Россия в Минске выдвинула главное требование - отменить постановление ВР, не позволяющее проводить выборы на оккупированном Донбассе. ДОКУМЕНТ

На 28 августа 2020 года запланирована встреча советников лидеров "нормандского формата", в который входят Украина, Россия, Франция и Германия.

Как передает Цензор.НЕТ в распоряжении "Главкома" оказался проект заключительного документа, который требуют принять по итогам этой встречи россияне.

Этот документ украинская сторона получила буквально сегодня. Главное требование россиян - отменить постановление, которое не позволяет проводить местные выборы на оккупированных территориях.

Предварительно условия, выполнение которых должно разблокировать встречу в "нормандском формате", должны быть рассмотрены 19 августа на очередном заседании Трехсторонней контактной группы. Впрочем директивы, которые навязываются украинскому делегации на заседании, вызывают много вопросов. Потому что они фактически состоят исключительно из обязательств, которые Киев должен взять на себя под давлением других участников "Нормандии".

Проект соглашения ТКГ.

Издание отмечает: "Первое. Кроме повторения традиционной мантры о безальтернативности минских договоренностей, Украину обязывают отказаться даже от гипотетических разговоров об их пересмотре. Такие предложения, например, открыто выражал то же вицепремьер Алексей Резников, который принимает участие в переговорах в Минске. Самый болезненный вопрос: что первое - выборы или контроль за рубежом - очевидно, должен решиться в пользу российской стороны, которая упорно требует очередности выполнения действий исключительно в том порядке, в котором они изложены в Минских договоренностях.

Второе. "Формула Штайнмайера" - навсегда. Украина должна обеспечить до ближайшего заседания ТКГ представления проекту о внесении изменений в Конституцию по децентрализации с учетом особенностей ОРДЛО. И дальше начинается самое интересное - представители ОРДЛО становятся полноценными субъектами переговоров (и явно не только те, которых включил в переговоры в Минске Киев). С представителями ОРДЛО планируется согласовать законопроекты относительно особого статуса этих регионов на постоянной основе, амнистию, деятельность так называемой народной милиции.

Но главное - отмена Верховной Радой постановления, предусматривающего, что местные выборы в Украине, назначенные на 25 октября, не проводятся на оккупированных территориях. Россияне настаивают, чтобы это голосование прошло "быстрее".

Напомним, что Кремль очень болезненно воспринимал решение Украины провести местные выборы, исключив из них территории ОРДЛО. Поэтому фактически это является требованием проведения их одновременно с неоккупированными территориями.

В документе отмечается, что Россия, "используя свое влияние" и несмотря на заверения, что "настамнет", будет способствовать достижению договоренностей между Украиной и ОРДЛО. Эта мантра, которая фактически делает РФ внешним посредником, а не стороной конфликта, повторяется и в других пунктах документа.

Третье. Украина обязуется согласовать семь участков для разминирования, предложенных представителями ОРДЛО, без дополнительных условий и гарантировав безопасность на период выполнения работ.

Четвертое. Должны быть согласованы новые четыре участка разведения войск, которые ранее не вызывали возражений у украинской стороны, а также текст дополнения к рамочного решения о разведении сил. План поэтапного разведения Украина обязуется согласовывать с ОРДЛО под наблюдением Кремля. Напомним, что представители "республик" ранее обвиняли в нежелании полного разведения войск именно Киев.

Пятое. На ближайшем заседании ТКГ Украина должна окончательно согласовать с ОРДЛО механизм обмена удерживаемыми лицами и впоследствии в короткие сроки провести этот обмен. Также Киев должен выполнить ранее взятые на себя обязательства по так называемой процессуальной очистки этих лиц. Отдельно выписана роль Международного Красного креста: Украина обязуется представить порядок доступа организации к удерживаемым лицам, который представители ОРДЛО представили еще в июле.

Шестое. Стороны "нормандского формата" отмечают, что встречи в нем не является самоцелью, что очень напоминает риторику Кремля, но при этом поддерживают проведение очередной встречи. В формулировке говорится о предотвращении эскалации и мирное политическое решение "конфликта на Юго-Востоке Украины". Это также один из любимых географических пассажей Российской Федерации. Когда все вышеупомянутые условия Украины будут выполнены, тогда политические советники подготовят и согласуют проект коммюнике саммита в "нормандском формате". Или уже согласился Киев с этими условиями ради очередного заглядывания украинского президента в глаза российскому коллеге - вопрос открытый.

По информации членов украинской делегации в ТКГ, Козак не планировал участвовать в запланированных на конец августа переговорах. Но теперь очевидно, что его участие будет зависеть от того, как воспримет Киев требования россиян, изложенные в документе, обнародованном "Главкомом".