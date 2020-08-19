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Новости Агрессия России против Украины
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Одна из характеристик последних терактов в Украине - низкие подготовленность и организованность, - тренер Нацполиции Недря

Одна из характеристик последних терактов в Украине - низкие подготовленность и организованность, - тренер Нацполиции Недря

Одна из характеристик террористических актов, которые недавно были в Луцке, Полтаве и Киеве, - их низкая подготовленность и слабая организованность.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал "киборг", который в составе 93-й бригады ВСУ защищал Донецкий аэропорт, а сейчас работает тренером Нацполиции и завкафедрой гуманитарных дисциплин и психологии полицейской деятельности Днепропетровского государственного университета внутренних дел Кирилл Недря.

По его словам, в Украине нет активизации террористов-одиночек, просто "мы наблюдали три случая подряд, поэтому и складывается такое впечатление".

"В любом обществе есть те, кто не согласен с его правилами. И если в нем ряд сфер находится в довольно разбалансированном состоянии, много экономических и социальных проблем, появляются лица, или пытаются проявить себя, если мы говорим о тех, кто страдает психическими болезнями, или из-за определенных жизненных сложностей хотят привлечь к себе внимание. Не всегда такие люди выбирают в качестве инструмента привлечения внимания одиночный пикет или пост в "Фейсбуке". Есть категория лиц, которые останавливаются на возможности совершения террористического акта. Особенно если учесть, что страна воюет и смерть на текущий момент уже есть, условно говоря, бытовой вещью, она якобы живет рядом. Да, это литературная фраза, но мы начинаем привыкать к фактам гибели людей, о которых узнаем из новостей, когда становимся участниками или наблюдаем за погребальными процессиями. И это не природные смерти, они насильственные по своему характеру. Поэтому и возможность осуществления какого-либо другого насильственного акта во многом упрощается", - уверен эксперт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хайп на терроре. Кто и для чего использует луцкого террориста. ВИДЕО

Говоря об обучении силовиков ведению переговоров с террористами, Недря охарактеризовал последние случаи в Украине: "Одна из характеристик тех террористических актов, которые мы видели, - их низкая подготовленность и низкая организованность". Он подчеркнул, что умение вести переговоры не дает 100% результата.

По мнению эксперта, нельзя однозначно говорить о связанности или управляемости действий террористов из Киева, Полтавы и Луцка.

"Думаю, это больше касается сферы деятельности психиатров. Это люди, которые имеют определенные отклонения или сложности. Есть такое понятие, как комплекс самоуничтожения. У кого-то он был, у кого не было. Это могут определить только специалисты. Однако они были похожи на психически неуравновешенных как минимум или психически больных. Насколько известно из открытых источников, тот, что был в Луцке, вообще имел психиатрический диагноз", - отметил Недря.

Читайте полное интервью: "Кіборг" Кирило Недря: "Потрібна стратегія: чи ми готові до компромісів і намагаємося врятувати життя, зокрема й терориста, чи одразу розглядаємо варіант радикального вирішення ситуації"

Автор: 

правоохранительные органы (2972) силовики (2799) теракт (2325) терроризм (18693) Бодня Татьяна (495) Недря Кирилл (5)


