В районе Луганского зафиксирован провокационный вражеский обстрел из стрелкового оружия, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В обеденное время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у Луганского. Выстрелы были неприцельными, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали и на провокацию врага не поддались", - говорится в сообщении.

На всех остальных участках фронта режим тишины выполнялся в полной мере.

С момента установления режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет, подчеркнули в пресс-центре ОС.

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Итоги за прошлые сутки

18 августа в зонах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Среди наших защитников нет боевых потерь и ранений.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлены 89 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 6 368 транспортных средств и 5 135 человек. Также были задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 2 006 человек. в обратном направлении - 1 106 человек. КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое", по вине оккупантов, не функционировали.

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