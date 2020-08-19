РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13072 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 323 83

Информация об участии СБУ в так называемой вагнеровской спецоперации - обычный фейк, - пресс-служба ведомства

Информация об участии СБУ в так называемой вагнеровской спецоперации - обычный фейк, - пресс-служба ведомства

Данные об участии СБУ в так называемой вагнеровской спецоперации является обычным фейком. А его первоисточником было российское издание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, комментируя информацию об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации".

"Служба безопасности не комментирует слухи, не поддерживает медийно-информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такие информационные "вбросы" имеют целью нанесение вреда Украине.

Однако, как исключение, отмечаем - данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание", - сказано в сообщении.

В СБУ также заявили, что "ни один сотрудник Службы безопасности Украины не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях. Поэтому титрование одного из участников разговоров, как "офицера СБУ", является домыслом и сознательной манипуляцией".

"Мы понимаем, что инициаторы таких информационных "вбросов" действуют по логике "несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой". Поэтому призываем украинские СМИ и отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями более внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухи в пользу недружественных стран", - добавили в пресс-службе СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Версия о том, что боевиков "Вагнера" заманили в Беларусь СБУ и ГУР МОУ - дезинформация, - Ермак

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Новый руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отрицает причастность СБУ к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси.

Информация об участии СБУ в так называемой вагнеровской спецоперации - обычный фейк, - пресс-служба ведомства 01

