РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13072 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 385 33

Дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развернут в Киеве и шести областях Украины, - Ляшко

Дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развернут в Киеве и шести областях Украины, - Ляшко

В Киеве и шести областях Украины высокий уровень загруженности коек больными коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Дополнительно было рассмотрено состояние дел с заполненностью коек, отведенных для госпитализации больных коронавирусом. ... Мы увидели значительную загруженность коек в 6 регионах страны, поэтому также дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которых будет происходить госпитализация больных коронавирусом. В частности это город Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ривненская области. Именно в этих областях сегодня будут введены дополнительные больницы в перечень больниц, предоставляющих помощь больным коронавирусом, будут развернуты дополнительные койки", - отметил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра дополнительно пересмотрят уровни эпидопасности в Украине, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Та заспокойся ти вже! Ти в кожній темі про COVID це пишеш. Тебе затягували в лікарню не тому, що ти хворий на коронавірус, а тому що хворий на голову.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:11 Ответить
+4
А что там в Белоруссии? Митинги по 150 тысяч и где горы трупов? Хватит Ляшко нести бред про вирус, все уже поняли, что вирус - фэйк
показать весь комментарий
19.08.2020 12:22 Ответить
+2
Ешьте три головки чеснока в день. Может, от коронавируса это и не поможет, но люди будут держаться от вас подальше..
👺
показать весь комментарий
19.08.2020 12:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Власть затягивает людей силой в больницы, а придурки пишут что этого не может быть.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:04 Ответить
Та заспокойся ти вже! Ти в кожній темі про COVID це пишеш. Тебе затягували в лікарню не тому, що ти хворий на коронавірус, а тому що хворий на голову.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:11 Ответить
Як же нечисть боїться правди.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:25 Ответить
А чому це ти на українській мові заговорив? В кацапській методичці хіба на українській мові щось написано?
показать весь комментарий
19.08.2020 12:38 Ответить
Це в тебе методичка від путіна.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:42 Ответить
від Х@@ла, а не від путіна... правильно писати "від Х@@ла"
показать весь комментарий
19.08.2020 12:44 Ответить
Хочеш приховати свого боса. Не соромся, Всі знають що путінська ...
показать весь комментарий
19.08.2020 12:46 Ответить
Максиме, я хочу тільки приховати тебе від "врачєй-паразітав". Твого боса я "х@@лом" називаю.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:56 Ответить
Насправді українські лікарі не знають, як зробити паркан сечі чи тин крові. Так?
показать весь комментарий
19.08.2020 15:01 Ответить
Чий є Крим?
показать весь комментарий
19.08.2020 13:01 Ответить
Нажаль, він поки що окупований.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:33 Ответить
Ні, кацапчику, тре писати Крим - це Україна. В нас так.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:35 Ответить
Так чому ж тоді твої співвітчизники не віддають Крим, якщо він український?
показать весь комментарий
19.08.2020 16:40 Ответить
птн пнх
показать весь комментарий
19.08.2020 18:15 Ответить
"Если я заболею,
То к врачам обращаться не стану..."
показать весь комментарий
19.08.2020 12:24 Ответить
Читай внимательно. Они сами обращаются, даже если ты их не хочешь. Врачи паразиты, они служат Зеленскому, а не пациенту.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:27 Ответить
"Врачі-паразіти звонят мнє в двєрь, по тєлєфону, по дамафону і крічат: "Макс, вихаді лечітса і дєньгі вазьмі"
показать весь комментарий
19.08.2020 12:40 Ответить
твій путін тобі мало дєнєг даст.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:43 Ответить
"Х@@ло", а не "путін". Пиши краще так. Так більш правдиво, що ти не з Мокшандії.

"Міша, у тєбя скучноє ліцо, тєбє нікто дєнєг нє даст".
показать весь комментарий
19.08.2020 12:46 Ответить
ти навіть читати не вмієш.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:44 Ответить
Да ты просто Пол Пот и Иенг Сари в одном флаконе!
показать весь комментарий
19.08.2020 12:41 Ответить
"Самолечение опасно для Вашего здоровья!"
показать весь комментарий
19.08.2020 12:28 Ответить
"Самолечение опасно для кошелька врачей-паразитов!" Кого же они будут тогда рятовать.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:32 Ответить
В аптеку не ходи! Там тебя вааабче сажрут!
показать весь комментарий
19.08.2020 12:42 Ответить
Дивіться в кінотеатрах України: блокбастер - "Спасті рядового Атаманюка ат врачєй-паразітав"
показать весь комментарий
19.08.2020 12:43 Ответить
Разворачивайте во дворце Украина - может хватит места...
показать весь комментарий
19.08.2020 12:06 Ответить
ну понятно - сперва паниковали, потом снимали карантин, потом трубили о "стабильности", а сейчас обосрались.
Ляшку надо "заболеть" еще шоп все ужаснулись и склонили колени перед "мастерами спирта по борьбе с вирусами"
показать весь комментарий
19.08.2020 12:13 Ответить
Ешьте три головки чеснока в день. Может, от коронавируса это и не поможет, но люди будут держаться от вас подальше..
👺
показать весь комментарий
19.08.2020 12:21 Ответить
А что там в Белоруссии? Митинги по 150 тысяч и где горы трупов? Хватит Ляшко нести бред про вирус, все уже поняли, что вирус - фэйк
показать весь комментарий
19.08.2020 12:22 Ответить
В Білорусі просто проблеми з підрахунками. Там підрахуї сидять одні й ті самі на бюлетенях та статистиці по COVID-19.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:58 Ответить
якщо коронавірус фейк, то чому ти ще не вилизуєш туалети в Александрівській лікарні? Тільки так ти зможеш нам усім доказати, що коронавіруса не існує. Тільки так.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:59 Ответить
https://bykvu.com/ru/bukvy/bez-masok-ta-distancii-v-akvaparku-uhanja-proshla-masshtabna-vechirka-foto-video/ - пандемія, кажете?!

де тоді різке збільшення хворих?
показать весь комментарий
19.08.2020 12:30 Ответить
Главное - нет ни одного человека в маске! И что на это скажут распространители мифа о любви всех китайцев к повседневному ношению масок?
показать весь комментарий
19.08.2020 15:50 Ответить
 
 