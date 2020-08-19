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Новости Коронавирус и карантин
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Городами из "красной" зоны, которые отказываются усиливать карантин, займется полиция, - Немчинов

Городами из

Полиция проведет проверки действий местных властей, отказавшихся усиливать карантинные ограничения в населенных пунктах, которые попали в "красную" зону.

Об этом заявил по итогам заседания Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Была предоставлена ​​информация о наложении админпротоколов и реализации постановления КМУ о введении адаптивного карантина. Госкомиссия выразила большое беспокойство решениями отдельных территориальных ТЭБ и ЧС, которые не вводят те или иные зоны, определенные в соответствии с адаптивным каротином, в частности, "красную" зону в некоторых городах", - сказал Немчинов.

В этой связи, отметил он, Госкомиссия поручила Национальной полиции и ГСЧС провести соответствующую аналитическую работу и доложить на ближайшем заседании комиссии по таким противоправным действиям.

Также на Цензор.НЕТ: Коллективный иммунитет не поможет побороть коронавирус, - ВОЗ

Автор: 

карантин (16729) Нацполиция (16610) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
в "червону зону" попадуть міста де партія зе-л@йна має нульовий рейтинг і не проходить (а точніше, іде-НА) на місцевих виборах?
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19.08.2020 13:51 Ответить
+14
24 августа люди собираются в Киеве на Марш Ветеранов. Власть очень боится, хочет закрыть города
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19.08.2020 14:20 Ответить
+10
Уже один, теперь ростовчанин, пугал украинцев полицией.
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19.08.2020 13:57 Ответить
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знайшлася робота для "орлов авакова"
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19.08.2020 13:50 Ответить
спробуюить переплюнути бел-омон!
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19.08.2020 13:52 Ответить
Вышел на улицу без защитной маски
Получи в анус дубину без смазки
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19.08.2020 13:58 Ответить
24 августа люди собираются в Киеве на Марш Ветеранов. Власть очень боится, хочет закрыть города
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19.08.2020 14:20 Ответить
Згоден.
Про це я написав ще два тижні тому..
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19.08.2020 14:53 Ответить
Орлы в москву сбежали,остались цыплята.
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19.08.2020 15:58 Ответить
в мацквабад дристанули бєркутани всраті
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19.08.2020 16:03 Ответить
А что,в менты когда то шли работать умные одаренные интеллектуалы?
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19.08.2020 16:23 Ответить
от прямо містами займеться, чи як?
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19.08.2020 13:51 Ответить
в "червону зону" попадуть міста де партія зе-л@йна має нульовий рейтинг і не проходить (а точніше, іде-НА) на місцевих виборах?
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19.08.2020 13:51 Ответить
тогда в "червону зону" попадает практически ВСЯ Украина.
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19.08.2020 14:32 Ответить
Где то так и будет. Власть коломойша не отдаст без боя.
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19.08.2020 17:58 Ответить
а наскільки це законно..?
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19.08.2020 13:52 Ответить
Городами ... займется полиция
Всех посадят!
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19.08.2020 13:55 Ответить
прямо, городами?!
Да ладно, в полиции уже почти не осталось рядовых сотрудников, чтоб городами заниматься!
Толковые уволились, среди новых дураков нет, с таким-то руководством и отношением.
Гаспада ахвицеры напрягаться не могут.
У нас в областном центре, например, патрульные с глаз практически исчезли.
Шастают, в основном, муниципалы, выписывая штрафы за парковку.
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19.08.2020 13:55 Ответить
А Бубочкой, который злостно отказывается носить маску в общественных местах, полиция займется?!!
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19.08.2020 13:56 Ответить
Міста із "червоної" зони, які відмовляються посилювати карантин, перевірить поліція, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6623
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19.08.2020 14:09 Ответить
Уже один, теперь ростовчанин, пугал украинцев полицией.
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19.08.2020 13:57 Ответить
Хороший мусор дохлый мусор
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19.08.2020 13:59 Ответить
Дыбилизм крепчает
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19.08.2020 13:59 Ответить
Таке враження що народ незабаром буде знищувати цю поліцію. Злочинне угруповання під керівництвом злочинців..Перші порушники, дармоеди і трутні..все що можна сказати про полюцію..Сабаков керує..
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19.08.2020 14:00 Ответить
Вообще не в адеквате. Люди после прошлого карантина в долгах. Новый карантин всех добьет. У власти полные дебилы. Хуже в Украине власти еще не было. Полное беспросветное дно....
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19.08.2020 14:09 Ответить
очередное бла-бла-бла
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19.08.2020 14:13 Ответить
А что же вы не занимались в 14 году Севастополем, Донецком, Луганском и т. д. ******? А потому что воевать против своего народа и давить мелкий бизнес всегда легче не так ли?
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19.08.2020 14:42 Ответить
Так это вопрос к предыдущей власти во главе с Петей
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19.08.2020 15:48 Ответить
Нарушать конституцию ковидная мафия будет с помощью полиции.Сначала черезвычайное положение а потом свои дурацкие распоряжнния.Население может защищать законы и конституцию от узурпаторов и обьявлять их вне закона.
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19.08.2020 15:10 Ответить
Тут таке діло...
https://radiotrek.rv.ua/news/karantynu_bilshe_ne_bude_u_vooz_zrobyly_vazhlyvu_zayavu_255024.html
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19.08.2020 15:59 Ответить
Городами из "красной" зоны, которые отказываются усиливать карантин, займется полиция.... под консультацией минских ментов-садистов... Типо, аваков невдомёк чем это заканчивается.
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19.08.2020 16:00 Ответить
А от ще гарна стаття...
https://kungurov.livejournal.com/275614.html
І на закуску...
https://swprs.org/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-19/#latest
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19.08.2020 16:32 Ответить
Городами из "красной" зоны, которые отказываются усиливать карантин, займется полиция.... под консультацией минских ментов-садистов.., https://www.youtube.com/watch?v=YV9IioNdEyo авакову, типо, невдомёк чем это заканчивается.
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19.08.2020 16:45 Ответить
На основі яких законодавчих норм?
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19.08.2020 19:40 Ответить
определенные в соответствии с адаптивным каротиномИсточник: https://censor.net/n3214692
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Каротін? В смислє?
Шо таке каротін , - знаю. А шо то є "адаптівний каротін"?
Вони насильно змушують людей жерти моркву? В чому "адаптівность" каротіна?
Ви там шо, ї...лись конкрєтно?

Міста із "червоної" зони, які відмовляються посилювати карантин, перевірить поліція, - Немчінов - Цензор.НЕТ 1438
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19.08.2020 19:46 Ответить
Примусове споживання моркви неприпустиме і порушує Всесвітню Декларацію прав людини!

Міста із "червоної" зони, які відмовляються посилювати карантин, перевірить поліція, - Немчінов - Цензор.НЕТ 3566
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19.08.2020 20:12 Ответить
 
 