Лукашенко - Западу: Не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко призывает руководство западных стран, которые собираются и обсуждают ситуацию в Беларуси, прежде всего обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах.
Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Лукашенко заявил, что якобы продолжается финансирование "уличных акций и беспорядков". "Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся", - сказал он.
"Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры. А в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза, - отметил Лукашенко. - Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы".
"Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее", - подчеркнул захвативший власть в Беларуси "президент".
Он добавил, что уже потом, после рассмотрения своих вопросов, шестым или седьмым пунктом можно было бы внести в повестку и вопрос по Беларуси. "Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними", - сказал захвативший власть в Беларуси "президент".
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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У деда совсем крыша поехала...
Далі буде.
Тебе бы проблемы Европы......
но штаны то уже мокрые...
и глазки бегають...
и усы топорщаться...
В 1994 году, перед вторым туром президентских выборов в Беларуси из архива Могилевской областной психиатрической больницы была похищена медицинская карта А. Г. Лукашенко, наблюдавшегося здесь с середины 70-х годов.
Впервые Лукашенко попал в поле зрения психиатров после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии Леонову, упорно просил, чтобы тот назначил его председателем колхоза. Лукашенко был направлен на освидетельствование, и ему был поставлен диагноз "мозаичная психопатия". В 1978 году директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, обратился к начмеду больницы с просьбой о его психиатрическом освидетельствовании в связи с неадекватным поведением. В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с тем же диагнозом "мозаичная психопатия".
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В 2001 году минский психиатр Дмитрий Щигельский, дополнив своими наблюдениями выводы коллег, опубликовал "Историю болезни Александра Григорьевича Лукашенко".
"Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики, склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований, подозрительности, равнодушия к чувствам других людей, склонности к манипулированию ими, низкой толерантности к фрустрации и низкого порога агрессивного поведения, включая насилие, неспособности к переживанию вины и извлечению пользы из неблагоприятного опыта. Указанные особенности тотальны и определяют весь психический облик данной личности".
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- Какой диагноз Сталину поставил Бехтерев? Параноик. И здесь мы имеем параноидное расстройство личности, то есть фактически это один и тот же диагноз. Если бы Сталин не избавился от всех конкурентов, он бы никогда не смог сконцентрировать такую власть в своих руках. С Лукашенко та же история. Мы сейчас смотрим на Лукашенко в 2020-м, но нужно вспоминать Лукашенко 1994-го, когда у него и близко не было такой власти. Был Верховный совет, была независимая судебная система, был Центризбирком.
ще притомну..
Вскрився ************!!