Беларусь (7937) разведка (4206) СБУ (20138) ЧВК Вагнер (1335)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Ну если сценарист квартала сказал, то конечно правда. Представляю только как тем мужикам кто принимал участие в операции, все как у кацапов их там нет.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:27 Ответить
+24
да-да-да.. верим...
============
Силовые ведомства давно являются филиалом 95 квартала.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:25 Ответить
+20
Спец. операція відмаж віслюка розпочалася .....
показать весь комментарий
19.08.2020 12:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да-да-да.. верим...
============
Силовые ведомства давно являются филиалом 95 квартала.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:25 Ответить
ЭТО ОН ЭТО ОН НАШ ОБРЕЗАННЫЙ ШПИОН !
Інформація про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації - звичайний фейк, - пресслужба відомства - Цензор.НЕТ 8028
показать весь комментарий
19.08.2020 12:36 Ответить
Інформація про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації - звичайний фейк, - пресслужба відомства - Цензор.НЕТ 9485
показать весь комментарий
19.08.2020 12:38 Ответить
Найгірше, що змінилося за рік - ні якій державній інституції вірити не можна, бо брешуть. Як і писакам і ґрантоїдам причетним до приходу зелені до влади. до
показать весь комментарий
19.08.2020 13:14 Ответить
в будь-якому випадку, така відповідь СЗР є очікуваною. Вір-не-вір, але є постулати таємної роботи.
За таку відповідь я би їх не засуджував.
показать весь комментарий
19.08.2020 13:32 Ответить
Отак от Бутусов тебе. А мы все переживаем и ломаем копья.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:26 Ответить
Інформація про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації - звичайний фейк, - пресслужба відомства - Цензор.НЕТ 8044
показать весь комментарий
19.08.2020 12:34 Ответить
Бутусов не один ,также нейтральная к НЕлоху УП должны поднять бучу и они это сделают .
показать весь комментарий
19.08.2020 12:39 Ответить
Ну если сценарист квартала сказал, то конечно правда. Представляю только как тем мужикам кто принимал участие в операции, все как у кацапов их там нет.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:27 Ответить
конечно, они такие, да мы готовили операцию и обосрались по вине ермака и вавы. Кто же теперь признается
показать весь комментарий
19.08.2020 12:28 Ответить
Теперь все люди честные служивые среди всех силовых ведомств Украины, защищающие ее 6 лет в войне с рашистами должны провести открытую спецоперацию по разоблачению действий власти НЕлоха в угоду Рашистской империи - иначе у них нет будущего и у их детей нет будущего ...
показать весь комментарий
19.08.2020 13:03 Ответить
Спец. операція відмаж віслюка розпочалася .....
показать весь комментарий
19.08.2020 12:29 Ответить
Баканов не способен на такие операции. И вообще он больше по чертям.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:29 Ответить
Спецоперація почалася більше року тому. Ще в 2019. Тому сумніваюсь, що цей зеленський сусід по парадняку і власник 95 кварталу, мав до неї якесь відношення.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:33 Ответить
Вот, блин, интересно, откуда такие глубокие познания в деталях типа "совершенно секретной" операции?
показать весь комментарий
19.08.2020 13:47 Ответить
Или тебе тоже Ермак про нее рассказывал?
показать весь комментарий
19.08.2020 13:49 Ответить
У Бутусова всё подробно изложено.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:16 Ответить
От и я о том же писал. Их уровень - душевно больной узбек - "террорист" с муляжом бомбы. И то с помощью аваковских спецов...
показать весь комментарий
19.08.2020 12:36 Ответить
а что мендель скажет по этому поводу?)
показать весь комментарий
19.08.2020 12:30 Ответить
Она временно беременна. Токсикоз.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:35 Ответить
она не может сейчас говорить. Так сказать, забот полон рот. Ленки ж нет, с хозяйством как-то справляться надо.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:50 Ответить
