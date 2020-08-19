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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Гафаров рассказал об ухудшении здоровья в СИЗО оккупированного Симферополя: Боли в груди, судороги. Не дозовешься ни фельдшера, ни врача

Фигурант

Супруга фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", политзаключенного Джемиля Гафарова Роза опасается за жизнь своего мужа, который уже больше года находится в СИЗО оккупированного Симферополя. По ее словам, состояние Гафарова постоянно ухудшается.

О плохом самочувствии арестованный крымчанин сообщил родным в последнем письме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Каждое утро до полудня болит левая часть груди и не дозовешься ни фельдшера, ни врача. Врачи обходы не делают, а чтобы к ним попасть на прием, то пишешь заявление, и в течение трех дней тебя вызовут. Да и на самом вызове – меряют давление и все. Сильно болят ноги, суставы из-за последствий болезни почек – подагра. Судороги от колена до ступни из-за почек бывают ежедневно. Давление измерить очень трудно", – говорится в обнародованном письме мужа Розы Гафаровой.

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Она отметила, что "каждый день, проведенный в заключение, становится для Джемиля борьбой за жизнь".

27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста по обвинению в участии запрещенной в России и аннексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Эдем Яячиков – исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта. Позже был задержан еще один подозреваемый Раим Айвазов.

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал Джемиля Гафарова политзаключенным.

Автор: 

Крым (26437) репрессии (2771) крымские татары (2718) Хизб ут-Тахрир (107)


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Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!

Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.

Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.

Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.

На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.

Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.

Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
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19.08.2020 11:33 Ответить
Хизбутам не гоже жаловаться на состояние здоровья, ведь на всё воля Аллаха, милостливого и справедливого
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19.08.2020 12:48 Ответить
 
 