В первом полугодии сорвалось 44% тендеров Минобороны на сумму 3,46 млрд грн

В первом полугодии сорвалось 44% тендеров Минобороны на суммарную ожидаемую стоимость 3,46 млрд грн.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным проекта "Марлин" на StateWatch в первом полугодии 2020 г. Министерством обороны Украины успешно завершены 158 конкурентных тендеров на общую сумму 5,1 млрд грн. За этот же период было отменено 128 конкурентных тендеров или 44,7% от общего количества объявленных торгов на общую ожидаемую стоимость 3,46 млрд грн.

Отмечается, что соответствующую информацию проект "Марлин" получил из системы Prozorro.

Все тендеры организованные Отделом подготовки и проведения закупок по направлению тылового обеспечения управления проведения закупок Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны.

Из 128 отмененных конкурентных тендеров: 107 (83,6%) отменен, потому что для участия было подано менее двух тендерных предложений. Еще 13 (10,2%) тендеров отменены в связи с отсутствием дальнейшей необходимости в закупке товаров и услуг. И 8 (6,2%) тендеров - в связи с невозможностью устранить нарушения законодательства по вопросам публичных закупок.

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Также приводится перечень услуг, по которым были отменены тендеры на наибольшую ожидаемую стоимость:

- Перевозки общественным железнодорожным транспортом на сумму 699,4 млн грн.

- Индивидуальное обмундирование - 648,9 млн грн.

- Продукты питания - 279 млн грн.

- Организация питания - 241,02 млн грн.

- Кухонные принадлежности - 212,02 млн грн.

- Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств военного назначения - 154,7 млн грн.

Кроме того, аналитики проекта "Марлин" отмечают, что с целью снижения риска неуспешного окончания закупок, Министерству обороны следует использовать возможности организации консультаций с рынком, предусмотренных действующей редакцией Закона "О публичных закупках".

Для планирования закупок и подготовки к проведению закупок заказчик может проводить предварительные рыночные консультации с целью анализа рынка, в том числе запрашивать и получать рекомендации и информацию от бизнеса. Это поможет избежать риска формирования заниженной ожидаемой стоимости и включение дискриминационных требований в тендерную документацию.



Некоторые отмененные закупки Минобороны в Prozorro

Напомним, ранее проект "Марлин" сообщал, что на конец 2019 г. Минфин озаботился проблемами, по которым Минобороны и другие силовые структуры не успевали осваивать выделенные средства на нацбезопасность.