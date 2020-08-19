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Новости Коронавирус и карантин
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Мы отказались от тотального карантина: адаптивный - наиболее действенный механизм борьбы с COVID-19, - Шмыгаль

Мы отказались от тотального карантина: адаптивный - наиболее действенный механизм борьбы с COVID-19, - Шмыгаль

Обновленный механизм распределения регионов на четыре зоны по эпидситуации является наиболее оптимальным и рекомендуемым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Постоянно собирается комиссия по ТЭБ и ЧС, которая анализирует вопросы по COVID-19, проблемы по больницах, изучает статистику по регионах, принимает соответствующие решения. В настоящее время работает обновленный сценарий распределения территорий с разными уровнями ограничений. Такой подход является оптимальным, его рекомендует ВОЗ для использования в странах с таким же уровнем заболеваемости, как в Украине. Мы отказались от тотального карантина и это наиболее действенный механизм борьбы с болезнью", - сказал он.

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Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2746) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Когда было 10-20 зараженных в день был жесткий карантин, когда почти 2000 в день адаптивный. Л - Логика
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19.08.2020 14:50 Ответить
+9
Так значит 300-400 случаев в день был необходим тотальный, а сейчас уже 2000 вы решили отказаться так как это наиболее действенный способ? Зебилы, они вас даже за людей не держат по моему.
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19.08.2020 14:51 Ответить
+8
А весной нельзя было до сего дотумкать? Как стадо овец перепуганых, одна проблеяла - закрываем всё - остальные в ответ - угу, беее
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19.08.2020 14:54 Ответить
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Когда было 10-20 зараженных в день был жесткий карантин, когда почти 2000 в день адаптивный. Л - Логика
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19.08.2020 14:50 Ответить
Логика у Лукашенка.,а у нас пока учатся.
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19.08.2020 14:53 Ответить
Мы отказались от тотального карантина: адаптивный - наиболее действенный механизм борьбы с COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6090
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19.08.2020 14:53 Ответить
По Л - логике через неделю в Беларуси все вымрут от гриппа. Останутся одни омоновцы в масках.
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19.08.2020 14:58 Ответить
Бяларусов не берет ковид они много картошки кушают
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19.08.2020 15:03 Ответить
Сегодня в новостях:

- «Плюс почти 2 тысячи заболевших коронавирусом за сутки»

- «Укрзалізниця запускает на День Независимости дополнительные поезда к морю»
***, а почему нет новости, о том, что пройдёт парад вышиванок? Не хватает. Да, и +100 млн грн на фильм о борьбе правительства с коронавирусом.
@nedotorkani
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19.08.2020 16:53 Ответить
Так значит 300-400 случаев в день был необходим тотальный, а сейчас уже 2000 вы решили отказаться так как это наиболее действенный способ? Зебилы, они вас даже за людей не держат по моему.
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19.08.2020 14:51 Ответить
А весной нельзя было до сего дотумкать? Как стадо овец перепуганых, одна проблеяла - закрываем всё - остальные в ответ - угу, беее
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19.08.2020 14:54 Ответить
Даже ***** с ************* Лукой своим адептам такой лапши на уши не навешуют!
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19.08.2020 14:56 Ответить
ну хоть бетонку от аэропорта в умань пока не строят ускоренными темпами с бюджета...
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19.08.2020 14:57 Ответить
Мир тоже отходит от тотальных карантинов.Пора открывать кинотеатры.При соблюдении мер безопасности посетителями.То есть,если Вы не маске ,и не соблюдаете дистанцию, Вас оштрафуют.Если вы заболели ,всё ваше эпидокружение посадят на самоизоляцию с помощью ДИИ.Это правильно.
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19.08.2020 14:58 Ответить
Це в цивілізованих країнах. У нас бидло несвідоме, яке не носить маску чисто з принципу, бо воно чхати (і кашляти) хоче вільно. Отаке бидло зассяне одне не вдягне маску і всіх інших в масках перезаражає.

