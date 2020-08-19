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В Кремле заявили о подготовке встречи помощников лидеров стран "нормандской четверки"

В Кремле заявили о подготовке встречи помощников лидеров стран

Подготовка к новому нормандскому саммиту уже началась. Готовится встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что не знает об окончательной дате встречи, но проинформирован, что такая подготовка к встрече велась и контакты осуществлялись.

Также Песков отметил, что повестка встречи достаточно предсказуема и будет посвящена ходу реализации ранее достигнутых договоренностей.

"Все эти договоренности абсолютно транспарентны и хорошо известны", - сообщил Песков.

В переговорах в "нормандском формате" участвуют Германия, Украина, Франция и Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба и его немецкий коллега Маас обсудили события в Беларуси и перспективы встречи глав МИД стран "нормандской четверки"

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, после фиксации устойчивого перемирия на Донбассе в Берлине пройдут переговоры "нормандской четверки" с целью "двигаться дальше".

Песков Дмитрий (1959) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+16
С козломордыми только через прицел , переговоры .
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19.08.2020 15:01 Ответить
+10
ну, вот и печенька мальчишу-плохишу за вагнеровцев от кацапов...
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19.08.2020 15:03 Ответить
+8
Через приціл дивились до 21.04.2019.
А зараз, через ОПУ.
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19.08.2020 15:18 Ответить
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С козломордыми только через прицел , переговоры .
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19.08.2020 15:01 Ответить
Через приціл дивились до 21.04.2019.
А зараз, через ОПУ.
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19.08.2020 15:18 Ответить
ну, вот и печенька мальчишу-плохишу за вагнеровцев от кацапов...
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19.08.2020 15:03 Ответить
Пошліть від України Фокіна з "кравчучкою" ... Хе-хе...
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19.08.2020 15:51 Ответить
В Кремле заявили о подготовке встречи помощников лидеров стран "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 4991
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19.08.2020 15:03 Ответить
Ух ти!
Путін зумів протиснути Єрмака !
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19.08.2020 15:06 Ответить
Зацініть красу гри Путіна:
- своя людина від України,
- суттєве зниження статусу Норманської площадки.
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19.08.2020 15:13 Ответить
Ермака и не нужно было притеснять. Он же на прошлой встрече с Козаком договорились и подготовили документы под подпись капитуляции. Но Зеленский как непредсказуемое дитя не захотел подписывать что и взбесило ***** и Лаврова. Теперь взрослые дяди Зеленского на встречу даже не возьмут, а все сделают вместо него. О чем в кремле давно говорили с надеждой.
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19.08.2020 15:30 Ответить

протиснути, тут: продавить
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19.08.2020 16:51 Ответить
хотят СВ-2 достроить.....
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19.08.2020 15:08 Ответить
саммит помощников лидеров?бубочке разорваться меж ермаком и мендель?
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19.08.2020 15:09 Ответить
Козломордые ! Давайте в плавнях Днепра . Там эхо нет .
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19.08.2020 15:17 Ответить
Он уточнил, что не знает об окончательной дате встречи.А что он вообще знает?
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19.08.2020 15:21 Ответить
Идите нах. со своими встречами, Вон на Беларашке уже довстречались
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19.08.2020 15:22 Ответить
В Нормандії буде зустріч?
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19.08.2020 15:22 Ответить
Бубочка буде звітувати про виконану роботу та отримувати настанови на наступний період.
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19.08.2020 15:23 Ответить
Ну вот, а ЗЕплесень говорит, что спецоперация с "вагнеровцами" российский фейк! Вот вам и результат "сдачи" на лицо! Еще совсем недавно кремль утверждал, что ни о какой встрече не может быть и речи, пока со стороны Украины не будет подвижек. И надо же, чудо - ***** соглашается навстречу.
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19.08.2020 15:24 Ответить
Встеча помошников лидеров ето то очем кремль мечтал всю жизнь. Ермак с Козаком подпишут капитуляцию под похвальные взгляды Штенмаера и представителя жабоедов, которую Зеленский не решился подписать на прошлой встрече и уйдет в отставку. И с него взятки гладки. Да и Меркель с Макроном умоют руки мол небыло их там.
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19.08.2020 15:27 Ответить
Всі ці зустрічі- пустопорожня балаканина.А з призначенням в ТКГ двох старих мудаків,так взагалі безперспективні.
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19.08.2020 15:38 Ответить
агент д'Єрмак дуже старається, працює на *********
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19.08.2020 15:50 Ответить
Будуть продовжувати торги за Крим? Але, якщо раніше розміном був Донбасс, то тепер ціла Бєларусь?
Хоча я можу й помилятись, але на фоні постійних відмовок на таку зустріч з московії, ця заява, після початку тиску на луку з боку країн Європи, наводить на роздуми... Та й телефонні перемовини ботоксного з лідерами країн ЄС після початку протистоянь у сябрів теж дуже добре лягають в такий розвиток подій...
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19.08.2020 16:04 Ответить
А как насчет Минского формата. Похоже он нелегитимный при нелегитимном президенте. Европа его не признает, хороша нагода для Украины избавиться от этого фэйка
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20.08.2020 00:26 Ответить
 
 