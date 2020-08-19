Ко Дню Независимости Нацкорпус организовал автопробег – принять участие могут все желающие
Ко Дню Независимости Украины партия "Национальный Корпус" проведет автопробег в 4 городах Украины. К участию приглашаются все желающие.
Об этом сообщается в Telegram-канале Нацкорпуса.
"В понедельник, 24 августа,"Национальный Корпус" совместно с дружественными патриотическими силами, Движением Ветеранов Украины и другими ветеранскими организациями организует автопробег в честь Дня Независимости Украины. Мероприятие запланировано в Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Праздничный автопробег пройдет без партийных флагов. К участию приглашаются все желающие", – сказано в Telegram-канале политсилы.
Кроме автопробега в День Независимости в Киеве состоится уже традиционный ветеранский марш. Начнется мероприятие 24 августа в 9:00. Колонна ветеранов пройдет от Парка Шевченко до Европейской площади. На мероприятии также будут присутствовать активисты и лидеры Нацкорпуса. Присоединиться к маршу украинцев пригласил глава партии и бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий.
"На День Независимости по Крещатику пройдут ветераны российско-украинской войны – люди, которые защитили и защищают нашу страну. Собираемся 24 августа в 9:00 в Парке Шевченко. Приглашаю всех украинцев" – сообщил на своем YouTube-канале основатель и первый командир "Азова" Андрей Билецкий.
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ОТДЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ, ЕСТЬ ИДИОТИЗМ.
https://www.youtube.com/watch?v=lgExcfvepWk&feature=youtu.be
Урря!!))
Ви вже наточили свою тупісь гранітом науки??!))
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А оце вже не жарти і не переминання яєць в парламенті.
Ілля Кива займається свторенням у містах організації "Патриоты за жизнь".
Набирають до неї спортивних молодиків, які будуть "бороться за мир".
Уже є свої організації на Луганщині і в Кривому Розі.
ЇХ уже тренують боксу.
https://pbs.twimg.com/media/EfxLypEXYAARMTF?format=jpg&name=small
Двічі прокуратура зобов'язувала поліцію відновити розслідування справи...
Вдова повідомила, що разом з соратниками загиблого чоловіка провела паралельне розслідування і встановила вбивць і осіб, причетних до приховування матеріалів справи.
"Ми вийшли на те, що вбивцею мого чоловіка є Коротких Сергій Аркадійович, позивний "Боцман" ... Люди з "Азова" кажуть, що він навіть хизувався цим вбивством", - заявила вона. "Боцман" - один з керівників "Національного корпусу" і "Національних дружин". Бабич сказала, що розпорядження про знищення доказів і матеріалів справи віддавав чинний заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян ....
Ты пишешь про бандитизм. Это не пророссийскость.
Куда твои ссылки делись?
И проводим.
Я не ветеран, не волонтёр, но по возможности помагаю нашей армии.
У меня есть время прийти поддержать, но я не прийду, только из-за нацкорпуса.
Думаю разумным людям объяснять не стоит.