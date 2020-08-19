Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Гафаров рассказал об ухудшении здоровья в СИЗО оккупированного Симферополя: Боли в груди, судороги. Не дозовешься ни фельдшера, ни врача

Супруга фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", политзаключенного Джемиля Гафарова Роза опасается за жизнь своего мужа, который уже больше года находится в СИЗО оккупированного Симферополя. По ее словам, состояние Гафарова постоянно ухудшается.

О плохом самочувствии арестованный крымчанин сообщил родным в последнем письме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Каждое утро до полудня болит левая часть груди и не дозовешься ни фельдшера, ни врача. Врачи обходы не делают, а чтобы к ним попасть на прием, то пишешь заявление, и в течение трех дней тебя вызовут. Да и на самом вызове – меряют давление и все. Сильно болят ноги, суставы из-за последствий болезни почек – подагра. Судороги от колена до ступни из-за почек бывают ежедневно. Давление измерить очень трудно", – говорится в обнародованном письме мужа Розы Гафаровой.

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Она отметила, что "каждый день, проведенный в заключение, становится для Джемиля борьбой за жизнь".

27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста по обвинению в участии запрещенной в России и аннексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Эдем Яячиков – исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта. Позже был задержан еще один подозреваемый Раим Айвазов.

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал Джемиля Гафарова политзаключенным.