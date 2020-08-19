Словакия дала зеленый свет для возобновления работы аэропорта "Ужгород", - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что согласовал с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем возобновления работы аэропорта "Ужгород".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Шмыгаля в Twitter.
Премьер рассказал, что общался на эту тему со словацким коллегой.
"Обсудили актуальные вопросы с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта" Ужгород". Осталось подписать межправительственные соглашения", - сообщил Шмыгаль.
Как сообщалось, для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой.
Топ комментарии
+4 Сергей Успеньев
показать весь комментарий19.08.2020 12:16 Ответить Ссылка
+4 Zelya Vsyo
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+3 Сумчатый волк
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" Міжнародний аеропорт "Ужгород" 15 березня відновив роботу після трирічної перерви і прийняв перший регулярний рейс із Києва.
Про це заявив Президент Петро Порошенко у виступі на засіданні Ради регіонального розвитку Закарпатської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Хочу вас усіх привітати - сьогодні ми з вами в Ужгороді зустріли відновлений регулярний рейс Київ-Ужгород. Аеропорт запрацював. Президент особисто переконався, і зараз поставлено завдання, щоб рейси виконувалися частіше", - сказав https://www.ukrinform.ua/tag-porosenko Порошенко.
Він акцентував, що закарпатці мають витрачати годину, а не 13-14 годин, щоб дістатися до Києва."
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2660516-aeroport-uzgoroda-vidnoviv-robotu-pisla-triricnoi-perervi-porosenko.html
Словакия дает или не дает добро на работу наших аэропортов.
Красота
Ходим на поклон то к венграм то к словакам и каждый кому не лень потом решает вступать нам в НАТО или нет, дадут добро дорожной карте или вытрут ею зад.
Политика без мозгов превращается в дешманскую экономику и приходится немоооожечко прогибаться.
Міжнародний аеропорт "Ужгород" називають нині унікальним, бо лише тут в Україні літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір іншої країни - сусідньої Словаччини. Українсько-словацький кордон справді пролягає на відстані всього 100 метрів від злітно-посадкової смуги, але того, що таке може трапитися, точно не могли передбачити у першій половині ХХ століття, коли цей аеропорт проектували і будували.
https://www.0312.ua/news/2397222/miznarodnij-aeroport-uzgorod-90-litna-istoria-letovisa-foto-video
Не беда когда умный тупит, беда когда тупой умничает.
Блесни знанием материала а не умением копировать тексты.
Просто обновили сертификат безопасности.
Насчёт возраста: мудак к старости не становится мудрецом- он становится старым мудаком.
постишь всякую хрень не включая мозг. просто на автомате. бо так сказали.
Тебе какое дело?
Другое время, другие дела,
Всё, что горело - догорело дотла,
Всё, что летало - камнем тянет на дно,
И никому нет дела, кем он был давным-давно.
Стоят на рейде не его корабли,
И больше некому скомандовать "пли!",
Повсюду чудится насмешливый взгляд,
Им наплевать, что он был богом много лет назад!
(Группа Машина времени ©)
Может, прекратим от небольшого ума хаять Украину, которая ни в чём не виновата, а?
не могу в ответ о тебе сказать того же.
не поймёшь все равно
Скільки десятків метрів від паркану ЗПП до паркану Державного кордону?
А літак заходить на посадку і злітає по дузі, тобто без занурення на 2-3 км в повітряний простір Словаччини прийом/відправлення бортів в аеропорту Ужгорода неможливе
23 км! Дибіл.
Там да, около 3-х км. А если от конца взлетно полосы с западной стороны, то там реально до границы максимум 100 метров
Нормально, че бухтеть то, завтра с утра снова на работу.