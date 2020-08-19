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Книжная ярмарка "Форум издателей во Львове" в этом году не состоится, - организаторы

Книжная ярмарка

Книжную ярмарку "Форум издателей во Львове", которая проходит ежегодно в сентябре, в 2020 году отменили.

Об этом сообщают организаторы, добавляя, что фестиваль BookForum состоится, как и было запланировано, онлайн, передает Цензор.НЕТ.

В своем заявлении организаторы заявляют, что предлагали новую модель для проведения книжной ярмарки во времена пандемии - "в год пандемии и перехода в онлайн появились новые вызовы, а привычные модели перестали работать". ⠀

"Организаторы планировали обновить вебсайт Книжной ярмарки, создав на нем единую площадку для продажи книг совместно с нашим партнером - онлайн-магазином. Все посетители сайта получали возможность воспользоваться промокодом на скидку - для покупки любой книги / книг украинских издательств на одном сайте - онлайн-книжном магазине - Партнере ярмарки", - говорится в заявлении.

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"К сожалению, не все игроки рынка оказались готовыми к новому формату. Отказ крупных издателей от участия в ярмарке в соответствии с предложенными условиями участия делает его неэффективным и нецелесообразным для большинства участников и посетителей. Поэтому организаторы приняли непростое решение - в 2020 году отменить Книжную ярмарку" , - пишут организаторы ярмарки.

Организаторы призывают заботиться "не только о собственных бизнес-интересах, но и функционирование всей отрасли" и предлагают инициировать круглый стол игроков рынка, чтобы "обсудить модели взаимодействия и правила игры в период кризиса". ⠀

Автор: 

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Топ комментарии
+3
Так що читай мемуари Мотороли: «Дамбасский лифт».
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19.08.2020 13:11 Ответить
+1
Він теж, так як і ти: «без грамотно» писав.
Совпадєніє?
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19.08.2020 13:19 Ответить
+1
Ніт.
А ти хтів, але розуму не вистачило?
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19.08.2020 13:34 Ответить
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от жешь!
а я ТАК хотел купить "Майн кампф" Порошенка
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19.08.2020 13:08 Ответить
Так що читай мемуари Мотороли: «Дамбасский лифт».
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19.08.2020 13:11 Ответить
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19.08.2020 13:14 Ответить
оно ж было без грамотное!
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19.08.2020 13:16 Ответить
Він теж, так як і ти: «без грамотно» писав.
Совпадєніє?
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19.08.2020 13:19 Ответить
а ти був відмінніком? мабуть багато лупцювали за це?
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19.08.2020 13:26 Ответить
Ніт.
А ти хтів, але розуму не вистачило?
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19.08.2020 13:34 Ответить
шо воно таке "Ніт" ?
"Ніт" - лупцювали не за вімінні оціки? а за шо?
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19.08.2020 13:42 Ответить
Ніт, це NO.
Не лупцювали, від слова зовсім.
Туговато тобі доходить.
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19.08.2020 14:09 Ответить
хмм... отличительная черта шизофреников - изобретение новых слов
(учебник психиатрии)
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19.08.2020 23:31 Ответить
В этом году отменили, а в следующем и не надо будет.
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19.08.2020 13:15 Ответить
В наступному буде в Луганську.
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19.08.2020 13:26 Ответить
черт возьми, так хотел оторваться
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19.08.2020 13:30 Ответить
На бульбуляторє оторвьошся.
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19.08.2020 13:35 Ответить
 
 