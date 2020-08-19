Евросоюз быстро примет санкции в отношении виновных в насилии против граждан Беларуси, - глава Евросовета Мишель
Европейский союз в скором времени введет санкции против тех, кто нарушал права человека и фальсифицировал итоги выборов в Беларуси.
Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Европейский союз скоро введет санкции против значительного числа тех, кто виновен в насилии, репрессиях и фальсификации выборов", - сказал Мишель.
"Мы призываем власти найти мирное решение, положив конец насилию, снизив напряженность и начав инклюзивный национальный диалог", - продолжил глава Евросовета.
По его словам, "все стороны, включая третьи государства, должны поддержать такой процесс".
Мишель пообещал, что ЕС будет внимательно следить за развитием ситуации.
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ПС. Здається мені що крім черенка від лопати інших "санкцій" для "бацьки" не має. От тільки на обрії не видно персоналій з таким черенком.
бле-бле-бле - щас как дам за три года или через четыре санкциии, совсем на остров св. Еленки не ездить будешь....
и тот такой: