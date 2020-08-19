Адвокат Новиков о повторном аресте картин Порошенко: Когда руководитель государства не признает своих ошибок и запрещает "давать заднюю" - это стилистика Путина
Решение Печерского суда о повторном аресте картин из коллекции Петра Порошенко, который уже был признан незаконным в апелляционной инстанции, свидетельствует о том, что в Офисе президента не готовы признавать свои ошибки и "давать заднюю", - считает адвокат Илья Новиков. Он отмечает, что это происходит в полной стилистике Путина, которой следует Зеленский и его окружение.
"Сама по себе ситуация, когда Печерский суд повторно принимает решение об аресте имущества по скандальному делу, по которому решение уже однажды было признано полностью незаконным апелляционным судом, - это не сенсация. С моей точки зрения, важно в этой ситуации то, что после того грандиозного скандала, который был в первой половине лета и который закончился фактической капитуляцией Офиса Генерального прокурора в том же Печерском суде, когда они отказались от своей позиции в суде. Те же люди, тот же прокурор идет повторно с этим новым ходатайством об аресте имущества", - отметил адвокат, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
"То есть важно не то, что решил Печерский суд, а то, что Офис Генпрокурора, конечно в координации с другими структурами, решили продолжить то, что они начали", - отмечает Новиков.
"Очевидно, что в Офисе президента Украины сменился человек, который отвечает за координацию с правоохранительными структурами и именно за серию дел против Порошенко. Раньше это был Смирнов, очевидно, что по результатам его работы было признано, что он не справляется. И очевидно из того, что мы наблюдаем, на это место был назначен Татаров. И первым же действием было то, что те люди, которые занимались несколько месяцев этими производствами и полностью себя скомпрометировали, они были оставлены делать эту работу. И то, что им было сказано, что надо было пойти и доработать. То, что не получилось с картинами, тогда исправьте, потому что мы не можем признать свою ошибку. Вот это самая опасная вещь. Это касается и преобразования в Беларусь, это касается стилистики Путина, когда руководитель сам не признает свои ошибки и фактически подчиненным запрещает признавать свои ошибки. Запрещает давать заднюю", - отметил адвокат Порошенко.
"Конечно, все решения, которые будут приниматься в таком ключе, будут оспариваться. Это для нас рутинная ситуация. Я думаю, что с этим новым арестом будет то же, что и с предыдущим. Это может занять несколько недель, месяцев, но результат будет тот же", - убежден Новиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пакуй , Вова, валізи на ростов , можливо і добіжиш !
"Знаєте, що свого часу була історія з захопленням музею, незаконним обшуком і арештом картин, які належать подружжю Порошенків. Однак ми знаємо, що навіть Печерський суд не визнав цей обшук законним, відмовив прокуратурі і слідчим ДБР у наданні дозволу на цей обшук. А крім того, оскільки арешт на картини було все-таки накладено, 27 липня цього року Київський апеляційний суд скасував ухвалу суду про арешт картин. Отже, єдиним виходом у цьому випадку було б притягнення до встановленої законом відповідальності тих людей, які брали участь у цій ганебній історії з захопленням музею Гончара, з захопленням колекції картин, з побиттям журналістів та депутатів, з перешкоджанням діяльності журналістів та депутатів... Тобто всі ті люди, працівники ДБР і прокуратури, які брали в цьому участь, мають - і будуть, я думаю - притягнені до кримінальної відповідальності. Але замість того прокуратура - можна сказати, що зараз це вже звичайна історія - знову звернулася до свого улюбленого Печерського суду, і з порушенням всіх можливих процесуальних і матеріальних законів 10 серпня Печерський суд повторно вдав ухвалу про накладення арешту на колекцію картин Петра Порошенка, яка зараз виставлена у музеї", - розповів Ігор Головань.
"Очевидно, що метою цього арешту є спроба надати якийсь вигляд законності цим діям - незаконному обшуку - і захистити від відповідальності, прикрити тих слідчих і тих прокурорів, які організували незаконний обшук", - наголосив адвокат Головань.
В цю логіку вкладається і повторне рішення арештувати картини. Паавленко зауважив, що розслідування незаконних дій силовиків, які вибили двері і незаконно увірвались до приміщення музею, навмисно затягується, а от "ініціативи" ДБР одразу ж знаходять підтримку у Печерському суді.
"Майже три місяці тому, 26 травня саме ці двері в музей були вибиті спецназом ДБР. Навіть Печерський суд визнав ці дії незаконними, не погодив арешт і здавалося б, справа мала бути закрита, а натомість мали бути розслідувані злочини, якими супроводжувався цей незаконний штурм. Це і псування власності музею, і перешкоджання діяльності народних депутатів України, побиття журналістів. Ми бачимо, що вже майже три місяці по цих справах немає жодного руху, жодних слідчих дій. Натомість ми бачимо, що особи, які є безпосередніми учасниками цих дій і можуть обгрунтовано підозрюватися у злочинах, продовжують свою діяльність, продовжують звертатися до судів з завідомо незаконними представленнями. Ми бачимо, що ця лінія на жаль продовжується", - звернув увагу Павленко.
"Призначення Татарова в Офіс президента, того самого Татарова, який вважав, що протестуючі на Майдані якось це місто захопили, якраз дуже вкладається в час і логіку продовження незаконних дій щодо картин, щодо музею. Музей фактично є заручником цієї війни влади з опозицією", - наголосив Павленко
Він додав, що Зеленський досі не поспішає давати оцінку діям Лукашенка в Білорусі. "Тому що саме з таких речей, з атак на опозицію, порушення закону, використання судів як інструментів політичного тиску в свій час в Білорусі починалося формування авторитарного режиму", - зауважив депутат.
"Але Україна не буде авторитарною державою. Ми будемо домагатися того, що всі, хто порушував закон, хто використовував правоохоронні органи і суди для тиску на опозицію, для того, щоб вдиратися в музей і ламати двері і публічно брати музей в заручники, щоб вони понесли відповідальність", - попередив Павленко.
Знбилы блт ....
Нука, кляузу, в писькмовій формі; копію можна тут залишити - але першу неск бенедіктовій! Вона ніяк не знайде "за что судить"!