РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13037 посетителей онлайн
Новости
8 140 26

В Беларуси заявили о задержании вооруженного пассажира автобуса "Киев-Минск", разыскиваемого РФ

В Беларуси заявили о задержании вооруженного пассажира автобуса

Пограничный комитет Республики Беларусь заявил, что на границе с Украиной задержали якобы вооруженного пассажира автобуса "Киев-Минск".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление комитета.

"18 августа в пункте пропуска "Новая Гута" при оформлении на въезд в нашу страну автобуса сообщением "Киев-Минск" пограничники задержали 34-летнего пассажира.

Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ (инициатор - МВД Российской Федерации). Кроме того, в его личных вещах был обнаружен револьвер под мелкокалиберный патрон и нож длиной клинка 18 см", - сообщили в комитете.

Отмечается, что пассажир был передан сотрудникам милиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Польши о приведении армии Беларуси в боевую готовность: Это психологическая игра Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7937) задержание (6692) пограничники (1589)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Официальный Минск сейчас что хочешь может сообщить, хорошо что в этом автобусе нато не ехало
показать весь комментарий
19.08.2020 11:55 Ответить
+8
инициатор - МВД Российской Федерации - все что нужно знать о Беларашке. Там уже полным ходом работают росийские спецслужбы. А вы продолжаете верить что пусть будет лучше Лука иначе Рашка захватит Беларусь. Да она уже захвачена.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:59 Ответить
+5
Небось, какой-то бИндерАвец с визиткой Яроша.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Небось, какой-то бИндерАвец с визиткой Яроша.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:53 Ответить
В Белорусь сейчас не стоит ездить.Усатый таракан не любит Украину.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:53 Ответить
И не только сейчас. Там и новая т.н. "оппозиция" -- ставленники *****.
показать весь комментарий
19.08.2020 13:15 Ответить
Официальный Минск сейчас что хочешь может сообщить, хорошо что в этом автобусе нато не ехало
показать весь комментарий
19.08.2020 11:55 Ответить
"Якобы Пограничный комитет Республики Беларусь якобы заявил, что на якобы границе якобы с Украиной якобы задержали якобы вооруженного якобы пассажира якобы автобуса "Киев-Минск"Источник: https://censor.net/n3214658"
показать весь комментарий
19.08.2020 11:56 Ответить
ну и прекрасно, туда ему и дорога, на одного идиота у нас меньше.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:58 Ответить
Под ОЧЕНЬ мелкокалиберный патрон.
Хотя - в рашке флобер - чистый огнестрел, возможно шо и у белорусов тоже.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:59 Ответить
ОЧЕНЬ мелкокалиберный?...Сядристий?...
показать весь комментарий
19.08.2020 12:37 Ответить
Флобер вообще то не огнестрельное оружие. Там метательная сила просто воздух. Капсюль - инициатор возникновения повышенного давления. Но это не пороховые газы создающие выталкивающее воздействие на метаемый предмет.
показать весь комментарий
19.08.2020 13:00 Ответить
инициатор - МВД Российской Федерации - все что нужно знать о Беларашке. Там уже полным ходом работают росийские спецслужбы. А вы продолжаете верить что пусть будет лучше Лука иначе Рашка захватит Беларусь. Да она уже захвачена.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:59 Ответить
Беларусь действительно независимая страна от Мордора как писал в фб наш гидрант?
показать весь комментарий
19.08.2020 12:00 Ответить
А як же ж!)) Не зря же бульбоед набрался в свое время столько кредитов и подачек от накацапии.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:07 Ответить
А "визитки Яроша" при нем не было???
показать весь комментарий
19.08.2020 12:08 Ответить
Не было. Да и в самой Украине о Яроше шесть лет ни слуху ни духу, не то что визиток.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:52 Ответить
Та нет, недавно напомнил о себе
показать весь комментарий
19.08.2020 14:01 Ответить
Синие шлепанцы в кадр не попали?
показать весь комментарий
19.08.2020 12:22 Ответить
Може то був "Максим Плохой" ?
показать весь комментарий
19.08.2020 12:23 Ответить
Братній народ поверне громадянина в Україну,***** ж повернув аж 32 розшукуваних в Україні?
показать весь комментарий
19.08.2020 13:03 Ответить
Чувак с флобером и сувенирным ножом из эпицентра-диверсант? Я так понимаю, к своему шкафу лучше никого не подпускать, а то скажут, что я американский *********!
показать весь комментарий
19.08.2020 13:08 Ответить
Ничо он не сувенирный, а очень даже железный кЕтаец типа Коламбии или Грандвея, и зарезать ним Бацьку можно аж бигом.
А флобер - это вообще страшное оружие, почти килограм весу, если им по башне как следует вхерячить - покруче любого резинострела будет, даже убить можно на раз два.
показать весь комментарий
19.08.2020 14:31 Ответить
Короче так с ножом для сыра и молотком могут терористом объявить!
показать весь комментарий
19.08.2020 14:48 Ответить
Терроризм есть не владение средствАми массового поражения, а запугивание культурных граждан угрозами внезапного массового убийства, так шо даже нож для сыра и молоток необязательны, достаточно шоб сам террорист был в наличии и мог разговаривать (а в идеале - шоб у него ещё и мобильный телефон был).
показать весь комментарий
19.08.2020 14:53 Ответить
да ху на него, тысячами едут кто в беларусь, кто на московию, нех шастать под боком кгб ссср.
показать весь комментарий
19.08.2020 14:10 Ответить
Може Яценюка замкнули.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:02 Ответить
Короче, каждый из нас! Ну кто из нас не хотел асех вокруг поубивать?!
показать весь комментарий
19.08.2020 15:24 Ответить
у старого фюрера мозг заклинил.. вообще качаны забуксовали ..берега попутал...
показать весь комментарий
19.08.2020 16:34 Ответить
 
 