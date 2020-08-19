Полиция задержала мужчину, который угрожал гранатой и динамитом подорвать мост в Кривом Роге

Сотрудники Национальной полиции в городе Кривой Рог задержали 33-летнего мужчину, который ночью в состоянии алкогольного опьянения заявил о минировании моста.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"19 августа около 2 ночи в полицию позвонил мужчина и заявил, что с помощью гранат и динамита хочет взорвать мост в с.Лозоватка Криворожского района. Для проверки сообщения на место происшествия выехали сотрудники полиции, в том числе сотрудники взрывотехнической службы и кинологи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре моста и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных предметов обнаружено не было. Позже полицейские установили мужчину, который оставил ложное сообщение о минировании.

"Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания. Во время общения с правоохранителями он вел себя агрессивно, угрожал окружающим, а при задержании пытался скрыться", - добавили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Нарушителя задержали в порядке ст.208 УПК Украины, ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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