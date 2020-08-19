Кабмин хочет, чтобы помощь по частичной безработице предоставляли не только во время карантина

Кабинет министров предлагает Верховной Раде расширить сроки предоставления помощи по частичной безработице и предоставлять ее не только в период карантина, но и при введении схожих ограничений в будущем.

Соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, документ предлагает предоставить Кабмину право определять, в частности, сроки предоставления такой помощи.

Нынешняя редакция закона о занятости населения предполагает предоставление помощи по частичной безработице только в период карантина, введенного Кабмином для борьбы с распространением COVID-19.

Также на Цензор.НЕТ: Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт

Кроме того, эта редакция закона предусматривает, что правительство устанавливает размер, порядок предоставления и возврат средств на финансирование такой помощи.