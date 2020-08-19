По случаю Дня Независимости военнослужащим 53-й ОМБр и 36-й ОБрМП вручили награды от Минобороны. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 августа, заместитель Министра обороны Украины Игорь Халимон вручил награды военнослужащим 53-й отдельнрй механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха и 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.







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"По поручению Министра обороны по случаю 29-й годовщины Независимости Украины Игорь Халимон вручил лучшим военнослужащим отличия министра обороны и оборонного ведомства, ценные подарки, грамоты и благодарности", - говорится в сообщении.







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