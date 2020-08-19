Правозащитники просят Зеленского не допустить уничтожения "департамента войны" в Офисе генпрокурора
Правозащитные организации заявляют о давлении на Департамент Офиса генерального прокурора по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который образовали осенью 2019 года.
Об этом сказано в заявлении "Медийной инициативы за права человека", информирует Цензор.НЕТ.
"Существование и нормальное функционирование Департамента Офиса Генерального прокурора по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, оказалось под угрозой. Соответствующая информация поступала к нам в течение предыдущих нескольких недель, однако она казалась нам противоречивой. Но, учитывая последние новости вокруг истории с "вагнеривцямы", считаем необходимым озвучить нашу позицию именно сейчас", - сказано в заявлении.
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"Департамент оказался в эпицентре непонятно кем инспирированных политических игр (суть которых для нас, честно говоря, мало понятна), что ставит под угрозу важные достижения его сотрудников и может нивелировать успехи последних месяцев в расследовании военных преступлений", - подчеркивают правозащитники.
Они призывают президента обеспечить независимость Департамента надзора за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и не допустить его уничтожение.
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"Для РФ значительно гораздо более опасными, чем свидетельства 30 "вагнеровцев", являются специалисты и институты, которые умеют подобные свидетельства собирать, анализировать и знают, как применять эту информацию в дальнейшем и как превратить ее в lawfare в противостоянии со страной-агрессором", - добавили правозащитники.
К обращению присоединились такие организации: ОО Ukrainian Legal Advisory Group, Regional Center for Human Rights, Crimean Human Rights Group, Truth Hounds, Харьковская правозащитная группа, Центр Гражданских Свобод, Крим_ SOS, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
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Боїтеся що зуби поковтаєте?
а ещё про мозг рассказывает. Такой хрюгав, как ты, мог только в книжках про мозг прочитать или в сериале каком-то подсмотреть
Хто вгадає де живуть донька Фокіна?
Та-да-ам!
- Иди *****.
- Мне кажется, мы говорим на разных языках.
- Ой, справді. Пішов *****.
Добре, що на 24 серпня у Києві збираються люди, які повертають слух, мову та совість.
Марк Туллий Цицерон
... жителя України, оголошеного Росією в розшук, затримали при спробі в'їзду на територію Білорусі. Про це повідомляє https://gpk.gov.by/news/gpk/76432/ Державний прикордонний комітет Білорусі.
Це закономірно, тому що багато обіцянок були апріорі нереалізуємими, і це була ілюзія або обман виборців… НУ це стандартно: "Кінець епохи бідності 21 квітня", "Всіх будем саджати", "швидкий мир" і так далі. Це апріорі було неможливо реалізувати і це був обман. Тому частина виборців розчарувались. І у цьому сенсі - це закономірно.
Друга причина - суб'єктивна. Це те, що влада не може вийти з логіки передвиборчої кампанії. Ми бачимо ці логотипи "Зе" замість того, щоб бачити масштаб країни, ми бачимо це намагання Зеленським "бігати" за п'ятим президентом (Петром Порошенком - ред.), коли виходить Зеленський і говорить, що він відрізняється від Петра Порошенка, що виглядає дуже дивно… Адже Зеленський вже не кандидат у президенти, а президент.
За її словами, без реалістичного порядку денного падіння рейтингу Зеленського і його партії триватиме.