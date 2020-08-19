По случаю Дня Независимости военнослужащим 53-й ОМБр и 36-й ОБрМП вручили награды от Минобороны. ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 августа, заместитель Министра обороны Украины Игорь Халимон вручил награды военнослужащим 53-й отдельнрй механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха и 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По поручению Министра обороны по случаю 29-й годовщины Независимости Украины Игорь Халимон вручил лучшим военнослужащим отличия министра обороны и оборонного ведомства, ценные подарки, грамоты и благодарности", - говорится в сообщении.
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а форма действительно на цивильную похожа ))))
я не знаю на честь кого бы назвать, сделавши дивизию..... наверное Кшиштофа Косинского хотя бы?
или.... ну не князька Игоря же?
Ну возм. на честь ........ дай Аллах памяти то, а.......... А, Верцингеторикса, и побоку шо не наш, зато крут.
я ж думав шо ми святкові, а інші - уууууу.
тепер дивимось перед монголами - як усюди та заіжди - бидло здихає, а вождики ручки тиснуть(здоров, ну на тобі тоді 50 сіл та 2 міста, "брат")
панові зрозуміло?
ну сорі, мені подобається історія, але .... "нуівона"