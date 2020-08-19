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Куратором организации депутата ОПЗЖ Кивы стал подозреваемый в рейдерстве ветеран Ширяев

Куратором организации депутата ОПЗЖ Кивы стал подозреваемый в рейдерстве ветеран Ширяев

Подозреваемый по резонансному делу о рейдерстве экс-командир роты МВД "Восточный корпус" Олег Ширяев стал куратором общественной организации депутата ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты - за жизнь!".

Об этом Ширяев сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, я стал куратором по всей Украине общественного движения "Патриоты - за жизнь"! Да, я в команде Ильи Кивы. И он - сильный человек и сильный лидер, которого я уважаю. Я разделяю его точку зрения на все, что происходит в Украине", - написал Ширяев.

"Всем, у кого "зачесалось", всем, кто чувствует за собой "грешки", скажу: будете отвечать в рамках действующего законодательства Украины. За все. И я знаю, вы меня поняли", - добавил он.

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Олег Ширяев (позывной "Сирко") в 2014-2015 гг. был командиром роты особого назначения МВД "Восточный корпус", которая выполняла задачи в зоне АТО. В августе 2015 уволился из рядов МВД и заявил о начале общественной деятельности.

В сентябре 2018 года на территорию элеватора в поселке Занки на Харьковщине проникли неизвестные в балаклавах. Там их встретили жители райцентра. В результате между несколькими группами лиц произошел конфликт и стрельба. 7 человек были ранены.

В сентябре 2019 года полиция сообщила о задержании Ширяева за попытку рейдерского захвата. Его отправили под арест на 2 месяца. 13 ноября 2018 Ширяев вышел из СИЗО под залог почти в 1,5 млн грн.

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Сейчас Ширяев по-прежнему является подозреваемым по этому делу.

Также ему инкриминируют организацию массовых беспорядков в Краснокутске Харьковской области в декабре 2015 года с попыткой захвата здания райотдела полиции. Кроме этого, Ширяев фигурирует в деле о незаконном сборе урожая фермерского хозяйства "Благодатное" в Змиевском районе в сентябре 2018 года.

Куратором организации депутата ОПЗЖ Кивы стал подозреваемый в рейдерстве ветеран Ширяев 01
Куратором организации депутата ОПЗЖ Кивы стал подозреваемый в рейдерстве ветеран Ширяев 02
Куратором организации депутата ОПЗЖ Кивы стал подозреваемый в рейдерстве ветеран Ширяев 03

Автор: 

Ширяев Олег (23) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+13
Це випадково не один з 80000000 патріотів яких посадив Порошенко?
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19.08.2020 17:57 Ответить
+9
Ждем вомбата Лушпайку и Вову "ногу" Парасюка тоже гармонично смотрелись бы.
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19.08.2020 18:01 Ответить
+9
интересный такой " ветиран". бывший мент, приехавший в гости к Азову в Широкино, вышел один раз на нули, был послан нах.. не отсидев планируемый срок, разваливший СхIдний Корпус и выполняющий грязную гепину работу. хотя да, кива тоже ветиран.
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19.08.2020 18:49 Ответить
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Це випадково не один з 80000000 патріотів яких посадив Порошенко?
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19.08.2020 17:57 Ответить
Привіт Вася! Я цього по перше ніколи не казав, а по друге- подивись як опускають вату, в ютюбі.
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19.08.2020 18:08 Ответить
в тебе немає ні морального, та взагалі права судити про тих, хто воював. ну приблизно так, як чотирижди уклоніст судить про ЗСУ.
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19.08.2020 18:17 Ответить
Сашок, от хто б казав!
Ти який клас школи в цьому році онлайн будеш вчитися?
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19.08.2020 18:46 Ответить
в телеграм каналі є відео, як отому дебілу в голову нормально зарядили невідомі люди, тому мабуть скоро він не зможе бути координатором, бо координацію рухів втратив конкретно.
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20.08.2020 07:51 Ответить
Неправильный ветеран.
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19.08.2020 17:59 Ответить
Ждем вомбата Лушпайку и Вову "ногу" Парасюка тоже гармонично смотрелись бы.
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19.08.2020 18:01 Ответить
вроде давления у меня нет, но иногда от таких новостей...... ой, мама Януковича, не шлялась бы мама Кивы и этого шо в новости.... было бы 4 рабиновича.....
Что же творится то?
это реально т.н. "кринж"
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19.08.2020 18:02 Ответить
Биба и боба - два долб..ба. Или - два дебила это сила.
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19.08.2020 18:03 Ответить
Кива тоже в свое время считался патриотом, контузии у них что-ли так действуют.
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19.08.2020 18:04 Ответить
"В жизни встречал, на пальцах можно пересчитать людей, перед которыми инстинктивно прижимались уши. Которых действительно интуитивно определяешь как лидера, как первого Источник: https://censor.net/n3212479 Илья Кива.

"! Да, я в команде Ильи Кивы. И он - сильный человек и сильный лидер, которого я уважаю.Источник: https://censor.net/n3214783 Олег Ширяев.

Какая то жополизная секта.
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19.08.2020 18:05 Ответить
ну так вони х..лу служать, інших не беруть
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20.08.2020 07:52 Ответить
Вітаю мудаків! Ви попали в гру Опусти вату. Козли вам срака.
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19.08.2020 18:06 Ответить
Мертвечук аплодирует Патриотам.Самые продажные,безидейные.Украину продадут в розницу.Ширяев и иже с ним.
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19.08.2020 18:10 Ответить
"Всем, у кого "зачесалось" - прошу в клуб дрочерів імені Ківи
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19.08.2020 18:10 Ответить
А мы-то думали, что рыги - бандиты. Оказалось, на фоне этих ублюдков рыги - это джельтмены в смокингах и белых перчатках. Зеленая шмаркля, это сделал ты и 73 процента твоих почитателей.
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19.08.2020 18:17 Ответить
Не патріоти, а ватріоти.
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19.08.2020 18:20 Ответить
Ужеб назвались правильно партия интеллектуальных людей.... Сюр какой-то...
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19.08.2020 18:21 Ответить
Мертвечук создает для захвата власти, опг из мусорни, беркута и деклассированных элементов, но блазень об этом ничего не знает.
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19.08.2020 18:39 Ответить
Соратник Бєлєцкого став соратником Ківі.Закономірно.
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19.08.2020 18:45 Ответить
интересный такой " ветиран". бывший мент, приехавший в гости к Азову в Широкино, вышел один раз на нули, был послан нах.. не отсидев планируемый срок, разваливший СхIдний Корпус и выполняющий грязную гепину работу. хотя да, кива тоже ветиран.
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19.08.2020 18:49 Ответить
если бы третье слово в названии статьи было убийства, у статьи было в сто раз больше просмотров
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19.08.2020 18:53 Ответить
И он - сильный человек и сильный пилидер. Шариков просто тля на фоне этого "патриота"-дрочилы
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19.08.2020 18:55 Ответить
За те що зажопники пройшли у Раду треба подякувати однотуровому президенту і тому дохторату хто обирав цього ківу мертвечука кузьміна шуфрича і всю нечисть.
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19.08.2020 19:51 Ответить
интересно эта ширялка такая же дебильная со справкой от психиатра как и ксива?
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19.08.2020 19:58 Ответить
йому десь на днях в голову щось вдарило, що воно втратило координацію рухів, тому скоро отримає
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20.08.2020 07:54 Ответить
Стращает мусорок.
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19.08.2020 20:02 Ответить
 
 