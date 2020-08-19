РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5567 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
707 16

В районе Луганского зафиксирован провокационный вражеский обстрел из стрелкового оружия, - пресс-центр ОС

В районе Луганского зафиксирован провокационный вражеский обстрел из стрелкового оружия, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В обеденное время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у Луганского. Выстрелы были неприцельными, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали и на провокацию врага не поддались", - говорится в сообщении.

На всех остальных участках фронта режим тишины выполнялся в полной мере.

С момента установления режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет, подчеркнули в пресс-центре ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премии в размере от 1 до 4 тыс. грн получат бойцы Сухопутных войск, раненые в этом году на Донбассе, - командование

Итоги за прошлые сутки

18 августа в зонах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Среди наших защитников нет боевых потерь и ранений.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлены 89 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 6 368 транспортных средств и 5 135 человек. Также были задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 2 006 человек. в обратном направлении - 1 106 человек. КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое", по вине оккупантов, не функционировали.

Смотрите также: Сдавшийся снайпер рассказал об "ЛНР": командиры из РФ, заградотряды, по субботам - кино про фашистов. ВИДЕО

Автор: 

Донбасс (26958) перемирие (1689) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
А Кравчук вместе с Зеленским там хочет выборы провести!
показать весь комментарий
19.08.2020 17:55 Ответить
+7
А как они отличают "провокационный" от того когда хотят просто поубивать наших военных????
показать весь комментарий
19.08.2020 18:05 Ответить
+5
вы фсе врети.. зеленый видел мир в глазах *****
показать весь комментарий
19.08.2020 18:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Кравчук вместе с Зеленским там хочет выборы провести!
показать весь комментарий
19.08.2020 17:55 Ответить
Главнає-єта просто пєрєстать стрєлять! Янелох-І, препіздєнт,шоб ви так зналі!
показать весь комментарий
19.08.2020 18:01 Ответить
вы фсе врети.. зеленый видел мир в глазах *****
показать весь комментарий
19.08.2020 18:01 Ответить
А как они отличают "провокационный" от того когда хотят просто поубивать наших военных????
показать весь комментарий
19.08.2020 18:05 Ответить
я так понял, если не попали - провокационный-хаотичный-неприцельный, попали (не дай Бог) - прицельный
показать весь комментарий
19.08.2020 18:12 Ответить
Ні. У зебілів, прицілький, називається інакше. Массове захворювання, підрив на невідомому пристрої, невідомо ким поставленому.
показать весь комментарий
19.08.2020 18:51 Ответить
так.... Ви праві... сумна правда (з серпня - точно, воно так і називається) аби ворога не засмутити і главнокакбыкомандующего не налякати ...
показать весь комментарий
19.08.2020 18:56 Ответить
скоро будет как в парашке - незначительный хлопок из неустановленного чего-то
показать весь комментарий
19.08.2020 18:06 Ответить
Типа апплодисменты.
показать весь комментарий
19.08.2020 19:06 Ответить
интересно, как на следующем этапе будут называть обстрелы? может "гуманитарный обстрел"???
показать весь комментарий
19.08.2020 18:13 Ответить
Не стоит переживать, это был несистемный обстрел.
показать весь комментарий
19.08.2020 18:17 Ответить
У районі Луганського зафіксовано провокаційний ворожий обстріл зі стрілецької зброї, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6083
показать весь комментарий
19.08.2020 18:52 Ответить
А в Беларуси у такого же μудилα ещё лучше дела.
показать весь комментарий
19.08.2020 19:05 Ответить
А в 2014 году российские войска стреляли непровокационно !
показать весь комментарий
19.08.2020 19:03 Ответить
не поддавайтесь на провокации
у нас мирная акция
показать весь комментарий
19.08.2020 19:38 Ответить
 
 