Так если бы СБУ и ГРУ сразу честно информировали про свои секретные операции, никаких фейков не было бы.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:31 Ответить
Информировали про секретные операции? Вы в адеквате? Тогда бы они уже не были бы секретными и не было бы смысла их проводить!
показать весь комментарий
19.08.2020 13:51 Ответить
Оно и к лучшему, не обосрутся.
показать весь комментарий
19.08.2020 14:10 Ответить
Если операция секретная, то какие о ней могут быть фейки? Кто может судить, правда напечатана или нет, пока детально и официально все не будет рассекречено? Пакт Молотова Риббентропа был 50 лет фейком, а потом не совсем, так что глуповато категорически судить о версиях печати насчет секретных операций и договоренностей.
показать весь комментарий
19.08.2020 14:17 Ответить
Гарри, это ж любители петра. Что с них взять? Озлобленные, неумные существа.
показать весь комментарий
19.08.2020 14:24 Ответить
и при этом врунливые и подловатые, как кацапы. Если б не опыт на Цензоре, не подумал бы.
показать весь комментарий
19.08.2020 18:02 Ответить
Інформація про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації - звичайний фейк, - пресслужба відомства - Цензор.НЕТ 6977
показать весь комментарий
19.08.2020 12:33 Ответить
Було би дивно, якби СБУ офіційно підтвердло свою участь в цій операції.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:33 Ответить
И главное что это правда, поскольку операцию проводила не СБУ, а ГРУ МО Украины.
СБУ похоже помогало офису президента слить операцию, а сейчас помогает всех запутать
показать весь комментарий
19.08.2020 12:34 Ответить
Почему большинство тех, кто называет себя Патриотами, верит Комсомольской Правде и не верит Украинским силовикам???
показать весь комментарий
19.08.2020 12:34 Ответить
Якраз ми і віримо УКРАЇНСЬКИМ силовикам, а не фсбшним дермакам, та його підлеглим.

Но в скандале оказалось замешано высшее руководство страны. Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного производства. Цензор.НЕТ установил картину происшедшего, исходя из данных наших источников в правоохранительных органах и опубликованной информации в СМИ.Источник: https://censor.net/r3214128
показать весь комментарий
19.08.2020 12:38 Ответить
Это Бутусову лично Бурба рассказал? Или Ермак?
показать весь комментарий
19.08.2020 13:55 Ответить
Этот фейк нашептал во сне Комсомольской Правде (Бутусову) Беня Валерьевич?
показать весь комментарий
19.08.2020 12:38 Ответить
Ну так надо ж как-то зраду разгонять,а то поводов маловато😁
показать весь комментарий
19.08.2020 13:53 Ответить
ЛЕЙТЕНАНТЫ НЕ ВРУТ!
Ну кто бы сомневался в правдивости СБУ при таком начальнике!
показать весь комментарий
19.08.2020 12:34 Ответить
Я уже запутался. Сначала был 100% уверен что это раша-фейк, после статьи Бутусова поменял мнение, теперь вот опять...
Понятно только одно - кто-то нагло врет. Кто-то должен выйти и признаться - "я обосрался". Или Бутусов, или Ермак.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:35 Ответить
Лейтенант Баканов.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:36 Ответить
ну, для этого достаточно было бы, чтоб, скажем, уволенный Бурба сказал, мол, не было никакого совещания, проверять ермака на полиграфе я, упаси боже, не требовал.
Тогда стрелка переведется на Бутусова.
Но, уж больно много интересных подробностей и фактов, которых нет в Википедии, Бутусов привел...
показать весь комментарий
19.08.2020 13:15 Ответить
Первоисточник не он. Большая часть - перепечатка с кацапской комсомолки. Остальное - с сайта ОРД
показать весь комментарий
19.08.2020 13:59 Ответить
и откуда кацапская комсомолка знает про совещание у президента, про то, кто на нем присутствовал, что сказал и чего требовал?
показать весь комментарий
19.08.2020 14:13 Ответить
Странно было бы, если бы ведомство, возглавляемое детским другом и бизнес партнером Зеленского, (и его ставленником на должность в сбу), заявило бы что то против Зеленского/Ермака.

