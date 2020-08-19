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Кабмин хочет, чтобы помощь по частичной безработице предоставляли не только во время карантина

Кабмин хочет, чтобы помощь по частичной безработице предоставляли не только во время карантина

Кабинет министров предлагает Верховной Раде расширить сроки предоставления помощи по частичной безработице и предоставлять ее не только в период карантина, но и при введении схожих ограничений в будущем.

Соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, документ предлагает предоставить Кабмину право определять, в частности, сроки предоставления такой помощи.

Нынешняя редакция закона о занятости населения предполагает предоставление помощи по частичной безработице только в период карантина, введенного Кабмином для борьбы с распространением COVID-19.

Также на Цензор.НЕТ: Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт

Кроме того, эта редакция закона предусматривает, что правительство устанавливает размер, порядок предоставления и возврат средств на финансирование такой помощи.

Автор: 

безработица (451) законопроект (3240) Кабмин (14045) соцпомощь (247)


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кому? судьям-прокурорам-депутатам... им жеж первым не хватает))) на жиздь))))
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19.08.2020 14:35 Ответить
По ходу да . Судится стали меньше .
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19.08.2020 14:42 Ответить
Хоче..😜
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19.08.2020 14:37 Ответить
Ето эффективное рукоблудство!- вопили мастурбаторы...
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19.08.2020 14:40 Ответить
Как они отрываются , как приходят во власть . Нам на год нужен Китайский опыт борьбы с коррупцией .
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19.08.2020 14:44 Ответить
там не победии даже с этими выкрутасами на стадао.нах. цветет и колышется(правда для отдельных товарищей то)
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19.08.2020 15:22 Ответить
Странно слышать от кабмина предложение выделять деньги кому попало, при том, что бюджет трещит по швам. Помощь частично безработным (странный термин, как и частичная беременность) - это и есть выделение денег кому попало и в больших количествах. Но в узком кругу. На первый взгляд кажется, что кабмин хочет расширить круг финансовой помощи расширением списка. Но расширение списка делается не для расширения круга получателей, а для включения в этот круг нужных людей, которые до этого такого права не имели. При этом остальные не получат ничего.
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19.08.2020 15:35 Ответить
 
 