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Топ комментарии
+14
Какой режиссер такое и кино
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19.08.2020 19:10 Ответить
+11
Слава Богу, до параши в этом плане нам пока ещё далеко.
Одна из характеристик последних терактов в Украине - низкие подготовленность и организованность, - тренер Нацполиции Недря - Цензор.НЕТ 7897
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19.08.2020 19:25 Ответить
+9
У 95-го квартала лучше не получается.
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19.08.2020 19:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
У 95-го квартала лучше не получается.
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19.08.2020 19:08 Ответить
Весь кастинг направлен на предстоящие выборы
Одна из характеристик последних терактов в Украине - низкие подготовленность и организованность, - тренер Нацполиции Недря - Цензор.НЕТ 9395
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19.08.2020 19:13 Ответить
ты что курсы предлагаешь ?
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19.08.2020 19:09 Ответить
ну ты же клоуна главнокомандующим предлагал
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19.08.2020 19:18 Ответить
этикетка отвали , нету настроения тебя на х посылать
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19.08.2020 19:22 Ответить
да мне, как-то, твоего разрешения и не надо, чтобы мокнуть тебя в то дерьмо, которое ты себе и нам всем тут натворил
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19.08.2020 19:33 Ответить
пасть закрой ******** чоколадный
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19.08.2020 19:40 Ответить
Какой режиссер такое и кино
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19.08.2020 19:10 Ответить
Одна из характеристик последних терактов в Украине - низкие подготовленность и организованность, - тренер Нацполиции Недря - Цензор.НЕТ 4847
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19.08.2020 19:27 Ответить
Значить Трускавецька академія хренові знання дає.
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19.08.2020 19:10 Ответить
Одна из характеристик последних терактов в Украине - низкие подготовленность и организованность, - тренер Нацполиции Недря - Цензор.НЕТ 3682
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19.08.2020 19:29 Ответить
у сцикла в рюкзаці.
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19.08.2020 19:30 Ответить
🤣
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19.08.2020 19:40 Ответить
на ошибках учатся.
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19.08.2020 19:19 Ответить
а нельзя ли где-то в сторонке сразу научиться, а потом уже лезть страной руководить ?
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19.08.2020 19:34 Ответить
На кошках (фарфоровых), например, предварительно потренировались бы, как советовал персонаж из "Операция Ы".
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19.08.2020 20:55 Ответить
Так ми тепер і є ці порцелянові котики, дякую зеблолохторату.
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20.08.2020 02:07 Ответить
та и слава Богу...а если б организованно и подготовлено... то шо? спецам веселее?
тем более и на этом шоу... как-то смешно отработали...особенно с БТРом ))))
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19.08.2020 19:19 Ответить
Службісти працювали за сценарієм,а "терорист" зімпровізував - раніше з автобуса вийшов.А дубль-два тут не зробиш.
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19.08.2020 19:35 Ответить
так... та ще й БТР у корці десь застряг... і поки підтянувся ))) (та премія...чи то гонорар))) ж усім потрібні))))
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19.08.2020 19:37 Ответить
И шо ВЫ прредлагаете??
Курсы повышения квалификации?!
Каких Вам исщо террактов не хватает.мля?!
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19.08.2020 19:22 Ответить
Ну так зебилы-с... Ни реформу провести, ни терракт подготовить... Идиоты-с
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19.08.2020 19:23 Ответить
Слава Богу, до параши в этом плане нам пока ещё далеко.
Одна из характеристик последних терактов в Украине - низкие подготовленность и организованность, - тренер Нацполиции Недря - Цензор.НЕТ 7897
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19.08.2020 19:25 Ответить
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19.08.2020 19:38 Ответить
Постановочная "бригада"

Одна из характеристик последних терактов в Украине - низкие подготовленность и организованность, - тренер Нацполиции Недря - Цензор.НЕТ 1743
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19.08.2020 19:26 Ответить
Правильно говорит. Надо лучше готовиться.
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19.08.2020 19:31 Ответить
Бадоев лучше не умеет.
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19.08.2020 19:36 Ответить
Сделано тупо, нет базара. Можно ли сделать лучше?без сомнения, можно. Но может кто-то пострадать. А так - тихо, чинно, показательно.
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19.08.2020 20:20 Ответить
я думал это он о полиции
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19.08.2020 20:32 Ответить
Есть одна простая причина неизбежной неорганизованности терактов, в которых по замыслу авторов должны погибнуть мирные люди. Она состоит в том, что сама идея таких терактов абсолютно бессмысленная и идиотская и приходит в голову и реализовывается только идиотами, которые, как известно по жизни неорганизованны.
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19.08.2020 21:01 Ответить
Так, до рівня полковника Штауффенберга у нас поки ще не доросли.
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19.08.2020 21:28 Ответить
Мусорок выслужился теперь героя получит
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19.08.2020 22:55 Ответить
Яка влада- такі і теракти
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20.08.2020 00:45 Ответить
Якісь дурний посил на всю країну . Мовляв ау терористи готуйтесь ліпше, нам нудно, нам хочеться щоб так бабахнуло як в 2011 в США. Для чого такі статті на публіку щоб знайовся тероист не липовий і не злений і так бахнув як в Бейруті. Такі заяви потрібно читати на закритих курсах антитерористичних структур.
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20.08.2020 06:37 Ответить
 
 