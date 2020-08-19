Городами из "красной" зоны, которые отказываются усиливать карантин, займется полиция, - Немчинов
Полиция проведет проверки действий местных властей, отказавшихся усиливать карантинные ограничения в населенных пунктах, которые попали в "красную" зону.
Об этом заявил по итогам заседания Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Была предоставлена информация о наложении админпротоколов и реализации постановления КМУ о введении адаптивного карантина. Госкомиссия выразила большое беспокойство решениями отдельных территориальных ТЭБ и ЧС, которые не вводят те или иные зоны, определенные в соответствии с адаптивным каротином, в частности, "красную" зону в некоторых городах", - сказал Немчинов.
В этой связи, отметил он, Госкомиссия поручила Национальной полиции и ГСЧС провести соответствующую аналитическую работу и доложить на ближайшем заседании комиссии по таким противоправным действиям.
Также на Цензор.НЕТ: Коллективный иммунитет не поможет побороть коронавирус, - ВОЗ
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Получи в анус дубину без смазки
Про це я написав ще два тижні тому..
Всех посадят!
Да ладно, в полиции уже почти не осталось рядовых сотрудников, чтоб городами заниматься!
Толковые уволились, среди новых дураков нет, с таким-то руководством и отношением.
Гаспада ахвицеры напрягаться не могут.
У нас в областном центре, например, патрульные с глаз практически исчезли.
Шастают, в основном, муниципалы, выписывая штрафы за парковку.
https://radiotrek.rv.ua/news/karantynu_bilshe_ne_bude_u_vooz_zrobyly_vazhlyvu_zayavu_255024.html
https://kungurov.livejournal.com/275614.html
І на закуску...
https://swprs.org/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-19/#latest
**********
Каротін? В смислє?
Шо таке каротін , - знаю. А шо то є "адаптівний каротін"?
Вони насильно змушують людей жерти моркву? В чому "адаптівность" каротіна?
Ви там шо, ї...лись конкрєтно?