РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12886 посетителей онлайн
Новости
7 979 31

В России арестовали блогера Пыжа за "перевозку в Украину секретных данных о московском метро"

В России арестовали блогера Пыжа за

В уголовном деле блогера Андрея Пыжа, подозреваемого в незаконном доступе к государственной тайне, фигурируют засекреченные документы о станциях московского метрополитена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ. Эти сведения относятся к гостайне", - заявил собеседник агентства.

6 августа Андрея Пыжа арестовал Мещанский суд Москвы в рамках уголовного дела по пункту "д" части 2 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих гостайну, сопряженное с ее распространением или перемещением за рубеж). Наказание по этой статье предусматривает от трех до восьми лет колонии.

По версии следствия, на флешке, которую Пыж перевез на Украину, были найдены документы, составляющие гостайну. Адвокат блогера Алексей Хальзов сообщал, что эти данные "связаны с неким транспортом, но это не имеет отношения к военным". Защитник также добавил, что блогер не собирался торговать этой информацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила столичного блогера, призывавшего к захвату власти и изменению госграниц. ФОТО

Пыж частично признал свою вину, утверждает Хальзов.

Андрей Пыж, имеющий гражданство России и Украины, ведет ютьюб-канал urbanturizm, в котором выкладывает ролики с промышленных объектов, в том числе закрытых. На его блог подписаны 799 тысяч человек.

задержание (6692) россия (96481) блогер (221)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+28
серьезный документ без боярышника не разберешься.
В России арестовали блогера Пыжа за "перевозку в Украину секретных данных о московском метро" - Цензор.НЕТ 5755
показать весь комментарий
19.08.2020 11:08 Ответить
+16
Всем кто ездит в московском метро поднапрячь булки. Походу ***** хочет там устроить *рязанский сахар* чтобы обвинить Украину и НАТО.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:12 Ответить
+10
В России арестовали блогера Пыжа за "перевозку в Украину секретных данных о московском метро" - Цензор.НЕТ 1629
показать весь комментарий
19.08.2020 11:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорошо хоть не арестовали за то, шо ******** вымпел россии с Луны, который забросили в 1961 году.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:04 Ответить
Пыж,ну что за хрень? Ты же в "Правом секторе" состоишь заместителем директора. И так облажаться. Госдеп США недоволен.)
показать весь комментарий
19.08.2020 11:06 Ответить
Срочно арестовать Дмитрия Глуховского за его "Метро 2033" !!!
показать весь комментарий
19.08.2020 11:06 Ответить
Блогер нонеча пошёл необразованный, тёмный, флешками пользуется, про мессенджеры и шеринг дисков ничего не знает.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:07 Ответить
серьезный документ без боярышника не разберешься.
В России арестовали блогера Пыжа за "перевозку в Украину секретных данных о московском метро" - Цензор.НЕТ 5755
показать весь комментарий
19.08.2020 11:08 Ответить
30 лет назад было в 2 раза меньше станций, да линий тоже.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:25 Ответить
с 1990 +50% - 80 шт.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:35 Ответить
30 лет назад и хрен у тебя стоял, в отличие от сейчас
показать весь комментарий
19.08.2020 11:47 Ответить
Было наоборот.
показать весь комментарий
19.08.2020 13:09 Ответить
Мда, понастроил ***** крысиных ходов. Недавно вошло в топ-5, уступая только китайцам.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:30 Ответить
В России арестовали блогера Пыжа за "перевозку в Украину секретных данных о московском метро" - Цензор.НЕТ 1629
показать весь комментарий
19.08.2020 11:09 Ответить
Всем кто ездит в московском метро поднапрячь булки. Походу ***** хочет там устроить *рязанский сахар* чтобы обвинить Украину и НАТО.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:12 Ответить
"которую Пыж перевез на Украину"
заведите себе уже наконец редактора-то, сколько можно копипастами и автопереводами позориться??
показать весь комментарий
19.08.2020 11:14 Ответить
Я уже забыл когда последний раз флешкой пользовался для хранения или переноса информации...
Систему восстановить или установить да нужна....а так уже прошлый век...
показать весь комментарий
19.08.2020 11:14 Ответить
пришлось вспомнить 10.08.20, у многих не было нета, пришлось развозить информацию.
так что у кого есть флешки - не выбрасывайте, всякое может быть
показать весь комментарий
19.08.2020 11:20 Ответить
ну вы поняли да? не удивлюсь, если что-то там у них произойдет, они свяжут все это с вот этим случаем. Думаю, что это информационная подготовка.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:14 Ответить
Как то тут хитро закручен сюжет....
В Украину он флешку преревез... а потом на ней нашли информацию типа о гос тайне..
Вопрос где нашли?? В Украине?? А сдал кто?? Ермак??
показать весь комментарий
19.08.2020 11:16 Ответить
Лука привез из Мацквы сотрудников Соловьева для работы на государственном беларуском канале новостей. Местные же беларуские работники были уволены. Вот и началось. Лука расставляет на ключевые посты росийских агентов. Которые и будут кричать путен введи вайска.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:17 Ответить
Зеленський фуйлу "вагнеровців", а фуйло зеленському "метро- шпигуна". Чи хазяїн холопу нічого не винен?
показать весь комментарий
19.08.2020 11:17 Ответить
К этой гостайне имеет доступ каждый работник метрополитена.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:18 Ответить
Эта гостайна на стекле каждого вагона метро нарисована....
показать весь комментарий
19.08.2020 11:19 Ответить
А че " тьомный интернет" не попользовал??
Бред!!))
показать весь комментарий
19.08.2020 11:23 Ответить
а зачем их через границы возить,эти данные? .создаешь левую эл.почту на любом левом компе-и отправляешь...
показать весь комментарий
19.08.2020 11:28 Ответить
Так мова йде про фото надсекретних стратегічних туалетів для метробудівців у прогонах між станціями, які закладені в часи холодної війни. Таку інфу провозять через мокшанський кордон тільки на флешці із наклейкою "Ґостайна" ))))
показать весь комментарий
19.08.2020 11:37 Ответить
опять флешки...Походу на питарасии не знают о других методах передачи данных )))
показать весь комментарий
19.08.2020 11:51 Ответить
Кацапы недоделанные ублюдки
Почта и вайбер, какие в ачко флешки
показать весь комментарий
19.08.2020 11:52 Ответить
Потусовался на свалке "вяличия" победобесного и легендарного совка.
Они даже не знают что у них наворочено за время холодной войны. Секретные ветки метро, бункеры. Может там еще какая-нибудь кузькина мать на несколько мегатонн спрятана. Только нет бабла это охранять. А если туда залезет террорист не из фсб то и вообще лисичка полная.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:05 Ответить
Карту метрополитена сдал украинцам. И сколько укры заплатили?
показать весь комментарий
19.08.2020 12:06 Ответить
МШ нормальный адекватный человек и блогер, давно его смотрю. рашисткий фашизм в действии.
показать весь комментарий
19.08.2020 13:07 Ответить
 
 