Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Гафаров рассказал об ухудшении здоровья в СИЗО оккупированного Симферополя: Боли в груди, судороги. Не дозовешься ни фельдшера, ни врача
Супруга фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", политзаключенного Джемиля Гафарова Роза опасается за жизнь своего мужа, который уже больше года находится в СИЗО оккупированного Симферополя. По ее словам, состояние Гафарова постоянно ухудшается.
О плохом самочувствии арестованный крымчанин сообщил родным в последнем письме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Каждое утро до полудня болит левая часть груди и не дозовешься ни фельдшера, ни врача. Врачи обходы не делают, а чтобы к ним попасть на прием, то пишешь заявление, и в течение трех дней тебя вызовут. Да и на самом вызове – меряют давление и все. Сильно болят ноги, суставы из-за последствий болезни почек – подагра. Судороги от колена до ступни из-за почек бывают ежедневно. Давление измерить очень трудно", – говорится в обнародованном письме мужа Розы Гафаровой.
Она отметила, что "каждый день, проведенный в заключение, становится для Джемиля борьбой за жизнь".
27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста по обвинению в участии запрещенной в России и аннексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Эдем Яячиков – исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта. Позже был задержан еще один подозреваемый Раим Айвазов.
Российский правозащитный центр "Мемориал" признал Джемиля Гафарова политзаключенным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!