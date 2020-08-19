В Беларуси заявили о задержании вооруженного пассажира автобуса "Киев-Минск", разыскиваемого РФ

Пограничный комитет Республики Беларусь заявил, что на границе с Украиной задержали якобы вооруженного пассажира автобуса "Киев-Минск".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление комитета.

"18 августа в пункте пропуска "Новая Гута" при оформлении на въезд в нашу страну автобуса сообщением "Киев-Минск" пограничники задержали 34-летнего пассажира.

Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ (инициатор - МВД Российской Федерации). Кроме того, в его личных вещах был обнаружен револьвер под мелкокалиберный патрон и нож длиной клинка 18 см", - сообщили в комитете.

Отмечается, что пассажир был передан сотрудникам милиции.

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