Вчера они пол дня готовились, и вот сегодня с утра пошли опровержения, одно за другим.
Ведомства вроде бы разные а люди все из одной компашки....
показать весь комментарий
19.08.2020 12:35 Ответить
Почитайте К.Сазонова - реально вагнеры=ВСРФ, так что навербовать их х.з. куда ехать..... ну не верю.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:35 Ответить
То пресса их назвала вагнеровцами. Обычные наёмники, которые сбивали украинские сушки и вертушки, чем и хвастались когда их "нанимали", также хвастались, что их Сурков лично награждал.
Авдиозапись уже есть на цензоре.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:23 Ответить
слушал, но "оперативник" столько раз сказал "я понял", что я будь на месте боевика, навел бы контакты - кто именно звонит.
нету такого шо по телефону фсе(х) сдает опытный боевик.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:37 Ответить
Ведомство лучшего дружбана НЕлоха , получившего звание по этом у поводу и главное место ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ на невидимом внутреннем фронте -СУКИ ОНИ ПЛЮЮТ В ЛИЦО СВОЕЙ РОДИНЫ!
показать весь комментарий
19.08.2020 12:37 Ответить
http://argumentua.com/stati/predateli-na-samom-verkhu-spaset-li-zelenskii-ermaka-ot-gneva-tsru-i-fbr Предатели на самом верху. Спасет ли Зеленский Ермака от гнева ЦРУ и ФБР
показать весь комментарий
19.08.2020 12:38 Ответить
А поверили... Как легко вами манипулировать. Очень легко.
Верить в спецоперацию- то же самое верить,что Северная Корея на Марсе высадилась. Верьте и дальше...
И да, заспамить не забудьте.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:38 Ответить
в спецоперацию верить, конечно, нельзя.
Верить можно только в то, что еврей-недоучка, торгующий лицом, сможет руководить второй по величине страной в Европе с православными гражданами, назначив продюсера руководить СБУ, алкаша - своим советником, а российского агента "козыря" - руководить своим "офисом". И прочая, и прочая...
Верьте и дальше...
показать весь комментарий
19.08.2020 13:26 Ответить
Если следовать версии "операции", то после всего : - "вагнеровцы" оправданы ,а Украина в дерьме. Сразу убивают два зайца...как версия.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:38 Ответить
Они там одна шайка СБУ и ОП. А шо на это скажет уволенный начальник ГРУ?
показать весь комментарий
19.08.2020 12:39 Ответить
Інформація про участь СБУ в так званій вагнерівській спецоперації - звичайний фейк, - пресслужба відомства - Цензор.НЕТ 136
показать весь комментарий
19.08.2020 12:39 Ответить
Якщо це фейк то за що тоді зняли з посади того хлопця з дбр який закликав до розслідування?
показать весь комментарий
19.08.2020 12:42 Ответить
современная журналистика - грязь, фэйки, вбросы(( не вижу совсем никакого смысла для СБУ участвовать в этой мутке. копайте в сторону луки и путена.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:43 Ответить
Да сразу было понятно что эта лажа, кроме конечно людей с соей вместо мозга.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:44 Ответить
Глава СБУ Иван Бакланов был назначен на должно в мае 2019 президентом Зеленским,
глава ГРУ Василий Бурба был назначен в октябре 2015 президентом Порошенко.
Разницу улавливаешь?
показать весь комментарий
19.08.2020 13:07 Ответить
Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий:
1. 24 июля начальник ГУР МО Василий Бурба совместно с первым зампредом СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции и скором вылете террористов из Минска. В кабинете на совещании вместе с Зеленским присутствовали: глава Офиса президента Андрея Ермака, первый заместитель секретаря СНБО - глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.
По данным источников Цензор.НЕТ, на совещании глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию проводить нельзя. Ермак сослался на переговоры с Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Путина, что задержание террористов помешает началу очередного перемирия на Донбассе 27 июля и потребовал перенести начало операции.
Руководители спецслужб сказали, что террористы уже в пути, зарегистрированы на рейс, и приостановка операции может привести к полному провалу. Операция готовилась больше года и связана с задержанием террористов, которые находились в розыске в Украине и представляют интерес для правосудия Нидерландов, что никак не связано с Минским процессом. Однако Зеленский поддержал Ермака и дал приказ СБУ и ГУР МО захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобней объясняться с Москвой.
2. 25 июля на рейс Минск-Стамбул не явилось сразу 33 зарегистрированных пассажира. Они заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета.
3. Вылет был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета. Действовавший на тот момент президент Лукашенко заявил, что цель группы - участие в массовых беспорядках на выборах в Беларуси 9 августа.
4. 31 июля Генпрокуратура Украины направляет представление прокуратуре Беларуси с просьбой об экстрадиционном аресте задержанных и выдаче их в Украину. Однако никакого ответа из Беларуси не пришло.
5. 3 августа в понедельник Зеленский снова собрал на совещание ту же группу лиц. Начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и что причина - предательство. Бурба потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. Ермак высказал неудовольствие, что информация о провале появилась у наших партнеров из США. Однако никаких решений о проведении проверки по случаю провала президент Зеленский не принял.
