Журналиста Бигуса внесли в список "Миротворца" из-за сюжета о Гладковских

Сайт "Миротворец" внес журналиста Дениса Бигуса в свою базу из-за сюжета о хищениях в оборонной промышленности.

Страница с профилем Бигуса появилась на "Миротворце", информирует Цензор.НЕТ.

Авторы сайта инкриминируют ему "Манипулирование общественно значимой информацией с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины. Распространение заведомо ложной информации с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины".

Бигус прокомментировал свое появление в базе "Миротворца" так: "Никто не сделал для подрыва доверия к госструктурам больше, чем руководители этих госструктур, их подчиненные, их окружение. Их шкурняки, жадность, наглость, а очень часто и тупость".

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