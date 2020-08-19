В Беларуси заявили о задержании вооруженного пассажира автобуса "Киев-Минск", разыскиваемого РФ
Пограничный комитет Республики Беларусь заявил, что на границе с Украиной задержали якобы вооруженного пассажира автобуса "Киев-Минск".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление комитета.
"18 августа в пункте пропуска "Новая Гута" при оформлении на въезд в нашу страну автобуса сообщением "Киев-Минск" пограничники задержали 34-летнего пассажира.
Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ (инициатор - МВД Российской Федерации). Кроме того, в его личных вещах был обнаружен револьвер под мелкокалиберный патрон и нож длиной клинка 18 см", - сообщили в комитете.
Отмечается, что пассажир был передан сотрудникам милиции.
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+15 Александр Лихошва
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показать весь комментарий19.08.2020 11:53 Ответить Ссылка
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Хотя - в рашке флобер - чистый огнестрел, возможно шо и у белорусов тоже.
А флобер - это вообще страшное оружие, почти килограм весу, если им по башне как следует вхерячить - покруче любого резинострела будет, даже убить можно на раз два.