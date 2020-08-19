Антикоррупционный суд закрыл дело о недостоверном декларировании Омеляном в связи с истечением сроков давности

Высший антикоррупционный суд 18 августа закрыл дело о недостоверном декларирование экс-министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном в связи с истечением сроков давности.

"Вчера, 18 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство бывшего министра инфраструктуры Украины и освободила последнего от уголовной ответственности по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), в связи с истечением сроков давности", - сообщает пресс-служба ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

В суде отметили, что уголовное производство в отношении обвиняемого поступило на рассмотрение ВАКС 25 сентября 2019 года и, согласно обвинительному акту, содержало обвинение в представлении экс-министром деклараций 2015 года и 2016 года с указанием недостоверной информации на сумму более 3 млн грн и 8 млн грн соответственно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завершено расследование дела о снижении портовых сборов экс-министром инфраструктуры Омеляном, – НАБУ

"Сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли 5 ноября 2019 г., а по второму - 30 марта 2020 года", - сказано в сообщении.

По данным суда, по истечении указанных сроков обвиняемому дважды разъяснялось право на освобождение от уголовной ответственности, но он настаивал на продолжении судебного разбирательства, и 18 августа обратился в суд с соответствующим ходатайством.