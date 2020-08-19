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На Черноморской таможне предложили Кабмину решение по борьбе с перегруженными фурами на дорогах

На Черноморской таможне предложили Кабмину решение по борьбе с перегруженными фурами на дорогах

Черноморская таможня при поддержке губернатора Херсонской области направила в Кабинет Министров проект постановления об ограничении въезда перегруженным фурам во всех областях, где есть порты. Данное решение уже поддержали владельцы и инвесторы портов Херсонской области.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполняющий обязанности начальника Черноморской таможни Александр Щуцкий.

По его словам, запрет является пилотным проектом, инициированный Черноморской таможней и запущенный пока что только в Херсонской области.

Реализовать инициативу удалось благодаря договоренности между губернатором области - Юрием Гусевым, и инвесторами портов - Шато Хаджишвили, Владимиром Тиховым и Виктором Соха.

В целом же, отмечает Щуцкий, за две недели эксперимента - из всего потока машин перегруз сейчас фиксируют не более, чем у двух-трех грузовиков.

"Обсуждая с губернатором Херсонской области (Юрием Гусевым, - ред.) эту ситуацию, я предложил осуществлять весовой контроль при въездах в порты. Ведь, куда в сезон сбора урожая едут фуры? – Именно в порт. В каждом порту уже оборудованы весовые комплексы, их не нужно закупать дополнительно", - заявил Щуцкий.

Он также добавляет, что владельцы портов в праве не пускать машины, если те нарушают административные или какие-то либо другие нормы, установленные руководством порта. Поэтому на сегодняшний день эта инициатива возможна только в кооперации с портами.

"Чтобы масштабировать проект и расширить функции контроля таможенников нужно принять соответствующее распоряжение на уровне правительства. Вместе с губернатором области подготовлено и направлено на рассмотрение в Кабинет министров Украины соответствующий проект постановления", - сообщает руководитель Черноморской таможни.

Щуцкий убежден, если не решать вопрос с недобросовестными перевозчиками комплексно – мы столкнемся с тем, что уже следующей весной вместе со снегом сойдет и новый асфальт.


"Поэтому задача президента решить ситуацию с перегрузами на дорогах – правильная и своевременная. Теперь важно, чтобы Кабинет Министров Украины принял наиболее оптимальное и эффективное решение", - резюмирует и.о начальника Черноморской таможни.

Напомним, еще в июне президент Владимир Зеленский объявил "войну" перевозчикам, поручив правоохранителям начать кампанию по борьбе с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на дорогах.

Согласно статистике, последние несколько лет, почти каждая вторая фура, которая ездит по украинским автодорогам, перегружена.

Несмотря на все принятые меры, силовики отмечают высокий уровень коррупции в Укртрансбезопасности, а на таможне, куда многие из фур и следуют, фиксируют, что около 90% машин по-прежнему приезжают перегруженными.

Как известно, Черноморская таможня была зарегистрирована Министерством юстиции Украины 16 ноября 2019 года. В этот же день Александра Щуцкого было назначено исполняющим обязанности Черноморской таможни.

Автор: 

грузы (271) Черноморская таможня (2)


