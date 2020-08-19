Дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развернут в Киеве и шести областях Украины, - Ляшко

В Киеве и шести областях Украины высокий уровень загруженности коек больными коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Дополнительно было рассмотрено состояние дел с заполненностью коек, отведенных для госпитализации больных коронавирусом. ... Мы увидели значительную загруженность коек в 6 регионах страны, поэтому также дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которых будет происходить госпитализация больных коронавирусом. В частности это город Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ривненская области. Именно в этих областях сегодня будут введены дополнительные больницы в перечень больниц, предоставляющих помощь больным коронавирусом, будут развернуты дополнительные койки", - отметил Ляшко.

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