"Слуга народа" Лерос призывает Раду расследовать срыв спецоперации СБУ по задержанию "вагнеровцев"

Депутат СН Гео Лерос предлагает Верховной Раде создать временную комиссию для расследования срыва спецоперации СБУ и ГУР Минобороны.

Об этом Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошу поддержать мое предложение о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных фактов срыва секретной операции СБУ и ГРУ МО по задержанию в Беларуси террористов-членов ЧВК "Вагнер", совершивших преступления на территории Украины, которое состоялось из-за возможной государственной измены украинских чиновников", - написал он.

Лерос призывал председателей фракций предлагать кандидатуры в состав комиссии.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

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14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Новый руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отрицает причастность СБУ к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сообщение о том, что боевики ЧВК "Вагнера" оказались в Беларуси в рамках операции украинских спецслужб, но задержание сорвалось из-за утечки информации - дезинформация.

Также сообщение опровергают Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки.

Российское информагентство "Интерфакс" утверждает, что источник в "компетентных органах" РФ подтвердил правдивость информации о сорвавшейся спецоперации СБУ.