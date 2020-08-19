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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль обещает "радикальные кадровые решения", если школы не будут готовы к 1 сентября

Шмыгаль обещает

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести накануне и после 1 сентября проверки того, как школы и детские сады соблюдают меры эпидемиологической безопасности.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня дал поручение главам Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки накануне и после 1 сентября провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина", - написал премьер.

Шмыгаль считает, что органы местной власти и местного самоуправления должны контролировать соблюдение в учебных заведениях мер эпидемиологической безопасности.

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"Подчеркиваю: к 1 сентября все должно быть готово. Иначе будем принимать радикальные кадровые решения", - отметил он.

Автор: 

детсад (430) карантин (16729) школа (3024) Шмыгаль Денис (2746) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Що, звільнять одіозного регіонала Шкарлета?
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19.08.2020 14:39 Ответить
+2
Дуже смішно, ті дегенерати навіть не можуть відрізнити повноваження центральних органів виконавчої влади від повноважень місцевої.
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19.08.2020 14:29 Ответить
+2
Ні.. Позвільняють вчителів.. де ж на всіх по $4000 набрати..
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19.08.2020 15:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
это очень смешно. сотая обещалка Шмыгаля.
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19.08.2020 14:28 Ответить
Дуже смішно, ті дегенерати навіть не можуть відрізнити повноваження центральних органів виконавчої влади від повноважень місцевої.
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19.08.2020 14:29 Ответить
Интересно, а сколько должно быть зараженных в день, что бы не было смысла вообще носить маски?
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19.08.2020 14:29 Ответить
Що, звільнять одіозного регіонала Шкарлета?
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19.08.2020 14:39 Ответить
Ні.. Позвільняють вчителів.. де ж на всіх по $4000 набрати..
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19.08.2020 15:04 Ответить
Шкарлет даже чаю не попьет?
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19.08.2020 14:43 Ответить
Было и есть хорошее предложение разнести перерывы между занятиями для разных классов во времени. То есть, когда перерыв для N класса приходится на время, когда, другие классы занимаются. Чтобы в коридорах школы не встречались одновременно все классы. Кстати, это правильно с точки зрения уменьшения негативного влияния (буллинг) старших на младших. По этой идее также правильно будет начинать первые уроки в младших классах немного позже, чем в старших, чтобы в коридорах уменьшить "броуновское движение" школьников.
Думаю, что такое предложение не найдёт отклика среди завучей, потому, что надо, представьте себе - о, ужас как много работы - переписать расписание занятий!.
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19.08.2020 14:47 Ответить
Shmyhal orders ministers to inspect regions' readiness for new school year - Цензор.НЕТ 652
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19.08.2020 14:48 Ответить
Об этом он сообщил https://t.me/Denys_Smyhal/340 в Telegram \\\\\\\\\\\\\

Еще планы по укреплениям бы выложил - да мона сразу и ВКонтактике.
Вольнову там в "л.с." написал чел - приехали фсб-шники.
Пошли вы, далеко бы....
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19.08.2020 15:08 Ответить
радикальные это как: уберут старых, дерибальщиков и поставят новых? от ляшко ? а вы ***, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь
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19.08.2020 15:28 Ответить
От мені цікаво - в школі, де вчиться моя малеча, 3 (три!!!) навчальні зміни, щороку набирають по 5 перших класів, розклад навіть поза карантином далекий від вимог законодавства. На все це дивились крізь пальці, оскільки тут же вчаться діти міського голови. Тепер виходить, що при такому завантаженні оптимізувати розклад просто нема куди. Хотілось би, звичайно, щоб до влади міста нарешті дійшло, що це ненормально. Але швидше за все, проблеми перекладуть на плечі батьків, і жодної відповідальності ніхто так і не понесе.
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19.08.2020 16:37 Ответить
Прибиральниць призначе директорами... Опудало
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19.08.2020 16:46 Ответить
до кінця року по великому реформатору шмигалю буде "радикальне кадрове рішення"
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19.08.2020 17:04 Ответить
Прошу шмыгаля. По японски. Школы не готовы - сделал шмигаль сёппуку
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19.08.2020 19:39 Ответить
 
 