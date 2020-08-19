На Черноморской таможне предложили Кабмину решение по борьбе с перегруженными фурами на дорогах

Черноморская таможня при поддержке губернатора Херсонской области направила в Кабинет Министров проект постановления об ограничении въезда перегруженным фурам во всех областях, где есть порты. Данное решение уже поддержали владельцы и инвесторы портов Херсонской области.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполняющий обязанности начальника Черноморской таможни Александр Щуцкий.

По его словам, запрет является пилотным проектом, инициированный Черноморской таможней и запущенный пока что только в Херсонской области.

Реализовать инициативу удалось благодаря договоренности между губернатором области - Юрием Гусевым, и инвесторами портов - Шато Хаджишвили, Владимиром Тиховым и Виктором Соха.

В целом же, отмечает Щуцкий, за две недели эксперимента - из всего потока машин перегруз сейчас фиксируют не более, чем у двух-трех грузовиков.

"Обсуждая с губернатором Херсонской области (Юрием Гусевым, - ред.) эту ситуацию, я предложил осуществлять весовой контроль при въездах в порты. Ведь, куда в сезон сбора урожая едут фуры? – Именно в порт. В каждом порту уже оборудованы весовые комплексы, их не нужно закупать дополнительно", - заявил Щуцкий.

Он также добавляет, что владельцы портов в праве не пускать машины, если те нарушают административные или какие-то либо другие нормы, установленные руководством порта. Поэтому на сегодняшний день эта инициатива возможна только в кооперации с портами.

"Чтобы масштабировать проект и расширить функции контроля таможенников нужно принять соответствующее распоряжение на уровне правительства. Вместе с губернатором области подготовлено и направлено на рассмотрение в Кабинет министров Украины соответствующий проект постановления", - сообщает руководитель Черноморской таможни.

Щуцкий убежден, если не решать вопрос с недобросовестными перевозчиками комплексно – мы столкнемся с тем, что уже следующей весной вместе со снегом сойдет и новый асфальт.



"Поэтому задача президента решить ситуацию с перегрузами на дорогах – правильная и своевременная. Теперь важно, чтобы Кабинет Министров Украины принял наиболее оптимальное и эффективное решение", - резюмирует и.о начальника Черноморской таможни.

Напомним, еще в июне президент Владимир Зеленский объявил "войну" перевозчикам, поручив правоохранителям начать кампанию по борьбе с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на дорогах.

Согласно статистике, последние несколько лет, почти каждая вторая фура, которая ездит по украинским автодорогам, перегружена.

Несмотря на все принятые меры, силовики отмечают высокий уровень коррупции в Укртрансбезопасности, а на таможне, куда многие из фур и следуют, фиксируют, что около 90% машин по-прежнему приезжают перегруженными.

Как известно, Черноморская таможня была зарегистрирована Министерством юстиции Украины 16 ноября 2019 года. В этот же день Александра Щуцкого было назначено исполняющим обязанности Черноморской таможни.