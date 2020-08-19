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Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения, - журналист Гармаш

Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения, - журналист Гармаш

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в формате видеоконференции, которое продолжается второй день, глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал обратиться к Верховной Раде с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения, если переговоры будут разблокированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш,

Он отметил, что отчет на Минской ТКГ по работе в политической подгруппе закончился.

"Скорее всего, чтоб сорвать предстоящую встречу Нормандской четверки на уровне внешнеполитических советников, та сторона, фактически, заблокировала переговоры, ставя условием отмену одного из постановлений ВР, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения. Вчера они тупо, 4 часа, повторяли одно и то же, не обращая внимания ни на какие аргументы. Мы разговаривали со стеной. Сегодня повторилась та же история", - написал Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не будет менять Конституцию в угоду России, голосов даже близко нет, - Кравчук

Как написал журналист, в ходе переговоров Крачук пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть указанное постановление, если переговоры будут разблокированы, и он сможет проинформировать депутатов о плодотворной работе делегации.

"Ничего конкретного, но теперь россиянам будет сложно сорвать встречу советников Н-4, на которую так не хочется ехать Козаку (заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак) после его знаменитого письма, где он заявил, что больше не будет принимать "в этом" участие. По крайней мере, Запад это поймет однозначно не в пользу РФ", - добавил Гармаш.

По его мнению, "дебют Кравчука в делегации" очень удачный и "на второй день его погружения в реальный Минский процесс, мне кажется, его взгляды на общение с той стороной стали более реалистичными".

Гармаш отметил, что работа самой ТКГ еще продолжается, поэтому деталей и конкретики пока что он давать не может.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокин о работе в ТКГ: "Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса"

