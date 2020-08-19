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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко заявил, что в Гродно уже вывешивают польские флаги: "Подобные вещи будут пресечены кардинальным образом". ФОТО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко подчеркивает, что "действующей власти" в Беларуси есть на кого опереться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что власть не находится в одиночестве.

"Мы абсолютно не одни", - сказал он.

Как отмечает издание, накануне по стране прошли митинги в поддержку действующей власти, в которых приняли участие около 100 тыс. белорусских граждан.

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"Я очень хорошо осведомлен об этих акциях. Люди заявляли свою позицию. Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует", - подчеркнул он.

"Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом", - добавил Лукашенко.

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Напомним,18 августа в Гродно прошла очередная акция мирного протеста. Традиционно люди стянулись в центр. Главный посыл: забастовка – единственный выход. Множество людей вышли на улицы с бело-красно-белыми флагами, которые уже стали одним из атрибутов мирных акций и основным символом оппозиционного движения в РБ.

Отметим, бело-красно-белый флаг - один из исторических национальных символов белорусов, в 1991-1995 годах был государственным флагом Беларуси.

Лукашенко заявил, что в Гродно уже вывешивают польские флаги: Подобные вещи будут пресечены кардинальным образом 01
Лукашенко заявил, что в Гродно уже вывешивают польские флаги: Подобные вещи будут пресечены кардинальным образом 02
Лукашенко заявил, что в Гродно уже вывешивают польские флаги: Подобные вещи будут пресечены кардинальным образом 03
Лукашенко заявил, что в Гродно уже вывешивают польские флаги: Подобные вещи будут пресечены кардинальным образом 04
Лукашенко заявил, что в Гродно уже вывешивают польские флаги: Подобные вещи будут пресечены кардинальным образом 05
Фото: мирный протест в Гродно/Белсат

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) флаг (940)


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Топ комментарии
+44
У Лукашенко уже форменная истерика, это к психиатрам, дохимичился и дохитроумничался Пора к проФФесору, в Ростов
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19.08.2020 12:56 Ответить
+24
Гродно взагалі колишня столиця ВКЛ. Як він опинивсь в засраному "срусском мірє" історичне збочення.
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19.08.2020 12:57 Ответить
+24
У него уже с перепугу галлюцинации начинаются.
Каждый день новые
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19.08.2020 12:57 Ответить
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Потому что он попутал БЧБ с Польским флагом. Ну ему простительно. Он же историк по образованию!
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19.08.2020 14:00 Ответить
Кстати! Сравнение БЧБ с польским флагом-это старая и оооочень изъезженная тема кремлевских пропагандонов. На их форумах я это уже лет 5 читаю. То есть откуда ветер дует сразу ясно
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19.08.2020 14:01 Ответить
лука подкармливает своих овец, то нато, то польские флаги.
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19.08.2020 14:02 Ответить
Но ни разу ничего не показал и не доказал
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19.08.2020 14:03 Ответить
Однако ж наш янык быстро слинял, за кресло так сильно не цеплялся. И тем самым как бы предотвратил кровавую бойню сразу после Майдана.
Но за него ***** подключилось и сделало свою грязную работу, устроив у нас войну.
А лука решил утопить страну в крови, лишь бы остаться у трона.
Тем более, теперь уже ему все равно придется отвечать перед законом: хоть за одну смерть, хоть за тысячи.
Асад, науськиваемый *****м, уже уничтожил сотни тысяч людей.
Жуть.
Жаль белорусов. И нас, украинцев ,жаль.
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19.08.2020 14:43 Ответить
Быстро слинял? С 21 ноября по 21 февраля.
3 месяца - это, по-вашему, быстро?
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19.08.2020 23:18 Ответить
Да, цвета одинаковые - белый и красный. Но с таким де успехом недолечившийся от ковида диктатор может своего кореша Кабаева предупредить, что в Москве уже голландские флаги вывешивают!
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19.08.2020 14:58 Ответить
Самое страшное,что Беларусь может не выдержать русской агрессии.
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19.08.2020 15:21 Ответить
А может они их будут встречать с цветами?...
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19.08.2020 16:07 Ответить
Если рашн-скотобыдло рыпнется в РБ - то все предыдущие санкции покажутся им просто раем.
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19.08.2020 16:21 Ответить
Бойсе не польских в Гродно , а аквафрешей в Минске !
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19.08.2020 16:24 Ответить
Заявление чисто для ватников, которые не в курсе, что это за флаг.

У нас ЗЕ тоже постоянно уверенно сцыт в глаза дебилам.
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19.08.2020 17:28 Ответить
А Рейстаг ще не горить?
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19.08.2020 17:38 Ответить
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