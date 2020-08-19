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Словакия дала зеленый свет для возобновления работы аэропорта "Ужгород", - Шмыгаль

Словакия дала зеленый свет для возобновления работы аэропорта

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что согласовал с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем возобновления работы аэропорта "Ужгород".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Шмыгаля в Twitter.

Премьер рассказал, что общался на эту тему со словацким коллегой.

"Обсудили актуальные вопросы с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта" Ужгород". Осталось подписать межправительственные соглашения", - сообщил Шмыгаль.

Как сообщалось, для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой.

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Автор: 

Словакия (1014) Ужгород (438) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+4
Если бы украинский аэропорт был построен так, чтобы воздушные суда при взлёте и при заходе на посадку не пролетали над территорией Словакии на малой высоте, никаких разрешений со стороны Словакии бы не требовалось.
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19.08.2020 12:16 Ответить
+4
Не 23, а 3. Влево посмотри. Словакия там. А ты до Венгрии провёл ("совсем не дебил" ).
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19.08.2020 13:47 Ответить
+3
"Барига" вже півтора роки як не президент, а на його досягненнях "нові обличчя" і досі піаряться.))

" Міжнародний аеропорт "Ужгород" 15 березня відновив роботу після трирічної перерви і прийняв перший регулярний рейс із Києва.
Про це заявив Президент Петро Порошенко у виступі на засіданні Ради регіонального розвитку Закарпатської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Хочу вас усіх привітати - сьогодні ми з вами в Ужгороді зустріли відновлений регулярний рейс Київ-Ужгород. Аеропорт запрацював. Президент особисто переконався, і зараз поставлено завдання, щоб рейси виконувалися частіше", - сказав https://www.ukrinform.ua/tag-porosenko Порошенко.
Він акцентував, що закарпатці мають витрачати годину, а не 13-14 годин, щоб дістатися до Києва."
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2660516-aeroport-uzgoroda-vidnoviv-robotu-pisla-triricnoi-perervi-porosenko.html
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19.08.2020 12:06 Ответить
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Будь спок. Контрабандисти вже розкуповують квитки.
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19.08.2020 11:23 Ответить
"Барига" вже півтора роки як не президент, а на його досягненнях "нові обличчя" і досі піаряться.))

" Міжнародний аеропорт "Ужгород" 15 березня відновив роботу після трирічної перерви і прийняв перший регулярний рейс із Києва.
Про це заявив Президент Петро Порошенко у виступі на засіданні Ради регіонального розвитку Закарпатської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Хочу вас усіх привітати - сьогодні ми з вами в Ужгороді зустріли відновлений регулярний рейс Київ-Ужгород. Аеропорт запрацював. Президент особисто переконався, і зараз поставлено завдання, щоб рейси виконувалися частіше", - сказав https://www.ukrinform.ua/tag-porosenko Порошенко.
Він акцентував, що закарпатці мають витрачати годину, а не 13-14 годин, щоб дістатися до Києва."
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2660516-aeroport-uzgoroda-vidnoviv-robotu-pisla-triricnoi-perervi-porosenko.html
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19.08.2020 12:06 Ответить
Дожились!
Словакия дает или не дает добро на работу наших аэропортов.
Красота
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19.08.2020 12:09 Ответить
Если бы украинский аэропорт был построен так, чтобы воздушные суда при взлёте и при заходе на посадку не пролетали над территорией Словакии на малой высоте, никаких разрешений со стороны Словакии бы не требовалось.
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19.08.2020 12:16 Ответить
Успеньев и Наушенко, вот я про это и пишу. построенный в нескольких км от границы аэропорт это нонсенс. НОНСЕНС!!!! Вот я про это и пишу. Земли у нас мало? Или мозгов?
Ходим на поклон то к венграм то к словакам и каждый кому не лень потом решает вступать нам в НАТО или нет, дадут добро дорожной карте или вытрут ею зад.
Политика без мозгов превращается в дешманскую экономику и приходится немоооожечко прогибаться.
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19.08.2020 13:51 Ответить
Столяр- брось рубанок и почитай историю. Здесь, слава Богу, твоим совком тогда и не пахло.
Міжнародний аеропорт "Ужгород" називають нині унікальним, бо лише тут в Україні літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір іншої країни - сусідньої Словаччини. Українсько-словацький кордон справді пролягає на відстані всього 100 метрів від злітно-посадкової смуги, але того, що таке може трапитися, точно не могли передбачити у першій половині ХХ століття, коли цей аеропорт проектували і будували.
https://www.0312.ua/news/2397222/miznarodnij-aeroport-uzgorod-90-litna-istoria-letovisa-foto-video
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19.08.2020 14:01 Ответить
Кто о чём а вшивый о бане. Ты так и не понял. Когда там в прошлом проектировали нам сегодня насрать. Нам сегодня с этими "прожектами" нужно иметь дело а не тогда когда его рисовали на бумаге. И когда согласования с прогибом тебе выдают ты читая между строк не видишь, что государство всегда идет на взаимные уступки тем кто тебе в чём то согласовывает и уступает. В новости ура-гоп-компания, а что мы должны теперь уступить взамен ты своими залитыми глазами не увидишь, тебе ВПН мешает. Умник.
Не беда когда умный тупит, беда когда тупой умничает.
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19.08.2020 15:42 Ответить
Идиот, так было с 1944 года, и никаких вопросов ни у кого не возникало. А просрали словацкий сертификат безопасности при Хаме, за которого, судя по всему, ты и голосовал. Потом его восстанавливали несколько лет...
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19.08.2020 16:52 Ответить
Ты нам умник расскажи чем мы взамен рассчитались? За эту уникальность.
Блесни знанием материала а не умением копировать тексты.
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19.08.2020 15:44 Ответить
Ничем мы не рассчитались, кроме твоей дупы.
Просто обновили сертификат безопасности.
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19.08.2020 16:53 Ответить
Анально-фекальный стиль мысли и разговора присущ малограмотному быдлу. С чем тебя и поздравляю. Других слов от тебя я и не ждал.
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19.08.2020 20:53 Ответить
Словаччина дала зелене світло для відновлення роботи аеропорту "Ужгород", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3645
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19.08.2020 21:18 Ответить
Я яростный приверженец Порошенко, человека пусть и очень жадного но невероятно умного, умнее всех прокуроров следователей и судей, которые его никак не могут посадить. А ты молодой и зелёный баран, который постит картинки.
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20.08.2020 07:35 Ответить
А при чём тут Порох к Ужгородскому аэропорту, который был построен при Чехословакии?
Насчёт возраста: мудак к старости не становится мудрецом- он становится старым мудаком.
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20.08.2020 13:40 Ответить
примерно при том, что какое ко мне имеет отношение твоя картинка с ушлёпком Зе ко мне.
постишь всякую хрень не включая мозг. просто на автомате. бо так сказали.
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24.08.2020 08:55 Ответить
Иди и строгай стружку. Головой работать ты не можешь.
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24.08.2020 14:10 Ответить
🥰🥰🥰🥰🥰 красавчик
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25.08.2020 07:59 Ответить
Вы тут с корефаном спорили насчёт Словакии и Венгрии. Украина с ними граничит, но с Австрией или Латвией, чей флажок ты сейчас нацепил- нет.
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25.08.2020 14:53 Ответить
Граничит со Средиземным морем.
Тебе какое дело?
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25.08.2020 15:27 Ответить
Швейцария? Столяру больше не наливать !!!
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25.08.2020 18:10 Ответить
Украина бы на том месте аэропорт, конечно, не построила бы. Этот аэродром на самом деле очень старый, на его тогда ещё грунтовую взлётно-посадочную полосу садились "Фарманы", "Фоккеры" и другие доисторические фанерные бипланы. Близость границы ему нисколько не мешала - скорости были не те, и, соответственно, радиусы разворотов гораздо меньше; границу соседнего государства никто не нарушал. Да и вообще, это была Чехословакия, но потом по предложению "великого Сталина" маленький военный аэродром стал советским. В те времена была большая "дрючба народов" и Чехословакия была совсем не против передать ранее принадлежавший Австро-Венгрии небольшой кусочек территории великому и страшному Советскому Союзу. Австро-Венгрия, как известно, перестала существовать давно, а потом и Чехословакия распалась, унаследовать границы, существовавшие на момент своего распада. А потом - какая неожиданность - сдох СССР. Кому предъявлять претензии, что аэродром построили не так и не в том месте, или что маловато земли было "отжато"?

