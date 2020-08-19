Куратором организации депутата ОПЗЖ Кивы стал подозреваемый в рейдерстве ветеран Ширяев

Подозреваемый по резонансному делу о рейдерстве экс-командир роты МВД "Восточный корпус" Олег Ширяев стал куратором общественной организации депутата ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты - за жизнь!".

Об этом Ширяев сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, я стал куратором по всей Украине общественного движения "Патриоты - за жизнь"! Да, я в команде Ильи Кивы. И он - сильный человек и сильный лидер, которого я уважаю. Я разделяю его точку зрения на все, что происходит в Украине", - написал Ширяев.

"Всем, у кого "зачесалось", всем, кто чувствует за собой "грешки", скажу: будете отвечать в рамках действующего законодательства Украины. За все. И я знаю, вы меня поняли", - добавил он.

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Олег Ширяев (позывной "Сирко") в 2014-2015 гг. был командиром роты особого назначения МВД "Восточный корпус", которая выполняла задачи в зоне АТО. В августе 2015 уволился из рядов МВД и заявил о начале общественной деятельности.

В сентябре 2018 года на территорию элеватора в поселке Занки на Харьковщине проникли неизвестные в балаклавах. Там их встретили жители райцентра. В результате между несколькими группами лиц произошел конфликт и стрельба. 7 человек были ранены.

В сентябре 2019 года полиция сообщила о задержании Ширяева за попытку рейдерского захвата. Его отправили под арест на 2 месяца. 13 ноября 2018 Ширяев вышел из СИЗО под залог почти в 1,5 млн грн.

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Сейчас Ширяев по-прежнему является подозреваемым по этому делу.

Также ему инкриминируют организацию массовых беспорядков в Краснокутске Харьковской области в декабре 2015 года с попыткой захвата здания райотдела полиции. Кроме этого, Ширяев фигурирует в деле о незаконном сборе урожая фермерского хозяйства "Благодатное" в Змиевском районе в сентябре 2018 года.





