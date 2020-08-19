Лукашенко заявил, что в Гродно уже вывешивают польские флаги: "Подобные вещи будут пресечены кардинальным образом". ФОТО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко подчеркивает, что "действующей власти" в Беларуси есть на кого опереться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что власть не находится в одиночестве.

"Мы абсолютно не одни", - сказал он.

Как отмечает издание, накануне по стране прошли митинги в поддержку действующей власти, в которых приняли участие около 100 тыс. белорусских граждан.

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"Я очень хорошо осведомлен об этих акциях. Люди заявляли свою позицию. Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует", - подчеркнул он.

"Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом", - добавил Лукашенко.

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Напомним,18 августа в Гродно прошла очередная акция мирного протеста. Традиционно люди стянулись в центр. Главный посыл: забастовка – единственный выход. Множество людей вышли на улицы с бело-красно-белыми флагами, которые уже стали одним из атрибутов мирных акций и основным символом оппозиционного движения в РБ.

Отметим, бело-красно-белый флаг - один из исторических национальных символов белорусов, в 1991-1995 годах был государственным флагом Беларуси.











Фото: мирный протест в Гродно/Белсат