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+35
дід вже реально заїбав...
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19.08.2020 17:08 Ответить
+32
згинь, старе маразматичне пердало
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19.08.2020 17:09 Ответить
+28
Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения, - журналист Гармаш - Цензор.НЕТ 2393
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19.08.2020 17:11 Ответить
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дід вже реально заїбав...
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19.08.2020 17:08 Ответить
Да он не только за***бал. Он уже нам приносит условия боевиков на которые мы должны пойти ради каких то переговоров, ато они видите ли не будут переговариваться. А кому нужны вообще ети переговоры? Я не знаю ни одной причины зачем Украине вообще договариваться с окупантами. Ситуация сегодня как раз в пользу Украины, особенно если учесть что у нас скоро выборы и дырявые не смогут на них голосовать.
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19.08.2020 18:09 Ответить
згинь, старе маразматичне пердало
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19.08.2020 17:09 Ответить
здрассьььь, а кто будет ретранслятором пожелаий лугандонского народа? Ну, народ такой есть... со своим языком, культурой, литературой, народным творчеством, кухней... ты не пробовал бамбасскую кухню? Оооо, этот народ бамбаса...
Итак, кто будет ретранслировать их пожелания?
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19.08.2020 18:41 Ответить
Какое постановление нарушает? Не хотят переговоров пусть идут лесом!
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19.08.2020 17:10 Ответить
А о каком постановлении идет речь?? Что там этот старый козел отменять собрался??
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19.08.2020 17:10 Ответить
Напевно це:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/26/7260753 Президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що прийнята Верховною Радою постанова про проведення місцевих виборів суперечить Мінським угодами і ставить під загрозу перспективи врегулювання на Донбасі
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19.08.2020 17:20 Ответить
Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения, - журналист Гармаш - Цензор.НЕТ 2393
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19.08.2020 17:11 Ответить
Кравчук ужа с ежом скрестить невозможно
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19.08.2020 17:11 Ответить
Та можна: після схрещення вийде колючий дріт, яким можна відгородитись від росії.
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19.08.2020 19:03 Ответить
Маразматик кравчук на службе кремлёвского фюрера?!
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19.08.2020 17:12 Ответить
То есть Украина таки ведет переговоры с ОРДЛО. Теперь Юридически в Украине Гражданская война а Россия Миротворец. Теперь Российская Армия в Украине будут Миротворцами. Агент Зеленский заслужил звание Героя России.
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19.08.2020 17:12 Ответить
А о какой хотелке Лугандона заявляет Кравчук? Гармаш ещё тот ватник
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19.08.2020 17:15 Ответить
Ордло диктует условия Кравчук обещает порешать - может шли бы оба лесом да на кацапские болота... И Ермака прихватите...
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19.08.2020 17:16 Ответить
То есть выполнение хотелок лугандона пытаются выдать за перемогу.
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19.08.2020 17:16 Ответить
Он переплюнул Сивохо .
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19.08.2020 17:19 Ответить
И Кравчук и Сивохо , и Фокин разумеется продажные суки, но они выполняют команды Зеленского. Это его шобла
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19.08.2020 17:22 Ответить
Со всех щелей красно-зеленая гниль повылазила. Таки хотят втухать лугандонию в Украину с подконтрольными Кремлю обезьянами и особым статусом.
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19.08.2020 17:20 Ответить
молодец Кравчук.
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19.08.2020 17:20 Ответить
мнєніє ордло стає головним законодавчим та виконавчим органом України?
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19.08.2020 17:21 Ответить
Сепарня вже офіційно ставлять нам умови?
Хтось може мені пояснити коли і хто дав доручення цьому старому комуняцькому хричу, від імені України, вести перемовини, на пряму, з сепарнею?
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19.08.2020 17:22 Ответить
***** продажна.
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19.08.2020 17:23 Ответить
Я не зрозуміла...Кравчук представник ОРДЛО в Україні ?
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19.08.2020 17:24 Ответить
Берите выше...судя по всему он представитель самого ***** в Украине..
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19.08.2020 17:27 Ответить
Яке в сраці "мнение ОРДЛО"?
ОРДіЛО не є стороною перемовин у ТКГ
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19.08.2020 17:26 Ответить
Всім адекватним, окрім ЗЕ, за розумовими здібностями, та двом пердунам, за поважним віком, було ясно, що місія приречена на провал, і цьому підтвердження белькотіння Кравчука, якому на короткий час повернувся здоровий глузд. Шкода, що не на довго.
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19.08.2020 17:28 Ответить
Приплыли...
Можно ли было себе представить подобное год назад? Молчу уже про Пороха....
Даже когда там заседал Медведчук, Украину так не опускали....
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19.08.2020 17:35 Ответить
Подивимось на морду Разумкова в ВР ,коли він скаже що треба відмінити постанову на вимогу дирявих ...
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19.08.2020 17:35 Ответить
Видимо речь идет о постановлении про выборы, назначенные на 25 октября Помню Ордынцам оно очень не понравилось...но пойдут. как всегда лесом
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19.08.2020 17:37 Ответить
Та не буде виборів! Відмінять. Чи ви не розумієте, чому КОВІД раптом залютував?
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19.08.2020 18:09 Ответить
" Крачук пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть указанное постановление"Источник: https://censor.net/n3214765 он таки обратиться, а дальше зависит от Рады. Если речь идет о проведении местных выборов, то чего хотят "кормильцы"- полной отмены постановления или каких-то пунктов. Полная отмена постановления маловероятна ( будет налицо нарушение Конституции), а вот отдельные пункты под вопросом.Согласно Постановлению "3. У зв'язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст Донецької та Луганської областей вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад не призначаються і не проводяться." т.е. включая и подконтрольные территории. п.4 определяет условия, когда могут быть проведены выборы в ОРДЛО, а там все: и контроль над границей, и полное разоружение и т.д.
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19.08.2020 17:57 Ответить
Началось. А что там дальше в кремле требуют? Может нам всем стать раком и почапать в Польшу чтобы не правацировать ОРДЛО? Нах. мне Кравчук твое и ихнее мнение. Сдох бы ты тварь побыстрее.
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19.08.2020 18:00 Ответить
Етот старый пердун-маразматик считает что главное результат. А какой именно результат ето неважно. Даже пускай капитуляция Украины будет но ето же результативные переговоры. И что оно хочет показать опять западу ради чего капитуляция Украины не столь важна? Уже ж вроде показали Западу что Зеленский отказался от крыма ради того чтобы ***** приехал на нормандские переговоры. Теперь нам нужно отказаться от Конституции чтобы Козак соизволил приехать на переговоры на которых нам еще поставит очередные условия?
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19.08.2020 18:06 Ответить
кравчучка,та йди вже на йух
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19.08.2020 18:10 Ответить
Так, а Шо за постановєніє про яке йде мова?
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19.08.2020 18:15 Ответить
Дебил....
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19.08.2020 18:16 Ответить
Коментувати заяви старих маразматиків - комуняк немає сенсу. Вони говорять одне, думають друге, а роблять третє.і що цікаве - на користь Росії, хоча всі заяви намагаються всебічно маскувати. Гнати потрібно усіх кравчуків та тих хто їх призначив, бо вони ведуть до капітуляції. Не можна допустити ріяких відмін прстанови кабміну, виборів та вільних торгових зон на окупованих територіях, поки там знаходяться окупаційні війска.
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19.08.2020 18:26 Ответить
І цей дідуган знає про ту сторону. Це виходить у Другій світовій війні на нас напала та сторона? А хто вони та сторона?
У ці дні та сторона це сепари, чи донецькі шахтарі? Чи може Порошенко? чи може Звіробій? Хто та сторона???
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19.08.2020 18:40 Ответить
Чью сторону в ТКГ представляет Кравчук?, явно не сторону Украины.
А что касается письма Козака, так это операция прикрытия Ермака-Козыря и не более.
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19.08.2020 18:51 Ответить
Борис Патон переставився...
Вічная пам'ять... Земля пухом...
Жаль...
Міг би бути ще одним заступником Кравчука в ТКГ...
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19.08.2020 19:17 Ответить
Это фактически сдача украинских национальных интересов перед кровавыми террористами старой коммунистической тварью!
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19.08.2020 19:31 Ответить
Старый коммунистический маразматик хочет диктовать требования российских оккупантов террористов Верховной Раде Украины! Украину опускают ниже плинтуса и никого это почему-то не волнует.
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19.08.2020 19:35 Ответить
А що коли завтра вони почнуть вимагати, щоб Марович зняв штани і став раком.
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19.08.2020 19:40 Ответить
Кравчук думает, что у него два сраки, так норовить на два стула сразу сесть.
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19.08.2020 20:54 Ответить
комуняка
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19.08.2020 22:12 Ответить
 
 