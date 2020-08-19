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Журналиста Бигуса внесли в список "Миротворца" из-за сюжета о Гладковских

Журналиста Бигуса внесли в список

Сайт "Миротворец" внес журналиста Дениса Бигуса в свою базу из-за сюжета о хищениях в оборонной промышленности.

Страница с профилем Бигуса появилась на "Миротворце", информирует Цензор.НЕТ.

Авторы сайта инкриминируют ему "Манипулирование общественно значимой информацией с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины. Распространение заведомо ложной информации с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины".

Бигус прокомментировал свое появление в базе "Миротворца" так: "Никто не сделал для подрыва доверия к госструктурам больше, чем руководители этих госструктур, их подчиненные, их окружение. Их шкурняки, жадность, наглость, а очень часто и тупость".

Также на Цензор.НЕТ: Бигус об иске Гладковского: Есть вся до буквы переписка о хищениях на оборонке, встретимся в апелляции. ВИДЕО

Журналиста Бигуса внесли в список Миротворца из-за сюжета о Гладковских 01

Журналиста Бигуса внесли в список Миротворца из-за сюжета о Гладковских 02
Журналиста Бигуса внесли в список Миротворца из-за сюжета о Гладковских 03
Журналиста Бигуса внесли в список Миротворца из-за сюжета о Гладковских 04

Автор: 

Гладковский Олег (160) Бигус (194)


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Топ комментарии
+52
Бігус мав визнати свою помилку.
Тоді нікуди би не потрапив.
А тепер маємо президента чи то зрадника, чи то бовдура, оточеного ригівським кодлом.
Полегшало Бігусу ?
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19.08.2020 17:00 Ответить
+37
бігус зебілоїд знатний)
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19.08.2020 16:59 Ответить
+21
Бигус-дешевка. Обосрался,так найди мужество признаться,нет он лезет в бутылку,юлит и от этого выглядит,еще хуже.
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19.08.2020 17:05 Ответить
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Лайк Бигусу
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29.05.2021 10:21 Ответить
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