Інша справа - вліпити штраф 17000 грн. за те, що без маски. Але хто... хто це буде контролювати в нашому суспільстві???
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19.08.2020 15:54 Ответить
Иди на улицу волонтером-доносчиком. Да и собратьев по секте коронафобов можешь к этому привлечь.
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19.08.2020 16:02 Ответить
Та ні, я просто якщо бачу бидлятину біля мене без маски, то достатньо просто схопити рукою за його морду, щоб воно все зрозуміло. Одразу ж достає маску і одягає. Так вже було 2 рази в маршрутці, більше інцидентів не було.

Але ж це не люди повинні робити - контролювати безмасочну бидлятину на кшталт тебе. Це потрібно робити владі.
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19.08.2020 16:09 Ответить
Понятно, что еще можно другого ожидать от дремучего жлоба с речью и замашками зека.
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19.08.2020 16:23 Ответить
В дитинстві головою нікуди не стукали?Лексикон так собі
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19.08.2020 16:48 Ответить
А що Вам не подобається, пане Вікторе? Ви ж в масці, сподіваюся, ходите? То чому ж Ви так розхвилювалися?
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19.08.2020 16:51 Ответить
Эффективность адаптивного карантина подтверждает статистика по нововыявленным случаям covid-19.
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19.08.2020 15:01 Ответить
Какая разница, какой карантин, если власть не давит ослушников правил?
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19.08.2020 15:03 Ответить
в Бельгии - за нарушение правил - той же маски - 1500 евро штраф.
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19.08.2020 15:10 Ответить
А какая средняя зарплата в Бельгии?
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19.08.2020 15:29 Ответить
не знаю як у Бельгії,але в Туреччині зробили штрафи у перерахунку на наш рівень життя в районі 2 500 грн..Більш-менш "людські"..

наші мудили щось намутили.. з 17 000..
Ми відмовилися від тотального карантину: адаптивний - найдієвіший механізм боротьби з COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4845

Йо..нутись можна... ((
НЕПІДЙОМНІ штрафи просто НЕЕФЕКТИВНІ.
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19.08.2020 16:58 Ответить
в Бельгии штраф 250 €, не зная не нужно фантазировать
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19.08.2020 16:10 Ответить
Родственники в Бельгии живут .... может до вас плохо информация доходит не знаю.
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19.08.2020 16:23 Ответить
они вам нагло лгут ... масочный режим обязателен всюду, не только в транспорте или супермаркете, но просто на улице ... все ходят в масках
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19.08.2020 16:27 Ответить
Тогда почему ковид, от страха перед тотальным масконосительством, из страны не сбежал, а наоборот расцветает?
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belgium/
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19.08.2020 17:07 Ответить
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19.08.2020 19:24 Ответить
Цих?

Ми відмовилися від тотального карантину: адаптивний - найдієвіший механізм боротьби з COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5076
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19.08.2020 15:33 Ответить
результати його дієвості спостерігаємо щодня
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19.08.2020 15:15 Ответить
Об адаптивном карантине можно говорить о загранице . У нас же этот адаптивный карантин никто вообще не соблюдает ,и он просто является синонимом его отсутствия
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19.08.2020 15:16 Ответить
В медицинском лексиконе нет понятия "адаптивный" карантин. Понятие "адаптивный карантин" антинаучное и бессмысленное. Любой правильно проведенный карантин всегда является, по определению, адаптивным к ситуации. Классический карантин - это изоляция очагов с больными и контактными лицами, а не медицинский террор здоровых. Правильные карантины, например, были в Финляндии и Норвегии где купировали ковид в очагах, без принуждения здорового населения к обязательному ношению масок и не ограничивали работу городского транспорта.
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19.08.2020 16:09 Ответить
Зачем нам путаться в терминах и спорить об их точности или нет. Все же поняли, о чем речь. Конечно, Финляндия и Норвегия молодцы. Но наши реалии не соответствуют ни уровню самоорганизации населения в этих странах и чувства ответственности, ни уровню развития медицины в них.
Можно у нас принудить кого-то носить маски?
А ведь вирус не имеет ног, он передаётся через слюну при кашле или чихании , маски могли бы спасти нас и от вируса, и от ненужного карантина, приведшего к падению экономики.
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19.08.2020 16:16 Ответить
Иенно точные научные определения направлены на объяснение сути проблемы. И не нужно придумывать дремучих определений типа масло масляное. В Финляндии и Норвегии купировали ковид не самоорганизацией, а именно правильной организацией действий в выявленных очагах заражения с заболевшими и контактными лицами. А для предотвращения переноса инфекции достаточно кашлять и чихать в согнутый локоть или бумажную салфетку, о чем говорит ВОЗ в своих рекомендациях населению.
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19.08.2020 16:33 Ответить
Финляндия

