В России арестовали блогера Пыжа за "перевозку в Украину секретных данных о московском метро"

В уголовном деле блогера Андрея Пыжа, подозреваемого в незаконном доступе к государственной тайне, фигурируют засекреченные документы о станциях московского метрополитена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ. Эти сведения относятся к гостайне", - заявил собеседник агентства.

6 августа Андрея Пыжа арестовал Мещанский суд Москвы в рамках уголовного дела по пункту "д" части 2 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих гостайну, сопряженное с ее распространением или перемещением за рубеж). Наказание по этой статье предусматривает от трех до восьми лет колонии.

По версии следствия, на флешке, которую Пыж перевез на Украину, были найдены документы, составляющие гостайну. Адвокат блогера Алексей Хальзов сообщал, что эти данные "связаны с неким транспортом, но это не имеет отношения к военным". Защитник также добавил, что блогер не собирался торговать этой информацией.

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Пыж частично признал свою вину, утверждает Хальзов.

Андрей Пыж, имеющий гражданство России и Украины, ведет ютьюб-канал urbanturizm, в котором выкладывает ролики с промышленных объектов, в том числе закрытых. На его блог подписаны 799 тысяч человек.