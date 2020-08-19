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Новости Оборона
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В первом полугодии сорвалось 44% тендеров Минобороны на сумму 3,46 млрд грн

В первом полугодии сорвалось 44% тендеров Минобороны на сумму 3,46 млрд грн

В первом полугодии сорвалось 44% тендеров Минобороны на суммарную ожидаемую стоимость 3,46 млрд грн.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным проекта "Марлин" на StateWatch в первом полугодии 2020 г. Министерством обороны Украины успешно завершены 158 конкурентных тендеров на общую сумму 5,1 млрд грн. За этот же период было отменено 128 конкурентных тендеров или 44,7% от общего количества объявленных торгов на общую ожидаемую стоимость 3,46 млрд грн.

Отмечается, что соответствующую информацию проект "Марлин" получил из системы Prozorro.

Все тендеры организованные Отделом подготовки и проведения закупок по направлению тылового обеспечения управления проведения закупок Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны.

Из 128 отмененных конкурентных тендеров: 107 (83,6%) отменен, потому что для участия было подано менее двух тендерных предложений. Еще 13 (10,2%) тендеров отменены в связи с отсутствием дальнейшей необходимости в закупке товаров и услуг. И 8 (6,2%) тендеров - в связи с невозможностью устранить нарушения законодательства по вопросам публичных закупок.

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Также приводится перечень услуг, по которым были отменены тендеры на наибольшую ожидаемую стоимость:

- Перевозки общественным железнодорожным транспортом на сумму 699,4 млн грн.
- Индивидуальное обмундирование - 648,9 млн грн.
- Продукты питания - 279 млн грн.
- Организация питания - 241,02 млн грн.
- Кухонные принадлежности - 212,02 млн грн.
- Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств военного назначения - 154,7 млн грн.

Кроме того, аналитики проекта "Марлин" отмечают, что с целью снижения риска неуспешного окончания закупок, Министерству обороны следует использовать возможности организации консультаций с рынком, предусмотренных действующей редакцией Закона "О публичных закупках".

Для планирования закупок и подготовки к проведению закупок заказчик может проводить предварительные рыночные консультации с целью анализа рынка, в том числе запрашивать и получать рекомендации и информацию от бизнеса. Это поможет избежать риска формирования заниженной ожидаемой стоимости и включение дискриминационных требований в тендерную документацию.

В первом полугодии сорвалось 44% тендеров Минобороны на сумму 3,46 млрд грн 01
Некоторые отмененные закупки Минобороны в Prozorro

Напомним, ранее проект "Марлин" сообщал, что на конец 2019 г. Минфин озаботился проблемами, по которым Минобороны и другие силовые структуры не успевали осваивать выделенные средства на нацбезопасность.

В первом полугодии сорвалось 44% тендеров Минобороны на сумму 3,46 млрд грн 02

Минобороны (9460) оборона (5253) тендер (672) Каневский Глеб (19)


