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Новости Революция в Беларуси
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Признать Тихановскую президентом Беларуси проблематично. Нужны новые выборы, - глава МИД Латвии Ринкевич

Признать Тихановскую президентом Беларуси проблематично. Нужны новые выборы, - глава МИД Латвии Ринкевич

Признать Светлану Тихановскую победителем выборов президента Беларуси проблематично с юридической и политической точек зрения. Лучшим сценарием выхода из сложившейся ситуации будут новые выборы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью Латвийскому радио заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич, передает lsm.lv.

По его словам, новые выборы являются единственным способом без фальсификации понять, кто пользуется доверием белорусского общества.

"В лучшем случае мы не знаем на данный момент, каково реальное распределение голосов", - заявил Ринкевич.

Он подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия Беларуси "потеряла веру в глазах самих белорусов, а также международного сообщества". Необходимо сформировать новый ЦИК, в который войдут представители оппозиции, различных общественных групп и действующей власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия поддержит введение санкций в отношении ряда должностных лиц Беларуси, - глава МИД Ринкевич

"Не будем забывать, что это не так просто, как мы иногда думаем со стороны - все ушли, и сразу же начинается новая жизнь. Это также определенный эволюционный процесс", - добавил Ринкевич.

При этом, по его мнению, следует учитывать наихудший сценарий российской интервенции.

Ранее сама Тихановская призвала Европу не признавать победу Александра Лукашенко. Она заявила, что выборы не были честными, результаты сфальсифицировали. Экс-кандидат напомнила, что инициировала создание Национального координационного совета Белоруссии, чтобы содействовать мирному трансферу власти.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Латвия, Литва и Польша разработали план помощи Беларуси по выходу из политического кризиса.

По официальным данным, Лукашенко набрал 80 % голосов, Тихановская — 10 %. По всей Беларуси вторую неделю идут массовые протесты.

Беларусь (7937) Латвия (1358) Лукашенко Александр (3626) Ринкевичс Эдгарс (144) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+4
А мы спокойно наблюдаем тем временем, как наше зелёное чмо в очередной раз просирает позиции Украины и проходит мимо открывающихся возможностей, когда враг ослабевает.

- Вагнеровцев (и других преступников типа Цемаха) он практически систематически и спокойно сдаёт русским;
- С Лукашенко он уже был готов побрататься на следующий день после "выборов";
- На внешнеполитические должности назначает полных русских ватников;
- Даёт возможность русским перегруппироваться на наших террториях во время т.н. "перемирия" после непонятных договорняков в Омане и на даче;

- Экономику убивает своим псевдоменеджментом;
- Генеральный прокурор (его назначение) - классический рыговский реакционер;
- Репрессии против патриотов;
- Церковь украинская или московская - какая разница

- ОП состоит из одних прорусских рыгов;
- Страной управляют портновы, ермаки и остальные кремлёвские агенты

Я что-то пропусил?
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19.08.2020 12:22 Ответить
+2
Американцы на своих авианосцах прошли Босфор чтобы захватить Крым.
Поєтому Россия могла потерять его навсегда... https://www.facebook.com/100010422318054/videos/1247612915596107/?t=36
https://www.facebook.com/100010422318054/videos/1247612915596107/?t=36 Свеженазначеный зебил Фокин на 112 канале пробивает дно.
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19.08.2020 12:06 Ответить
+2
Признать Тихановскую президентом Беларуси проблематично. Нужны новые выборы, - глава МИД Латвии Ринкевич - Цензор.НЕТ 3476
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19.08.2020 12:14 Ответить
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Предлагаю Ляписа Трубецкого на пост презедента Бяларуси. А, чо норм вариант жеж
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19.08.2020 11:52 Ответить
Так кто мешает полномочным представителям стран НАТО собраться на видеоконференцию и быстренько провести эти выборы?
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19.08.2020 11:57 Ответить
По стандартам НАТО?
"От имени народа"
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19.08.2020 12:06 Ответить
Один пэнис, от чьего имени, главное, чтоб быстро и сразу признать.
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19.08.2020 12:09 Ответить
Американцы на своих авианосцах прошли Босфор чтобы захватить Крым.
Поєтому Россия могла потерять его навсегда... https://www.facebook.com/100010422318054/videos/1247612915596107/?t=36
https://www.facebook.com/100010422318054/videos/1247612915596107/?t=36 Свеженазначеный зебил Фокин на 112 канале пробивает дно.
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19.08.2020 12:06 Ответить
Признать Тихановскую президентом Беларуси проблематично. Нужны новые выборы, - глава МИД Латвии Ринкевич - Цензор.НЕТ 3476
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19.08.2020 12:14 Ответить
Чисто для интереса, - шо такое "ядерная триада"?
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19.08.2020 12:23 Ответить
Учи матчасть и меньше лыбся!
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19.08.2020 12:45 Ответить
Фокина назначил Зеленский. Зеленского выбрали своим президентом украинцы.
Это Украина пробивает дно.
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19.08.2020 12:11 Ответить
Протест ушел в свисток. Теперь европейцы отыграют назад как они любят, а через пару месяцев наладят связи с Лукашенко и все забудут.
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19.08.2020 12:06 Ответить
He-a! На подходе осень - традиционное время протестов и революций.
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19.08.2020 12:08 Ответить
Это так не работает. Причин несколько.
1. Выхлоп протеста. Беларусский протест шел по затухающей. Сначала его нагревали, потом выплеск после выборов, а сейчас всё слабее и слабее.
2. Адаптация власти. Лукашенко хорошо адаптировался к протесту и сейчас его адаптация будет только увеличиваться.
3. Протестный элемент сам по себе конечен, если он не вовлекает новых членов. Изначально беларуский протест выглядел непривлекательным, оттого он быстро выгорает.
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19.08.2020 12:11 Ответить
орде лука не нужен, поэтому не забудут.
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19.08.2020 12:19 Ответить
Я не знаю планов России. Как я это вижу.
Лукашенко использует Беларусь как свое царство.
Рядом находится Евросоюз, который временами подкидывает Беларуси деньжат.
Россия тоже
Кроме того, есть Китай, который имеет какие-то финансовые интересы в Беларуси.

Сейчас Евросоюз оттолкнули на годик-два, так что усилилось влияние России. Не знаю насколько силен Китай, но если Лука найдет помощь от Китая, то Путин его не будет трогать. Но в любом случае для него профит. Лучший сценарий России это как у нас в ДНР. Сначала народный губернатор Губарев-Тихановская, потом какие-то псевдолидеры как Захараченко, а в конце свои курируемые из ФСБ карманные политики с минимальным рейтингом - Пушилин или Гоблин в Крыму. Эта стратегия России. Ту же идею они сейчас проворачивают и в Украине в который раз.
Иначе говоря, поглощение Беларуси будет происходить не сразу после свержения Луки, а постепенно.
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19.08.2020 12:25 Ответить
для орды лука токсичен, он узурпатор с точки зрения мирового права, орда уже обожглась на Крыме, Донбассе... в Белоруссии они хотят легитимности! марионетка признанная миром подписывает всё что надо и "все счастливы"! (кстати для Украины такой же сценарий) пока не ясно интересен ли лука Китаю, время покажет, если нет, то дни его сочтены.
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19.08.2020 15:16 Ответить
Вообще стратегия России она очень простая. Те кто учил историю внимательно знают, что таким способом в истории все государства аннексировали соседей. Это не происходило за один день или один год. Иногда это растягивалось на десятилетия, но это работает.
Россия действует по плану. Шаг за шагом. Не получилось сегодня - можно попробывать завтра и так дальше. Раньше или позже Беларусь упадет в руки Кремля. Тоже самое и с Украиной и т.д. Если мы сами не начнем двигаться в ином направлении.

Вот те кто изучал ту самую Руину как Российское царство сожрало козаччину могли это прочитать. По кусочкам, выбирая себе карманных гетьманов, используя зависть, продажность козацкой старшины и науськивая их друг против друга. Тоже самое они делают и сейчас.
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19.08.2020 12:34 Ответить
Цель протеста достигнута - Лукашенко пошел на поклон Москве. Все эти европейские чиновники в очередной раз в слепую были использованы Путином и его гебней.
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19.08.2020 12:08 Ответить
Гебня и так лукашенкой задницу вытирала. Каких поклонов не хватало? https://www.facebook.com/100010422318054/videos/1247612915596107/?t=36
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19.08.2020 12:10 Ответить
Лукашенко всегда пытался заигрывать с Европой. Он повторял стратегию Кучмы. Но у Кучмы были там какие-то ракеты, которые он продавал то ли в Ирак, то ли еще куда. Его после этого сделали невыездным, он побежал к донецким и сделал Януковича премьером, а Медведчука поставил править страной. Эта тактика у нас сработала 18 лет назад. Почему бы в Беларуси не сработать.
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19.08.2020 12:13 Ответить
Признать Тихановскую президентом Беларуси проблематично. Нужны новые выборы, - глава МИД Латвии Ринкевич - Цензор.НЕТ 1278
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19.08.2020 12:16 Ответить
Надо смотреть на действия а не слова. Гебня пользовалась Белорусью как проходным двором и сколько б Лукашенко не надувал щеки, - стоило кацапам только цикнуть он бежал к ним виляя хвостом.
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19.08.2020 12:20 Ответить
Ну так местные стали бунтовать. Нужно нанимать штрейхбрейкеров. Вот сейчас все эти страйки умрут, так как эту технологию научились уничтожать еще сто лет назад.
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19.08.2020 12:21 Ответить
Посмотрим. Сегодня страйк может и умрет, но здоровья бацьке явно не прибавит
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19.08.2020 12:25 Ответить
Это не вопрос сегодняшнего дня, а в принципе. Страйки научились разгонять давным-давно. Оттого я никогда не верил в силу страйка.
Можно устроить всесоюзную забастовку - это действительно сработает. Но отдельные страйки они бесполезны.
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19.08.2020 12:27 Ответить
давайте Сирегу изберем, а буммер - гимном сделаем)
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19.08.2020 12:21 Ответить
Гимно у нас уже сделали.
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19.08.2020 12:55 Ответить
А мы спокойно наблюдаем тем временем, как наше зелёное чмо в очередной раз просирает позиции Украины и проходит мимо открывающихся возможностей, когда враг ослабевает.

