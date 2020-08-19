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Ко Дню Независимости Нацкорпус организовал автопробег – принять участие могут все желающие

Ко Дню Независимости Нацкорпус организовал автопробег – принять участие могут все желающие

Ко Дню Независимости Украины партия "Национальный Корпус" проведет автопробег в 4 городах Украины. К участию приглашаются все желающие.

Об этом сообщается в Telegram-канале Нацкорпуса.

"В понедельник, 24 августа,"Национальный Корпус" совместно с дружественными патриотическими силами, Движением Ветеранов Украины и другими ветеранскими организациями организует автопробег в честь Дня Независимости Украины. Мероприятие запланировано в Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Праздничный автопробег пройдет без партийных флагов. К участию приглашаются все желающие", – сказано в Telegram-канале политсилы.

Кроме автопробега в День Независимости в Киеве состоится уже традиционный ветеранский марш. Начнется мероприятие 24 августа в 9:00. Колонна ветеранов пройдет от Парка Шевченко до Европейской площади. На мероприятии также будут присутствовать активисты и лидеры Нацкорпуса. Присоединиться к маршу украинцев пригласил глава партии и бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

"На День Независимости по Крещатику пройдут ветераны российско-украинской войны – люди, которые защитили и защищают нашу страну. Собираемся 24 августа в 9:00 в Парке Шевченко. Приглашаю всех украинцев" – сообщил на своем YouTube-канале основатель и первый командир "Азова" Андрей Билецкий.

Автор: 

Билецкий Андрей (244) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+9
Ко Дню Независимости Нацкорпус организовал автопробег и марш ветеранов – принять участие могут все желающие - Цензор.НЕТ 7220
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19.08.2020 14:57 Ответить
+7
если билецкий, то это шоу от цирка.
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19.08.2020 14:50 Ответить
+6
Аваков з Коломойським вирішили очолити рух ветеранів, щоб злити його в унітаз?- Як уже було з відведенням ВСУ.
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19.08.2020 15:00 Ответить
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Кацапів будуть присаджувати на пляшку і заміряти,який вище підстрибне.Приїжджай,приймеш участь.
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19.08.2020 15:43 Ответить
БІЛЕЦЬКИЙ: НАМ ПОТРІБНА КОНФЕДЕРАЦІЯ З РОСІЄЮ.
ОТДЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ, ЕСТЬ ИДИОТИЗМ.
https://www.youtube.com/watch?v=lgExcfvepWk&feature=youtu.be
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19.08.2020 14:39 Ответить
а смысл в видео 100-летней давности?
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19.08.2020 14:47 Ответить
А что поменялось во взглядах у этой проплаченой курвы? Или это не он окружил себя рашенскими агентами ФСБ. Или это не он сделал все, чтобы свалить проукраинскую власть и привести к власти зеленую пошесть предателей?
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19.08.2020 16:26 Ответить
Билецкий - это человек Авакова 101%, но видеть везде след кацапов - это диагноз.
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19.08.2020 16:44 Ответить
А почитать по ссылкам слабо? Или случайно ближайший круг Билецкого - рашенские ФСБешные нацболы? А про Боцмана-Коротких я просто тупо промолчу. Там можно отдельные статьи про эту гниду писать.
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19.08.2020 16:55 Ответить
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/10/14/hardcore-russian-nazis-in-kyiv/
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19.08.2020 16:30 Ответить
http://russ.center/ru/russkaya-delegaciya-na-konferencii-mech-evropy-i-marshe-radikal-nogo-al-yansa
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19.08.2020 16:32 Ответить
Идиот тот .кто не меняет своих взглядов ! У .Черчилль.
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19.08.2020 14:48 Ответить
А что, появилась причина мне, порохоботу, менять свои взгляды?
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19.08.2020 15:07 Ответить
Добивайте опоблок,идиоты ! Не время кататься...
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19.08.2020 14:43 Ответить
Ко Дню Независимости Нацкорпус организовал автопробег и марш ветеранов – принять участие могут все желающие - Цензор.НЕТ 5879
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19.08.2020 14:50 Ответить
Мабуть Маша Захарова, по дипканалам відсипала фірмового коксу...
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19.08.2020 15:01 Ответить
Какой опоблок? Это же не Порох, за это денег не заплачено.
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19.08.2020 16:27 Ответить
Вдарим автопробегом по бюрократизму и ***************!!
Урря!!))
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19.08.2020 14:43 Ответить
Тупая шутка в стиле 95 квартала...
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19.08.2020 15:00 Ответить
Чкаю чогось гострішого!!
Ви вже наточили свою тупісь гранітом науки??!))
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19.08.2020 15:40 Ответить
кароче в этом году пленных рабиновичей,вилкулов,медведчуков,зеленских... выгуливать майданами не будут...
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19.08.2020 14:44 Ответить
в клетках естественно...
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19.08.2020 14:51 Ответить
Кто будет, нацкорпус? Та они ещё красные ковры перед ними стелить будут.
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19.08.2020 15:30 Ответить
так і я про то...
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19.08.2020 15:34 Ответить
А без мата мона сказать, не?? Тада Я пррромолчу....
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19.08.2020 14:45 Ответить
А цими покидьками немає кому займатись, ні аваківським, ні баканівським, ні нацкорпусу...

https://twitter.com/MaYa_Ukraine
https://twitter.com/MaYa_Ukraine @MaYa_Ukraine

А оце вже не жарти і не переминання яєць в парламенті.
Ілля Кива займається свторенням у містах організації "Патриоты за жизнь".
Набирають до неї спортивних молодиків, які будуть "бороться за мир".

