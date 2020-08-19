Шмыгаль обещает "радикальные кадровые решения", если школы не будут готовы к 1 сентября
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести накануне и после 1 сентября проверки того, как школы и детские сады соблюдают меры эпидемиологической безопасности.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня дал поручение главам Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки накануне и после 1 сентября провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина", - написал премьер.
Шмыгаль считает, что органы местной власти и местного самоуправления должны контролировать соблюдение в учебных заведениях мер эпидемиологической безопасности.
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"Подчеркиваю: к 1 сентября все должно быть готово. Иначе будем принимать радикальные кадровые решения", - отметил он.
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Думаю, что такое предложение не найдёт отклика среди завучей, потому, что надо, представьте себе - о, ужас как много работы - переписать расписание занятий!.
Еще планы по укреплениям бы выложил - да мона сразу и ВКонтактике.
Вольнову там в "л.с." написал чел - приехали фсб-шники.
Пошли вы, далеко бы....