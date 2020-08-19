СВР о вагнеровцах в Беларуси: задача спецоперации - дискредитация власти Украины с целью снижения ее рейтинга накануне выборов

Служба внешней разведки Украины сообщает, что специальная информационная операция "группа Вагнера в Беларуси" имеет российское происхождение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, как отмечают в СВР, задачами данной операции являются:

- Дестабилизация ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов.

- Обвинение в причастности украинских спецслужб к организации и проведению операции на территории Беларуси и, как результат, вовлечение Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета.

- Дискредитация руководства государства Украина с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов.

"Обращаем внимание гражданского общества и СМИ Украины на осторожное обращение с контентом, созданным российскими спецслужбами, что имеет откровенный антиукраинский характер и наносит ущерб национальной безопасности государства", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация об участии СБУ в так называемой вагнеровской спецоперации - обычный фейк, - пресс-служба ведомства

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Новый руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отрицает причастность СБУ к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси.