Россия в Минске выдвинула главное требование - отменить постановление ВР, не позволяющее проводить выборы на оккупированном Донбассе. ДОКУМЕНТ
На 28 августа 2020 года запланирована встреча советников лидеров "нормандского формата", в который входят Украина, Россия, Франция и Германия.
Как передает Цензор.НЕТ в распоряжении "Главкома" оказался проект заключительного документа, который требуют принять по итогам этой встречи россияне.
Этот документ украинская сторона получила буквально сегодня. Главное требование россиян - отменить постановление, которое не позволяет проводить местные выборы на оккупированных территориях.
Предварительно условия, выполнение которых должно разблокировать встречу в "нормандском формате", должны быть рассмотрены 19 августа на очередном заседании Трехсторонней контактной группы. Впрочем директивы, которые навязываются украинскому делегации на заседании, вызывают много вопросов. Потому что они фактически состоят исключительно из обязательств, которые Киев должен взять на себя под давлением других участников "Нормандии".
Проект соглашения ТКГ.
Издание отмечает: "Первое. Кроме повторения традиционной мантры о безальтернативности минских договоренностей, Украину обязывают отказаться даже от гипотетических разговоров об их пересмотре. Такие предложения, например, открыто выражал то же вицепремьер Алексей Резников, который принимает участие в переговорах в Минске. Самый болезненный вопрос: что первое - выборы или контроль за рубежом - очевидно, должен решиться в пользу российской стороны, которая упорно требует очередности выполнения действий исключительно в том порядке, в котором они изложены в Минских договоренностях.
Второе. "Формула Штайнмайера" - навсегда. Украина должна обеспечить до ближайшего заседания ТКГ представления проекту о внесении изменений в Конституцию по децентрализации с учетом особенностей ОРДЛО. И дальше начинается самое интересное - представители ОРДЛО становятся полноценными субъектами переговоров (и явно не только те, которых включил в переговоры в Минске Киев). С представителями ОРДЛО планируется согласовать законопроекты относительно особого статуса этих регионов на постоянной основе, амнистию, деятельность так называемой народной милиции.
Но главное - отмена Верховной Радой постановления, предусматривающего, что местные выборы в Украине, назначенные на 25 октября, не проводятся на оккупированных территориях. Россияне настаивают, чтобы это голосование прошло "быстрее".
Напомним, что Кремль очень болезненно воспринимал решение Украины провести местные выборы, исключив из них территории ОРДЛО. Поэтому фактически это является требованием проведения их одновременно с неоккупированными территориями.
В документе отмечается, что Россия, "используя свое влияние" и несмотря на заверения, что "настамнет", будет способствовать достижению договоренностей между Украиной и ОРДЛО. Эта мантра, которая фактически делает РФ внешним посредником, а не стороной конфликта, повторяется и в других пунктах документа.
Третье. Украина обязуется согласовать семь участков для разминирования, предложенных представителями ОРДЛО, без дополнительных условий и гарантировав безопасность на период выполнения работ.
Четвертое. Должны быть согласованы новые четыре участка разведения войск, которые ранее не вызывали возражений у украинской стороны, а также текст дополнения к рамочного решения о разведении сил. План поэтапного разведения Украина обязуется согласовывать с ОРДЛО под наблюдением Кремля. Напомним, что представители "республик" ранее обвиняли в нежелании полного разведения войск именно Киев.
Пятое. На ближайшем заседании ТКГ Украина должна окончательно согласовать с ОРДЛО механизм обмена удерживаемыми лицами и впоследствии в короткие сроки провести этот обмен. Также Киев должен выполнить ранее взятые на себя обязательства по так называемой процессуальной очистки этих лиц. Отдельно выписана роль Международного Красного креста: Украина обязуется представить порядок доступа организации к удерживаемым лицам, который представители ОРДЛО представили еще в июле.
