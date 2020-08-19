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Правозащитники просят Зеленского не допустить уничтожения "департамента войны" в Офисе генпрокурора

Правозащитники просят Зеленского не допустить уничтожения

Правозащитные организации заявляют о давлении на Департамент Офиса генерального прокурора по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который образовали осенью 2019 года.

Об этом сказано в заявлении "Медийной инициативы за права человека", информирует Цензор.НЕТ.

"Существование и нормальное функционирование Департамента Офиса Генерального прокурора по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, оказалось под угрозой. Соответствующая информация поступала к нам в течение предыдущих нескольких недель, однако она казалась нам противоречивой. Но, учитывая последние новости вокруг истории с "вагнеривцямы", считаем необходимым озвучить нашу позицию именно сейчас", - сказано в заявлении.

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"Департамент оказался в эпицентре непонятно кем инспирированных политических игр (суть которых для нас, честно говоря, мало понятна), что ставит под угрозу важные достижения его сотрудников и может нивелировать успехи последних месяцев в расследовании военных преступлений", - подчеркивают правозащитники.

Они призывают президента обеспечить независимость Департамента надзора за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и не допустить его уничтожение.

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"Для РФ значительно гораздо более опасными, чем свидетельства 30 "вагнеровцев", являются специалисты и институты, которые умеют подобные свидетельства собирать, анализировать и знают, как применять эту информацию в дальнейшем и как превратить ее в lawfare в противостоянии со страной-агрессором", - добавили правозащитники.

К обращению присоединились такие организации: ОО Ukrainian Legal Advisory Group, Regional Center for Human Rights, Crimean Human Rights Group, Truth Hounds, Харьковская правозащитная группа, Центр Гражданских Свобод, Крим_ SOS, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

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Правозащитники просят Зеленского не допустить уничтожения департамента войны в Офисе генпрокурора 01
Правозащитники просят Зеленского не допустить уничтожения департамента войны в Офисе генпрокурора 02
Правозащитники просят Зеленского не допустить уничтожения департамента войны в Офисе генпрокурора 03

Автор: 

правозащитники (678) Мамедов Гюндуз (115) Офис Генпрокурора (2521)


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Топ комментарии
+7
До речі, сюрприз!
Хто вгадає де живуть донька Фокіна?
Та-да-ам!
Правозащитники просят Зеленского не допустить уничтожения "департамента войны" в Офисе генпрокурора - Цензор.НЕТ 5765
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19.08.2020 16:06 Ответить
+4
https://prm.ua/zelenskiy-tak-i-ne-zmig-viyti-z-peredviborchoyi-kampaniyi-ekspert-pro-rizke-padinnya-reytingiv-prezidenta-i-slugi-narodu/ Падіння рейтингу президента України Володимира Зеленського і його партії "Слуга народу" і далі триватиме, оскільки вони так і не змогли вийти з передвиборчої кампанії і сформувати для країни реалістичний порядок денний, заявила політолог Олеся Яхно.

Це закономірно, тому що багато обіцянок були апріорі нереалізуємими, і це була ілюзія або обман виборців… НУ це стандартно: "Кінець епохи бідності 21 квітня", "Всіх будем саджати", "швидкий мир" і так далі. Це апріорі було неможливо реалізувати і це був обман. Тому частина виборців розчарувались. І у цьому сенсі - це закономірно.
Друга причина - суб'єктивна. Це те, що влада не може вийти з логіки передвиборчої кампанії. Ми бачимо ці логотипи "Зе" замість того, щоб бачити масштаб країни, ми бачимо це намагання Зеленським "бігати" за п'ятим президентом (Петром Порошенком - ред.), коли виходить Зеленський і говорить, що він відрізняється від Петра Порошенка, що виглядає дуже дивно… Адже Зеленський вже не кандидат у президенти, а президент.
За її словами, без реалістичного порядку денного падіння рейтингу Зеленського і його партії триватиме.
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19.08.2020 16:25 Ответить
+3
Зебіли, а чому ви маршів ;Ми за капітуляцію!; не проводите?
Боїтеся що зуби поковтаєте?
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19.08.2020 16:08 Ответить
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Они бы ещё в спортлото напрямую путлера попросили...
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19.08.2020 16:05 Ответить
"Ні котопуляції!-2"
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19.08.2020 16:05 Ответить
Зебіли, а чому ви маршів ;Ми за капітуляцію!; не проводите?
Боїтеся що зуби поковтаєте?
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19.08.2020 16:08 Ответить
Правозащитники просят Зеленского не допустить уничтожения "департамента войны" в Офисе генпрокурора - Цензор.НЕТ 314
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19.08.2020 16:11 Ответить
таксист, который вообразил себя хирургом
а ещё про мозг рассказывает. Такой хрюгав, как ты, мог только в книжках про мозг прочитать или в сериале каком-то подсмотреть
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19.08.2020 16:42 Ответить
До речі, сюрприз!
Хто вгадає де живуть донька Фокіна?
Та-да-ам!
Правозащитники просят Зеленского не допустить уничтожения "департамента войны" в Офисе генпрокурора - Цензор.НЕТ 5765
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19.08.2020 16:06 Ответить
- Украинец, мы же братья, давай мириться.
- Иди *****.
- Мне кажется, мы говорим на разных языках.
- Ой, справді. Пішов *****.
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19.08.2020 16:14 Ответить
віслюк не почує благань народу.
Добре, що на 24 серпня у Києві збираються люди, які повертають слух, мову та совість.
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19.08.2020 16:14 Ответить
Войну надо начинать так, чтобы казалось, что мы не ищем ничего другого, кроме мира.
Марк Туллий Цицерон
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19.08.2020 16:15 Ответить
де говнновласти?

... жителя України, оголошеного Росією в розшук, затримали при спробі в'їзду на територію Білорусі. Про це повідомляє https://gpk.gov.by/news/gpk/76432/ Державний прикордонний комітет Білорусі.
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19.08.2020 16:17 Ответить
https://prm.ua/zelenskiy-tak-i-ne-zmig-viyti-z-peredviborchoyi-kampaniyi-ekspert-pro-rizke-padinnya-reytingiv-prezidenta-i-slugi-narodu/ Падіння рейтингу президента України Володимира Зеленського і його партії "Слуга народу" і далі триватиме, оскільки вони так і не змогли вийти з передвиборчої кампанії і сформувати для країни реалістичний порядок денний, заявила політолог Олеся Яхно.

Це закономірно, тому що багато обіцянок були апріорі нереалізуємими, і це була ілюзія або обман виборців… НУ це стандартно: "Кінець епохи бідності 21 квітня", "Всіх будем саджати", "швидкий мир" і так далі. Це апріорі було неможливо реалізувати і це був обман. Тому частина виборців розчарувались. І у цьому сенсі - це закономірно.
Друга причина - суб'єктивна. Це те, що влада не може вийти з логіки передвиборчої кампанії. Ми бачимо ці логотипи "Зе" замість того, щоб бачити масштаб країни, ми бачимо це намагання Зеленським "бігати" за п'ятим президентом (Петром Порошенком - ред.), коли виходить Зеленський і говорить, що він відрізняється від Петра Порошенка, що виглядає дуже дивно… Адже Зеленський вже не кандидат у президенти, а президент.
За її словами, без реалістичного порядку денного падіння рейтингу Зеленського і його партії триватиме.
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19.08.2020 16:25 Ответить
Зеля взял курс на полную капитуляцию и "мир" с роисей! Какая война? Вы о чём?
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19.08.2020 17:19 Ответить
Еще одно преступление Ермака-Козыря, при президенте ЗЕро
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19.08.2020 19:06 Ответить
 
 