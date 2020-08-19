Буксир, который планируют использовать в порту "Южный", по техническим характеристикам непригоден к работе, – СМИ

В морском торговом порту "Южный" планирует начать свою деятельность буксир "Витязь", который по своим техническим характеристикам не пригоден для работы, а также представляет угрозу жизням экипажа и сотрудникам порта.

Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на акт проверки буксира представителями Южненского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ), передает Зеркало недели.

Так, в "Акте проверки буксира "Витязь" (ИМО 8724121) на соответствие критериям, относящимся к буксиру безопасности (обеспечения) на период стоянки судов - газовозов, химовозов и танкеров" говорится, что на судне выявлены грубейшие нарушения, которые касаются как непосредственно навыков экипажа, так и технического состояния буксира.

Комиссия установила, что мощность "Витязя" - всего лишь 2 500 лс, в то время как минимальная мощность для обслуживания газовозов и химовозов должна быть 3 800 лс. Сам буксир – одновинтовой, и недостаточно маневренный, поэтому может пробить борт газовоза или химовоза.

Также в документе говорится, что результаты практического тестирования систем противопожарной защиты показали неудовлетворительные результаты, что может привести к трагедии на буксире в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

"Система водяного орошения в нерабочем состоянии. Отсутствует система регенерации воздуха и избыточного давления, которая не обеспечивает безопасную работу экипажа во время обслуживания судов (газовозов) при возникновении чрезвычайной ситуации", - говорится в акте проверки буксира.

Кроме того, не работают единая судовая навигационная радиолокационная станция DEССA и судовой приемник навигационных и метеорологических предупреждений и прогнозов NAVTEX. На палубе, гидравлических насосах и в поддонах гидроцилиндров обнаружены протекания. Также отсутствует буксирная лебедка и металлический трос.

Комиссия в ходе проверки установила, что экипаж, включая капитана не владеют элементарными навыками при объявлении тревоги ("Человек за бортом", "Общесудовая тревога" и т.п.), не знают характеристик судна, не умеют пользоваться дыхательными аппаратами и практически не ведут судовой журнал.

По итогу проверки "Витязя" комиссия Южненского филиала АМПУ не рекомендует его к использованию для обслуживания газовозов и химовозов.

"Учитывая выявленные недостатки организационного и технического характера, комиссия считает, что предложенный к проверке буксир "Витязь" (ИМО 8724121), нельзя рекомендовать к использованию в качестве буксира безопасности (обеспечение) на период стоянки судов - газовозов, химовозов у ​​причалов №№ 3, 4 администрации МП "Южный", - резюмировали члены комиссии.

Напомним, в морской торговый порт "Южный" в начале августа зашел буксир "Витязь". Он принадлежит Усть-Дунайскому МТП, но был взят в аренду фирмой "Аксон Шиппинг", за которой стоят бывший народный депутат Борис Козырь и Сергей Назаренко-младший, сын уволенного директора ОПЗ Сергея Назаренко. В СМИ неоднократно звучала информация о том, что "Витязь" не соответствует техническим требованиям, которые прописаны в постановлении порта для всех субъектов хозяйствования, и может стать причиной трагедии в порту.