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Источник в "компетентных органах" России подтверждает, что "вагнеровцев" в Беларусь заманила СБУ, - росСМИ

Источник в

У российских правоохранительных органов есть "весомый объем доказательств", подтверждающих, что боевики ЧВК "Вагнер" оказались в Беларуси в рамках спецоперации СБУ.

Об этом российскому информагентству "Интерфакс" заявил "осведомленный источник в компетентных органах России", сообщает Цензор.НЕТ.

Так собеседник агентства прокомментировал заявление Службы безопасности Украины (СБУ) и официальных лиц о непричастности Киева к задержанию в Беларуси российских боевиков.

"Более, того, - подчеркнул источник, - по результатам работы с вернувшимися в Россию гражданами данная версия (о причастности украинских спецслужб. - Ред.) получает все больше подтверждений".

Читайте на Цензор.НЕТ: Версия о том, что боевиков "Вагнера" заманили в Беларусь СБУ и ГУР МОУ - дезинформация, - Ермак

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Также на Цензор.НЕТ: Глава ОП Ермак на совещании заявлял, что нельзя проводить операцию по захвату "вагнеровцев", - Бутусов

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Новый руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отрицает причастность СБУ к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси.

Читайте также: СВР о вагнеровцах в Беларуси: задача спецоперации - дискредитация власти Украины с целью снижения ее рейтинга накануне выборов

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сообщение о том, что боевики ЧВК "Вагнера" оказались в Беларуси в рамках операции украинских спецслужб, но задержание сорвалось из-за утечки информации - дезинформация.

Также сообщение опровергают Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки.

Автор: 

Беларусь (7937) россия (96481) СБУ (20138) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+13
Скорее закопать рейтинг осла
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19.08.2020 17:10 Ответить
+11
Хватит уже СБУ пиарить, террористы это не их профиль. Они обнальщиков крышуют, участвуют в бизнесразборках и тд.
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19.08.2020 17:17 Ответить
+7
Спецоперація була. Єрмачище злив москві
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19.08.2020 17:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Все.Хватит на сегодня😂🌷××
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19.08.2020 17:12 Ответить
Источник в "компетентных органах" России подтверждает, что "вагнеровцев" в Беларусь заманила СБУ, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2217
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19.08.2020 17:32 Ответить
Хотят повысить рейтинг СБУ?
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19.08.2020 17:09 Ответить
Скорее закопать рейтинг осла
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19.08.2020 17:10 Ответить
Чем ? Ягелем ? В раше будут перемены . Скоро .
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19.08.2020 17:09 Ответить
Тоді мокшанські ЗМІ вважають отих вагнерівців повними валянками.
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19.08.2020 17:09 Ответить
Аби не Порох!
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19.08.2020 17:41 Ответить
А в Украину кто "вагнеровцев" "заманивал"? А в Сирию с Ливией? Странная история, странные комментаторы
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19.08.2020 17:13 Ответить
Хватит уже СБУ пиарить, террористы это не их профиль. Они обнальщиков крышуют, участвуют в бизнесразборках и тд.
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19.08.2020 17:17 Ответить
там, наче, ГРУ займалось..
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20.08.2020 09:15 Ответить
Этот источник - Дмитрий Гордон!
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19.08.2020 17:18 Ответить
Да здравствуют самые честные СМИ в мире! скотебеева не даст соврать!!!
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19.08.2020 17:23 Ответить
ты хочешь сказать что глаыный редактор Цензора - господин Бутусов - врет с руки Скабеевой?
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19.08.2020 17:32 Ответить
Бутусов поверил комсомольской правде. Тебе этого мало? Откуда он жрёт, сам решай

https://www.youtube.com/watch?v=rCZIEfFKG28 Как Украина Россию и Беларусь Стравливала
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19.08.2020 18:29 Ответить
А в чем собственно цель этой "спецоперации?
Ну заманила в Беларусь.Потом шо хотела заманить в Украину и арестовать? А потом включить в список обмена пленными.
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19.08.2020 17:28 Ответить
Мало?
Только не заманить в Украину а вынужденно посадить (самолёт).
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19.08.2020 17:40 Ответить
Путин начинает "раскачивать" Янелоха перед выборами!
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19.08.2020 17:32 Ответить
Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного производства.

Та не зважайте. Куди достовірніши інформація від дерьмка- фсбшного "козиря" та баканова - товариша по криворізбкому парадняку. Тим більше, що вони обидва з 95 кварталу.
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19.08.2020 18:35 Ответить
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19.08.2020 17:36 Ответить
Спецоперація була. Єрмачище злив москві
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19.08.2020 17:38 Ответить
Ще більша впевненість, що це спільна операція проти Авакова.
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19.08.2020 17:49 Ответить
слава СБУ!!))))таки можем )))))надо заманить шизика лукаша и нулевого путлера)))
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19.08.2020 17:57 Ответить
Не понимаю почему наши, с позволения сказать, СМИ так долго жуют эту тему? СБУ, не СБУ... Какая разница????
Так скоро начнут жевать, что Украина заманила зеленых человечков в Крым...
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19.08.2020 18:11 Ответить
Пропиарили ФСБшники СБУшников.
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19.08.2020 18:15 Ответить
Если "компет органы" паРаши утверждают об участии сбу, то можно точно сказать, что это брехня.
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19.08.2020 18:18 Ответить
им главное Ермака не спалить
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19.08.2020 20:53 Ответить
Ух ***, как у шариесосов и зебилов горят днища от того, что дерьмака и зеленского спалили в работе на росфашистов
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19.08.2020 18:37 Ответить
Днища горят как раз у педротиков - это они подняли ПЕСий вой на всех форумах!
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19.08.2020 20:27 Ответить
Операция прикрытия Ермака-Козыря.
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19.08.2020 18:56 Ответить
Порохоботы, верят РосСМИ, Кадырову, Х-лу, это знающиелюди-имнетусмыслуврать.
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19.08.2020 19:39 Ответить
А зачем им верить?))) Мы УЖЕ видели первую серию этой операции пару лет назад)
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20.08.2020 00:34 Ответить
Ой как неудобно получается - наши патриотические СМИ поют о "спецоперации" в унисон с кацапсинскими
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19.08.2020 20:25 Ответить
ДА ! КАК ТУПЫХ ШЛЮШЕК ПРОДАЖНЫХ !)
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19.08.2020 21:55 Ответить
ранее уже писал :
а я не верю ... и тому куча причин:

1-целая рота вагнеровцев не полетит куда-то по простому звонку.
2-заказчик не может вибирать исполнителей - там 100% могут быть и мрази , но не замешаны в Украине !
3-из Минска в Стамбул , если и есть с посадкой , но не в Украине...
4-пролет прямого рейса над територией Украины ..близко 30-40 мин. и на силидной высоте..
5-екипаж иноземной авиакомпании был завербован с целью совершения посадки?
6-собирались поднять на перехват истребители ?
и т.д. и т.п.
Короче , информационная орерация России , обелить себя , обосрать Украину Джерело в "компетентних органах" Росії підтверджує, що "вагнерівців" у Білорусь заманила СБУ, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 4270
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20.08.2020 00:12 Ответить
Господи, село дремучее. Хоть бы прочитали для начала пост Евгения Шевченко в фейсбуке с которого все началось - там почти на все дан ответ.
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20.08.2020 04:24 Ответить
З яких пір правдивість українських подій шукаємо в російських змі
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20.08.2020 09:47 Ответить
 
 