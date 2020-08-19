Лукашенко поручил МИД Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за "разжигание беспорядков". ВИДЕО
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел РБ предупредить Владимира Зеленского и лидеров других европейских стран об ответственности "за разжигание беспорядков"
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство "БЕЛТА", об этом он заявил во время заседания Совета безопасности РБ.
Лукашенко поручил организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси.
"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения и предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков", - подчеркнул захвативший власть в Беларуси "президент".
По его словам, финансирование беспорядков - это и есть разжигание.
"И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - подытожил Лукашенко.
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но вообще, бацка оказался крепче - удары самого сложного этапа пока держит и неплохо...сейчас Союзный договор с кацапами подпишет, а деваться ему некуда, и вообще
Грит, не пущу на Славянский базар, не дам бульбы, не дам "зайчиков"
Зачем, этот человек без позиции, лез в политику? Политика это не его.... Сидел бы лучше в своем комик-шоу и клепал бы свои посредственные шутки А так и президент некудышний... и КВАРТАЛ95 похоже угробил...