Признать Тихановскую президентом Беларуси проблематично. Нужны новые выборы, - глава МИД Латвии Ринкевич

Признать Светлану Тихановскую победителем выборов президента Беларуси проблематично с юридической и политической точек зрения. Лучшим сценарием выхода из сложившейся ситуации будут новые выборы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью Латвийскому радио заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич, передает lsm.lv.

По его словам, новые выборы являются единственным способом без фальсификации понять, кто пользуется доверием белорусского общества.

"В лучшем случае мы не знаем на данный момент, каково реальное распределение голосов", - заявил Ринкевич.

Он подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия Беларуси "потеряла веру в глазах самих белорусов, а также международного сообщества". Необходимо сформировать новый ЦИК, в который войдут представители оппозиции, различных общественных групп и действующей власти.

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"Не будем забывать, что это не так просто, как мы иногда думаем со стороны - все ушли, и сразу же начинается новая жизнь. Это также определенный эволюционный процесс", - добавил Ринкевич.

При этом, по его мнению, следует учитывать наихудший сценарий российской интервенции.

Ранее сама Тихановская призвала Европу не признавать победу Александра Лукашенко. Она заявила, что выборы не были честными, результаты сфальсифицировали. Экс-кандидат напомнила, что инициировала создание Национального координационного совета Белоруссии, чтобы содействовать мирному трансферу власти.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Латвия, Литва и Польша разработали план помощи Беларуси по выходу из политического кризиса.

По официальным данным, Лукашенко набрал 80 % голосов, Тихановская — 10 %. По всей Беларуси вторую неделю идут массовые протесты.