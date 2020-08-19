Дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развернут в Киеве и шести областях Украины, - Ляшко
В Киеве и шести областях Украины высокий уровень загруженности коек больными коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Дополнительно было рассмотрено состояние дел с заполненностью коек, отведенных для госпитализации больных коронавирусом. ... Мы увидели значительную загруженность коек в 6 регионах страны, поэтому также дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которых будет происходить госпитализация больных коронавирусом. В частности это город Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ривненская области. Именно в этих областях сегодня будут введены дополнительные больницы в перечень больниц, предоставляющих помощь больным коронавирусом, будут развернуты дополнительные койки", - отметил Ляшко.
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То к врачам обращаться не стану..."
"Міша, у тєбя скучноє ліцо, тєбє нікто дєнєг нє даст".
Ляшку надо "заболеть" еще шоп все ужаснулись и склонили колени перед "мастерами спирта по борьбе с вирусами"
👺
де тоді різке збільшення хворих?