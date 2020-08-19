РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9291 посетитель онлайн
Новости Революция в Беларуси
61 784 319

Лукашенко поручил МИД Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за "разжигание беспорядков". ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел РБ предупредить Владимира Зеленского и лидеров других европейских стран об ответственности "за разжигание беспорядков"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство "БЕЛТА", об этом он заявил во время заседания Совета безопасности РБ.

Лукашенко поручил организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси.

"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения и предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков", - подчеркнул захвативший власть в Беларуси "президент".

По его словам, финансирование беспорядков - это и есть разжигание.

"И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - подытожил Лукашенко.

Также читайте: Лукашенко поручил КГБ выявлять организаторов протестов

Автор: 

Беларусь (7937) Зеленский Владимир (21108) Лукашенко Александр (3626) Меркель Ангела (2125) Дуда Анджей (782) Макрон Эмманюэль (1383) Науседа Гитанас (289)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+81
Да шо этот старый драник себе позволяет?
Лукашенко поручил предупредить Зеленского об ответственности за "разжигание беспорядков" - Цензор.НЕТ 8603
показать весь комментарий
19.08.2020 15:52 Ответить
+55
Вава, срочно видосик с извинениями!!!
показать весь комментарий
19.08.2020 15:53 Ответить
+54
Еврей - Каратель и фашист Зеленский - это звучит как шутка из 95го квартала
показать весь комментарий
19.08.2020 15:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
не удивлюсь, что ***** с лукой еще на Украину пойдут с севера, обвинив в какой-нибудь провокации, которую сами и организуют
показать весь комментарий
19.08.2020 21:26 Ответить
Бульбофюрер вполне заслуженно отблагодарил Зеленского за его реверансы этому колхозному гопнику и за отмену слутошиванию бандюков дамбабвы в Минске- смачно плюнул в рожу. Повестку в минский суд он ему уже прислал, или просто отправит своих колхозных гестаповцев за ним ?
показать весь комментарий
19.08.2020 21:27 Ответить
Пусть лутше разкажет какого хера зелень туда ездила перед выборами .не зря же .
показать весь комментарий
19.08.2020 22:55 Ответить
Зегнида получил подсрачник
показать весь комментарий
19.08.2020 22:59 Ответить
Та це ж комплімент Зеленському, визнання того, що він хоч на щось здатний.
показать весь комментарий
20.08.2020 11:14 Ответить
Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за "розпалювання безладів" - Цензор.НЕТ 1214
показать весь комментарий
19.08.2020 23:36 Ответить
Ну это дырявые совки у них с 1917 г. это все в тренд вошло - они кайф ловят, когда их в очко насилуют - привычка она такая.
показать весь комментарий
20.08.2020 09:33 Ответить
вот так вот - лизать под хвостом у автократов, надеясь заслужить их расположение...эти ребята добра не помнят, у них такое просто отсутствует...
но вообще, бацка оказался крепче - удары самого сложного этапа пока держит и неплохо...сейчас Союзный договор с кацапами подпишет, а деваться ему некуда, и вообще
показать весь комментарий
20.08.2020 06:58 Ответить
верните Пороха, блеать!!!
показать весь комментарий
20.08.2020 08:41 Ответить
Разве, что к тебе в палату!
показать весь комментарий
20.08.2020 15:57 Ответить
Зеленский поручил МИД Украины показать Лукашенко где она дорога, по которой тараканы ходят нахй.
показать весь комментарий
20.08.2020 09:28 Ответить
Как совки упоротые на видео пишут в блокнотиках усердно идеи партии от маразматика Таракана - точно как упорки Ына - один в один! Позорище конченое.
показать весь комментарий
20.08.2020 09:31 Ответить
Сказал и точка
Грит, не пущу на Славянский базар, не дам бульбы, не дам "зайчиков"
показать весь комментарий
20.08.2020 09:32 Ответить
То Кадыров, то уже Лукашеску..... Пугают наше Зеленое, болотное чудо-юдо.... все кому не лень...))))
Зачем, этот человек без позиции, лез в политику? Политика это не его.... Сидел бы лучше в своем комик-шоу и клепал бы свои посредственные шутки А так и президент некудышний... и КВАРТАЛ95 похоже угробил...
показать весь комментарий
20.08.2020 10:13 Ответить
Маразм крепчал и танки наши быстры...
показать весь комментарий
20.08.2020 11:13 Ответить
а на себе вусатий тарган не хоче взяти таку ж саму відповідальність??
показать весь комментарий
20.08.2020 11:56 Ответить
Требую привлечь Бубочку к ответственности! Даже беспорядки толком не организовал.
показать весь комментарий
20.08.2020 13:45 Ответить
Страница 4 из 4
 
 