РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7109 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
6 453 32

Меркель пыталась поговорить с Лукашенко, но он отказался ответить на звонок: Ситуация в Беларуси ухудшится, если вмешается Россия

Меркель пыталась поговорить с Лукашенко, но он отказался ответить на звонок: Ситуация в Беларуси ухудшится, если вмешается Россия

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в среду, что лично пыталась поговорить с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Меркель сообщила по итогам внеочередного саммита ЕС, посвященного ситуации в Беларуси.

Меркель сказала журналистам, что просила Лукашенко о телефонном разговоре, однако тот отказался ответить на звонок. В связи с этим канцлер ФРГ заявила, что не может выступать посредником в урегулировании ситуации в стране.

"Я не вижу возможности для посредничества прямо сейчас, я не смогла связаться с Лукашенко, а выступить посредником можно только в том случае, если все стороны находятся в контакте", - заявила Меркель.

Также она заявила, что ситуация в Беларуси ухудшится, если в ситуацию в стране вмешается Россия.

Также читайте: ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси, - Меркель

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3627) Меркель Ангела (2125) россия (96481)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
"Ситуация в Беларуси ухудшится, если вмешается Россия" - "Ситуация" во всём мире уже ухудшилась из-за рашистов! И будет ещё хуже, кровавей. И это вы вскормили этого дракона, еврокретины!
показать весь комментарий
19.08.2020 17:01 Ответить
+10
Ничего страшного , Ангела . Вам не привыкать выражать "глубокую обеспокоенность " .
показать весь комментарий
19.08.2020 17:03 Ответить
+7
Оставь меня старуха , я в печали! (с)
показать весь комментарий
19.08.2020 17:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Ситуация в Беларуси ухудшится, если вмешается Россия" - "Ситуация" во всём мире уже ухудшилась из-за рашистов! И будет ещё хуже, кровавей. И это вы вскормили этого дракона, еврокретины!
показать весь комментарий
19.08.2020 17:01 Ответить
Меркель намагалася поговорити з Лукашенком, але він відмовився відповісти на дзвінок: Ситуація в Білорусі погіршиться, якщо втрутиться Росія - Цензор.НЕТ 4448
показать весь комментарий
19.08.2020 19:14 Ответить
Почему лезет Меркель, волосы рвущая за Северный поток -2?
показать весь комментарий
19.08.2020 17:02 Ответить
Так через Белорусь идет газопровод "Ямал-Европа" аж до Германии.
показать весь комментарий
19.08.2020 17:16 Ответить
Ничего страшного , Ангела . Вам не привыкать выражать "глубокую обеспокоенность " .
показать весь комментарий
19.08.2020 17:03 Ответить
Оставь меня старуха , я в печали! (с)
показать весь комментарий
19.08.2020 17:04 Ответить
тарган нервує
це добре
показать весь комментарий
19.08.2020 17:05 Ответить
жду с нетерпением момента, когда уйло введет

во-первых, сябры сразу же ощутят радость от помощи братушек, хлебнут реального сруцкого мира и наконец поймут куда им идти и с кем дружить

во-вторых, северная нигерия погрязнет надолго еще в одной стране (после Украины, Сирии и Ливии), что несомненно является плюсом для Неньки
показать весь комментарий
19.08.2020 17:12 Ответить
если вмешается? так уже по полной.
показать весь комментарий
19.08.2020 17:12 Ответить
Та ..рал Лукашенко на Меркель! Он с самим Пу в золотых!
показать весь комментарий
19.08.2020 17:13 Ответить
А Россия и не вымешиалась!!!!
показать весь комментарий
19.08.2020 17:17 Ответить
За Крым Меркель тоже та говорила,говорила,говорила.
показать весь комментарий
19.08.2020 17:17 Ответить
А Россия "втрутиться" и к Гордону не ходи!
показать весь комментарий
19.08.2020 17:18 Ответить
в слове гордон вы ошиблись в третьей букве
показать весь комментарий
19.08.2020 20:24 Ответить
Нет,коверкать фамилии не признак большого ума и остроумия.
показать весь комментарий
19.08.2020 22:22 Ответить
дада, мне к Задорнову далеко. вот то чувак шутил так шутил
показать весь комментарий
20.08.2020 07:02 Ответить
Така доросла, а в казки вірить.
Поговорити з тарганом - таке вигадати.
показать весь комментарий
19.08.2020 17:21 Ответить
ЕС молчит,потому что вывезенное золото партии растворилось государствах ЕС там работает на Мацкву
показать весь комментарий
19.08.2020 17:21 Ответить
Аншлюс усе ближче..🙁
показать весь комментарий
19.08.2020 17:53 Ответить
Завтра скажет что это поляки телефонный кабель перегрызли. Он же через Польшу идет. А он не отказывался и вабшчэ очень уважает братский немецкий народ
показать весь комментарий
19.08.2020 17:53 Ответить
Па усёй Беларусі падняўся народ
Свабоду сваю адстаяць.
Адзiнаю мэтай узняўся наш дух
Цемру святлом разганяць.




показать весь комментарий
19.08.2020 17:55 Ответить
Та оно,припадочное,боится сорваться и тебе нахомить,вот и заливает дермищем нашего идиота
показать весь комментарий
19.08.2020 18:19 Ответить
Плешивый автоматически перешёл под полное управление Путина.))
показать весь комментарий
19.08.2020 18:44 Ответить
Итак, звонит Президент США Байдён ХЛУ чтобы предупредить о нанесении ядерного удара по Росии
секретутка ему отвечает:
- президент росии отказывается принять ваш звонок
Байден:
- дорогая секретутка, у тебя есть пять минут, чтобы забраться в самое глубокое место в Москве, а ХЛУ просто передай привет!
показать весь комментарий
19.08.2020 19:07 Ответить
байден не может звонить . он в состоянии деменции . тем более о каком-то ядерном ударе . ему бы вспомнить как жену зовут .

..
показать весь комментарий
19.08.2020 19:35 Ответить
старичкам как раз по*уй, нажмут кнопку без сожаления. они уже пожили. ХЛО то вель молодой еще поди годков 45
показать весь комментарий
19.08.2020 20:23 Ответить
65
показать весь комментарий
19.08.2020 23:28 Ответить
тогда какая разница, они с Байденом одногодки
показать весь комментарий
20.08.2020 07:00 Ответить
ути пути , какой капризный малыш . отказался с тетей меркель поговорить . а с дядей вовой говорит и пускает слюнки , просит дай вова конфетку пососать . повесить эту сипатую скотину на дереве .

..
..
показать весь комментарий
19.08.2020 19:33 Ответить
Просто мрію про те щоб кацапи відкрито вели війська в Білорусь. Але ж санкції... і тому вбивати білорусів будуть руками прокацаплених білорусів і "п'ятої колони" переселенців.
показать весь комментарий
20.08.2020 02:52 Ответить
Та ото воно,мабуть,трошки заСІснялось тьоті-фрау,бо вона йому скаже:-Но-но,ето єсть нєкарашо,ето єсть зер шлехт,ето єсть нарюшеніє прінціпов дємокра-а-ттії. А йому буде соромно і воно почервоніє на щочках.
показать весь комментарий
20.08.2020 05:47 Ответить
 
 