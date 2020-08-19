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По случаю Дня Независимости военнослужащим 53-й ОМБр и 36-й ОБрМП вручили награды от Минобороны. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 августа, заместитель Министра обороны Украины Игорь Халимон вручил награды военнослужащим 53-й отдельнрй механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха и 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По случаю Дня Независимости военнослужащим 53-й ОМБр и 36-й ОБрМП вручили награды от Минобороны 01
По случаю Дня Независимости военнослужащим 53-й ОМБр и 36-й ОБрМП вручили награды от Минобороны 02
По случаю Дня Независимости военнослужащим 53-й ОМБр и 36-й ОБрМП вручили награды от Минобороны 03

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По случаю Дня Независимости военнослужащим 53-й ОМБр и 36-й ОБрМП вручили награды от Минобороны 04

"По поручению Министра обороны по случаю 29-й годовщины Независимости Украины Игорь Халимон вручил лучшим военнослужащим отличия министра обороны и оборонного ведомства, ценные подарки, грамоты и благодарности", - говорится в сообщении.

По случаю Дня Независимости военнослужащим 53-й ОМБр и 36-й ОБрМП вручили награды от Минобороны 05
По случаю Дня Независимости военнослужащим 53-й ОМБр и 36-й ОБрМП вручили награды от Минобороны 06
По случаю Дня Независимости военнослужащим 53-й ОМБр и 36-й ОБрМП вручили награды от Минобороны 07

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По случаю Дня Независимости военнослужащим 53-й ОМБр и 36-й ОБрМП вручили награды от Минобороны 08

Автор: 

Минобороны (9460) награда (1825) оборона (5253) 53 отдельная механизированная бригада (122) 36 отдельная бригада морской пехоты (209)


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Вітаю з нагородами !
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19.08.2020 17:31 Ответить
Кто такой Халимон и чем известен? Форма у него малость странноватая
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19.08.2020 17:43 Ответить
заместитель Министра обороны Украины Игорь Халимон

а форма действительно на цивильную похожа ))))
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19.08.2020 19:41 Ответить
норм., просто дурацкое название бригады - князек же воевал против своих.
я не знаю на честь кого бы назвать, сделавши дивизию..... наверное Кшиштофа Косинского хотя бы?
или.... ну не князька Игоря же?
Ну возм. на честь ........ дай Аллах памяти то, а.......... А, Верцингеторикса, и побоку шо не наш, зато крут.
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19.08.2020 17:45 Ответить
Своїми для нього були українці.А для вас ?
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19.08.2020 17:53 Ответить
а для мене було дико читати за князьків та потім в універі висрав "історик" шо козаки рубались між собою.
я ж думав шо ми святкові, а інші - уууууу.
тепер дивимось перед монголами - як усюди та заіжди - бидло здихає, а вождики ручки тиснуть(здоров, ну на тобі тоді 50 сіл та 2 міста, "брат")
панові зрозуміло?
ну сорі, мені подобається історія, але .... "нуівона"
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19.08.2020 17:59 Ответить
А Зачем Ждать какого то Случая , - Награждайте Героев ведь оно этого Стоит , не зависимости от Случая или Погоды , Герой это в Крови , как и Защита Украины.
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19.08.2020 17:52 Ответить
совковая традиция . помню как то уже очень давно нужно было начальству наградить одного кекса и вручили ему звание на ближайший праздник 8 марта .
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19.08.2020 18:09 Ответить
 
 