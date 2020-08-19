Наемники РФ с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе, - Минобороны

В Министерстве обороны Украины заявили, что наемники Российской Федерации не нарушали режим тишины на востоке Украины с начала текущих суток.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Минобороны.

"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают соблюдать условия режима прекращения огня и готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

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