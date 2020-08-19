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"Слуга народа" Лерос призывает Раду расследовать срыв спецоперации СБУ по задержанию "вагнеровцев"

Депутат СН Гео Лерос предлагает Верховной Раде создать временную комиссию для расследования срыва спецоперации СБУ и ГУР Минобороны.

Об этом Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошу поддержать мое предложение о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных фактов срыва секретной операции СБУ и ГРУ МО по задержанию в Беларуси террористов-членов ЧВК "Вагнер", совершивших преступления на территории Украины, которое состоялось из-за возможной государственной измены украинских чиновников", - написал он.

Лерос призывал председателей фракций предлагать кандидатуры в состав комиссии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Версия о том, что боевиков "Вагнера" заманили в Беларусь СБУ и ГУР МОУ - дезинформация, - Ермак

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Также на Цензор.НЕТ: "Вертушка была и две сушки 25-е. Подтвержденные. Награду лично Сурков вручал", - оператор ПЗРК из ЧВК Вагнера рассказал о своем участии в войне на Донбассе. АУДИО

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Новый руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отрицает причастность СБУ к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси.

Читайте также: Источник в "компетентных органах" России подтверждает, что "вагнеровцев" в Беларусь заманила СБУ, - росСМИ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сообщение о том, что боевики ЧВК "Вагнера" оказались в Беларуси в рамках операции украинских спецслужб, но задержание сорвалось из-за утечки информации - дезинформация.

Также сообщение опровергают Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки.

Российское информагентство "Интерфакс" утверждает, что источник в "компетентных органах" РФ подтвердил правдивость информации о сорвавшейся спецоперации СБУ.

Слуга народа Лерос призывает Раду расследовать срыв спецоперации СБУ по задержанию вагнеровцев 01

Автор: 

ВР (29304) ВСК (460) СБУ (20138) ЧВК Вагнер (1335) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+29
"Слуга народа" Лерос призывает Раду расследовать срыв спецоперации СБУ по задержанию "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 1127
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19.08.2020 18:18 Ответить
+17
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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19.08.2020 18:19 Ответить
+16
Кто сейчас будет расследовать госизмену Ермака и ЗЕ?
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19.08.2020 18:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
та прям все разбежались )))
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19.08.2020 18:17 Ответить
Вот и Лероса подключили к порохоботскому зрадогону.
Кто бы удивился?
Какой олигарх за этим стоит кроме конфетного?
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19.08.2020 18:32 Ответить
если конфеты делаются не за счёт бюджета, то это не олигарх.

ты значение слова олигарх прочитай
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19.08.2020 18:44 Ответить
за Леросом стоит Богдан
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19.08.2020 18:50 Ответить
Богдан тот хоть предателем не был.
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19.08.2020 23:20 Ответить
"Какой олигарх за этим стоит......"



"Слуга народа" Лерос призывает Раду расследовать срыв спецоперации СБУ по задержанию "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 4199
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19.08.2020 19:35 Ответить
Кто сейчас будет расследовать госизмену Ермака и ЗЕ?
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19.08.2020 18:18 Ответить
"Слуга народа" Лерос призывает Раду расследовать срыв спецоперации СБУ по задержанию "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 1127
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19.08.2020 18:18 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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19.08.2020 18:19 Ответить
да, пристрелить бы гада
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19.08.2020 20:47 Ответить
Глас вопіющого в пустелі...
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19.08.2020 18:18 Ответить
А ФСБ ??
Почекаємо...
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19.08.2020 18:20 Ответить
ну да ну да! .все уже открестились, перекрестились...и в архив дело сдали...
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19.08.2020 18:20 Ответить
щас опять у зебилов начнут полыхать днища и они будут рассказывать что это все "фейк бутусова".
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19.08.2020 18:20 Ответить
Вот только зелешлюхи так и не отвечают на простой вопрос: нахера зеленый кондом в срочном порядке уволил главу внешней разведки?! Совсем не паливно, ведь правда!И совсем не совпадение!
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19.08.2020 18:24 Ответить
Вони ще не відповіли хто дав команду ДБР і СБУ забирати клістрони із РЛС у трьох зенітних бригадах? І тільки після розголосу клістрони терміново повернули назад. Це диверсія проти України!
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19.08.2020 21:55 Ответить
Кто громче всех кричит ,,Держи вора"?.Я так и подумал.
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19.08.2020 18:21 Ответить
Зеленский громче всех прокричал 5 августа.

так громко, шо аж главу разведки армии уволил.

