Кабмин предложит переименовать Ивано-Франковский район в Галицкий, - представитель правительства в ВР Мокан

Кабинет Министров предложит Верховной Раде переименовать Ивано-Франковский район в Галицкий.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня правительство приняло проект постановления Верховной Рады Украины "О внесении изменения в Постановление Верховной Рады Украины" об образовании и ликвидации районов". Предлагается внесение изменений в постановление Верховной Рады от 17 июля 2020 №807-IX "Об образовании и ликвидации районов" относительно переименования Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области в Галицкий", - говорится в сообщении.

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