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Новости Революция в Беларуси
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Евросоюз быстро примет санкции в отношении виновных в насилии против граждан Беларуси, - глава Евросовета Мишель

Евросоюз быстро примет санкции в отношении виновных в насилии против граждан Беларуси, - глава Евросовета Мишель

Европейский союз в скором времени введет санкции против тех, кто нарушал права человека и фальсифицировал итоги выборов в Беларуси.

Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Европейский союз скоро введет санкции против значительного числа тех, кто виновен в насилии, репрессиях и фальсификации выборов", - сказал Мишель.

"Мы призываем власти найти мирное решение, положив конец насилию, снизив напряженность и начав инклюзивный национальный диалог", - продолжил глава Евросовета.

По его словам, "все стороны, включая третьи государства, должны поддержать такой процесс".

Мишель пообещал, что ЕС будет внимательно следить за развитием ситуации.

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Автор: 

Беларусь (7937) Евросоюз (17352) Шарль Мишель (246)


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Запретить бацьке отдыхать в Европе ! Вот тогда запоет !
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19.08.2020 17:17 Ответить
Деньги и детки у псевдо-элитки в Европе. А перевозить их наРашу ой как не хочется. Так что санкции пойдут только на пользу Бацьке с боярами
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19.08.2020 17:19 Ответить
Краще лікуватись, як Кабздон завивав коли захворів, а лікуватись в Бугульмі не хоче.
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19.08.2020 17:20 Ответить
Були новини тиждень тому що "бацька" лікувався в Китаї, як мікроінсульт припік. Так що і аким чином маленького фюрера не прищемити.
ПС. Здається мені що крім черенка від лопати інших "санкцій" для "бацьки" не має. От тільки на обрії не видно персоналій з таким черенком.
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19.08.2020 17:27 Ответить
связанньім лицам запретить вьезд, лечение, учебу. Он в Европе не отдьіхает.
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19.08.2020 18:30 Ответить
Против Макрона принял?
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19.08.2020 17:19 Ответить
Бла-бла-бла... Символические санкции и против каких-то мелких сошек. Плавали уже.
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19.08.2020 17:19 Ответить
ой, Паця прям обосрался уж.
бле-бле-бле - щас как дам за три года или через четыре санкциии, совсем на остров св. Еленки не ездить будешь....
и тот такой:
Евросоюз быстро примет санкции в отношении виновных в насилии против граждан Беларуси, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 1612
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19.08.2020 17:19 Ответить
"Э,нет,торопиться не надо,торопится не надо... Важно вернуть обществу полноценного человека!"...(с)
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19.08.2020 18:16 Ответить
 
 