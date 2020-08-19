В первом полугодии сорвалось 44% тендеров Минобороны на сумму 3,46 млрд грн
В первом полугодии сорвалось 44% тендеров Минобороны на суммарную ожидаемую стоимость 3,46 млрд грн.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ.
Согласно данным проекта "Марлин" на StateWatch в первом полугодии 2020 г. Министерством обороны Украины успешно завершены 158 конкурентных тендеров на общую сумму 5,1 млрд грн. За этот же период было отменено 128 конкурентных тендеров или 44,7% от общего количества объявленных торгов на общую ожидаемую стоимость 3,46 млрд грн.
Отмечается, что соответствующую информацию проект "Марлин" получил из системы Prozorro.
Все тендеры организованные Отделом подготовки и проведения закупок по направлению тылового обеспечения управления проведения закупок Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны.
Из 128 отмененных конкурентных тендеров: 107 (83,6%) отменен, потому что для участия было подано менее двух тендерных предложений. Еще 13 (10,2%) тендеров отменены в связи с отсутствием дальнейшей необходимости в закупке товаров и услуг. И 8 (6,2%) тендеров - в связи с невозможностью устранить нарушения законодательства по вопросам публичных закупок.
Также приводится перечень услуг, по которым были отменены тендеры на наибольшую ожидаемую стоимость:
- Перевозки общественным железнодорожным транспортом на сумму 699,4 млн грн.
- Индивидуальное обмундирование - 648,9 млн грн.
- Продукты питания - 279 млн грн.
- Организация питания - 241,02 млн грн.
- Кухонные принадлежности - 212,02 млн грн.
- Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств военного назначения - 154,7 млн грн.
Кроме того, аналитики проекта "Марлин" отмечают, что с целью снижения риска неуспешного окончания закупок, Министерству обороны следует использовать возможности организации консультаций с рынком, предусмотренных действующей редакцией Закона "О публичных закупках".
Для планирования закупок и подготовки к проведению закупок заказчик может проводить предварительные рыночные консультации с целью анализа рынка, в том числе запрашивать и получать рекомендации и информацию от бизнеса. Это поможет избежать риска формирования заниженной ожидаемой стоимости и включение дискриминационных требований в тендерную документацию.
Некоторые отмененные закупки Минобороны в Prozorro
Напомним, ранее проект "Марлин" сообщал, что на конец 2019 г. Минфин озаботился проблемами, по которым Минобороны и другие силовые структуры не успевали осваивать выделенные средства на нацбезопасность.
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И сколько хат и авто они напилили с несостоявшихся закупок, о которых говорится в статье?
Правда, с задержками.
Поэтому в цену предложения закладывается цена денег на период задержки
А навіщо другому учаснику вовтузитись із тендером, якщо виграє його тільки один?..
> 83,6% отменены, потому что для участия было подано менее двух тендерных предложений.
Допустим, по ЖД перевозкам (699,4 млн грн отмененных), единственный подающийся - Укрзалізниця.
А вот остальные - это интересно. МОУ запрашивала такие экономцены, что желающих податься не было?
И никого не расстреляют за это?
Ця тупа норма про два учасники зберіглася ще з допрозорих часів, ніякого практичного сенсу вона не має.
Абромавичус - на выход
Глава Укорборонпрома Айварас Абромавичус решился уходить с должности. Коллеги пишут - это, чтобы довести до ума свой инвестиционный проект в Риге, который чуть было не рухнул.
В 2017 году его фирма PN Project в связке с литовским инвестфондом Lords LB Asset Management собрали с трех десятков западных инвесторов 450 млн евро под перестройку бывшего Дома печати в пятизвездочную гостиницу Holliday in.
Инвесторам обещали, что строительство гостиницы начнется в первом квартале 2020 года. Но денег не хватило и в начале года проект заморозили. Удалось собрать еще немного и в июле процесс сдвинулся с мертвой точки. Во всяком случае, так убеждают инвесторов.
Абромавичус разрывается между своим бизнесом и вопросами Укроборонпрома.
От ухода Айвараса пострадают его заместители по кадрам Роман Бондарь и по правовым вопросам Мустафа Найем. Юрфирме его брата Маси Найема больше не обломятся заказы от Укроборонпрома.
Важно не забывать, что Абромавичус сам попросился в Укроборонпром - у него были планы продать привлекательные предприятия через свою инвесткомпанию. Потом акцент сместился на землю, которая высвободится после переформатирования Укроборонпрома в шесть корпораций.
В итоге успели распилить только казённые и грантовые деньги на аудиты. Собрали немало. Одни французы дали 900 тыс евро. Важную роль в этом сыграла https://t.me/shadow_anonymous_insights/1149 Елена Трегуб, которую Абромавичус привез из США в МЭРТ (). Трегуб возглавляет Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) созданный на деньги фонда Сороса как часть Transparency International и его филиала по безопасности в Великобритании.
С ней дружит Севгиль Мусаева из Украинской правды. Курирует девочек Чарль Винтер, бывший Министр военно-морских сил и его человек в набсовете Укроборонпрома Энтони Тетер, из DARPA.