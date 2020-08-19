Ссорились под окнами: на Днепропетровщине пьяный мужчина стрелял по детям из пневматического оружия. ФОТО

В Каменском полицейские задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в сторону детей. По его словам он пытался напугать несовершеннолетних, устроивших ссору во дворе под его окнами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Каменского отдела полиции.

"17 августа около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что из окна 2-го этажа мужчина стреляет в сторону детей. К счастью, от действий мужчины, у одного из детей остался только маленький синяк. Полицейские Пивденного отделения полиции установили, что 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из пневматического оружия осуществил несколько выстрелов в сторону детей", - сказано в сообщении.



Фото: сайт полиции

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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С места происшествия правоохранители изъяли оружие и пули, которые направлены на экспертное исследование.

По согласованию с местной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.