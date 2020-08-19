СВР о вагнеровцах в Беларуси: задача спецоперации - дискредитация власти Украины с целью снижения ее рейтинга накануне выборов
Служба внешней разведки Украины сообщает, что специальная информационная операция "группа Вагнера в Беларуси" имеет российское происхождение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Так, как отмечают в СВР, задачами данной операции являются:
- Дестабилизация ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов.
- Обвинение в причастности украинских спецслужб к организации и проведению операции на территории Беларуси и, как результат, вовлечение Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета.
- Дискредитация руководства государства Украина с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов.
"Обращаем внимание гражданского общества и СМИ Украины на осторожное обращение с контентом, созданным российскими спецслужбами, что имеет откровенный антиукраинский характер и наносит ущерб национальной безопасности государства", - сказано в сообщении.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Новый руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отрицает причастность СБУ к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси.
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Бо дуже дуже темний невіглас.
Ти мабуть зустрічав абревіатуру IT та навіть сформував для себе уявлення про те, якісь хлопці що бігають з дротами. Насправді це інформаційні технології, узагальнення яке включає в себе усе що стосується інформації, дезинформації, інформаційної безпеки та майже усіх сторін нашого життя.
Інформаційне шпигунство, реклама, ба навіть інформаційні війни є часткою тих інформаційних технологій, які взагалі можуть існувати тільки у віртуальному світі, військові інформаційні технології та багато багато чого іншого. Отака от галузь людської діяльності зростає кожен день фантастичними темпами, за якими посередній розум безнадійно не встигає, тому і опиняється у лавах інвалідів.
Реальність, справжня реальність та віртуальна реальність кардинально різні речі і от у віртуальній реальності Україна з великим тріском програє мордору й що пародоксально зусиллями самих українців, які щиро втілюють завдання мордору, воюя самі проти себе.
IT настільки обширна тема що можно роками про неї розповідати при цьому не встигаючи за її зростанням. А ти усе це зводиш до якогось петі, коли інформаційна війна здатна будь яке суспільство перетворити у стадо та зруйнувати будь яку державу.
Зараз вона руйнує нашу державу а наш народ перетворює у стадо яке здатно буде перегризти одне одного.
Ну вот, со значением страна мы определились и в данном контексте это не территория пространство а общество и государство. Теперь и смотрим кто м что дезорганизует общество, превращая его в дерущееся стадо и кто дискредитируя разрушает государство, в полном соответствии с целями устанавливаемыми путлером.
Весь этот срач происходит в информационном пространстве, которой весьма даллеко от реальности, так дегенератами и зебаранами ни явлются чисто виртуально, на основании результатов проводимой путлером информационной войны а вот в реальности все обстоит кардинально иначе и принципы работы в ней кардинально иные, но виртуальные поражения сказываются и на реальность, на это информационная война и рассчитывает.
Народ реально превращается в воюющее между собою стадо а организующая роль государства стремиться к нулю.
Это не я придумал, это изложено во множестве концепций ведения информационных войн изложенных мордором, в свободном доступе. Это и есть причиной твоих проблем.
Країна це виділена від краю до краю частина простору, не зважаючи на те є там люди чи немає, отож буквально то частина простору яка виділена якимось чином, навіть умовним. Такою і є етимологія слова країна, а от російський аналог страна походить від значення слова сторона-права, ліва, передня, задня, ще якась, французька наприклад і так далі. Такі визначення я робив безліч раз, навіть при розмовах з лінгвістами і не мав на те ніяких протиріч, поки не принесло тебе, невігласа.
Навіть слово україна походить від слова украяти, виділити щось від чогось цілого.
Навіть москалі знали значення слова україна, принаймі при пеці першому, переводячи твір мавро орбіні славянське царство, де це слово використовувалося не раз, у значенні "страна", відносно територій вельми далеких від України. Як приклад, кольорові України чи інакше клини, зелений, жовтий, сірий, малиновий та інші території розселення українців позамежами ******** території Укоаїни
Та й де ти взяв таку дурню, про волю, особистість та війну, тут у мене вже це дисонанс виникає, в яку палату тебе примкнути. Ти про що взагалі, є наукові документи, наукові твори, якщо треба, розроблені мордорською наукою у яких і описані методи, завдання та цілі інформаційних воен, ти ж мабуть чув що вде давно інує велика кількість механізмів маніпулювання людською свідомістю, цілі системи впливу, й усі вони можуть використовуватися в інфориаційних війнах. А мордор усе це науково обгрунтуав і реально використовучи робить з тебе дебіла.
Московські стратегії провалюються не тому, що українське суспільство дуже розумне і вміє протистояти інформаційній війні. А тому що московити не здатні прийняти різноманіття думок і різнонаправленість дій українців. Поза тим, в Україні збережена ідея, яка поступово оволодіває суспільством, стає первісним наміром, дороговказом. Який в частині народу генерує волю штовхати всіх інших геть від москви.
Результатом всей этой басни стал бы разрыв дипломатических отношений со страной которой принадлежит самолет так как территория самолета является территорией государства которой принадлежит самолет.
Кто-то может привести примеры такого пренебрежения международным правом.
Уже более правдоподобно был бы вариант по захвату в РБ и вывозом на территорию Украины.