6. 5 августа - без каких-либо предупреждений и обсуждений президент Зеленский издает указ об увольнении Бурбы и назначении нового начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Расследование провала дорогостоящей операции по захвату террористов так и не было начато. Президент Зеленский проводит переговоры с Лукашенко о выдаче террористов, по крайне мере, тех девяти, которые являются гражданами Украины и используют украинские паспорта.
7. 7 августа Путин проводит переговоры с Лукашенко о выдаче всей группы террористов в РФ.
8. 14 августа Генпрокуратура РФ заявляет, что все задержанные в Беларуси террористы выданы в Россию.
Что стало причиной провала спецоперации?
1. Произошла преднамеренная утечка информации, с целью привлечь внимание спецслужб Беларуси к террористам, чтобы спровоцировать их задержание и расшифровку целей их полета. Группа должна была вылететь новым рейсом 30 июля, то есть за 9 дней до момента проведения выборов в Беларуси, то есть не могла представлять угрозы для спецслужб Беларуси. Никакого оружия, никаких контактов с политическими движениями, которые могли бы привести сами по себе к такой масштабной операции, не было.
2. Учитывая тесное сотрудничество между Беларусью и Россией в сфере спецслужб, очевидно, что если бы у них была изначально агентурная информация, они бы не допустили выезда террористов в Минск и регистрации на рейсе. Либо постарались бы использовать ситуацию в своих целях - например, записали бы видео с задержанными. Очевидно, что беларусы и россияне не располагали точной информацией об обстановке, их действия были спонтанными.
3. Утечка информации произошла из Украины, и наиболее вероятно, из тех кругов, которые работают на сближение с Россией ценой любых уступок, и имеют доступ к совершенно секретной информации самого высокого допуска.
Кто провалил операцию по захвату террористов?
1. Источником провала захвата террористов является, прежде всего, незапланированный перенос сроков вылета террористов. Решение принято главой ОП Ермаком и одобрено президентом Зеленским. Мотивы Ермака сорвать операцию он озвучил сам - Ермак не хочет испортить свои отношения с Козаком - помощником Путина.
2. 16 июня президент Зеленский назначил первым заместителем секретаря СНБО и главой комитета по разведке Руслана Демченко. Руслан Демченко - это один из авторов печально знаменитых Харьковских соглашений 2012 года, которые узаконили оккупацию Крыма и дали России свободу действий для быстрого захвата Крыма в 2014-м. По сути, Демченко способствовал оккупации и войне, он был при Януковиче заместителем министра, затем первым замминистра, поддерживал Януковича до конца, он является известным русофилом. При Порошенко Демченко был включен в Трехстороннюю контактную группу, как удобная для России фигура в качестве советника - очевидно, Порошенко поддался на уступки России в данном вопросе, и внедрил их человека в переговорный процесс. А Зеленский поднял Демченко на самый верх власти. Во время войны с Россией Зеленский передал стороннику России контроль за всей украинской разведкой и доступ ко всей совсекретной информации, всем операциям украинских спецслужб против РФ! Причем Демченко назначен Зеленским на этот пост незаконно, поскольку подлежит люстрации - но видно, очень кто-то просил отдать ему под контроль нашу разведку. Демченко, по данным Цензор.НЕТ, в Трехсторонней контактной группе известен тем, что неоднократно в 2019-20-м годах обвинял украинских военных в нарушении условий перемирия, передавал Зеленскому российские графики обстрелов на фронте, просто позорно отрабатывал российскую повестку. Допуск Демченко на пост главы комитета по разведке - это прямая угроза национальной безопасности Украины.
https://images.cnscdn.com/images/e/8/0/0/e80004818e0969f75bc29713bd69600a/original.jpg
Руслан Демченко
Выводы:
1. Президент Зеленский обязан немедленно начать проверку предательства в своем кабинете, все без исключения участники совещания, в том числе президент, обязаны пройти проверку на полиграфе, СБУ должна открыть уголовное производство по госизмене.
2. Зеленский должен немедленно уволить Демченко из комитета по разведке, СБУ должна лишить Демченко допуска к государственной тайне.
3. Верховная Рада должна создать следственную комиссию по контролю расследования, участники совещания должны дать показания перед народными депутатами. Необходимо изучить, насколько широкий объем информации утекает из президентского кабинета, какие еще операции разведки могли быть засвечены.
4. В случае неисполнения президентом Зеленским элементарных требований по защите безопасности страны, необходима мобилизация гражданского общества. Этот провал не может остаться безнаказанным.
5. Украина должна начать суд по обстоятельствам захвата Крыма в 2014 году. Предатели, сдавшие украинские земли и способствовавшие агрессии Путина, высокопоставленные подручные Януковича, имеют право быть во власти только в качестве подследственных.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:44 Ответить
А ну тогда точно не фейк, просто обосрались зелёные
показать весь комментарий
19.08.2020 12:45 Ответить
Фейк или не фейк, но какого черта там делал Ермак? Он всего лишь глава офиса!
В его функциональные обязанности вряд ли входит совать свой нос в такие дела.
И почему през разрешает ему в таких делах участвовать?
Пусть хоть это объяснят
показать весь комментарий
19.08.2020 12:49 Ответить
попробовал бы он не разрешить. Это все равно что твой попугай попробует тебе запретить курить в доме
показать весь комментарий
19.08.2020 12:52 Ответить
Эта спецоперация спланирована и разработана другим ведомством. СБУ действительно никакого отношения к этой спецоперации не имеет. Более того, почти все последние "громкие" спецоперации СБУ были спланированы еще при В. Грицаке, при дурачке Баканове они были лишь реализованы.

