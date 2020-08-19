Признать Тихановскую президентом Беларуси проблематично. Нужны новые выборы, - глава МИД Латвии Ринкевич
Признать Светлану Тихановскую победителем выборов президента Беларуси проблематично с юридической и политической точек зрения. Лучшим сценарием выхода из сложившейся ситуации будут новые выборы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью Латвийскому радио заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич, передает lsm.lv.
По его словам, новые выборы являются единственным способом без фальсификации понять, кто пользуется доверием белорусского общества.
"В лучшем случае мы не знаем на данный момент, каково реальное распределение голосов", - заявил Ринкевич.
Он подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия Беларуси "потеряла веру в глазах самих белорусов, а также международного сообщества". Необходимо сформировать новый ЦИК, в который войдут представители оппозиции, различных общественных групп и действующей власти.
"Не будем забывать, что это не так просто, как мы иногда думаем со стороны - все ушли, и сразу же начинается новая жизнь. Это также определенный эволюционный процесс", - добавил Ринкевич.
При этом, по его мнению, следует учитывать наихудший сценарий российской интервенции.
Ранее сама Тихановская призвала Европу не признавать победу Александра Лукашенко. Она заявила, что выборы не были честными, результаты сфальсифицировали. Экс-кандидат напомнила, что инициировала создание Национального координационного совета Белоруссии, чтобы содействовать мирному трансферу власти.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Латвия, Литва и Польша разработали план помощи Беларуси по выходу из политического кризиса.
По официальным данным, Лукашенко набрал 80 % голосов, Тихановская — 10 %. По всей Беларуси вторую неделю идут массовые протесты.
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"От имени народа"
Поєтому Россия могла потерять его навсегда... https://www.facebook.com/100010422318054/videos/1247612915596107/?t=36
https://www.facebook.com/100010422318054/videos/1247612915596107/?t=36 Свеженазначеный зебил Фокин на 112 канале пробивает дно.
Это Украина пробивает дно.
1. Выхлоп протеста. Беларусский протест шел по затухающей. Сначала его нагревали, потом выплеск после выборов, а сейчас всё слабее и слабее.
2. Адаптация власти. Лукашенко хорошо адаптировался к протесту и сейчас его адаптация будет только увеличиваться.
3. Протестный элемент сам по себе конечен, если он не вовлекает новых членов. Изначально беларуский протест выглядел непривлекательным, оттого он быстро выгорает.
Лукашенко использует Беларусь как свое царство.
Рядом находится Евросоюз, который временами подкидывает Беларуси деньжат.
Россия тоже
Кроме того, есть Китай, который имеет какие-то финансовые интересы в Беларуси.
Сейчас Евросоюз оттолкнули на годик-два, так что усилилось влияние России. Не знаю насколько силен Китай, но если Лука найдет помощь от Китая, то Путин его не будет трогать. Но в любом случае для него профит. Лучший сценарий России это как у нас в ДНР. Сначала народный губернатор Губарев-Тихановская, потом какие-то псевдолидеры как Захараченко, а в конце свои курируемые из ФСБ карманные политики с минимальным рейтингом - Пушилин или Гоблин в Крыму. Эта стратегия России. Ту же идею они сейчас проворачивают и в Украине в который раз.
Иначе говоря, поглощение Беларуси будет происходить не сразу после свержения Луки, а постепенно.
Россия действует по плану. Шаг за шагом. Не получилось сегодня - можно попробывать завтра и так дальше. Раньше или позже Беларусь упадет в руки Кремля. Тоже самое и с Украиной и т.д. Если мы сами не начнем двигаться в ином направлении.
Вот те кто изучал ту самую Руину как Российское царство сожрало козаччину могли это прочитать. По кусочкам, выбирая себе карманных гетьманов, используя зависть, продажность козацкой старшины и науськивая их друг против друга. Тоже самое они делают и сейчас.
Можно устроить всесоюзную забастовку - это действительно сработает. Но отдельные страйки они бесполезны.
- Вагнеровцев (и других преступников типа Цемаха) он практически систематически и спокойно сдаёт русским;
- С Лукашенко он уже был готов побрататься на следующий день после "выборов";
- На внешнеполитические должности назначает полных русских ватников;
- Даёт возможность русским перегруппироваться на наших террториях во время т.н. "перемирия" после непонятных договорняков в Омане и на даче;
- Экономику убивает своим псевдоменеджментом;
- Генеральный прокурор (его назначение) - классический рыговский реакционер;
- Репрессии против патриотов;
- Церковь украинская или московская - какая разница
- ОП состоит из одних прорусских рыгов;
- Страной управляют портновы, ермаки и остальные кремлёвские агенты
Я что-то пропусил?
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А я бы признал. И вручил бы ей золотой запас из Форт Нокс. Пусть правит.
тому створюються Комітети Національного Порятунку,Тимчасові уряди..
а от в.о Президента Тихановську призначити можливо.
просто "щоб була" )