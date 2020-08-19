Антикоррупционный суд закрыл дело о недостоверном декларировании Омеляном в связи с истечением сроков давности
Высший антикоррупционный суд 18 августа закрыл дело о недостоверном декларирование экс-министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном в связи с истечением сроков давности.
"Вчера, 18 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство бывшего министра инфраструктуры Украины и освободила последнего от уголовной ответственности по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), в связи с истечением сроков давности", - сообщает пресс-служба ВАКС, передает Цензор.НЕТ.
В суде отметили, что уголовное производство в отношении обвиняемого поступило на рассмотрение ВАКС 25 сентября 2019 года и, согласно обвинительному акту, содержало обвинение в представлении экс-министром деклараций 2015 года и 2016 года с указанием недостоверной информации на сумму более 3 млн грн и 8 млн грн соответственно.
"Сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли 5 ноября 2019 г., а по второму - 30 марта 2020 года", - сказано в сообщении.
По данным суда, по истечении указанных сроков обвиняемому дважды разъяснялось право на освобождение от уголовной ответственности, но он настаивал на продолжении судебного разбирательства, и 18 августа обратился в суд с соответствующим ходатайством.
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#хуженебудет
Злодійські закони, прийняті злодіями, під злодіїв ...
Воістину: " Я другой такой страны не знаю".
Отлично жить коррупционерам в нашей стране. Воруй, убивай - наказания не будет.
Вопрос полного закрытия уголовного дела против министра-гиперлупа Омеляна был всего лишь вопросом времени.
Материалы по Омеляну поступили в Антикоррупционный суд в сентябре прошлого года. Его обвиняли в том, что в декларациях за 2015 и 2016 годы он скрыл имущество на 3 и 8 млн гривен соответственно.
Но именно благодаря судье Екатерине Сикоре и ее коллегам, судебное заседание было назначено со странными интервалами, таким образом, что в итоге был упущен срок исковой давности.
И все
Тем временем на сайте, созданном Светой Залищук Чесно о Сикоре пишут, что не було знайдено інформацію, яка б відповідала до методології ЧЕСНО.
И стоит не забывать, что действующий судья Высшего антикоррупционного суда получает денежные выплаты от USAID?
Зато - в вышиванке. Омелян ее тоже очень любит одевать. Правда жену на роды почему-то отправляет в США
#ВАКС