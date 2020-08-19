Лукашенко - Западу: Не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко призывает руководство западных стран, которые собираются и обсуждают ситуацию в Беларуси, прежде всего обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах.

Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что якобы продолжается финансирование "уличных акций и беспорядков". "Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся", - сказал он.

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"Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры. А в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза, - отметил Лукашенко. - Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы".

"Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее", - подчеркнул захвативший власть в Беларуси "президент".

Он добавил, что уже потом, после рассмотрения своих вопросов, шестым или седьмым пунктом можно было бы внести в повестку и вопрос по Беларуси. "Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними", - сказал захвативший власть в Беларуси "президент".

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.