On 16 March, the Government also announced they had decided to take the following measures by ******* a decree on implementing the Emergency Powers Act. The measures were scheduled to be in place until 13 April, after approval by the https://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_Finland Parliament of Finland , but were later extended to 13 May:https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Finland#cite_note-36 [35] https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Finland#cite_note-37 [36] https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Finland#cite_note-38 [37] https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Finland#cite_note-yle_extension-39 [38] All schools will be closed, not including early education.
Most government-run public facilities (theatres, libraries, museums etc.) will be shut down.
Critical personnel will be exempted from the Working Hours Act and Annual Holidays Act, both in the private and public sector.
At most 10 people can participate in a public meeting, and people over the age of 70 should avoid human contact if possible.
Outsiders are forbidden from entering healthcare facilities and hospitals, excluding relatives of critically ill people and children.
The capacity of social and healthcare will be increased in the private and public sector, while less critical activity will be decreased.
Preparations for the shutdown of borders will start, and citizens or permanent residents returning to Finland will be placed under a 2-week https://en.wikipedia.org/wiki/Quarantine quarantine .
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19.08.2020 17:07 Ответить
А Вы не обратили внимание,что это было объявлено, в отличе от нас, как чрезвычайное положение? Кроме того, правительство вносило это на утверждение парламента и окончательное решение зависело именнл от него - "Парламент решит, будут ли дополнительные полномочия, изложенные в постановлении Правительства, быть приняты полностью или частично. Парламент также может принять решение об отмене постановления правительства." И мероприятия которые там предусмотрены четко расписаны и нет тотального запрета на все.
https://vnk.fi/en/-/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

А 27 марта были уточнения и режим был применен только к изоляции региона Уусимаа (Uusimaa), в который входит столица государства город Хельсинки.
Кроме того, в стране не было введено обязательное ношение масок.

