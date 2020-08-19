В Кремле заявили о подготовке встречи помощников лидеров стран "нормандской четверки"

Подготовка к новому нормандскому саммиту уже началась. Готовится встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что не знает об окончательной дате встречи, но проинформирован, что такая подготовка к встрече велась и контакты осуществлялись.

Также Песков отметил, что повестка встречи достаточно предсказуема и будет посвящена ходу реализации ранее достигнутых договоренностей.

"Все эти договоренности абсолютно транспарентны и хорошо известны", - сообщил Песков.

В переговорах в "нормандском формате" участвуют Германия, Украина, Франция и Россия.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, после фиксации устойчивого перемирия на Донбассе в Берлине пройдут переговоры "нормандской четверки" с целью "двигаться дальше".