Городами из "красной" зоны, которые отказываются усиливать карантин, займется полиция, - Немчинов

Полиция проведет проверки действий местных властей, отказавшихся усиливать карантинные ограничения в населенных пунктах, которые попали в "красную" зону.

Об этом заявил по итогам заседания Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Была предоставлена ​​информация о наложении админпротоколов и реализации постановления КМУ о введении адаптивного карантина. Госкомиссия выразила большое беспокойство решениями отдельных территориальных ТЭБ и ЧС, которые не вводят те или иные зоны, определенные в соответствии с адаптивным каротином, в частности, "красную" зону в некоторых городах", - сказал Немчинов.

В этой связи, отметил он, Госкомиссия поручила Национальной полиции и ГСЧС провести соответствующую аналитическую работу и доложить на ближайшем заседании комиссии по таким противоправным действиям.

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