Уже є свої організації на Луганщині і в Кривому Розі.
ЇХ уже тренують боксу.

https://pbs.twimg.com/media/EfxLypEXYAARMTF?format=jpg&name=small
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19.08.2020 14:45 Ответить
Зеленському будуть потрібні тітушки для антимайдану.
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19.08.2020 15:46 Ответить
если билецкий, то это шоу от цирка.
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19.08.2020 14:50 Ответить
Ко Дню Независимости Нацкорпус организовал автопробег и марш ветеранов – принять участие могут все желающие - Цензор.НЕТ 7220
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19.08.2020 14:57 Ответить
Плохо поставлена идеологическая работа у Билецкого.
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19.08.2020 16:45 Ответить
Как раз хорошо поставлена, только в свою сторону, заданную куратором.
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19.08.2020 17:31 Ответить
Как ты смеешь наезжать на человека, остановившего русскую весну в харькове и прошедшего горячую фазу войны. Это недостаток украинцев - это мерзко.
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19.08.2020 17:38 Ответить
Я смею. И на Белого Вошдя и на его подручных. Из за которых погибли другие добровольцы. И которые сделали все, чтобы свалить проукраинскую власть и привести во власть зеленых предателей. Или глаза повылазило?
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19.08.2020 18:10 Ответить
Так против порошенко и тягнибок был и ярош и смешко. Типа порошенко святая корова? Нит.
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19.08.2020 18:14 Ответить
Выгляни в окошко "толькобынепорох". Нравится результат, еще не стошнило "патриота"? И таки Ярош признал свои ошибки и призвал поддержать Пороха и ЕС, как единственную патриотичекую силу. А остальных "борцунов" за деньги как Гриценко, Тягнибок, Билецкий, Семенченко, Парасюк, Соболев, Смешко и подобных можешь засунуть себе в причитающиеся им место.
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19.08.2020 18:19 Ответить
.... Вдова одного із засновників, начальника юридичної служби полку "Азов" Ярослава Бабича заявляє про встановлення вбивць чоловіка і просить Службу безпеки України відновити розслідування кримінального провадження. Поліція відкрила справу за ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу, але потім закрила її, заявивши що те, що трапилося є самогубством.
Двічі прокуратура зобов'язувала поліцію відновити розслідування справи...
Вдова повідомила, що разом з соратниками загиблого чоловіка провела паралельне розслідування і встановила вбивць і осіб, причетних до приховування матеріалів справи.
"Ми вийшли на те, що вбивцею мого чоловіка є Коротких Сергій Аркадійович, позивний "Боцман" ... Люди з "Азова" кажуть, що він навіть хизувався цим вбивством", - заявила вона. "Боцман" - один з керівників "Національного корпусу" і "Національних дружин". Бабич сказала, що розпорядження про знищення доказів і матеріалів справи віддавав чинний заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян ....
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19.08.2020 18:12 Ответить
А может этот бабтч на ФСБ работал? Кто знает. Может ты ...
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19.08.2020 18:15 Ответить
Пластинку смени, "патриот". Заело. Ссылки смотрел, али текста много и тяжело понять?
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19.08.2020 18:21 Ответить
...."Вадим Анатолійович (Троян) зробив все, щоб справа не розслідувалась", - зазначила вона. Також перешкоджав розслідуванню екс-радник міністра внутрішніх справ, депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Антон Геращенко. "Він сказав, що своїм розслідуванням справи я компрометую полк "Азов", - повідомила Бабич. Також, на її думку, причетні до приховування справи міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і лідер "Нацкорпуса" Андрій Білецький. Бабіч зазначила, що дані про причетність зазначених осіб готові підтвердити близько 30 свідків. При цьому, один зі свідків, екс-член "Азова" Олег Однороженко після погроз був змушений покинути Україну і зараз переховується за кордоном. Его брат - шахіст був жорстоко побитий в Сумах невідомими. Бабич просить змінити підслідність справи про вбивство її чоловіка, забрати його з поліції і передати для розслідування в Службу безпеки України....
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19.08.2020 18:22 Ответить
Та я не патриот, успокойся с этим.
Ты пишешь про бандитизм. Это не пророссийскость.
Куда твои ссылки делись?
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19.08.2020 19:39 Ответить
Глазки подними
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19.08.2020 19:52 Ответить
Вот тебе и поворот .Жаль ,что ублюдка не замочили при поккушении на него в 2015
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19.08.2020 17:01 Ответить
И это дело надо поправить
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19.08.2020 17:26 Ответить
Аваков з Коломойським вирішили очолити рух ветеранів, щоб злити його в унітаз?- Як уже було з відведенням ВСУ.
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19.08.2020 15:00 Ответить
Найкращій коментарій
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19.08.2020 15:08 Ответить
Встретим.
И проводим.
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19.08.2020 15:06 Ответить
А чому б Зеленському не організувати автопробіг по лінії відведення сил. Там же безпечно. Чи ні?
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19.08.2020 15:13 Ответить
Нацкорпус- это проплаченное быдло,считающее себя "патриотами Украины".
Я не ветеран, не волонтёр, но по возможности помагаю нашей армии.
У меня есть время прийти поддержать, но я не прийду, только из-за нацкорпуса.
Думаю разумным людям объяснять не стоит.
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19.08.2020 15:25 Ответить
Даже если они и проплаченные, но с красными шариками бородатого педика они красиво разобрались ,да так ,что ихний рейтинг быстро пошёл вниз
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19.08.2020 19:17 Ответить
Як тільки протестний рух треба перетворити в ніщо , відразу Білецикий и нац.жони тут як тут...
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19.08.2020 15:27 Ответить
Лучше бы они что то построили или занялись бы полезным трудом. Автопробег блд. Капец дебилы.
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19.08.2020 18:46 Ответить
Нацкорпус - карманная партия Авакова
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19.08.2020 19:36 Ответить
 
 