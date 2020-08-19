Одна из характеристик последних терактов в Украине - низкие подготовленность и организованность, - тренер Нацполиции Недря

Одна из характеристик террористических актов, которые недавно были в Луцке, Полтаве и Киеве, - их низкая подготовленность и слабая организованность.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал "киборг", который в составе 93-й бригады ВСУ защищал Донецкий аэропорт, а сейчас работает тренером Нацполиции и завкафедрой гуманитарных дисциплин и психологии полицейской деятельности Днепропетровского государственного университета внутренних дел Кирилл Недря.

По его словам, в Украине нет активизации террористов-одиночек, просто "мы наблюдали три случая подряд, поэтому и складывается такое впечатление".

"В любом обществе есть те, кто не согласен с его правилами. И если в нем ряд сфер находится в довольно разбалансированном состоянии, много экономических и социальных проблем, появляются лица, или пытаются проявить себя, если мы говорим о тех, кто страдает психическими болезнями, или из-за определенных жизненных сложностей хотят привлечь к себе внимание. Не всегда такие люди выбирают в качестве инструмента привлечения внимания одиночный пикет или пост в "Фейсбуке". Есть категория лиц, которые останавливаются на возможности совершения террористического акта. Особенно если учесть, что страна воюет и смерть на текущий момент уже есть, условно говоря, бытовой вещью, она якобы живет рядом. Да, это литературная фраза, но мы начинаем привыкать к фактам гибели людей, о которых узнаем из новостей, когда становимся участниками или наблюдаем за погребальными процессиями. И это не природные смерти, они насильственные по своему характеру. Поэтому и возможность осуществления какого-либо другого насильственного акта во многом упрощается", - уверен эксперт.

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Говоря об обучении силовиков ведению переговоров с террористами, Недря охарактеризовал последние случаи в Украине: "Одна из характеристик тех террористических актов, которые мы видели, - их низкая подготовленность и низкая организованность". Он подчеркнул, что умение вести переговоры не дает 100% результата.

По мнению эксперта, нельзя однозначно говорить о связанности или управляемости действий террористов из Киева, Полтавы и Луцка.

"Думаю, это больше касается сферы деятельности психиатров. Это люди, которые имеют определенные отклонения или сложности. Есть такое понятие, как комплекс самоуничтожения. У кого-то он был, у кого не было. Это могут определить только специалисты. Однако они были похожи на психически неуравновешенных как минимум или психически больных. Насколько известно из открытых источников, тот, что был в Луцке, вообще имел психиатрический диагноз", - отметил Недря.

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