https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/minzdrav_polza_ot_zashchitnykh_masok_pri_profilaktike_koronavirusa_minimalna_ili_vovse_otsutstvuet/11376936
https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/ministerstvo_ne_rekomenduet_nosit_tkanevye_maski_v_obshchestvennykh_mestakh/11306285
https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/opros_yle_bolshinstvo_finnov_schitaet_noshenie_masok_nyeobyazatelnym/11352824
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19.08.2020 17:42 Ответить
Шмыгаль, заразись сперва, а потом бодро вещай это.
Ибо вы уже...... ну так "любите" страну, что уже она кричит - х.ватит!
Ну а если вирус настолько кринжов - то мона всю Раду, после каникул заразить - вот тогда все поймут шо маску стирать надо.
(в конституции пишет - гос-во обязано обеспечить всем необходимым)
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19.08.2020 15:28 Ответить
Все и видят как у вас хорошо получается)))) Вот долбеебы. Ну просто фееричные долбоебы. Карантин - абсолютно бесполезная вешь. Пол года этому лучшее доказательство
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19.08.2020 15:31 Ответить
И ВОЗ уже пришел к такому выводу. Так "главный эпидемиолог организации Марии Ван Керкхове заявила о недопустимости карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19. Оказывается, экономические последствия карантина чудовищны и намного превосходят условный выигрыш в медицинском плане. ... Даже глава ООН Антониу Гутерриш назвал закрытие школ при карантине "поколенческой катастрофой". Нечего и говорить про сотни тысяч упущенных раковых опухолей, инфарктов, инсультов, последствий гиподинамии для детей и пенсионеров, нарушения лечения сотен тяжелых болезней, депрессий, стрессов, безработицы, хаоса, социальных конфликтов и тому подобного. С этим нам придется иметь дело в течение многих лет после завершения пандемии." https://www.medikforum.ru/medicine/102964-voz-prizyvaet-bolshe-ne-vvodit-karantin.html
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19.08.2020 16:19 Ответить
Есть ссылка на официальный сайт ВОЗ, где Мария Ван Керкхове заявила о недопустимости карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19?
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19.08.2020 16:37 Ответить
Вы не верите даже сообщениям английской "The Telegraph"?
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/exclusive-top-disease-detective-warns-against-return-national/
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19.08.2020 16:53 Ответить
Вы в свое время требовали от меня ссылки на официальный сайт ВОЗ и я Вам ее предоставил. Теперь моя очередь.
Где ссылка на официальный сайт ВОЗ?
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19.08.2020 16:56 Ответить
Напоминаю, что Вы мне как раз дали ссылки ВОЗ на то, что не касалось предмета обсуждения, а я Вам даю ссылку на уважаемое во всем мире издание конкретно по теме. Для меня эта информация достоверна. А Вы ее воспринимайте, как хотите.
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19.08.2020 17:51 Ответить
Вы просили рекомендации ВОЗ по ношению масок населением. Я Вам дал эту ссылку https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-rus.pdf
А Вы в ответ начали исполнять танец ужа на горячей сковородке.
Так что там все по теме
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20.08.2020 11:59 Ответить
А пока в качестве разминки вот из статьи "The Telegraph" то что сказала Мария Ван Керкхове

"Lockdowns are not something that WHO recommended, but they needed to be used in a number of countries because the outbreaks were growing so quickly," Dr Van Kerkhove said. "But we're hopeful that countries will not need to implement national lockdowns again."

Нашли что-то похожее на "о недопустимости карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19" ?
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19.08.2020 17:05 Ответить
А первый абзац статьи не заметили?
"The World Health Organisation has urged countries not to reimpose national lockdowns in an attempt to stem the spread of Covid-19 due to the health, social and economic repercussions."
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19.08.2020 18:01 Ответить
Все, что не в кавычках в этой статье - это написано https://www.telegraph.co.uk/authors/sarah-newey/ Sarah Newey автором статьи. То, что говорила Мария Ван Керкхове в статье выделено кавычками. Кстати, она в той статье жаловалась, как СМИ искажают, сказанное ею.

Итак, ссылки на официальный сайт ВОЗ с заявилением о недопустимости карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19 у Вас нет.
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20.08.2020 11:44 Ответить
https://www.facebook.com/WHOUkraine/photos/a.282367355213296/3198963123553690/?type=3&theater https://www.facebook.com/WHOUkraine/photos/a.282367355213296/3198963123553690/?type=3&theater

https://zik.ua/news/ludyna/u_vooz_zaiavyly_shcho_ne_zminiuvaly_rekomendatsii_po_strymuvanniu_koronavirusu_978393 У ВООЗ заявили, що не змінювали рекомендацій щодо стримування коронавірусу
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20.08.2020 22:28 Ответить
1.ВОЗ вже "назаявлявся"...
До того,що Трамп припинив фінансуванння.. )

