Евросоюз быстро примет санкции в отношении виновных в насилии против граждан Беларуси, - глава Евросовета Мишель

Европейский союз в скором времени введет санкции против тех, кто нарушал права человека и фальсифицировал итоги выборов в Беларуси.

Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Европейский союз скоро введет санкции против значительного числа тех, кто виновен в насилии, репрессиях и фальсификации выборов", - сказал Мишель.

"Мы призываем власти найти мирное решение, положив конец насилию, снизив напряженность и начав инклюзивный национальный диалог", - продолжил глава Евросовета.

По его словам, "все стороны, включая третьи государства, должны поддержать такой процесс".

Мишель пообещал, что ЕС будет внимательно следить за развитием ситуации.

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