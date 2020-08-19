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Полиция задержала мужчину, который угрожал гранатой и динамитом подорвать мост в Кривом Роге

Полиция задержала мужчину, который угрожал гранатой и динамитом подорвать мост в Кривом Роге

Сотрудники Национальной полиции в городе Кривой Рог задержали 33-летнего мужчину, который ночью в состоянии алкогольного опьянения заявил о минировании моста.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"19 августа около 2 ночи в полицию позвонил мужчина и заявил, что с помощью гранат и динамита хочет взорвать мост в с.Лозоватка Криворожского района. Для проверки сообщения на место происшествия выехали сотрудники полиции, в том числе сотрудники взрывотехнической службы и кинологи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре моста и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных предметов обнаружено не было. Позже полицейские установили мужчину, который оставил ложное сообщение о минировании.

"Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания. Во время общения с правоохранителями он вел себя агрессивно, угрожал окружающим, а при задержании пытался скрыться", - добавили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Нарушителя задержали в порядке ст.208 УПК Украины, ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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Автор: 

Кривой Рог (1414) минирование (1446) Нацполиция (16610)


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Топ комментарии
+4
Шо, опять?

Полиция задержала мужчину, который угрожал гранатой и динамитом подорвать мост в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 3958
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19.08.2020 13:08 Ответить
+1
юзик? или братик самого?
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19.08.2020 13:00 Ответить
+1
Зеля обкурився айкосів?
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19.08.2020 13:01 Ответить
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юзик? или братик самого?
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19.08.2020 13:00 Ответить
двоюродный какой-нить...уродный ))))
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19.08.2020 13:28 Ответить
Зеля обкурився айкосів?
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19.08.2020 13:01 Ответить
У вас там що, в "Кривому Бивні", щось "пороблено"? Кожне друге лайно в України, з ним пов"язане...
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19.08.2020 13:02 Ответить
И это без АваковПродакшн.
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19.08.2020 13:08 Ответить
Шо, опять?

Полиция задержала мужчину, который угрожал гранатой и динамитом подорвать мост в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 3958
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19.08.2020 13:08 Ответить
Перепутал Кривой Рог с Запорожьем!
Объект в последнем городе сегодня...
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19.08.2020 13:12 Ответить
Не получится, не тот калибр решил применить.
Поліція затримала чоловіка, який погрожував гранатою і динамітом підірвати міст у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 3538
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19.08.2020 13:16 Ответить
надоела свобода - захотелось в дом родной
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19.08.2020 13:17 Ответить
Стоит статуя. В лучах заката. Совсем без х...я. В руке граната!
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19.08.2020 13:19 Ответить
вред паленой водки
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19.08.2020 13:25 Ответить
Зегнида продолжает мусорской цирк
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19.08.2020 14:03 Ответить
Так динамитом , или Гранатой?. Если динамитом , - За Экстремизм , а если Гранатой , - То в Дурку.
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19.08.2020 14:30 Ответить
 
 