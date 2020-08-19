Правозащитники просят Зеленского не допустить уничтожения "департамента войны" в Офисе генпрокурора

Правозащитные организации заявляют о давлении на Департамент Офиса генерального прокурора по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который образовали осенью 2019 года.

Об этом сказано в заявлении "Медийной инициативы за права человека", информирует Цензор.НЕТ.

"Существование и нормальное функционирование Департамента Офиса Генерального прокурора по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, оказалось под угрозой. Соответствующая информация поступала к нам в течение предыдущих нескольких недель, однако она казалась нам противоречивой. Но, учитывая последние новости вокруг истории с "вагнеривцямы", считаем необходимым озвучить нашу позицию именно сейчас", - сказано в заявлении.

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"Департамент оказался в эпицентре непонятно кем инспирированных политических игр (суть которых для нас, честно говоря, мало понятна), что ставит под угрозу важные достижения его сотрудников и может нивелировать успехи последних месяцев в расследовании военных преступлений", - подчеркивают правозащитники.

Они призывают президента обеспечить независимость Департамента надзора за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и не допустить его уничтожение.

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"Для РФ значительно гораздо более опасными, чем свидетельства 30 "вагнеровцев", являются специалисты и институты, которые умеют подобные свидетельства собирать, анализировать и знают, как применять эту информацию в дальнейшем и как превратить ее в lawfare в противостоянии со страной-агрессором", - добавили правозащитники.

К обращению присоединились такие организации: ОО Ukrainian Legal Advisory Group, Regional Center for Human Rights, Crimean Human Rights Group, Truth Hounds, Харьковская правозащитная группа, Центр Гражданских Свобод, Крим_ SOS, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

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