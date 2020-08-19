Белорусы должны сами определить свое будущее, этим не должны заниматься ни в Брюсселе, ни в Москве, - глава Евросовета Мишель
Жители Беларуси должны получить возможность определить собственное будущее самостоятельно - без вмешательства ЕС или России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.
"Наша позиция совершенно ясна: белорусский народ должен самостоятельно определить свое будущее. Этим не должны заниматься ни в Брюсселе, ни в Москве", - отметил Мишель.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Проти вас - росія.
2010 - Убили высшее военное и политическое руководство страны ЕС и НАТО.
2014 - убили европейцев в летаке.
Плюс подрывная и враждебная деятельность на Западе, коррумпирование и криминализация политиков, финансирование и организация сеператистских движений в странах Запада, вмешательство в выборы, теракты, распространение ЯО, перевороты, наводнение чужеродными беженцами, наводнение Запада наркотой, кибератаки и шпионаж, раскол Европы и НАТО и т. д. и т. п.
а так - золотые слова!
я не за "масонов", но как-то реально не складывается.
а вот кому выгодно......
у мну лог. мышления нету, так шо.... выгодно пожалуй одному лысому ...., а , тут можно - ***** же!
По этому, не вмешиваясь, вы ОТДАЕТЕ Беларусь Рашке.