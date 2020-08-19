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Новости Агрессия России против Украины
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Версия о том, что боевиков "Вагнера" заманили в Беларусь СБУ и ГУР МОУ - дезинформация, - Ермак

Версия о том, что боевиков

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак называет дезинформацией сообщение о том, что боевики ЧВК "Вагнера" оказались в Беларуси в рамках операции украинских спецслужб, но задержание сорвалось из-за утечки информации.

Об этом Ермак заявил в комментарии изданию LB, информирует Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно - в российской "Комсомольской правде" 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания", - сказал Ермак.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава ОП Ермак на совещании заявлял, что нельзя проводить операцию по захвату "вагнеровцев", - Бутусов

На вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что он предлагал перенести операцию из-за необходимости проведения переговоров с РФ по пленным, Ермак ответил: "Нет, конечно, не отвечает".

Отвечая на вопрос, действительно ли уволенный с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба требовал, чтобы все участники совещания, на котором обсуждали спецоперацию, прошли полиграф, глава Офиса президента сказал, что ему "об этом ничего неизвестно". "Но, убежден, что это также не соответствует действительности, и является частью дезинформационной атаки, цель которой - раскол украинского общества", - подчеркнул Ермак.

Также на Цензор.НЕТ: Спецоперацию по задержанию террористов ЧВК "Вагнера" провалили из-за утечки информации из Украины, - Бутусов

Глава Офиса президента выразил удивление тем, "что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий". "Можно предположить, что некоторые внутренние силы также решили использовать эту дезинформационную кампанию против Украины в собственных целях накануне выборов. А возможно, кому-то очень хочется сорвать прекращения огня на Донбассе, которое продолжается с 27 июля", - добавил Ермак.

Слушайте на Цензор.НЕТ: "Вертушка была и две сушки 25-е. Подтвержденные. Награду лично Сурков вручал", - оператор ПЗРК из ЧВК Вагнера рассказал о своем участии в войне на Донбассе. АУДИО

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Новый руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отрицает причастность СБУ к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси.

Автор: 

Беларусь (7937) Минобороны (9460) разведка (4206) СБУ (20138) ЧВК Вагнер (1335) Ермак Андрей (1278)