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Топ комментарии
+6
фулі там мудрувати?
1.На виїзді з кожного великого міста у правому ряду ставлять попередження: обов'язковий проїзд фур с зупинкою на вагах, які чітко позначені розміткою на дорозі. Над цим містом обов'язково ставлять декілька камер спостереження (звісно, антивандальних). У цьому ж правому ряду ставлять тензометрічні ваги, що дозволяють вимір ваги в автоматичному режимі.
2.Якщо фура проїхала повз, або не зупинилася для зважування - максимальний штраф. 3.Штрафувати виключно власника фури.
І ще: система повинна бути автоматичною, а мєнти можуть лише спостерігати, щоб камери та ваговий комплекс не зламали.
За місяць кількість охочих іздити з перевантаженими фурами впаде в рази.
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19.08.2020 16:01 Ответить
+2
От токо ещё всратые мутныки перегрузом фур не занимались.
Как, интересно, СБУ мимо этого вопроса прошло? Руки мабуть ещё не дошли, столько всего важного надо сделать..
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19.08.2020 15:59 Ответить
+2
ойц, невже тут хтось з укртрансбезпеки намалювався?
Як проїздять фури повз ПВК я знаю дуже добре, але не буду це обговорювати з людиною, яка вважає себе за самого розумного
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19.08.2020 16:22 Ответить
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Што такое "перегруженожный", это так перегруженный шо аж ноги подкашуются?
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19.08.2020 15:56 Ответить
От токо ещё всратые мутныки перегрузом фур не занимались.
Как, интересно, СБУ мимо этого вопроса прошло? Руки мабуть ещё не дошли, столько всего важного надо сделать..
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19.08.2020 15:59 Ответить
фулі там мудрувати?
1.На виїзді з кожного великого міста у правому ряду ставлять попередження: обов'язковий проїзд фур с зупинкою на вагах, які чітко позначені розміткою на дорозі. Над цим містом обов'язково ставлять декілька камер спостереження (звісно, антивандальних). У цьому ж правому ряду ставлять тензометрічні ваги, що дозволяють вимір ваги в автоматичному режимі.
2.Якщо фура проїхала повз, або не зупинилася для зважування - максимальний штраф. 3.Штрафувати виключно власника фури.
І ще: система повинна бути автоматичною, а мєнти можуть лише спостерігати, щоб камери та ваговий комплекс не зламали.
За місяць кількість охочих іздити з перевантаженими фурами впаде в рази.
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19.08.2020 16:01 Ответить
Позвольте поинтересоваться родом вашей трудовой деятельности, "умник"?
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19.08.2020 16:18 Ответить
з якого я повинен тут доповідати?
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19.08.2020 16:19 Ответить
цікавий у вас підпис - "умник". Це самопіар, чи так ваша бабуся вважає ?
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19.08.2020 16:20 Ответить
Если не в теме, то нех п#.деть!
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19.08.2020 16:20 Ответить
ойц, невже тут хтось з укртрансбезпеки намалювався?
Як проїздять фури повз ПВК я знаю дуже добре, але не буду це обговорювати з людиною, яка вважає себе за самого розумного
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19.08.2020 16:22 Ответить
Тебе, дятлу, столько лет нету сколько я за рулём грузовика и таким дебилам как ты, я не устаю повторять, что не водитель не перевозчик не заинтересованы возить перегруз, а ты дальше наблюдай из окна как "проїздять фури повз ПВК"
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19.08.2020 16:26 Ответить
тобто ти за кермом 56 років?
Слухай сюди, сам ти дятєл, а я знаю багато таких ось "розумників", які возили й зараз возять фури зі значними перевантаженнями, і нефіг тут казки розповідати.
Чому перевантажують - у кожного свої мотиви, але цей факт має місце.
І ще: намагання образити незнайому тобі людину є ознакою меньшовартості, тому у мене немає жодного бажання з такою потворою вести діалог.
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19.08.2020 16:31 Ответить
"Чому перевантажують - у кожного свої мотиви, але цей факт має місце."

Нет у каждого своих мотивов, мотив один - вынуждены ехать потому что нужна работа, нужно кормить семью. Вам ЗЕбилам, также как и ЗЕвласти нас.. ть на то что владелец груза косвенно нагибает перевозчика, вынуждая его везти перегруз. Вам давай побольше штрафы, а решить в корне проблему мозгов не хватает
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19.08.2020 16:44 Ответить
Що значить "...владелец груза косвенно нагибает перевозчика, вынуждая его везти перегруз..."? Можеш собі уявити, що в Канаді або Америці власник вантажу "заставляє" водія їхати з перегрузом?
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19.08.2020 17:01 Ответить
Хорошо! Смоделируем такую ситуацию. Вы гражданин назовем "Г" я носильщик "Н". Теперь.
Подходите вы к группе носильщиков на вокзале и говорите первому попавшему носильщику что нужно перенести три чемодана.
Н- это много мне нельзя оштрафут, вон патруль ходит
Г- я доплачу сверху
Н- ну нельзя
Г- хорошо не хочешь пойду к другому, третьему и т.д.
И какой то соглашается, его ловит патруль, но ламинат, паркет уже испорчен.
Теперь другая ситуация - штраф платите вы
Г - перенесешь три чемодана
Н- это много нельзя
Г- доплачу
Н- хорошо
Носильщика ловит патруль, чьи чемоданы-"Н". Штрф выписан "Н"
А теперь вопрос к вам - захотите вы, уплатив штраф, в следующий раз предлагать перевозчику за доп плату перевезти груз???
А на счет Америки и Канады, так там и полицейский взяток не берет и суды честные и многочего не так как в Украине.
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19.08.2020 17:49 Ответить
Змоделював? А тепер змоделюй ситуацію коли штраф такий що в голові запаморочиться і носильщику і власнику і цмовірність що зловлять і прийдеться платити 99,99%.
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19.08.2020 19:02 Ответить
Нарешти! А ты знаеш, что сегодня платит только перевозчик? Я за то, чтобы как минимум была обоюдная ответственность, так было в Европе, но власть на это не идет, для них перевозчик "засранец" и дойная корова а все остальные хорошие дяди. Поэтому и ругаюсь с теми, кто не в теме и тычет свои пять копеек, строя из себя экспертов.
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19.08.2020 19:17 Ответить
Да, и главное! Ты не ответил на мой вопрос - предлагал ли бы ты доплату перевозчику за перегруз, после того как тебя, как владельца груза оштрафовали бы так " що в голові запаморочиться "? Я уверен что нет! Вот в этом решение вопроса, а не в том как вы...бать перевозчика! Перед тем как вымакивать воду с пола, не мешало бы закрыть кран.
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19.08.2020 19:43 Ответить
1. Якщо відправник в документах вказує одну вагу, а насправді вона більша, то він повинен відповідати.
2. І водій і транспортна компанія (в більшій мірі) теж повинні відповідати.
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19.08.2020 20:08 Ответить
Що значить "...А ты знаеш, что сегодня платит только перевозчик? Я за то, чтобы как минимум была обоюдная ответственность, так было в Европе, но власть на это не идет..."?

