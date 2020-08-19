Источник в "компетентных органах" России подтверждает, что "вагнеровцев" в Беларусь заманила СБУ, - росСМИ

У российских правоохранительных органов есть "весомый объем доказательств", подтверждающих, что боевики ЧВК "Вагнер" оказались в Беларуси в рамках спецоперации СБУ.

Об этом российскому информагентству "Интерфакс" заявил "осведомленный источник в компетентных органах России", сообщает Цензор.НЕТ.

Так собеседник агентства прокомментировал заявление Службы безопасности Украины (СБУ) и официальных лиц о непричастности Киева к задержанию в Беларуси российских боевиков.

"Более, того, - подчеркнул источник, - по результатам работы с вернувшимися в Россию гражданами данная версия (о причастности украинских спецслужб. - Ред.) получает все больше подтверждений".

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

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14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Новый руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отрицает причастность СБУ к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сообщение о том, что боевики ЧВК "Вагнера" оказались в Беларуси в рамках операции украинских спецслужб, но задержание сорвалось из-за утечки информации - дезинформация.

Также сообщение опровергают Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки.