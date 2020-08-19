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Новости Революция в Беларуси
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Белорусы должны сами определить свое будущее, этим не должны заниматься ни в Брюсселе, ни в Москве, - глава Евросовета Мишель

Белорусы должны сами определить свое будущее, этим не должны заниматься ни в Брюсселе, ни в Москве, - глава Евросовета Мишель

Жители Беларуси должны получить возможность определить собственное будущее самостоятельно - без вмешательства ЕС или России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Наша позиция совершенно ясна: белорусский народ должен самостоятельно определить свое будущее. Этим не должны заниматься ни в Брюсселе, ни в Москве", - отметил Мишель.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз быстро примет санкции в отношении виновных в насилии против граждан Беларуси, - глава Евросовета Мишель

Автор: 

Беларусь (7937) россия (96481) Евросоюз (17352) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+5
О це дило! В Москве этим никто заниматься не будет,они в Минск приедут)))))))))
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19.08.2020 17:26 Ответить
+4
А європейці такі дочекаються, що пуйло і до них добереться.
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19.08.2020 17:22 Ответить
+3
Готовьте свои "глубокие обеспокоенности" .
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19.08.2020 17:20 Ответить
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Готовьте свои "глубокие обеспокоенности" .
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19.08.2020 17:20 Ответить
Этот лох делает заявление когда две огромные колонны БТРов двигаются по направлению к Минску по Витебской трассе, т.е. со стороны границы с **********.
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19.08.2020 17:26 Ответить
Білоруси мають самі визначити своє майбутнє, цим не повинні займатися ні у Брюсселі, ні в Москві, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 800
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19.08.2020 19:13 Ответить
За вас ніхто боротись не буде.
Проти вас - росія.
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19.08.2020 17:22 Ответить
А європейці такі дочекаються, що пуйло і до них добереться.
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19.08.2020 17:22 Ответить
Уже.

2010 - Убили высшее военное и политическое руководство страны ЕС и НАТО.
2014 - убили европейцев в летаке.
Плюс подрывная и враждебная деятельность на Западе, коррумпирование и криминализация политиков, финансирование и организация сеператистских движений в странах Запада, вмешательство в выборы, теракты, распространение ЯО, перевороты, наводнение чужеродными беженцами, наводнение Запада наркотой, кибератаки и шпионаж, раскол Европы и НАТО и т. д. и т. п.
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19.08.2020 17:47 Ответить
золотые слова... да если бы не срашка, с ее умением заваривать кашу по всему миру (куда кинет оком), проводить референдумы и отжимать то, что она посчитала своим, лезть через кордон защищать руцикх или братьев, и переть гумконвои без просьб и разрешений...
а так - золотые слова!
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19.08.2020 17:25 Ответить
Ну кажется что чет тут не то.
я не за "масонов", но как-то реально не складывается.
а вот кому выгодно......
у мну лог. мышления нету, так шо.... выгодно пожалуй одному лысому ...., а , тут можно - ***** же!
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19.08.2020 17:26 Ответить
О це дило! В Москве этим никто заниматься не будет,они в Минск приедут)))))))))
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19.08.2020 17:26 Ответить
Наберіть в гуглі в пошуку зображень "мама вчить доньку" та "мама учит дочку". Дуже наочне пояснення чому мова - то дуже важливо
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19.08.2020 17:30 Ответить
Не поленился, посмотрел. Неожиданно 😄
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19.08.2020 18:14 Ответить
Вот только Рашке вы НЕ МОЖЕТЕ ЗАПРЕТИТЬ влезать в дела Белоруссии!
По этому, не вмешиваясь, вы ОТДАЕТЕ Беларусь Рашке.
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19.08.2020 17:40 Ответить
Путлер этой полезной евроидиотке аплодирует.
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19.08.2020 17:53 Ответить
На самом деле белорусы сами вправе решать свою жизнь и будущее своей страны, тем более избрание своего президента ( возможно их решение будет ошибочным, но это будет их решение и только их ). Но есть одно НО, это все должно происходить на равных условиях для всех кандидатов, с равным ресурсом, финансированием, доступом к СМИ, ТВ , без односторонней пропаганды, подачек от власть предержащих " к выборам" и главное полная открытость и честность во время проведения голосования и подсчета голосов. А там уж как народ решит, так тому и быть. Но так как это все не возможно в таких странах как Беларусь, РФ, большинства республик бывшего СССР и многих, многих других странах.. с по факту диктаторскими режимами.. То тут такой подход ни чего не дает. И в данном случае решение за белорусов принимает один белорус с усами, ну максимум его ближайшее окружение, силовики и те кто еще остался ментально в той стране которой нет. И судя по происходящим событиям их порядка 15-20% на остатке. Но сейчас уже и они ничего по большому не решают.., сейчас решает все это Вова с питерской подворотни, ну так сложилось. Все остальные в "глубокой озабоченности прибывают"
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19.08.2020 17:50 Ответить
Так они же определились и на весь мир показали. А нелегитимный Таракан сказал что срал он с трактора на мнение определившихся. И что дальше? ЕС языки в жопу позасовывают и будут наблюдать возрождение очередного Фюрера?
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19.08.2020 17:58 Ответить
Так білоруси і досі вважають чомусь московитів старшими братами.Може тому,що не знають своєї мови та своєї славної історії?
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19.08.2020 18:07 Ответить
Значит в Брюсселе этим заниматься не будут. А Москва займётся этим прямо в Беларуси, с помощью своих войск.
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19.08.2020 18:38 Ответить
Та яке там самі? Засцяне совкобидло нінащо не годне!
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19.08.2020 19:53 Ответить
Да ***** за сябров давно уже с Тараканом все определил - Сябрская область на месте Белоруссии образовывается в составе *****стана.
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20.08.2020 03:17 Ответить
 
 