Шестое. Стороны "нормандского формата" отмечают, что встречи в нем не является самоцелью, что очень напоминает риторику Кремля, но при этом поддерживают проведение очередной встречи. В формулировке говорится о предотвращении эскалации и мирное политическое решение "конфликта на Юго-Востоке Украины". Это также один из любимых географических пассажей Российской Федерации. Когда все вышеупомянутые условия Украины будут выполнены, тогда политические советники подготовят и согласуют проект коммюнике саммита в "нормандском формате". Или уже согласился Киев с этими условиями ради очередного заглядывания украинского президента в глаза российскому коллеге - вопрос открытый.
По информации членов украинской делегации в ТКГ, Козак не планировал участвовать в запланированных на конец августа переговорах. Но теперь очевидно, что его участие будет зависеть от того, как воспримет Киев требования россиян, изложенные в документе, обнародованном "Главкомом".
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ОРДиЛО - не субъект, чтобы с ними договариваться. Это оккупированная россией территория, поэтому договорённость должна быть с россией. А ОРДиЛО - никто и зовут их никак. Формулировка о договорённости ОРДиЛО с Украиной делает этот конфликт как бы внутриукраинским, а россия - мол, миротворец, который способствует его разрешению.
Я бы заморозил переговоры лет на 10. Мелкими прыжками бы отвоёвывал, как раньше наши делали и стрелял, стрелял, стрелял, чтобы причинять им постоянный ущерб, тактика тысячи порезов. Но так, чтобы не спровоцировать на крупную драку, она нам без надобности сейчас. А когда русские отвлекутся куда-то, или ослабнут из-за внутренних передряг, или просто бдительность потеряют, тогда резко продвинуться на 1-2 больших города. И опять застабилизировать ситуацию
Они ставят требования как условие для продолжения диалога, чтобы потом ставить следующие требования.
Нах это Украине?
А наши ушлепки что-то требуют?)
А что, прикольно!
Если на всех окупированных - так стоит добавить наши выборы в Крыму!
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Stugna UA
@StugnaU
Этот нафталин и вонь от него в какой-то степени издают созвучный смард и вонь от сегодняшних властей Украины...Знаете ли тянет шизофренией с мертвечиной!!!
10 апреля
@buch10_04
· 19 авг.
"Россию можно понять." Витольд Фокин, который стал замом Кравчука на переговорах в Минске, ранее в интервью Гордону заявлял, что аннексию Крыма можно оправдать. По его словам, если бы Россия не оккупировала Крым, то на полуостров зашли бы американцы, а у РФ флот в Севастополе.
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Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1296400628378415106 25 мин
сегодня мне стало очень страшно. Перечитала, что подписывает и продвигает Кравчук. Именно сухие фразы документов ТКГ. Как факт. Как приговор Украине
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2692536650961841&id=100006165974723&__cft__[0]=AZWbyR7tGCjt13r3zEo_W7tAiZ9VclQ2HX8vChytHkMgpur6qXwOOWfLro4YIfhwYZygJIlJefnLhXZYTku5RHAx7J9DJh2Cp-OeiYGkNfo--bFCX0bXdAH--zVyqcsfcZQ&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
На 28 серпня 2020 запланована зустріч радників лідерів "нормандського формату", в який входять Україна, Росія, Франція і Германія. Видання "Главком" сьогодні https://glavcom.ua/publications/yak-rosiya-terorizuje-kravchuka-ta-ukrajinu-oprilyudneno-dokumenti-700041.html отримала документ , у якому перераховані вимоги росіян і який вони вимагають прийняти за підсумками зустрічі. Якщо коротко - це повна та беззаперечна капітуляція України.
Перше. Крім повторення традиційної мантри про безальтернативність мінських домовленостей, Україна зобов'язують відмовитися навіть від гіпотетичних розмов про їх перегляд.
