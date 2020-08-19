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Новости Е-декларации госслужащих
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Антикоррупционный суд закрыл дело о недостоверном декларировании Омеляном в связи с истечением сроков давности

Антикоррупционный суд закрыл дело о недостоверном декларировании Омеляном в связи с истечением сроков давности

Высший антикоррупционный суд 18 августа закрыл дело о недостоверном декларирование экс-министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном в связи с истечением сроков давности.

"Вчера, 18 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство бывшего министра инфраструктуры Украины и освободила последнего от уголовной ответственности по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), в связи с истечением сроков давности", - сообщает пресс-служба ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

В суде отметили, что уголовное производство в отношении обвиняемого поступило на рассмотрение ВАКС 25 сентября 2019 года и, согласно обвинительному акту, содержало обвинение в представлении экс-министром деклараций 2015 года и 2016 года с указанием недостоверной информации на сумму более 3 млн грн и 8 млн грн соответственно.

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"Сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли 5 ноября 2019 г., а по второму - 30 марта 2020 года", - сказано в сообщении.

По данным суда, по истечении указанных сроков обвиняемому дважды разъяснялось право на освобождение от уголовной ответственности, но он настаивал на продолжении судебного разбирательства, и 18 августа обратился в суд с соответствующим ходатайством.

Автор: 

юстиция (758) Омелян Владимир (712) электронное декларирование (1025) Антикоррупционный суд (1239)


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Топ комментарии
+6
ха-ха-ха ... рыли-рыли и ничего не нарыли ... а сколько было крику !!!!!!!!!!!
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19.08.2020 12:02 Ответить
+6
А "забывчивость" величайшего лидера современности когда расследуют?
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19.08.2020 12:05 Ответить
+6
Це абсолютно неправове рішення Антикорупційного суду. Чиновник зкоїв правопорушення - мав майно яке не задекларував, це майно не могло в нього з'явитись легальним шляхом, отже він отримав це майно як незаконну винагороду за корупційні оборудки і мав бути засуджений до ув'язнення! Такий Антикорупційний суд нам не потрібен!
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19.08.2020 12:12 Ответить
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ха-ха-ха ... рыли-рыли и ничего не нарыли ... а сколько было крику !!!!!!!!!!!
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19.08.2020 12:02 Ответить
Це абсолютно неправове рішення Антикорупційного суду. Чиновник зкоїв правопорушення - мав майно яке не задекларував, це майно не могло в нього з'явитись легальним шляхом, отже він отримав це майно як незаконну винагороду за корупційні оборудки і мав бути засуджений до ув'язнення! Такий Антикорупційний суд нам не потрібен!
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19.08.2020 12:12 Ответить
А що можна було нарить, якщо він жив у маєтку свого брата бізнесмена і користувався його транспортом і житлом? Він що, повинен був декларувати чуже майно?
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19.08.2020 15:33 Ответить
Можно просто подождать и всё закроется само собой.
#хуженебудет
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19.08.2020 12:05 Ответить
Ну - надо же как-то "харчеваться" этому самому "антикоррупционному" суду!
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19.08.2020 12:05 Ответить
А "забывчивость" величайшего лидера современности когда расследуют?
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19.08.2020 12:05 Ответить
Так енто сплошь и рядом!!
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19.08.2020 12:13 Ответить
Ложечки патом нашлись, но осадочек осталси...©
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19.08.2020 12:15 Ответить
тяните время, не ходите в суд, пропадите на время....и все, вы свободны и не виноваты...УРА, товарищи, ДА ЗДРАВСТВУЕТ УКРАИНСКИЙ СУД - самый гуманный суд в мире....
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19.08.2020 12:23 Ответить
Как всегда, засохло и отвалилось. Бгг!
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19.08.2020 12:50 Ответить
Ехал на своей гиперсалупе чтоб побыстрей задекларировать. Эх, не успел! Ну, нет так нет!
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19.08.2020 13:20 Ответить
"Сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли ... "
Злодійські закони, прийняті злодіями, під злодіїв ...
Воістину: " Я другой такой страны не знаю".
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19.08.2020 13:55 Ответить
Так и будем жить: они воруют, а подкупленные суды затягивают процесс, затем дело закрывают за давностью времени.
Отлично жить коррупционерам в нашей стране. Воруй, убивай - наказания не будет.
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19.08.2020 14:17 Ответить
Соросята, [19.08.20 14:09]
Вопрос полного закрытия уголовного дела против министра-гиперлупа Омеляна был всего лишь вопросом времени.

Материалы по Омеляну поступили в Антикоррупционный суд в сентябре прошлого года. Его обвиняли в том, что в декларациях за 2015 и 2016 годы он скрыл имущество на 3 и 8 млн гривен соответственно.

Но именно благодаря судье Екатерине Сикоре и ее коллегам, судебное заседание было назначено со странными интервалами, таким образом, что в итоге был упущен срок исковой давности.
И все


Тем временем на сайте, созданном Светой Залищук Чесно о Сикоре пишут, что не було знайдено інформацію, яка б відповідала до методології ЧЕСНО.

И стоит не забывать, что действующий судья Высшего антикоррупционного суда получает денежные выплаты от USAID?
Зато - в вышиванке. Омелян ее тоже очень любит одевать. Правда жену на роды почему-то отправляет в США
#ВАКС
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19.08.2020 14:45 Ответить
Омелян був найбільш розумним і грамотним міністром. За це його зебіли і ненавидять.
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19.08.2020 15:35 Ответить
 
 