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Топ комментарии
+71
У Ермака, кстати, нет права доступа к секретной информации. Он не прошел спецпроверку СБУ. Т.е. Зеля еще раз сознательно нарушил закон и поставил своим решением под угрозу безопасность страны. А это по простому называется "государственная измена". В очередной раз.
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19.08.2020 10:46 Ответить
+59
На палю зрадника!
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19.08.2020 10:44 Ответить
+59
Прямо агнец божий. Вокруг сплошные "дезинформации и провокации.". Вилку подарить?
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19.08.2020 10:44 Ответить
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Страница 3 из 3
останній кому повірю - єрмак
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19.08.2020 11:39 Ответить
Я прослухав момент вербовки вагнеровця есбеушником...Як вагнеровець,захлинаючись,скороговоркою перераховує скільки він танків підбив,скільки літаків,в яких боях приймав участь і скількома значками нагороджений...На мою думку - фуфло голіме...Чуваку сказали - там один хрєн вербує на хорошу роботу за кордоном...Але треба щоб був військовий досвід на Донбасі...І чувак старається,жене пургу,а СБУ то записує,а ми слухаємо...тобто всі при дєлє...
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19.08.2020 11:40 Ответить
Чувак прибрехав,щоб отримати бажану роботу.Все природньо.В чому тут туфта?
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19.08.2020 12:47 Ответить
Та по якому праву ти ,чучело,взагалі було присутнім на доповіді ,який члєн дозволив тобі,мудило,бути в курсі операції.Ти навіть,теля,не повинно здогадуватись про те що ти зараз мичиш.Пішло нахєр з України,кацапське чмо.
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19.08.2020 11:41 Ответить
Ото усьо шо засланий єрмачок сказав - то усьо суща праўда.
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19.08.2020 11:55 Ответить
Стан довіри до влади та провладних сил такий , що щоб вони не говорили їм ніхто НЕ ВІРИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ПОТРІБНО ДОВІРЯТЬ НЕ СЛОВАМ А ДІЯМ. ДІЯМ ЯКІ ЗАРАЗ НА ВІЙНІ, В ЕКОНОМІЦІ, В ЧИСТОПЛОТНОСТІ.
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19.08.2020 11:56 Ответить
Глава Офиса президента выразил удивление тем, "что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий",,,но Отвечая на вопрос, действительно ли уволенный с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба требовал, чтобы все участники совещания, на котором обсуждали спецоперацию, прошли полиграф, глава Офиса президента сказал, что ему "об этом ничего неизвестно". "Но, убежден, что это также не соответствует действительности, и является частью дезинформационной атаки, цель которой - раскол украинского общества", - подчеркнул Ермак. оказывается "зеленые" есть раскольники украинского общества, иначе бы не увольняли человека,
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19.08.2020 11:58 Ответить
Тобто, цей підор-кацапський заперечує слова розробника цієї операції. Боюсь, з таким щастям він, навряд чи дотягне до 24 серпня - дня закінчення його роботи по контракту в ОП. Головне, щоб ніде не загубився....
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19.08.2020 12:04 Ответить
А разговоры, интервью и видео вагнеровцев откуда? Опоздал ты, крыса кацапская, с оправданиями.
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19.08.2020 12:05 Ответить
Вы реально верите, что эти пацаны (не новички!) так просто всю инфу про себя выложили по телефону непонятно кому? Меня это как раз больше всего смущает. Они, конечно, уроды подпуйловные, но не такой же степени дураки...
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19.08.2020 12:30 Ответить
Да эти уроды ничего не бояться,в любом случае их вытащат,хоть из белорусского КГБ,хоть из украинского СБУ.Мемуарами гиркина поинтересуйтесь.
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19.08.2020 12:51 Ответить
Вот теперь осталось слушать только кацапского агента-шептуна. Этот не соврет.
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19.08.2020 12:06 Ответить
Можна було би повірити, якби так спішно не звільнили Бурбу.
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19.08.2020 12:11 Ответить
Можна було б повірити, якби не Єрмак. Але скільки там правди, скільки брехні, з'ясувати не можливо. Напевно, СБУ вело якусь свою гру. А московське ГРУ - свою. Але, на мою думку, загальновідома версія не є справжньою.
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19.08.2020 12:21 Ответить
І чого б це?
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19.08.2020 12:23 Ответить
Тому що подробиці операцій не розкриваються, якщо для цього нема потреби, пов'язаної з самою операцією. Наразі інформація з'явилась через кадрові зміни. Але навіть незгідний із ними розвідник не буде подавати справжню інформацію. Я вже не кажу про багато хвостів, що з неї стирчать і не стикуються один з одним.
Тому я вважаю цю історію виключно внутрішньополітичною маніпуляцією, коли різні зацікавлені особи використовують її для своїх цілей. Попри те, що в неї є якесь підгрунтя. А Єрмак виправдовується, бо ж треба щось казати, коли звинувачують у державній зраді. Навіть якщо він до неї причетний.
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19.08.2020 12:41 Ответить
Тобто, ти вважаєш, що в операції приймали участь і ГУР, і СБУ? Бурбак , каже, що ГУР. За що, власне його і звільнили, формально.
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19.08.2020 15:08 Ответить
Якщо так, то ми і не дізнаємось.
Але Єрмак - зрадник.
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19.08.2020 12:30 Ответить
Я би класифікував його як спритного підлабузника, який щось навіть робить, але з певної відстані це виявляється плаванням за течією, яку створює "інша сторона".
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19.08.2020 12:44 Ответить
Не знаю чи це течія, чи подекуди власна ініціатива..
Але подивишся на деяких осіб, поставлених зелею на переговори з рашкою, і бачиш відверту вату. То чому би не думати погано про всю президентську вертикаль ?
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19.08.2020 12:51 Ответить
Не можна бути таким наївним, швидше янелоху повірю ніж єрмаку!
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19.08.2020 12:26 Ответить
https://twitter.com/yarkosolon
https://twitter.com/yarkosolon
https://twitter.com/yarkosolon


