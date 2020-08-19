Меркель пыталась поговорить с Лукашенко, но он отказался ответить на звонок: Ситуация в Беларуси ухудшится, если вмешается Россия

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в среду, что лично пыталась поговорить с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Меркель сообщила по итогам внеочередного саммита ЕС, посвященного ситуации в Беларуси.

Меркель сказала журналистам, что просила Лукашенко о телефонном разговоре, однако тот отказался ответить на звонок. В связи с этим канцлер ФРГ заявила, что не может выступать посредником в урегулировании ситуации в стране.

"Я не вижу возможности для посредничества прямо сейчас, я не смогла связаться с Лукашенко, а выступить посредником можно только в том случае, если все стороны находятся в контакте", - заявила Меркель.

Также она заявила, что ситуация в Беларуси ухудшится, если в ситуацию в стране вмешается Россия.

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