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Топ комментарии
+8
В первом полугодии сорвалось 44% тендеров Минобороны на сумму 3,46 млрд грн - Цензор.НЕТ 1412
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19.08.2020 13:24 Ответить
+4
Приклади, будьте ласкаві. І не забудьте, при цьому, порівняти забезпечення армії з 2014 по 2019, і останні півтора роки.
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19.08.2020 13:27 Ответить
+4
Отвечу как практик - не платят денег за поставленное без откатов. Это почему-то не всем нравится...
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19.08.2020 13:48 Ответить
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В первом полугодии сорвалось 44% тендеров Минобороны на сумму 3,46 млрд грн - Цензор.НЕТ 1412
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19.08.2020 13:24 Ответить
"Тендеры" - такое манящее слово для целой когорты решальщиков и чиновничков. Сколько же напиленно за последние годы: хат, земельных участков, авто
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19.08.2020 13:25 Ответить
Приклади, будьте ласкаві. І не забудьте, при цьому, порівняти забезпечення армії з 2014 по 2019, і останні півтора роки.
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19.08.2020 13:27 Ответить
Открою вам секретную тайну, армия у нас была и до 2014 года, и основные политики нынче и тогда, одни и те же лица, за исключением зелёных. Кого интересовала та армия например с 2000 по 2014? В каких "штурмовых" батальонах были Кучма,Ющенко,Порох,Йуля,Турчинов,Луценко,Мороз,Бойко,Медведчук и ещё несколько СОТЕН гавно-топов нашей "политики"?
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19.08.2020 13:35 Ответить
А в каком "штурмовом" бате ты служил? Можно подробности?
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19.08.2020 13:53 Ответить
Не было у нас армии до 2014г. Малоросы, такие как рыгоаналы, опзж и им подобные на подтанцавке у ***** планомерно ее уничтожали. И чтобы вы не п#..дели , а порох с кровавым пастором ее восстановили! А в каком "штурмовом " батальоне служил четырежды уклонист ЗЕосел ?
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19.08.2020 14:09 Ответить
Путин на рашке армию восстановил, а Порошенко с Турчиновым, этим весёлым комсомольцем аж с 1987 года, уже украинскую армию восстановили. Не находите параллели в упоротости? Напоминаю, воевали ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ людей и гибли тысячами они же, а НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ налогоплатильщиков финансировали, и не ОДИН из наших топ-"госдеятелей" или их деток, не пострадал. Зато целых 2 дня на Цензоре мусолили до посинения высер "штурмовика" Крыма Кровавого пастора, пиз...еть, не мешки ворочать
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19.08.2020 14:20 Ответить
Нахожу упоротость таких ватников как вы, в вечном восхвалении Путина и рашки. И гибли тысячи как раз потому что армия была колхозом, а еще вами любимое ***** и ватники самые конченные мрази Илловайск и не только это доказал! Подозреваю, что и в армии вы то не служили, как и ваш кумир- уклонист.
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19.08.2020 14:32 Ответить
Мгновенное навешивание ярлыков и категоричность в суждениях в отношении совершенно незнакомых людей - неотъемлемый атрибут местных борцунов с "Зелёным Режимом" и псевдо-поцреотов
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19.08.2020 14:36 Ответить
Э-э... то, что 83,6% отмен по причине "продавцы не пришли" - это тоже напил решальщиков и чиновников?
И сколько хат и авто они напилили с несостоявшихся закупок, о которых говорится в статье?
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19.08.2020 13:41 Ответить
А почему продавцы не пришли? Почему закупки не состоялись? Цена не устраивает или что-то другое? Или кто-то тендер специально хочет сорвать?
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19.08.2020 13:44 Ответить
Отвечу как практик - не платят денег за поставленное без откатов. Это почему-то не всем нравится...
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19.08.2020 13:48 Ответить
Вот именно: откат, свои фирмы, игра с ценами и сроками
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19.08.2020 13:51 Ответить
А нам почему-то платят
Правда, с задержками.
Поэтому в цену предложения закладывается цена денег на период задержки
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19.08.2020 16:03 Ответить
Тому що в нас є тупорилий закон, що в тендері має брати участь не менше двох учасників.
А навіщо другому учаснику вовтузитись із тендером, якщо виграє його тільки один?..
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19.08.2020 18:45 Ответить
Немає слів. Все через "Ж".
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19.08.2020 13:25 Ответить
Це діверсія.
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19.08.2020 13:34 Ответить
Вот это интересно:
> 83,6% отменены, потому что для участия было подано менее двух тендерных предложений.
Допустим, по ЖД перевозкам (699,4 млн грн отмененных), единственный подающийся - Укрзалізниця.
А вот остальные - это интересно. МОУ запрашивала такие экономцены, что желающих податься не было?
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19.08.2020 13:39 Ответить
Будет недооборона Украины на 44% ?
И никого не расстреляют за это?
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19.08.2020 13:41 Ответить
Не "сорвалось" (само по себе), а сорвали!
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19.08.2020 13:45 Ответить
Зеленожопые еще та манагеры
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19.08.2020 14:02 Ответить
Меньше 2. Это 1 или 0. Если 1, то что? Отменили? Например, Южный. Разве ему есть конкурент?
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19.08.2020 14:14 Ответить
Якщо один, то буде повторний тендер. І якщо він знов не відбудеться, то можна провести закупівлю за переговорною процедурою, тобто укласти прямий договір з єдиним постачальником.
Ця тупа норма про два учасники зберіглася ще з допрозорих часів, ніякого практичного сенсу вона не має.
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19.08.2020 18:47 Ответить
неправда, це теж фейк, як з вагнерівцями. В уряді немає зрадників і мокшанських шлюх, одні укрофашисти....один єрмак із шмарклею чого варті.
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19.08.2020 14:19 Ответить
Соросята, [19.08.20 08:47]
Абромавичус - на выход

Глава Укорборонпрома Айварас Абромавичус решился уходить с должности. Коллеги пишут - это, чтобы довести до ума свой инвестиционный проект в Риге, который чуть было не рухнул.
В 2017 году его фирма PN Project в связке с литовским инвестфондом Lords LB Asset Management собрали с трех десятков западных инвесторов 450 млн евро под перестройку бывшего Дома печати в пятизвездочную гостиницу Holliday in.
Инвесторам обещали, что строительство гостиницы начнется в первом квартале 2020 года. Но денег не хватило и в начале года проект заморозили. Удалось собрать еще немного и в июле процесс сдвинулся с мертвой точки. Во всяком случае, так убеждают инвесторов.
Абромавичус разрывается между своим бизнесом и вопросами Укроборонпрома.
От ухода Айвараса пострадают его заместители по кадрам Роман Бондарь и по правовым вопросам Мустафа Найем. Юрфирме его брата Маси Найема больше не обломятся заказы от Укроборонпрома.
Важно не забывать, что Абромавичус сам попросился в Укроборонпром - у него были планы продать привлекательные предприятия через свою инвесткомпанию. Потом акцент сместился на землю, которая высвободится после переформатирования Укроборонпрома в шесть корпораций.
В итоге успели распилить только казённые и грантовые деньги на аудиты. Собрали немало. Одни французы дали 900 тыс евро. Важную роль в этом сыграла https://t.me/shadow_anonymous_insights/1149 Елена Трегуб, которую Абромавичус привез из США в МЭРТ (). Трегуб возглавляет Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) созданный на деньги фонда Сороса как часть Transparency International и его филиала по безопасности в Великобритании.

С ней дружит Севгиль Мусаева из Украинской правды. Курирует девочек Чарль Винтер, бывший Министр военно-морских сил и его человек в набсовете Укроборонпрома Энтони Тетер, из DARPA.
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19.08.2020 14:43 Ответить
 
 