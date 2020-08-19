За сутки в ВСУ выявили 40 новых случаев COVID-19, всего болеют 458 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 19 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 458 человек.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным Командования, всего за время пандемии выздоровели - 816 человек, летальных исходов - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 813 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 195 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украина, Львовская областная клиническая больница - 1 работник ВС Украины, городская клиническая больница г. Львов - 1 работник ВС Украины).

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Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 32 человека (Киевская область - 13 военнослужащих и 5 работников ВС Украины, Львовская область - 7 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Ривненская область - 1 военнослужащий, Житомирская область - 1 работник ВС Украины, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий, Черниговская область - 1 военнослужащий и Хмельницкая - 1 военнослужащий): "Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение болезни".