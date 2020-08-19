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Кабмин предложит переименовать Ивано-Франковский район в Галицкий, - представитель правительства в ВР Мокан

Кабмин предложит переименовать Ивано-Франковский район в Галицкий, - представитель правительства в ВР Мокан

Кабинет Министров предложит Верховной Раде переименовать Ивано-Франковский район в Галицкий.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня правительство приняло проект постановления Верховной Рады Украины "О внесении изменения в Постановление Верховной Рады Украины" об образовании и ликвидации районов". Предлагается внесение изменений в постановление Верховной Рады от 17 июля 2020 №807-IX "Об образовании и ликвидации районов" относительно переименования Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области в Галицкий", - говорится в сообщении.

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Автор: 

переименования (742) Ивано-Франковская область (939) Мокан Василий (44)


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Топ комментарии
+13
Нарешті! Потужні зе-реформи!
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19.08.2020 16:48 Ответить
+12
А Галицький з центром в Галичі в який?
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19.08.2020 16:49 Ответить
+12
А Волынскую область в Луцкую
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19.08.2020 16:51 Ответить
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Нарешті! Потужні зе-реформи!
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19.08.2020 16:48 Ответить
А Волынскую область в Луцкую
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19.08.2020 16:51 Ответить
Уже.
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19.08.2020 17:00 Ответить
А Галицький з центром в Галичі в який?
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19.08.2020 16:49 Ответить
В Івано-Франковський
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19.08.2020 16:52 Ответить
Можно в Франко-Иванивськый.
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19.08.2020 16:56 Ответить
доки зелена шобла не почала ці наперстки з районами,Івано-Франківського району небуло,був Тисменицький довкола міста Івано-Франківська.
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19.08.2020 19:21 Ответить
Галицький-2 і так до Галицького-95.
Шоб було як в "кварталі-95".
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19.08.2020 16:53 Ответить
это архиважная проблема сейчас.. некуда деньги потратить - приходится баловаться с переименованиями районов-областей... ЗАЧЕМ?? распил бюджета у шмаркли и Ко.
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19.08.2020 16:49 Ответить
Скільки в тебе ніків на цьому форумі? Я вирахував поки 3, з яких в будь-якому коментарі до будь якої статті обов'язково згадується або "соєвий", або "свиня"
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19.08.2020 16:59 Ответить
Кабмин предложит переименовать Ивано-Франковский район в Галицкий, - представитель правительства в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 5307
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19.08.2020 17:02 Ответить
Двойные стандарты они такие. Когда при Пэце переименовывали в разгар войны улицы и районы во все городах Украины, ты не стонал.
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19.08.2020 17:00 Ответить
Коли декомунізували назви вулиць, ви вили, що дорого.
Зараз, під час війни, другої хвилі пандемії, розікраденого зеленими бюджету, ви забажали перерозподілу та прейменувань? На федералізацію бабла не шкода?
Це подвійний стандарт, чи це на потрібну фуйлу справу?
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19.08.2020 17:10 Ответить
Начнем с того, шароварник, что логика - это не твое. Я не выл и за зе не голосовал. Но тебе этого не понять - у тебя 6 вольт напряжение в кубышке. Ты сам насрал себе в шаровары своим же постом - читай внимательно.
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19.08.2020 23:36 Ответить
кацап, страдаешь за сралиным?..
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19.08.2020 17:54 Ответить
Ты умственно отсталый?
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19.08.2020 23:34 Ответить
Кабинет Министров без дела не сидит.
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19.08.2020 16:49 Ответить
Им явно скучно . Народ , если на следующих выборах умные проспят , то наши внуки деградируют до клоунов .
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19.08.2020 16:50 Ответить
Відволікання уваги, і тільки..проходили..))
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19.08.2020 16:51 Ответить
Оце рехформа!!
Пеця смалить бамбук з сльозами..))
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19.08.2020 16:50 Ответить
Він ближчий до Бонапарта.
Кабмин предложит переименовать Ивано-Франковский район в Галицкий, - представитель правительства в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 96
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19.08.2020 16:54 Ответить
До Бонапарта в из 6 палаты.
Точнее к Машке из петушинного угла ИТК в Мартусовке.
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19.08.2020 16:59 Ответить
к Бонапарту, серьезно? По-моему, судьба не зря наделила его именем Вова, сделала ростом метр-в-прыжке, подарила ему врожденную ссыкливость и слабоумие. А эти все характеристики напоминают кого-то другого.
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19.08.2020 16:59 Ответить
а может жители этого района сами могут выбирать? местное самоуправление...так сказать