https://twitter.com/yarkosolon
https://twitter.com/yarkosolon

Cтарий жидобандерівець

@yarkosolon

·https://twitter.com/yarkosolon/status/1295778853051392000 15 ч

В ответ
https://twitter.com/EspresoTV @EspresoTV

Антоненка можна засудити за сфабрикованими звинуваченнями, Єрмака засудити нереально, навіть якщо оприлюднять плівки із його шпигунською діяльністю на ворога
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19.08.2020 12:23 Ответить
Засудити можна! Але для початку требо посадити няшу№2 на нари, вже є за що...
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19.08.2020 12:32 Ответить
а що він мав сказати "да, я зрадник і працюю на рашку"?
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19.08.2020 12:28 Ответить
Воно мало написати: "В мой смерти ни кого не винить! Прошу прощение у Украины", та мовчки повіситись
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19.08.2020 12:38 Ответить
Андрей Ермак является установленным агентом фсб рф, давно и плодотворно сотрудничает на добровольной основе со спецслужбами врага (москальщины/кацапстана). Ермак сорвал уже несколько важнейших спецопераций спецслужб Украины и не только на Донбассе. Используя свое служебное положение, он всячески блокирует любые движения в сторону Ес и НАТО. Фактически Ермак совершил целый ряд тяжких преступлений, он государственный преступник, шпион и предатель, которого покрывает во всем президент 73% зелибобиков некто зеленский.
Васе Бурбе и Руслану Баранецкому респект! Окончательно вскрыли кацапскую консерву. Ермаки должны сидеть в тюрьме.
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19.08.2020 12:30 Ответить
Ну, а презЕ...ив янелох, что? Совсем не при чём??? Как в определённые годы, у ***** айфон был през...вом? =)
Судя по реакции янелоха на проверку, он с ермаком сладкая парочка для *****, "Твикс" так сказать от зЕбилов и П#Расов!
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19.08.2020 15:26 Ответить
Чего пристали? Служба Бакланова Украины вагнеровцами, как впрочем, и другими террористами не занимается! Бизнес отжать, наехать, распилить бюджетные деньги это да, а террористы и операции это не их профиль.
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19.08.2020 12:32 Ответить
Єрмак пердн.в і усі повірили.
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19.08.2020 12:34 Ответить
Як завжди бреше.
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19.08.2020 12:36 Ответить
ну звичайно, і Єрмак - не зрадник, а укрофашист
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19.08.2020 12:43 Ответить
консерва рашизму!
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19.08.2020 12:44 Ответить
Бреше кнуряка.
Перемир'я тривожить більше, ніж гаряча війна.
На яких умовах вони домовились?
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19.08.2020 12:47 Ответить
https://censor.net/comments/locate/3214576/019214c6-f11e-7118-92ca-4cff4505ad2d
От постановки задачи путлером до исполнения.
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19.08.2020 13:00 Ответить
почему ему нужно верить?
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19.08.2020 13:00 Ответить
Оце насмішив. Скільки воно там ще протримається? Чи треба вила показати?
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19.08.2020 13:06 Ответить
Кто бы сомневался! Ведь в случае подтверждения - не отставка, а тюрьма. Вместе с Зебилом.
Интересно, а военной разведке и БУ есть понятие "офицерская честь"?
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19.08.2020 13:07 Ответить
То-есть не верить Бутусову, а этому чмошнику?
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19.08.2020 13:25 Ответить
"Как и версия о том, что мой брат торговал должностями, это тоже дезинформация," - добавил ярмак
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19.08.2020 14:11 Ответить
дерьмака на нары!
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19.08.2020 14:15 Ответить
брешуть вони все - у цієї кодли янєлоха жодної краплини честі, совісті та ділової репутації. Гнати їх сцяними тряпками потрібно з країни!
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19.08.2020 14:52 Ответить
Возможно, такая операция и разрабатывалась. Хотелось бы верить, что наши тоже кое-что умеют.
Слабым звеном здесь была посадка самолета в Украине. Пилот не наш, вдруг бы не захотел сесть? Был бы полный провал.
А тут как раз лука посадил вагнеровцев за якобы желание его свержения.
Наши стали договариваться с лукашенко, чтобы он их выдал.
Но лукашенко - точно такое же брехливое говно, как и все дикаторы во главе с ******.
Операция окончательно провалилась.
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19.08.2020 15:15 Ответить
Вы уверены, что была такая операция? Она возникла постфактум, ретранслируя расейские фейки,что то 'вагнеровцы-ихтамнеты'. .
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19.08.2020 15:19 Ответить
Пилот хоть наш или не наш, как говорил янелох: "какаяразница", есть международные правила, садить самолёт обязан на ближайшем аэродроме! Такая же ситуация с современными пиратами, оказать помощь, мать ихнюю...
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19.08.2020 15:38 Ответить
І що характерно,ніхто не понесе ніякої відповідальності...
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19.08.2020 15:16 Ответить
Пытаешься пролезть в игольное ушко, гаденыш, предатель Украины, дружок *****. Да, это и есть внутренняя суть гадюжных актеришек проститутов.....ссы в глаза, скажет божья роса......внутри одна гниль была и есть...только вонь *********** бабла притягивает таких тварей как ермачок- козырь......и у зелечки такая же гниль внутри...ничего святого...
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19.08.2020 17:45 Ответить
Навіщо розслідування? Якщо віриш зеленій банді, то ДЕЗінформація. Та то дрібниці в порівнянні з картинами Порошенка. От що треба розслідувати. Принижена Україна. Народ дуже помилився, аби тільки не смертельно.
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19.08.2020 19:11 Ответить
пдрст Ермаку никто не верит
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19.08.2020 20:40 Ответить
хахаха.... Це сказав БАКАНОВ.....
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19.08.2020 20:44 Ответить
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