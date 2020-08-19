Лукашенко заявил, что в Гродно уже вывешивают польские флаги: "Подобные вещи будут пресечены кардинальным образом". ФОТО
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко подчеркивает, что "действующей власти" в Беларуси есть на кого опереться.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, передает БЕЛТА.
Лукашенко отметил, что власть не находится в одиночестве.
"Мы абсолютно не одни", - сказал он.
Как отмечает издание, накануне по стране прошли митинги в поддержку действующей власти, в которых приняли участие около 100 тыс. белорусских граждан.
"Я очень хорошо осведомлен об этих акциях. Люди заявляли свою позицию. Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует", - подчеркнул он.
"Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом", - добавил Лукашенко.
Напомним,18 августа в Гродно прошла очередная акция мирного протеста. Традиционно люди стянулись в центр. Главный посыл: забастовка – единственный выход. Множество людей вышли на улицы с бело-красно-белыми флагами, которые уже стали одним из атрибутов мирных акций и основным символом оппозиционного движения в РБ.
Отметим, бело-красно-белый флаг - один из исторических национальных символов белорусов, в 1991-1995 годах был государственным флагом Беларуси.
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Но за него ***** подключилось и сделало свою грязную работу, устроив у нас войну.
А лука решил утопить страну в крови, лишь бы остаться у трона.
Тем более, теперь уже ему все равно придется отвечать перед законом: хоть за одну смерть, хоть за тысячи.
Асад, науськиваемый *****м, уже уничтожил сотни тысяч людей.
Жуть.
Жаль белорусов. И нас, украинцев ,жаль.
3 месяца - это, по-вашему, быстро?
У нас ЗЕ тоже постоянно уверенно сцыт в глаза дебилам.