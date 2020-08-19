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МИД Польши о приведении армии Беларуси в боевую готовность: Это психологическая игра Лукашенко

МИД Польши о приведении армии Беларуси в боевую готовность: Это психологическая игра Лукашенко

В Министерстве иностранных дел Польши заявляют, что с перспективы безопасности их страны никакой угрозы со стороны Беларуси нет.

Размещение боевых частей армии Беларуси на западной границе и приведение их в полную боевую готовность - это внутренняя "психологическая игра" Александра Лукашенко. Такое заявление сделал замглавы Министерства иностранных дел Польши Марчин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы внимательно анализируем и следим за всеми этими движениями <...> Но никакой угрозы с этой перспективы для безопасности Польши нет", - заявил Пшидач.

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"Лукашенко разыгрывает психологическую игру, которая должна ввести элемент страха и угрозы в общественный диалог", - сказал он, уточнив, что для этого Лукашенко использует образ внешнего врага и якобы угрозы иностранной интервенции. Целью таких действий, считает Пшидач, является объединение общества вокруг действующей власти.

Автор: 

армия (8508) Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) Польша (8549) Пшидач Марцин (16)


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Топ комментарии
+5
У Білорусі затримали жителя України, якого розшукує Росія, опять сдали Мацкве украинца спецслужбы Беларуси (советское пространство,которое охватывает часть юго востока Украины),Украина 6 лет в войне с Россией,а у нас до сих пор рекламируют поездки автобусом в Мацкву и Питер,.
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19.08.2020 11:47 Ответить
+3
Порвем всех, как тузик тряпку.

МИД Польши о приведении армии Беларуси в боевую готовность: Это психологическая игра Лукашенко - Цензор.НЕТ 5348
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19.08.2020 11:40 Ответить
+2
Это Белорусия, детка

МИД Польши о приведении армии Беларуси в боевую готовность: Это психологическая игра Лукашенко - Цензор.НЕТ 7655
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19.08.2020 11:41 Ответить
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Порвем всех, как тузик тряпку.

МИД Польши о приведении армии Беларуси в боевую готовность: Это психологическая игра Лукашенко - Цензор.НЕТ 5348
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19.08.2020 11:40 Ответить
Это Белорусия, детка

МИД Польши о приведении армии Беларуси в боевую готовность: Это психологическая игра Лукашенко - Цензор.НЕТ 7655
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19.08.2020 11:41 Ответить
Не психологическая игра, а психическое расстройство "мозаичная психопатия"
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19.08.2020 11:41 Ответить
да успокойтесь ..
слили белорусы протест уже..
слили своим самолюбованием и бесконечными хождениями по улицам и стояниями на площадях..
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19.08.2020 11:44 Ответить
а хіба то не філія кацапської армії..?
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19.08.2020 11:45 Ответить
Це мінетчики кацапської армії Без роду і племені
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19.08.2020 11:57 Ответить
У Білорусі затримали жителя України, якого розшукує Росія, опять сдали Мацкве украинца спецслужбы Беларуси (советское пространство,которое охватывает часть юго востока Украины),Украина 6 лет в войне с Россией,а у нас до сих пор рекламируют поездки автобусом в Мацкву и Питер,.
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19.08.2020 11:47 Ответить
якщо НАТО захоче зайти, то армія яка ніколи не воювала буде волоти -***** введі нас ущимляють !
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19.08.2020 11:47 Ответить
Да. Он четверть века на понтах держался...
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19.08.2020 11:58 Ответить
Мудило Лукашеску хоче комусь показати що він ще ОГО-ОГО-ГО!!!
Комуняцька довбня! Хто тебе боїться?
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19.08.2020 12:51 Ответить
Просто шура0%, развернулась к ***** сранным местом, задрало юбку и визжит: "путен введи!!!".
Думаю не более... =)
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19.08.2020 13:00 Ответить
 
 