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Новости Агрессия России против Украины
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Советники глав "нормандской четверки" обсудят 28 августа подготовку к саммиту и широкий спектр тем, связанных с Донбассом, - СМИ

Советники глав

Советники глав государств "Нормандской четверки" на следующей неделе обсудят урегулирование на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил российскому "Интерфаксу"  источник, знакомый с подготовкой встречи.

"Встреча запланирована на 28 августа. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов урегулирования на Донбассе, включая обмены и политическое урегулирование", - сказал источник.

Отвечая на вопрос о том, будет ли затрагиваться тема подготовки саммита глав государств "Нормандской четверки" источник ответил: "все обсудят".

В "нормандскую четверку" по урегулированию конфликта на Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили о подготовке встречи помощников лидеров стран "нормандской четверки"

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переговоры (5090) Донбасс (26958) нормандская четверка (1596)


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широкий спектр тем

Советники глав "нормандской четверки" обсудят 28 августа подготовку к саммиту и широкий спектр тем, связанных с Донбассом, - СМИ - Цензор.НЕТ 2188
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19.08.2020 16:44 Ответить
С нашей Украиной всё понятно . С остальными тремя участниками не понятно . Когда страны садятся за один стол с агрессором , ни к чему хорошему это не приведёт , причём для всех .
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19.08.2020 16:47 Ответить
"Встреча запланирована на 28 августа. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов урегулирования на Донбассе, включая обмены и политическое урегулирование"Источник: https://censor.net/n3214754

Для 73% стада хватит и такой формулировки широкий спектр вопросов
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19.08.2020 16:48 Ответить
Бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла!
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19.08.2020 16:49 Ответить
Чомусь від цього поспіху страшенно смердить здачею українських інтересів та капітуляцією.
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19.08.2020 16:54 Ответить
Сборище врагов Украины, включая представителя самой Украины.
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19.08.2020 18:55 Ответить
 
 