"Формула Штайнмайера" - назавжди. Україна повинна забезпечити до найближчого засідання ТКГ уявлення проекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації з урахуванням особливостей ОРДЛО. І далі починається найцікавіше - представники ОРДЛО(російські окупаційні адміністрації) стають повноцінними суб'єктами переговорів з окупаційними адміністраціями росіян будуть узгоджувати законопроекти щодо особливого статусу цих регіонів на постійній основі, амністію, діяльність так званої народної міліції.
Але головне - скасування Верховною Радою постанови, що передбачає, що місцеві вибори в Україні, призначені на 25 жовтня, не проводяться на окупованих територіях.
Третє. Україна зобов'язується узгодити сім ділянок для розмінування, запропонованих представниками ОРДЛО, без додаткових умов і гарантувавши безпеку на період виконання робот.
Четверте. Повинні бути узгоджені нові чотири ділянки розведення військ, які раніше не викликали заперечень у української сторони, а також текст доповнення до Рамкового рішення про розведення сил. План поетапного розведення Україна зобов'язується погоджувати з ОРДЛО під наглядом Кремля.
П'яте. На найближчому засіданні ТКГ Україна повинна остаточно узгодити з ОРДЛО механізм обміну утримуваними особами і згодом в короткі терміни провести цей обмін. Також Київ повинен виконати раніше взяті на себе зобов'язання по так званій процесуальної очищення цих бандитів.
Як ви гадаєте, з такими російськими шістками як кравчук та Фокін - хтось буде відстоювати інтереси нашої держави? Мені здається, що вони вже надали згоду по кожному цьому пункту. Інакше призначення цих двох маразматиків немає ніякого сенсу. Схоже Зеленський дуже хоче, щоб 24 серпня українці сказали своє думку про все це - дуже голосно та помітно.
А що буде, якщо Україні забити болт на Мінськ, ТКГ, хотілки РФ і просто подбудувати прикордонні укріплення по лінії зіткнення, ніколи офіційно не відмовляючись від захоплених територій? У Росії є важіль впливу - наші заручники, а що ще вони нам можуть зробити? Відміна євросанкцій на РФ, як покарання від Франції і Німеччини?
Свое обещание "Я еще вернусь", данное Нелей в суде журналистам, Неля выполнила.
Вот что значит номенклатура КПСС, человек слова.
А что, Макрычу можно, а Неле нельзя?
А Неля, в отличие от Макарыча, кандидат физ-мат наук (что ей сильно помогало куриривать наркотрафик через Славянск, это один из основных маршрутов метамфетаминов с Донбасса, если еще кто не знает, хотя это знают и школьники младших классов).
Я снимаю шляту: один нароТ, которому не стршны были даже чечены в Славянске, не возьмет никто.
У меня в руках есть хрустальный шар и я вам, зайчики, предсказываю будущее:
- "бубочка" скажет довольно скоро, что он устал и уходит с президентской службы на отдых по состоянию здоровья
- будут объявлены внеочередные президентские выборы
- голоса Шария пойдут Бойко и Кива станет Президентом Украины.
- Кива объявит внеочередные выборы в Раду, что будет означать окончательную победу "рабиновичей-желудей".
- Станет ли после этого Украина федеральным округом РФ я не знаю, полагаю, что это будет вопросом времени.
Но знаю точно: Кива будет последним президентом Украины, как того территорального государства, каким мы ее знаем.
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Каюсь, я была дурой: один нароТ не сломает никто и ничто, их даже "ядреный батон" не возьмет.
Турчинова никто не тронет, у него есть его армия.
Все хорошо помнят ее "рекламный" ролик, в котором "козел умирал долго" (С).
А ЗЕбобикам я пожелаю "держитесь там"(С).
Те, у кого есть ассеты - ух вас, ЗЕбилов, и ощиплят АсвАбАдители.
Так вам и надо, ЗЕбилы, сволочи, serves you right.
Это ВЫ, ВЫ их обратно привели.
И есть у меня только один вопрос: а нахрена был нужен 2014????