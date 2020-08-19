Кабмин предложит переименовать Ивано-Франковский район в Галицкий, - представитель правительства в ВР Мокан
Кабинет Министров предложит Верховной Раде переименовать Ивано-Франковский район в Галицкий.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня правительство приняло проект постановления Верховной Рады Украины "О внесении изменения в Постановление Верховной Рады Украины" об образовании и ликвидации районов". Предлагается внесение изменений в постановление Верховной Рады от 17 июля 2020 №807-IX "Об образовании и ликвидации районов" относительно переименования Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области в Галицкий", - говорится в сообщении.
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Шоб було як в "кварталі-95".
Зараз, під час війни, другої хвилі пандемії, розікраденого зеленими бюджету, ви забажали перерозподілу та прейменувань? На федералізацію бабла не шкода?
Це подвійний стандарт, чи це на потрібну фуйлу справу?
Пеця смалить бамбук з сльозами..))
Точнее к Машке из петушинного угла ИТК в Мартусовке.
а не все по просьбе трудящихся...мифических
у мене , в Дніпрі, рядком - вул Володимира Великого, вул Ярослава Мудрого, вул Володимра Мономаха і вул княгині Ольги...
до речі, вул Володимира Великого і вул Ярослава Мудрого - це майже одна вулиці, яка тянеться від Старого (Амурського) до Нового (Центрального) мосту... а вул Мономаха теж Володимира і княгині Ольги перетинають її, верніше їх...то чого так морочити людям голову?
чому не розвести "князів і княгинь" трохи далі одне від одного, щоби не плутатись і скоріш запам"ятати ???
потому и знаю, что говорю!
Где возмущения того времени?
Все было норм, устраивало? Против пэтрушки слова боялся сказать?
кто тебя так перепугал? такая личная неприязнь к тезке прямо кушать не можешь???
То чмо мне не тезка, полный ник не пропустила бы цензура.
На счёт злой, да.
Падла рошеновская загубила революцию!!!
революций может быть много... а от Україна - одна єдина...
і якщо мірятись поганими справами...то ще ж не вечір...подивимось, що ще витне диво квартальне
котуслугам народу нема чого робити, то вони лижуть яйцяперейменовують райони.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Івано-Франківськ