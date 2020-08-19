Книжная ярмарка "Форум издателей во Львове" в этом году не состоится, - организаторы
Книжную ярмарку "Форум издателей во Львове", которая проходит ежегодно в сентябре, в 2020 году отменили.
Об этом сообщают организаторы, добавляя, что фестиваль BookForum состоится, как и было запланировано, онлайн, передает Цензор.НЕТ.
В своем заявлении организаторы заявляют, что предлагали новую модель для проведения книжной ярмарки во времена пандемии - "в год пандемии и перехода в онлайн появились новые вызовы, а привычные модели перестали работать". ⠀
"Организаторы планировали обновить вебсайт Книжной ярмарки, создав на нем единую площадку для продажи книг совместно с нашим партнером - онлайн-магазином. Все посетители сайта получали возможность воспользоваться промокодом на скидку - для покупки любой книги / книг украинских издательств на одном сайте - онлайн-книжном магазине - Партнере ярмарки", - говорится в заявлении.
"К сожалению, не все игроки рынка оказались готовыми к новому формату. Отказ крупных издателей от участия в ярмарке в соответствии с предложенными условиями участия делает его неэффективным и нецелесообразным для большинства участников и посетителей. Поэтому организаторы приняли непростое решение - в 2020 году отменить Книжную ярмарку" , - пишут организаторы ярмарки.
Организаторы призывают заботиться "не только о собственных бизнес-интересах, но и функционирование всей отрасли" и предлагают инициировать круглый стол игроков рынка, чтобы "обсудить модели взаимодействия и правила игры в период кризиса". ⠀
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а я ТАК хотел купить "Майн кампф" Порошенка
Совпадєніє?
А ти хтів, але розуму не вистачило?
"Ніт" - лупцювали не за вімінні оціки? а за шо?
Не лупцювали, від слова зовсім.
Туговато тобі доходить.
(учебник психиатрии)