Хочу попросить рабочих не прятать глаза в асфальт: с этими митингующими мы разберемся, - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что в стране сложная общественно-политической ситуация.
Об этом Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи и руководителей регионов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим, - отметил захвативший власть в Беларуси "президент". - Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, не получится".
Лукашенко заявил, что якобы основными угрозами, которые вызывают беспокойство, является то, что якобы постоянно продолжаются угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ. "Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения", - привел пример Лукашенко.
"Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит), на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - подчеркнул глава государства.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Кроме того, Наталья Радина когда-то говорила на сайте Хартии, что что основная задача редакции "не пропускать провластные комментарии".
Когда созреете - для вас даже пачка мороженого станет оружием.
Він діє "copy paste" як Вітька - овощ. Закінчить тим же. Якщо не зараз, то після наступних «виборів».
Вам буде, певно, навіть важче, ніж нам, - бо занадто багато прокацаплених совків. У нас таких трохи менше.
Але, - "дорогу осилит идущий".
Жыве Беларусь!
Это не самое страшное , что он может!!!
Это зверь!!!!! И зверь не местный-он со своим омоном особенный - ОНИ ИЗБРАННЫЕ!!!!!
МЕНЬШЕ С НИМИ РАЗГОВАРИВАЙТЕ!!! и аккуратнее ребята!!!!!!
Вас ждёт хаос, упадок, беззаконие, бандитизм, обнищание населения, развал экономики, уничтожение промышленности, безработица, вырубка лесов, загрязнение водоемов, продажа за бесценок земли иностранцам...увы и ах)))
За Кучму голосували совки, - от і отримали олігархів-бандитів.
Зек, Бджоляр, Порошенко і Зєля, - то вже продукти різного роду токсичності олігархічної системи Кучми.
А ви ж колись за Кучму й голосували,- даже к бабкє нє ході!
Так шо, їжте, не обляпайтесь.
********
А власть без свободи, - ето мєнтовська дубінка в анальном отвєрствії.
Впрочєм, любітєлі садо-мазо вєсьма довольни, як я бачу з деяких коментарів.
Проблема тільки в тому, що далеко не всім подобаються ваші анальниє прєдпочтєнія.
У вас діти є? Їм в жопу ше нічого не засовували?
Нє? - То вирушайте на анально-мєнтовські пріключєнія в Бєларусь.
Потім напишете про свої "ашчушчєнія".
https://pikabu.ru/story/nalogi_kotoryie_platili_v_sssr_6681841
а то совкодрочери вважають, що податків в сесесере не було.
Так что да, последуйте призыву бацьки, не прячьте глаза
У тебя тоже идеологически очень "правильный" . Такой прям очень украинский. Как Василий Петров у русаков. Но я же не выкатывал претензий что ты лахтинский. Ругаться не хочу. Понимаю что в гостях.
тут два варианта, либо дожимать луку и новые прозрачные выборы, либо он вас всех на нуль помножит. третьего не дано. вся правящая мразота, кгб, мусорня работает на него. вас держат за быдло. никого вы не интересуете как граждане , а вот как рабы, да . Жыве Беларусь!
Так він же ж подох, як собака, пару років тому.
Петро Мельник побудував 3 маєтки у с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Дмитрівці під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києвом : для себе, сина Максима та тещі, але записав їх усі на родичів. Є припущення, що він є власником ще й будинку в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C Ірпені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-43 [43] та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-tsn.ua20130917-1 [1] .