Советники глав "нормандской четверки" обсудят 28 августа подготовку к саммиту и широкий спектр тем, связанных с Донбассом, - СМИ
Советники глав государств "Нормандской четверки" на следующей неделе обсудят урегулирование на востоке Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил российскому "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой встречи.
"Встреча запланирована на 28 августа. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов урегулирования на Донбассе, включая обмены и политическое урегулирование", - сказал источник.
Отвечая на вопрос о том, будет ли затрагиваться тема подготовки саммита глав государств "Нормандской четверки" источник ответил: "все обсудят".
В "нормандскую четверку" по урегулированию конфликта на Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.
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