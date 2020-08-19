РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12908 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
333 7

Наемники РФ с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе, - Минобороны

Наемники РФ с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе, - Минобороны

В Министерстве обороны Украины заявили, что наемники Российской Федерации не нарушали режим тишины на востоке Украины с начала текущих суток.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Минобороны.

"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают соблюдать условия режима прекращения огня и готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Версия о том, что боевиков "Вагнера" заманили в Беларусь СБУ и ГУР МОУ - дезинформация, - Ермак

Автор: 

Минобороны (9460) Донбасс (26958) перемирие (1689) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.08.2020 13:18 Ответить
А чому недорос не гундосить про це? Така можливість пропіаритись.
показать весь комментарий
19.08.2020 13:19 Ответить
Ок.
Теперь с 13:16 и до 00:00 - могут нарушать.
И в завтрашнем отчете Минобороны опять "с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе".
показать весь комментарий
19.08.2020 13:19 Ответить
Отсыпаются ?
показать весь комментарий
19.08.2020 13:20 Ответить
дурнуватий ішак скоро почне хвалити ту сторону, -яка вона хороша, хоч і забрала в нас частину країни, повбивала і покалічила тисячі людей, але режим тиші не порушує.
показать весь комментарий
19.08.2020 13:33 Ответить
плата за здачу територій то розвал країни
показать весь комментарий
19.08.2020 13:41 Ответить
А до начала тек суток значит нарушали?!!!
показать весь комментарий
19.08.2020 14:09 Ответить
 
 