Вибирай таку владу щоб вона виконувала те що потрібно, а не те що вона хоче.
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19.08.2020 19:58 Ответить
Ты либо троль, либо прикидываешся. Это значит то, что штраф за перегруз по закону Укрины на сегодняшний день платит перевозчик!!!
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19.08.2020 20:06 Ответить
Зміни закон! Набий депутатам морди щоб вони закон змінили!
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19.08.2020 20:10 Ответить
Ну расскажи мне почему должен отвечать водитель, если отправитель мухлюет? Если я, как водитель буду чувствовать, что перегруз, а я это буду чувствовать, можешь мне поверить на слово и я буду знать, что меня за этот мухлёжь не оштрафуют, а оштрафуют "махинаторов", я сам буду искать транспортников и веса, чтобы наказали этих шуллеров!
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19.08.2020 20:16 Ответить
А ты многим депутатам морды набил?
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19.08.2020 20:23 Ответить
Морди набити це в переносному значенні. А водіям фур заставити депутатів змінити закон, це як "два пальці об асфальт. Навчити?
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19.08.2020 21:07 Ответить
дурко, якщо я "зєбіл", то ти - китайський льочик))
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20.08.2020 10:05 Ответить
Почти так в Голландии на автобанах организован весовой контроль. Без остановок, конечно, в автоматическом режиме. Весы вмонтированы в полотно автобана. В Швейцарии и Австрии на автобанах есть площадки контроля грузового транспорта, в том числе весового. Объехать невозможно. Пока проезжаешь весы и ползёшь по площадке, полиция проверяет по номеру транспортного средства на наличие неоплаченных штрафов и визуально контролируют техническое состояние. Штрафы варварские, пока не заплатишь- не отпустят.
А тут просто посадят таможенника «на весы» и он тоже будет собирать деньги, но теперь «законно»...
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19.08.2020 21:32 Ответить
згоден, але я написав про автоматичну систему, тобто без втручання людей. Бо там , де є люди, там обов'язково буде корупція
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20.08.2020 10:04 Ответить
Не не справа приезидента,займатись дорогами. Совками були,совками і залишились."керівникі" хренові.
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19.08.2020 16:06 Ответить
Це не справа.....
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19.08.2020 16:07 Ответить
Любая проблема, тем более такая заезженая требует грамотного подхода. Да вот беда - где же взять грамотных и умеющих мыслить людей? Вот был у нас в течении пяти лет шоколадный ДЖо и что - он же разбогател, а страна получила 146 реформ и все горбатые. И отвечать за своё безтолковое "руководство" Джо не собирается, и продавать Рошен тем более.
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19.08.2020 17:12 Ответить
Это руководство портов будет бороться с перегрузами?))))) мне уже смешно, та олни их своей данью обложат и все на этом. на одном из зерновых портовых комплексов в Одесской области стояли 90 тонные весы, через время они их убрали и поставили 150 тонные!!! Зачем? У меня просто сердце кровью обливается когда вижу колею на только отремонтированных дорогах!
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19.08.2020 20:10 Ответить
А наш президент уже забув , шо казав вчора!!
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19.08.2020 20:35 Ответить
це що десь на підарасії, які нафіг "губєрнатори", в Україні немє губернаторів, ми, на щастя не губєрнія раскі федераскі. чи шмаркля вже здав?
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20.08.2020 10:13 Ответить
 
 