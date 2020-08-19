На Черноморской таможне предложили Кабмину решение по борьбе с перегруженными фурами на дорогах
Черноморская таможня при поддержке губернатора Херсонской области направила в Кабинет Министров проект постановления об ограничении въезда перегруженным фурам во всех областях, где есть порты. Данное решение уже поддержали владельцы и инвесторы портов Херсонской области.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполняющий обязанности начальника Черноморской таможни Александр Щуцкий.
По его словам, запрет является пилотным проектом, инициированный Черноморской таможней и запущенный пока что только в Херсонской области.
Реализовать инициативу удалось благодаря договоренности между губернатором области - Юрием Гусевым, и инвесторами портов - Шато Хаджишвили, Владимиром Тиховым и Виктором Соха.
В целом же, отмечает Щуцкий, за две недели эксперимента - из всего потока машин перегруз сейчас фиксируют не более, чем у двух-трех грузовиков.
"Обсуждая с губернатором Херсонской области (Юрием Гусевым, - ред.) эту ситуацию, я предложил осуществлять весовой контроль при въездах в порты. Ведь, куда в сезон сбора урожая едут фуры? – Именно в порт. В каждом порту уже оборудованы весовые комплексы, их не нужно закупать дополнительно", - заявил Щуцкий.
Он также добавляет, что владельцы портов в праве не пускать машины, если те нарушают административные или какие-то либо другие нормы, установленные руководством порта. Поэтому на сегодняшний день эта инициатива возможна только в кооперации с портами.
"Чтобы масштабировать проект и расширить функции контроля таможенников нужно принять соответствующее распоряжение на уровне правительства. Вместе с губернатором области подготовлено и направлено на рассмотрение в Кабинет министров Украины соответствующий проект постановления", - сообщает руководитель Черноморской таможни.
Щуцкий убежден, если не решать вопрос с недобросовестными перевозчиками комплексно – мы столкнемся с тем, что уже следующей весной вместе со снегом сойдет и новый асфальт.
"Поэтому задача президента решить ситуацию с перегрузами на дорогах – правильная и своевременная. Теперь важно, чтобы Кабинет Министров Украины принял наиболее оптимальное и эффективное решение", - резюмирует и.о начальника Черноморской таможни.
Напомним, еще в июне президент Владимир Зеленский объявил "войну" перевозчикам, поручив правоохранителям начать кампанию по борьбе с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на дорогах.
Согласно статистике, последние несколько лет, почти каждая вторая фура, которая ездит по украинским автодорогам, перегружена.
Несмотря на все принятые меры, силовики отмечают высокий уровень коррупции в Укртрансбезопасности, а на таможне, куда многие из фур и следуют, фиксируют, что около 90% машин по-прежнему приезжают перегруженными.
Как известно, Черноморская таможня была зарегистрирована Министерством юстиции Украины 16 ноября 2019 года. В этот же день Александра Щуцкого было назначено исполняющим обязанности Черноморской таможни.
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Как, интересно, СБУ мимо этого вопроса прошло? Руки мабуть ещё не дошли, столько всего важного надо сделать..
1.На виїзді з кожного великого міста у правому ряду ставлять попередження: обов'язковий проїзд фур с зупинкою на вагах, які чітко позначені розміткою на дорозі. Над цим містом обов'язково ставлять декілька камер спостереження (звісно, антивандальних). У цьому ж правому ряду ставлять тензометрічні ваги, що дозволяють вимір ваги в автоматичному режимі.
2.Якщо фура проїхала повз, або не зупинилася для зважування - максимальний штраф. 3.Штрафувати виключно власника фури.
І ще: система повинна бути автоматичною, а мєнти можуть лише спостерігати, щоб камери та ваговий комплекс не зламали.
За місяць кількість охочих іздити з перевантаженими фурами впаде в рази.
Як проїздять фури повз ПВК я знаю дуже добре, але не буду це обговорювати з людиною, яка вважає себе за самого розумного
Слухай сюди, сам ти дятєл, а я знаю багато таких ось "розумників", які возили й зараз возять фури зі значними перевантаженнями, і нефіг тут казки розповідати.
Чому перевантажують - у кожного свої мотиви, але цей факт має місце.
І ще: намагання образити незнайому тобі людину є ознакою меньшовартості, тому у мене немає жодного бажання з такою потворою вести діалог.
Нет у каждого своих мотивов, мотив один - вынуждены ехать потому что нужна работа, нужно кормить семью. Вам ЗЕбилам, также как и ЗЕвласти нас.. ть на то что владелец груза косвенно нагибает перевозчика, вынуждая его везти перегруз. Вам давай побольше штрафы, а решить в корне проблему мозгов не хватает
Подходите вы к группе носильщиков на вокзале и говорите первому попавшему носильщику что нужно перенести три чемодана.
Н- это много мне нельзя оштрафут, вон патруль ходит
Г- я доплачу сверху
Н- ну нельзя
Г- хорошо не хочешь пойду к другому, третьему и т.д.
И какой то соглашается, его ловит патруль, но ламинат, паркет уже испорчен.
Теперь другая ситуация - штраф платите вы
Г - перенесешь три чемодана
Н- это много нельзя
Г- доплачу
Н- хорошо
Носильщика ловит патруль, чьи чемоданы-"Н". Штрф выписан "Н"
А теперь вопрос к вам - захотите вы, уплатив штраф, в следующий раз предлагать перевозчику за доп плату перевезти груз???
А на счет Америки и Канады, так там и полицейский взяток не берет и суды честные и многочего не так как в Украине.
2. І водій і транспортна компанія (в більшій мірі) теж повинні відповідати.
Вибирай таку владу щоб вона виконувала те що потрібно, а не те що вона хоче.
А тут просто посадят таможенника «на весы» и он тоже будет собирать деньги, но теперь «законно»...