Источник в "компетентных органах" России подтверждает, что "вагнеровцев" в Беларусь заманила СБУ, - росСМИ
У российских правоохранительных органов есть "весомый объем доказательств", подтверждающих, что боевики ЧВК "Вагнер" оказались в Беларуси в рамках спецоперации СБУ.
Об этом российскому информагентству "Интерфакс" заявил "осведомленный источник в компетентных органах России", сообщает Цензор.НЕТ.
Так собеседник агентства прокомментировал заявление Службы безопасности Украины (СБУ) и официальных лиц о непричастности Киева к задержанию в Беларуси российских боевиков.
"Более, того, - подчеркнул источник, - по результатам работы с вернувшимися в Россию гражданами данная версия (о причастности украинских спецслужб. - Ред.) получает все больше подтверждений".
Читайте на Цензор.НЕТ: Версия о том, что боевиков "Вагнера" заманили в Беларусь СБУ и ГУР МОУ - дезинформация, - Ермак
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Также на Цензор.НЕТ: Глава ОП Ермак на совещании заявлял, что нельзя проводить операцию по захвату "вагнеровцев", - Бутусов
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Новый руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отрицает причастность СБУ к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси.
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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сообщение о том, что боевики ЧВК "Вагнера" оказались в Беларуси в рамках операции украинских спецслужб, но задержание сорвалось из-за утечки информации - дезинформация.
Также сообщение опровергают Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки.
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https://www.youtube.com/watch?v=rCZIEfFKG28 Как Украина Россию и Беларусь Стравливала
Ну заманила в Беларусь.Потом шо хотела заманить в Украину и арестовать? А потом включить в список обмена пленными.
Только не заманить в Украину а вынужденно посадить (самолёт).
Та не зважайте. Куди достовірніши інформація від дерьмка- фсбшного "козиря" та баканова - товариша по криворізбкому парадняку. Тим більше, що вони обидва з 95 кварталу.
Так скоро начнут жевать, что Украина заманила зеленых человечков в Крым...
а я не верю ... и тому куча причин:
1-целая рота вагнеровцев не полетит куда-то по простому звонку.
2-заказчик не может вибирать исполнителей - там 100% могут быть и мрази , но не замешаны в Украине !
3-из Минска в Стамбул , если и есть с посадкой , но не в Украине...
4-пролет прямого рейса над територией Украины ..близко 30-40 мин. и на силидной высоте..
5-екипаж иноземной авиакомпании был завербован с целью совершения посадки?
6-собирались поднять на перехват истребители ?
и т.д. и т.п.
Короче , информационная орерация России , обелить себя , обосрать Украину