При дурачке Баканове вообще бессмысленно что-либо планировать круче чем задержание за "на хабаре", тем более в отношении страны 01 - это тупое животное все равно все сольет если не через ватсапик, то при личных встречах.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:55 Ответить
Сейчас еще подождем чуть-чуть пока все "заинтересованные лица" выскажутся, а потом....=)
показать весь комментарий
19.08.2020 12:55 Ответить
Кто их них попугай?
показать весь комментарий
19.08.2020 12:55 Ответить
Звичайно ні, а як би ви хотіли, щоб вони визнали що спецоперацію злили перші особи держави, і що потім , згідно закону їх потрібно буде садити за держзраду. Питання хто це буде робити. На 100 % свої, з подальшим ланцюжком всіх змін...
показать весь комментарий
19.08.2020 12:56 Ответить
Вся эта история правда! И исход ее просто супер!!! Что имеем по факту?
1) мокнутая в дерьмо ФСБ, поскольку у них под носом из страны выманили 30 орков
2) вскрытая агентурная сеть на Банковой
3) привет писюнисту. Я не юрист, но чует мое сердце, что состав в этой истории имеется с избытком
показать весь комментарий
19.08.2020 13:01 Ответить
Осталось не молчать патриотам в спецслужбах
показать весь комментарий
19.08.2020 13:04 Ответить
Я боюсь даже спросить кто в Украине главный фейкометатель.
Надо провести голосование.
показать весь комментарий
19.08.2020 13:09 Ответить
Уже провели и он 73% набрал.
показать весь комментарий
19.08.2020 13:37 Ответить
Вялая и неубедительная брехня. Не Бутусова...
показать весь комментарий
19.08.2020 13:19 Ответить
А увольнение Бурбы за эту историю тоже фейк?
показать весь комментарий
19.08.2020 13:30 Ответить
Історія відбулась, подобається це комусь чи ні. Зараз, некомпетентні дебіли, котрі випадково попали у владу розмазують гівно розповідаючи, що вони просто бзднули, а не конкретно всрались.
показать весь комментарий
19.08.2020 13:31 Ответить
Така зрада зірвалась! Хоча те, що це транслювала Соколова вже вказувало на фейковість новини. Але фейєрверк казкових сідниць приголомшує!))))))))))))
показать весь комментарий
19.08.2020 13:33 Ответить
т.е даже надежду убили, что такая лихая спец.операция могла зародиться в головах, забитых зелеными соплями... рожденный квакать - орлом не взлетит...
показать весь комментарий
19.08.2020 13:45 Ответить
Вы, суки позорные зелёные, уже настолько забрехались, что верить вам могут только абсолютные идиоты.
показать весь комментарий
19.08.2020 13:55 Ответить
такое же мнение у меня сложилась о порошенко и порохоботах за год до выборов.
Выборы показали, что такого же мнения и 73% украинцев. Я рад, что я с ними.
показать весь комментарий
19.08.2020 18:15 Ответить
Фейк или нет, но оригинальный план действительно выглядел наивным. Я сначала даже не понял, как это СБУ будет кого-то там захватывать на территории Беларуси. Затем Бутусов выдал это "откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск - Стамбул в Турцию. Самолет по определенным причинам приземлился бы в Украине, террористы были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы быстро продолжить полет".
Не думаю, что какая-либо авикомпания будет рисковать своей репутацией и "по определенным причинам" приземлять самолет, что услужить СБУ (чай это не ЦРУ с Госдепом).Источник: https://censor.net/n3214447"
показать весь комментарий
19.08.2020 14:01 Ответить
тот «агент СБУ», который, по словам Шевченко, в самолете с «вагнеровцами» должен был изобразить «эпилептический припадок или что еще похуже», - «был не совсем сотрудником СБУ. Но сотрудником серьезной спецслужбы США. И он был не один. И, естественно, раскрытие спецоперации СБУ, над которой работали и американские спецслужбы, - было расценено этими спецслужбами как предательство и откровенный плевок в лицо. И Ермаку стоит ожидать серьезных последствий за свое предательство».

http://argumentua.com/stati/predateli-na-samom-verkhu-spaset-li-zelenskii-ermaka-ot-gneva-tsru-i-fbr
показать весь комментарий
19.08.2020 14:01 Ответить
Кира Булычёва подключили к написанию сцeнaриев, порохоботы? Так и он из гебявых, как оказалось.
показать весь комментарий
19.08.2020 18:13 Ответить
Якраз той випадок коли СБУ краще було б промовчати. Навіть якщо це деза ,то в ній СБУ є супер герої. А перевірити на співробітництво з ворогом увесь ОП та оточення Зеленського (його також) - то є обов'язок СБУ і не тільки.
показать весь комментарий
19.08.2020 18:33 Ответить
репетиція подібного сценарію була успішно зроблена блогерами України. Кому цікаво- знайдете в ютубі ще рік півтора тому.
показать весь комментарий
19.08.2020 18:35 Ответить
 
 