Другое время, другие дела,
Всё, что горело - догорело дотла,
Всё, что летало - камнем тянет на дно,
И никому нет дела, кем он был давным-давно.
Стоят на рейде не его корабли,
И больше некому скомандовать "пли!",
Повсюду чудится насмешливый взгляд,
Им наплевать, что он был богом много лет назад!
(Группа Машина времени ©)

Может, прекратим от небольшого ума хаять Украину, которая ни в чём не виновата, а?
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21.08.2020 19:32 Ответить
Следи за своим умом, а я за своим как то сам пригляжу. И не имей дебильной привычки другим про ум рассказывать, так поступают только недоразвитые.
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22.08.2020 14:26 Ответить
Ты осознал, да? Вот и хорошо. До свидания, "высокоразвитый".
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24.08.2020 08:02 Ответить
благодарю за комплиман
не могу в ответ о тебе сказать того же.
не поймёшь все равно
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24.08.2020 08:53 Ответить
Карту Ужгорода колись доводилось бачити?
Скільки десятків метрів від паркану ЗПП до паркану Державного кордону?
А літак заходить на посадку і злітає по дузі, тобто без занурення на 2-3 км в повітряний простір Словаччини прийом/відправлення бортів в аеропорту Ужгорода неможливе
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19.08.2020 12:20 Ответить
Словаччина дала зелене світло для відновлення роботи аеропорту "Ужгород", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7400
23 км! Дибіл.
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19.08.2020 13:39 Ответить
Не 23, а 3. Влево посмотри. Словакия там. А ты до Венгрии провёл ("совсем не дебил" ).
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19.08.2020 13:47 Ответить
От центрального входа в терминал мерял?
Там да, около 3-х км. А если от конца взлетно полосы с западной стороны, то там реально до границы максимум 100 метров
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19.08.2020 16:00 Ответить
Не я это мерял. Мне по карте ничего там мерять не надо- всё вживую знаю...
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19.08.2020 16:48 Ответить
А с какого это уя, Словакия командует украинскими аэропортами?
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19.08.2020 13:22 Ответить
А нами командуют все кому не лень. Вон послы иностранных держав нашего видеть не хотят и ездят куда хотят на любые собрания и митинги. На нашу территорию приезжают забугорные парламентарии и никого не спрашивают что посещать и на каких митингах там выступать.
Нормально, че бухтеть то, завтра с утра снова на работу.
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19.08.2020 13:54 Ответить
 
 