Но любой такой сценарий ареста мгновенно будет признан незаконным. Ведь речь идет не о посадке самолета а о захвате лиц другого государства на территории другого государства - именно такой территорией является самолет иностранного государства, т.к. На борту судна действуют законы страны, в которой это судно зарегистрировано. Вне судна - законы страны на территории которой находится воздушное судно.
"На тот же рейс был куплен билет ещё одному агенту СБУ, у которого во время перелёта над территорией Украины должен был случится эпилептический припадок или что ещё похуже, что потребовало бы немедленной посадки самолёта в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи «больному». В качестве мед.братьев в самолёт должна была зайти группа спецназа «Альфа» и задержать всех наёмников."
Сколько понадобится медбратьев, чтобы задержать специально обученных вояк в кол-ве 33 человек - дело десятое, как и то, что это иностранный борт.))
Шукай сам.Кстати ,в Харькове тоже есть пересадка
А варианты дешевых авиапутишествий с пересадками на непрямые рейсы - на основании свободных мест ... не катят ! Тем более для 33 человек сразу
Значит сейчас СВР руководят жополизы, для которых честь мундира и присяга - пустой звук.
Че Гевара?
Чи, мо', то кацапське "Серёжка"? Ой, вей!
Таки мова, дійсно, дуже важлива річ!
- признать ошибку в агитационной работе на врага и написать опровержение;
- или начать писать о Зеленском, как о захватившем в Украине власть "президенте"?
Какие-то дерибанно-олигархические силы, очевидны, разгоняют зраду перед местными выборами, чтобы остаться на потоках, а СБУшная крыша им ********* доступнми методами.
Удивило, что даже Гордон схавал эту дезу. Впрочем, ему не впервой. А вот нахрена это Бутусову?
1-целая рота вагнеровцев не полетит куда-то по простому звонку.
2-заказчик не может вибирать исполнителей - там 100% могут быть и мрази , но не замешаны в Украине !
3-из Минска в Стамбул , если и есть с посадкой , но не в Украине...
4-пролет прямого рейса над територией Украины ..близко 30-40 мин. и на силидной высоте..
5-екипаж иноземной авиакомпании был завербован с целью совершения посадки?
6-собирались поднять на перехват истребители ?
и т.д. и т.п.
Короче , информационная орерация России , обелить себя , обосрать Украину
2. А кто может выбирать исполнителей, как не заказчик?))) Он платит деньги и выбирает, кто ему подходит...
3.4.5.6. Пассажир при смерти, является причиной для экстренной посадки?)
Если вам что то кажется глупым и невероятным, это совсем не значит, что так и есть))) Просто вашего умственного развития не хватает, чтобы оценить происходящее)))
2- заказчик получает полные данные исполнителей ? А может и ихние персональные дела ему сбрасывают для выбора
3.4.5.6. Пассажир при смерти, является причиной для экстренной посадки?)
Да , но куда - высота уже большая , нужно много времени на снижение - можно вернутся в Белорусию , можна сесть по дороге в Кишиневе , в Румынии ..., не обязательно в Украине - екипаж решает !
Если вам что то кажется глупым и невероятным, это совсем не значит, что так и есть))) Просто вашего умственного развития не хватает, чтобы оценить происходящее)))
Как раз достаточно - что бы утверждать - фуфло
- Дестабилизация ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов.
- Обвинение в причастности украинских спецслужб к организации и проведению операции на территории Беларуси и, как результат, вовлечение Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета. Источник: https://censor.net/n3214704
ПІЗНО ВСРАЛИСЬ Єрмак муділо здав державну таємницю кацапам і Зе в цьому його блогословив і провалив спецоперацію СБУ.
ІМПІЧМЕНТ Зе
2) почему перенесли вылет 33 вагнеровцев?
3) почему украинцы знают, что Ермак - российский шпион, а СВР - нет?
Євромайдан[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit§ion=2 ред. код ]
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Революції Гідності , перебуваючи на посаді начальника 2-го управління «К» ГУ СБУ, координував роботу з правоохоронними органами, прокуратурою, Міноборони, МНС та судовою владою. За даними ЗМІ, працював із джерелами фінансування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD «Антимайдану» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-2 [2] За даними документів, оприлюднених https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадієм Москалем , був одним з виконавців планів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) «Бумеранг» і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8F_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) «Хвиля» , якими МВС і СБУ намагалися «зачистити» у лютому 2014 року Євромайдан.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-3 [3] Згідно з документами, відповідав за блокування доріг на в'їздах у Київ та забезпечення безперебійного пересування спецтранспорту силовиків у центрі столиці, повинен був забезпечити необхідну кількість нарядів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Держслужби з питань надзвичайних ситуацій у ході операції із зачистки Майдану.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-2 [2] ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Вот такая Бурба получается.
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вы на нашего человека Бубочку катите
Бубочку не треба котить, - він сам прикотиться.
ценный кадр.
Вот такая Бурба получается.
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15 жовтня 2016, у віці 38 років, призначений начальником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головного управління розвідки .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]
Виходить, Петро Олексійович призначив на відповідальну посаду таку
рєдіску... ай, какова нєхарошіва чілавєка!