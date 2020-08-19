В Кремле заявили о подготовке встречи помощников лидеров стран "нормандской четверки"
Подготовка к новому нормандскому саммиту уже началась. Готовится встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что не знает об окончательной дате встречи, но проинформирован, что такая подготовка к встрече велась и контакты осуществлялись.
Также Песков отметил, что повестка встречи достаточно предсказуема и будет посвящена ходу реализации ранее достигнутых договоренностей.
"Все эти договоренности абсолютно транспарентны и хорошо известны", - сообщил Песков.
В переговорах в "нормандском формате" участвуют Германия, Украина, Франция и Россия.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, после фиксации устойчивого перемирия на Донбассе в Берлине пройдут переговоры "нормандской четверки" с целью "двигаться дальше".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А зараз, через ОПУ.
Путін зумів протиснути Єрмака !
- своя людина від України,
- суттєве зниження статусу Норманської площадки.
протиснути, тут: продавить
Хоча я можу й помилятись, але на фоні постійних відмовок на таку зустріч з московії, ця заява, після початку тиску на луку з боку країн Європи, наводить на роздуми... Та й телефонні перемовини ботоксного з лідерами країн ЄС після початку протистоянь у сябрів теж дуже добре лягають в такий розвиток подій...