- Вагнеровцев (и других преступников типа Цемаха) он практически систематически и спокойно сдаёт русским;
- С Лукашенко он уже был готов побрататься на следующий день после "выборов";
- На внешнеполитические должности назначает полных русских ватников;
- Даёт возможность русским перегруппироваться на наших террториях во время т.н. "перемирия" после непонятных договорняков в Омане и на даче;

- Экономику убивает своим псевдоменеджментом;
- Генеральный прокурор (его назначение) - классический рыговский реакционер;
- Репрессии против патриотов;
- Церковь украинская или московская - какая разница

- ОП состоит из одних прорусских рыгов;
- Страной управляют портновы, ермаки и остальные кремлёвские агенты

Я что-то пропусил?
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19.08.2020 12:22 Ответить
Пропустил захват своей головы тараканами.
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19.08.2020 12:27 Ответить
Признать Тихановскую президентом Беларуси проблематично. Нужны новые выборы, - глава МИД Латвии Ринкевич
-----------------------------------------
А я бы признал. И вручил бы ей золотой запас из Форт Нокс. Пусть правит.
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19.08.2020 12:24 Ответить
Jesli bylo cesno socytani golosa,ona vygrala vybori,da i dojarka bi vygrala protiv samozvanca.Jesli zacytat eti vybori .Liudiam nadojelo zit v tiurme oni xotiat svobodi,zit kak drugije kak liudi,a ne doxloj sssr sisteme
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19.08.2020 12:43 Ответить
На самом деле сейчас мировой тренд бунта против авторитетов. Он везде. Так что Беларусь не уникальна. В Украине вот жертвой этого тренда оказался Порошенко, который вообще ничего плохого не делал. В Беларуси жертва более оправдана - Лукашенко, но суть в том что ваш протест он вписывается в мировые протесты которые сейчас идут везде по принципу "надоело, хотим иначе". Вот сейчас в США такое же с БЛМ.
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19.08.2020 12:47 Ответить
Nenado sravnivat zapad gde svobodno mozno vybyrat i Belorus gde vyborov net,on sebia vybyrajet s pomociu podelok,maxinaciji.On samozvanec i dumaju na nego sovesti jest mnogo unictozenix liudej,eto kogda on ujdiot tocnej uznajem.Kolxoznik,bezgramatni sssr vremion stranu vediot v propast s kazdim dniom
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19.08.2020 12:59 Ответить
Я про дух времени. Вот Беларусь краешкем зацепило это желание. У нас в прошлом году был лозунг "сделаем их вместе" на котором левые люди взяли власть. Этот лозунг антиэлитаристский. Это бунт против господствующей системы. У вас вся система это Лукашенко. Вот вы против него бунтуете. Правильно делаете, мне не нравиться то что вас используют как использовали нас в прошлом году.
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19.08.2020 13:02 Ответить
Ja sam litovec. U nas buntov nebylo,u nas vybori byli cesnyje kogo xoteli togo vybrali,vsio prozracno
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19.08.2020 13:08 Ответить
U nas nemozet bit prezidentom bolse 2 kadenciji.Grybauskaite usla tolko izza etogo,a tak mozet bit i 3 raz vygrala,no zakon jest zakon
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19.08.2020 13:09 Ответить
Революционеры, как дела?
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19.08.2020 12:49 Ответить
не те що проблематично,а неможливо..НЕ ІСНУЄ БЮЛЕТНІВ З переможними результатами по всій країні..


тому створюються Комітети Національного Порятунку,Тимчасові уряди..
а от в.о Президента Тихановську призначити можливо.
просто "щоб була" )
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19.08.2020 14:36 Ответить
 
 