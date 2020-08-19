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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко - Западу: Не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем

Лукашенко - Западу: Не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко призывает руководство западных стран, которые собираются и обсуждают ситуацию в Беларуси, прежде всего обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах.

Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что якобы продолжается финансирование "уличных акций и беспорядков". "Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся", - сказал он.

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"Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры. А в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза, - отметил Лукашенко. - Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы".

"Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее", - подчеркнул захвативший власть в Беларуси "президент".

Он добавил, что уже потом, после рассмотрения своих вопросов, шестым или седьмым пунктом можно было бы внести в повестку и вопрос по Беларуси. "Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними", - сказал захвативший власть в Беларуси "президент".

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) революция (1371)


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Топ комментарии
+16
Забиваемые в застенках Беларуси граждане--это проблема Запада?
У деда совсем крыша поехала...
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19.08.2020 12:39 Ответить
+13
Да кому твоя Белоруссия нахер нужена, кроме *****. Поц
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19.08.2020 12:43 Ответить
+11
БАЦЬКА
Лукашенко - Западу: Не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем - Цензор.НЕТ 1900
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19.08.2020 12:39 Ответить
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19.08.2020 12:39 Ответить
Да кому твоя Белоруссия нахер нужена, кроме *****. Поц
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19.08.2020 12:43 Ответить
Лукашенко - Западу: Не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем - Цензор.НЕТ 2395
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19.08.2020 12:45 Ответить
Лукашенко звинувачує Захід, ЄС та НАТО, але насправді його слова адресовані путіну!
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19.08.2020 12:48 Ответить
БАЦЬКА
Лукашенко - Западу: Не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем - Цензор.НЕТ 1900
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19.08.2020 12:39 Ответить
Забиваемые в застенках Беларуси граждане--это проблема Запада?
У деда совсем крыша поехала...
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19.08.2020 12:39 Ответить
Своих налогоплатильщиков бей смертным боем до посинения, чтобы НАТА боялась даже и подумать о танковых клиньях в болотах Синеокой и поганых гейропейских сапогах в бурьянах Смоленщины
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19.08.2020 12:47 Ответить
Самозваний ************.
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19.08.2020 12:39 Ответить
Загалом все зрозуміло...валиться економіка Россії - валиться економіка Білоруссії...але ж треба це якось обставити...
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19.08.2020 12:40 Ответить
Маразм кріпчає.....
Далі буде.
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19.08.2020 12:40 Ответить
Этой бешеной собаке после 26 лет при власти, уйти - смерти подобно.
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19.08.2020 14:09 Ответить
Ой картобатька.....
Тебе бы проблемы Европы......
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19.08.2020 12:40 Ответить
о - дурное! огрызается!
но штаны то уже мокрые...
и глазки бегають...
и усы топорщаться...
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19.08.2020 12:40 Ответить
Идите работать, занимайтесь своими проблемами, не мешайте мне захватить власть против воли народа)
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19.08.2020 12:41 Ответить
если зайти на кухню и хлопать в ладошки, тараканы не исчезнут....
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19.08.2020 12:43 Ответить
У запада одна проблема, это Путин и ты
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19.08.2020 12:44 Ответить
Лукашенко - Западу: Не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем - Цензор.НЕТ 8567
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19.08.2020 12:47 Ответить
Из и колхозник, обвиняет других в том что сам делает, типичная тактика фсб
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19.08.2020 12:48 Ответить
Дуже цікаво.Самозванець лука-дояр,а проблеми у Заходу.
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19.08.2020 12:49 Ответить
у этого дегенерата луки реально крыша поехала. чувак узурпировал власть и пытается пропетлять между капелек. похоже все это не закончится мирными перевыборами. эта мразь лука может утопить страну в крови. ни чему этого коммунодегенерата не учит история.
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19.08.2020 12:52 Ответить
Лукашенко--психбольной.

В 1994 году, перед вторым туром президентских выборов в Беларуси из архива Могилевской областной психиатрической больницы была похищена медицинская карта А. Г. Лукашенко, наблюдавшегося здесь с середины 70-х годов.

Впервые Лукашенко попал в поле зрения психиатров после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии Леонову, упорно просил, чтобы тот назначил его председателем колхоза. Лукашенко был направлен на освидетельствование, и ему был поставлен диагноз "мозаичная психопатия". В 1978 году директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, обратился к начмеду больницы с просьбой о его психиатрическом освидетельствовании в связи с неадекватным поведением. В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с тем же диагнозом "мозаичная психопатия".
...
В 2001 году минский психиатр Дмитрий Щигельский, дополнив своими наблюдениями выводы коллег, опубликовал "Историю болезни Александра Григорьевича Лукашенко".
"Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики, склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований, подозрительности, равнодушия к чувствам других людей, склонности к манипулированию ими, низкой толерантности к фрустрации и низкого порога агрессивного поведения, включая насилие, неспособности к переживанию вины и извлечению пользы из неблагоприятного опыта. Указанные особенности тотальны и определяют весь психический облик данной личности".
...
- Какой диагноз Сталину поставил Бехтерев? Параноик. И здесь мы имеем параноидное расстройство личности, то есть фактически это один и тот же диагноз. Если бы Сталин не избавился от всех конкурентов, он бы никогда не смог сконцентрировать такую власть в своих руках. С Лукашенко та же история. Мы сейчас смотрим на Лукашенко в 2020-м, но нужно вспоминать Лукашенко 1994-го, когда у него и близко не было такой власти. Был Верховный совет, была независимая судебная система, был Центризбирком.
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19.08.2020 12:52 Ответить
Samozvanec idti v otstavku i ne govori slova mi za Belorus narod .Ti uze nikto,po drugomu Tichanovku zapad priznajet prezidentom
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19.08.2020 12:52 Ответить
Спіч луки в стилі: "Це моя корова і тіко я її доїти буду". Але паркани ставить тіко віз Європи, а від московії отримує літаки з "гуманітарною допомогою"... Чекаємо сирійський сценарій - іхтамнєти квапляться на допомогу "законній владі" проти зла всього світу в особі цивілізованого світу.
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19.08.2020 12:53 Ответить
Это уже не его корова.
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19.08.2020 13:22 Ответить
Ага, "сам дурак"... ну, это нормально...
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19.08.2020 12:54 Ответить
тим часом близько 20-ти пенсів-зажопів проведи сьогодні "акцию протесто в поддержку Лукашенка" біля білоруського посольства в Києві...
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19.08.2020 12:55 Ответить
Справедливость восторжествовала!
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19.08.2020 12:55 Ответить
Звісна річ- звалити з зовсім , безнадійо, хворої голови на
ще притомну..
Вскрився ************!!
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19.08.2020 12:56 Ответить
Стрєлочнік..))
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19.08.2020 12:57 Ответить
восстание рабов подавили награжденные 300спартанцев-лукашей))) битва за правду миролюбивых белорусов закончилась ничем.Умные должны паковать чемоданы и валить пока ворота приоткрыты. Фашистская хунта продолжит рулить, на запад надеяться нечего, печалька.
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19.08.2020 13:00 Ответить
Кивать !!!! Наглый , мерзкий - преступник!!!! Не более!!!!!
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19.08.2020 13:11 Ответить
Клинический урод.
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19.08.2020 13:14 Ответить
 
 