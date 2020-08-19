Адвокат Новиков о повторном аресте картин Порошенко: Когда руководитель государства не признает своих ошибок и запрещает "давать заднюю" - это стилистика Путина

Решение Печерского суда о повторном аресте картин из коллекции Петра Порошенко, который уже был признан незаконным в апелляционной инстанции, свидетельствует о том, что в Офисе президента не готовы признавать свои ошибки и "давать заднюю", - считает адвокат Илья Новиков. Он отмечает, что это происходит в полной стилистике Путина, которой следует Зеленский и его окружение.

"Сама по себе ситуация, когда Печерский суд повторно принимает решение об аресте имущества по скандальному делу, по которому решение уже однажды было признано полностью незаконным апелляционным судом, - это не сенсация. С моей точки зрения, важно в этой ситуации то, что после того грандиозного скандала, который был в первой половине лета и который закончился фактической капитуляцией Офиса Генерального прокурора в том же Печерском суде, когда они отказались от своей позиции в суде. Те же люди, тот же прокурор идет повторно с этим новым ходатайством об аресте имущества", - отметил адвокат, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"То есть важно не то, что решил Печерский суд, а то, что Офис Генпрокурора, конечно в координации с другими структурами, решили продолжить то, что они начали", - отмечает Новиков.

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"Очевидно, что в Офисе президента Украины сменился человек, который отвечает за координацию с правоохранительными структурами и именно за серию дел против Порошенко. Раньше это был Смирнов, очевидно, что по результатам его работы было признано, что он не справляется. И очевидно из того, что мы наблюдаем, на это место был назначен Татаров. И первым же действием было то, что те люди, которые занимались несколько месяцев этими производствами и полностью себя скомпрометировали, они были оставлены делать эту работу. И то, что им было сказано, что надо было пойти и доработать. То, что не получилось с картинами, тогда исправьте, потому что мы не можем признать свою ошибку. Вот это самая опасная вещь. Это касается и преобразования в Беларусь, это касается стилистики Путина, когда руководитель сам не признает свои ошибки и фактически подчиненным запрещает признавать свои ошибки. Запрещает давать заднюю", - отметил адвокат Порошенко.

"Конечно, все решения, которые будут приниматься в таком ключе, будут оспариваться. Это для нас рутинная ситуация. Я думаю, что с этим новым арестом будет то же, что и с предыдущим. Это может занять несколько недель, месяцев, но результат будет тот же", - убежден Новиков.