2.Китай намагається "провернути"рішення ,щоб китайців почали впускати в інші країни,хоча інші країни вже заявили-"на умовах взаємності"...Тому підключив своїх маріонеток з ВОЗ..
Хоч сам Китай не дуже відкривається для іноземних авіакомпаній...
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19.08.2020 17:09 Ответить
Новые рекомендации ВОЗ Шмыгаль читал? Пускай теперь "зоны" дурацкие в Украине убирают, маски и дистанция, всё.
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19.08.2020 15:39 Ответить
Правильно зробили і тоді і зараз. Дотягнули до літа. Виграли час. Вірус також виснажується. Він уже не такий агресивний
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19.08.2020 15:48 Ответить
пані Зеленська, перелогініться.
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19.08.2020 15:55 Ответить
Почитайте новини минулі. Коли в Італії було 100 000, смертей було 500-800 в день, у нас в п'ятницю буде 100 000.
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19.08.2020 16:35 Ответить
Почитали. В Ізраїлі

Israel
Cases: 96 996
Deaths: 719
А у нас 98 658 випадків і 2182 смерті.
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19.08.2020 16:46 Ответить
В Італії 28 03 2020 92472 зареєстрованих. Померло 10023, за добу 969, тоді смертність була десь 11%. Березень. А вже вересень скоро.
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19.08.2020 17:02 Ответить
В Італії в цей період було приблизно по 5,5-6 тис нових випадків за день. І майже всі на півночі Італії. Медична система просто захлинулася.
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19.08.2020 17:21 Ответить
Думаю,ці цифри можна пояснити двома причинами..
Лише на малу долю рівнем медицини В ІЗраїлі..
більше звичайною статистикою тестування.. В ізраїлі менше населення і куди більше тестів проведено...
тому там охоплено населенння в 5 разів більше..(у нас -переважно симптоматичних,і ,звичайно смерті зафіксовано)
відповідно і смертність менша..
ще одна причина(статистично маловажлива,бо таких випадків небагато)-є приписки по смертях "від ковід"..
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19.08.2020 17:04 Ответить
Великий відсоток тестувань може суттєво знизити захворюваність, але не летальність. В лікарні потрапляють в середньому та важкому стані. Там і без тестів все ясно.
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19.08.2020 17:23 Ответить
Так, найпоказовіший показник - смертність. 900 на день це не 20. Не в сорок же раз у них старше населення.
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19.08.2020 17:37 Ответить
І стариків не в сорок же раз (45) більше
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19.08.2020 17:40 Ответить
В Ізраїлі 9 000 000 населення 800 померлих. У нас в чотири рази більше людей (близько). Мало би бути 800 х 4 = 3200. А у нас 2100! У нас кращі показники.
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19.08.2020 17:47 Ответить
Такий підхід був би коректним лише у випадку, якби перехворіло все населення і в Ізраїлі і в Україні.
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19.08.2020 21:02 Ответить
В Італії в піку було 107 тис активно хворіючих.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/
На той час летальність на апаратах ШВЛ становила 90%, а зараз близько 30%. Крім того в Італії їх не вистачало
https://www.bbc.com/russian/news-52018607 В Италии простились со священником, отдавшим аппарат ИВЛ другому пациенту

У нас пік ще не пройшли, наразі 43 тис активно хворіючих.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Але у нас був час підготуватися.
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19.08.2020 21:20 Ответить
Я про те,що ми у другій сотні по кількості тестів..

тобто пропорційно ВИЯВЛЕНИХ важких і смертельних випадків по відношенню до взагалі протестованих(в тому числі безсимптомних) у нас відповідно більше..

Можливо навіть на порядок.
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19.08.2020 20:07 Ответить
вчера специально прошелся посмотрел, как соблюдается масочный режим в транспорте и в общественных местах. какой нафиг масочный режим, гуляй рванина от гривны и больше))))
правительство реально не контролирует ситуацию в стране. основная жопа начнется с похолоданиями. так что 2000 заражений в день в стране покажется детским лепетом.
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19.08.2020 16:48 Ответить
Этожеж очень и очень!
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19.08.2020 17:02 Ответить
 
 