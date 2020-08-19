Информация об участии СБУ в так называемой вагнеровской спецоперации - обычный фейк, - пресс-служба ведомства

Данные об участии СБУ в так называемой вагнеровской спецоперации является обычным фейком. А его первоисточником было российское издание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, комментируя информацию об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации".

"Служба безопасности не комментирует слухи, не поддерживает медийно-информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такие информационные "вбросы" имеют целью нанесение вреда Украине.

Однако, как исключение, отмечаем - данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание", - сказано в сообщении.

В СБУ также заявили, что "ни один сотрудник Службы безопасности Украины не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях. Поэтому титрование одного из участников разговоров, как "офицера СБУ", является домыслом и сознательной манипуляцией".

"Мы понимаем, что инициаторы таких информационных "вбросов" действуют по логике "несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой". Поэтому призываем украинские СМИ и отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями более внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухи в пользу недружественных стран", - добавили в пресс-службе СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Версия о том, что боевиков "Вагнера" заманили в Беларусь СБУ и ГУР МОУ - дезинформация, - Ермак

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Новый руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отрицает причастность СБУ к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси.