сделать на всю жизнь, этого хватит?
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19.08.2020 10:45 Ответить
Разве что в глаз попасть.
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19.08.2020 10:53 Ответить
в том то и дело.
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19.08.2020 10:56 Ответить
так то і з рогатки можна в око поцілити
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19.08.2020 11:03 Ответить
суть в том, что гребаный 37 летний алкаш стрелял в сторону детей, а не в том, с чего именно он стрелял.
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19.08.2020 11:19 Ответить
потрібно розуміти, що діти зараз не ангели яких у школі навчають поважати старших.
повір пройде що пару років і по дітях(13-18рр.) будуть не з пневматів стріляти.
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19.08.2020 11:49 Ответить
жесть, вы считаете нормой, то, что утырок стрелял в сторону детей и даже попал?
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19.08.2020 12:01 Ответить
Дайте угадаю - "детям" было по 16 лет, они пили пивко, курили на лавочке под окнами и матюкались на весь двор, в ответ на замечание мужика - послали его нахрен.
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19.08.2020 11:00 Ответить
Хотілося б дізнатись, яка сварка виникла між дітьми та вік цих неповнолітніх ( адже неповнолітніми вважаються діти від 14 до 18 років). У нас на районі такі самі неповнолітні понабухуються і вищать під вікнами від 20.00 до 04.00 години, а інколи влаштовують дискотеки. На зауваження не реагують, ще й можуть послати. Неодноразові виклики поліції ні до чого не приводять - тільки роз'яснювальна робота, яка їм по цимбалам. Таких "малолєток" я й сам якщо б не перестріляв би, то змусив би поважати інших і на 15 діб громадських робіт по збиранню недопалків, пляшок, використаних ними же презервативів та тп.
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19.08.2020 11:02 Ответить
важко навіть порахувати скільки разів я півночі розробляв план метання пляшок з даху будинку по компанії неповнолітніх довбодятлів, що регочуть, як купа навіжених бісів і грають на гітарі "владімірскій цєнтрал вєтєр сєвєрний", і врешті в районі 3 ночі переходив спати на інший бік квартири, що виходить вікнами на вулицю
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19.08.2020 11:19 Ответить
Вам повезло. У меня все окна выходят на одну сторону и эти малолетние ублюдки уже задолбали своими воплями и музоном. Тоже охота их пострелять.
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19.08.2020 11:41 Ответить
В такому випадку, держава повинна забезпечувати порядок сама. Бо вже дістали крики й матюки під вікнами від вечора до ранку, обдовбані й п'яні "дітки" не дають спати людям. До речі, молоді, яка на канікулах всю ніч сидить, спілкується й співає під тими ж вікнами, закинути нічого - це саме їхній час, самі такими були.
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19.08.2020 11:17 Ответить
а в мене під будинком за малими дітьми до 10 років бігала стара баба з ковінькою. Вражаюча дія ковіньки в багато разів перевищує дію цієї СО-шки.
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19.08.2020 11:44 Ответить
Бабця одна, дітей багато... Вони просто обступають її з усіх боків і починають цькувати, особливо відбиті кидають скалки та каміння. Тож дія там чудова, але переважно на саму таку відчайдушну бабцю...
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19.08.2020 13:22 Ответить
Ні, діти просто гралися на дитячій площадці. Звичайні діти, бігали один за другим та галасували. Бабця стара і вже несповна розуму, для неї було забагато дитячого вереску. Деякі за таке навіть вбивають дітей.
Розмова про інше, кулька з СО-шки на відстані десять метрів в гіршому випадку зробить невеликий синяк, а бабка з ковінькою може голову розбити чи навіть вбити дитину. Новина з розряду "вчора річкою проплила дохла свиня"
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19.08.2020 13:43 Ответить
Всім, кого дістають компанії неповнолітніх під вікнами рекомендую звернути увагу на потужні пищалки частотою біля 18КГц. Доросла людина вже не чує цих звуків, а для осіб до 18 років це, створює реальний дискомфорт.
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19.08.2020 11:48 Ответить
Тобто коли ця шпана в 3 ночі буха в хламіну оре під твоїми вікнами і посилає всіх нах - це для поліції норм, а як трохи клепки їм у макітри вбити кількома пострілами із пневматики - це вже кримінал... Дебілізм нашого законодавства та недолугість поліції все ще вражає своєю неприхованою прямотою...
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19.08.2020 13:21 Ответить
П'яні підлітки для поліції то, гемморой, а ось "мужик стріляв в дітей!" це, на кримінал тягне. Перспективна справа.
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19.08.2020 13:45 Ответить
 
 