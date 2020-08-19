"Слуга народа" Лерос призывает Раду расследовать срыв спецоперации СБУ по задержанию "вагнеровцев"
Депутат СН Гео Лерос предлагает Верховной Раде создать временную комиссию для расследования срыва спецоперации СБУ и ГУР Минобороны.
Об этом Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Прошу поддержать мое предложение о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных фактов срыва секретной операции СБУ и ГРУ МО по задержанию в Беларуси террористов-членов ЧВК "Вагнер", совершивших преступления на территории Украины, которое состоялось из-за возможной государственной измены украинских чиновников", - написал он.
Лерос призывал председателей фракций предлагать кандидатуры в состав комиссии.
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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
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14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Новый руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отрицает причастность СБУ к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси.
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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сообщение о том, что боевики ЧВК "Вагнера" оказались в Беларуси в рамках операции украинских спецслужб, но задержание сорвалось из-за утечки информации - дезинформация.
Также сообщение опровергают Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки.
Российское информагентство "Интерфакс" утверждает, что источник в "компетентных органах" РФ подтвердил правдивость информации о сорвавшейся спецоперации СБУ.
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Кто бы удивился?
Какой олигарх за этим стоит кроме конфетного?
ты значение слова олигарх прочитай
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так громко, шо аж главу разведки армии уволил.
куда ж громче ?
леросу тоже так хоцца.
Задержанные путались в показаниях-одни летели в Каракас,другие в Стамбул,один даже в Гавану,один вобще не знал куда летит.Устраивались на работу охранять какие то нефтяные скважины через какого то "Николай петровича" из Сирии,а потом в Беларуси связь с ним прервалась.На связь вышла какая то баба,сказала шо он погиб,и надо подаждать.Поселились в санатории "Белорусочка"При себе оружия и запрезенных предметов не имели.9 человек имели также гражданство Украины.
какие еще могут быть вопросы?
хватит вилять жопой, ЦРУ в курсе