а не все по просьбе трудящихся...мифических
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19.08.2020 16:52 Ответить
Васьок, а переименование городов, улиц и т.д. при пэтрушке тебя не смущало?
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19.08.2020 16:59 Ответить
Закон про декомунізацію? Ні, не чули
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19.08.2020 17:01 Ответить
дуже добрий Закон..але його виконавці інколи дуже поспішали і називали поспіхом !
у мене , в Дніпрі, рядком - вул Володимира Великого, вул Ярослава Мудрого, вул Володимра Мономаха і вул княгині Ольги...
до речі, вул Володимира Великого і вул Ярослава Мудрого - це майже одна вулиці, яка тянеться від Старого (Амурського) до Нового (Центрального) мосту... а вул Мономаха теж Володимира і княгині Ольги перетинають її, верніше їх...то чого так морочити людям голову?
чому не розвести "князів і княгинь" трохи далі одне від одного, щоби не плутатись і скоріш запам"ятати ???
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19.08.2020 17:11 Ответить
В Києві ще у 2018 прийняли рішення про перейменування проспекту Героїв Сталінграду на проспект Володимира Івасюка. Але таблички на будинках досі із старою назвою і в транспорті також по-старому оголошують
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19.08.2020 17:34 Ответить
тай в нас так само... нічого... звикнемо ))))
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19.08.2020 17:58 Ответить
смущало..еще как...до сих пор привыкнуть не могу, в Днепре 90 процентов новых названий )))
потому и знаю, что говорю!
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19.08.2020 17:01 Ответить
Пример своего возмущения тут на сайте можешь предъявить?
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19.08.2020 17:04 Ответить
якщо не важко, прочитайте мій комент на один комент вище.
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19.08.2020 17:12 Ответить
Тот я прочитал.
Где возмущения того времени?
Все было норм, устраивало? Против пэтрушки слова боялся сказать?
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19.08.2020 17:51 Ответить
от шо ты мелешь? кто кого боялся??
кто тебя так перепугал? такая личная неприязнь к тезке прямо кушать не можешь???
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19.08.2020 18:03 Ответить
Боялся ты. Меня никто не перепугал. Чего молчал тогда?
То чмо мне не тезка, полный ник не пропустила бы цензура.
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19.08.2020 18:27 Ответить
смешной ты... и злой
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19.08.2020 18:53 Ответить
На счёт смешной, то такое твое субъективное мнение.
На счёт злой, да.
Падла рошеновская загубила революцию!!!
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19.08.2020 19:49 Ответить
а пушистик янелох губит Украину...
революций может быть много... а от Україна - одна єдина...
і якщо мірятись поганими справами...то ще ж не вечір...подивимось, що ще витне диво квартальне
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19.08.2020 19:54 Ответить
А по мокану?
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19.08.2020 16:57 Ответить
Лучше переименуйте Донецк в Юзовку, тем самым вернув этому мухосранску историческое нащвание. И Бахмут сделайте столицей Донецкой области, как ранее было.
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19.08.2020 16:57 Ответить
Донецьк повинен носити гордо назву "Сталіно".
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19.08.2020 17:02 Ответить
Тогда лучше уж "Дно-Говнищенск".
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19.08.2020 17:12 Ответить
Або так🤪
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19.08.2020 17:15 Ответить
Должны решать местные , а не боты свыни плюгавой .
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19.08.2020 16:58 Ответить
Тобі платять в залежності від кількості слів "соєвий" та "свиня" в коментарях?
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19.08.2020 17:03 Ответить
Если ты тупое , можешь проследить . .Я здесь с 12 или 13 . . И не копейки . как ты чмо , за базар не беру .
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19.08.2020 17:24 Ответить
Радує, що не всі місцеві такі, як ти
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19.08.2020 17:31 Ответить
Сьогодні дзвонили з Кагарлика. Вже завивають від "теротиріальних реХворм зЕзідента"
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19.08.2020 16:59 Ответить
Коли коту слугам народу нема чого робити, то вони лижуть яйця перейменовують райони.
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19.08.2020 17:01 Ответить
О це дило!
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19.08.2020 17:05 Ответить
это сколько же дурни за придурками отменять придётся..
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19.08.2020 17:06 Ответить
а что , все другие проблемы в стране решены и чиновникам больше нечем заниматься?
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19.08.2020 17:19 Ответить
Все что дальше от Совка ,то хорошие решения . нужно еще и буковинскую область сделать .
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19.08.2020 17:32 Ответить
Всі проблеми вирішені,залишилось тільки назви міняти.
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19.08.2020 17:35 Ответить
И возвратить И-Франковску его историческое название - Станислав.
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19.08.2020 19:14 Ответить
Станиславів

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Івано-Франківськ
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19.08.2020 21:50 Ответить
 
 