куда ж громче ?
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19.08.2020 18:46 Ответить
Проблема только в том, что все комитеты Рады и следственные "органы" заселены зелёными человечками, ну и рыгами конечно.
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19.08.2020 18:21 Ответить
Срочно.., возбуждать дело против фсб-шного стукача ермака, импичмент зеленій шмарклі, и баканова, не мешало бы проверить на полиграфе... Да, только, кто же это будет делать..!?
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19.08.2020 18:21 Ответить
Да всех их надо отправить на больничку для опытов.
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19.08.2020 18:29 Ответить
этот герос напоминает мне честного лещенка, который в прошлом созыве все знал и всех клеймил
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19.08.2020 18:22 Ответить
доклеймился до синекуры.
леросу тоже так хоцца.
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19.08.2020 18:34 Ответить
ну ты же лещу верил ?
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19.08.2020 18:47 Ответить
Да...зекретин наработал себе на пожизненное..не могу успокоится -смеюсь с наездов усатого психопата на этого зелёного недоделаша))))))
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19.08.2020 18:26 Ответить
Ну створюється комісія, куди входять Верещук як голова комітету по розвідці, Ківа, ще якийсь ватнй гандон і всі вони отримують доступ до інформації про операції спецслужб, воно таке треба?
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19.08.2020 18:27 Ответить
Яких спецслужб,їх не існує в Україні
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19.08.2020 19:03 Ответить
Может и была какая то спецоперация.
Задержанные путались в показаниях-одни летели в Каракас,другие в Стамбул,один даже в Гавану,один вобще не знал куда летит.Устраивались на работу охранять какие то нефтяные скважины через какого то "Николай петровича" из Сирии,а потом в Беларуси связь с ним прервалась.На связь вышла какая то баба,сказала шо он погиб,и надо подаждать.Поселились в санатории "Белорусочка"При себе оружия и запрезенных предметов не имели.9 человек имели также гражданство Украины.
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19.08.2020 18:29 Ответить
Диверсия в коземанде.... Ожидаем лай цепного пса Бужинского......
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19.08.2020 18:36 Ответить
Сколько можно про эту туфту гундосить?
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19.08.2020 18:37 Ответить
а за шо можно ?
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19.08.2020 18:49 Ответить
За баб!
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19.08.2020 19:00 Ответить
за тебя на политическом форуме не интересно
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19.08.2020 19:02 Ответить
И этот решил пропиарится на теме.
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19.08.2020 18:37 Ответить
Теперь над зекретином не парится ленивый -один его кумир и учитель,как бубочка пел,лука чего стоит)))))
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19.08.2020 18:44 Ответить
есть подозрение, что дерьмак отбил бубочку у богдана и сделал своей женой...
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19.08.2020 18:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rCZIEfFKG28 Как Украина Россию и Беларусь Стравливала | Быть Или
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19.08.2020 18:43 Ответить
))))))))))))
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19.08.2020 18:46 Ответить
Єрмак каже, що це все фєйк. Розслідувачам треба спочатку вияснити хто з них, Єрмак чи Лєрус, є фєйком. А може фєйком є сам ЗЄ? Адже "ані нас сдєлалі вмєстє"
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19.08.2020 19:02 Ответить
все спецоперации филиала фсб согласуется с вышестоящим руководством на лубянке
какие еще могут быть вопросы?
хватит вилять жопой, ЦРУ в курсе
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19.08.2020 19:37 Ответить
"Слуга народа" Лерос призывает Раду расследовать срыв спецоперации СБУ по задержанию "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 6976
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19.08.2020 19:42 Ответить
на сесію, яка розпочнеться 01.09.2020р. Не раніше. І те - не вистачить голосів для створення ТСК
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19.08.2020 19:54 Ответить
Сами против себя не пойдут
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19.08.2020 20:23 Ответить
Зегнида клован ярмака
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19.08.2020 22:01 Ответить
Герус молодец! Если эта комиссия не будет создана, значит вся ВР состоит из государственных преступников, а не только фракция ЗаЖОПу.
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20.08.2020 00:58 Ответить
А хто буде розслідувати коли владу захапали агенти Кремля?
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20.08.2020 06:26 Ответить
При "зелених" розслідування не буде. Тільки через 4 роки. У них кожного дня йде здача і на мій погляд вони не розуміють, що до чого. Це як запустили маленьку дитину в кабіну літака. Воно там щось за 4 роки наклацає, надломить, а коли зайде пілот, то побачить, що літаку хана, він летіти не може.
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20.08.2020 08:35 Ответить
 
 