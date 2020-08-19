РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5751 посетитель онлайн
Новости Взяточники
2 591 6

В Киеве двух чиновников Подольской РГА задержали на взятке 1,5 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали при получении взятки чиновников Подольской райгосадминистрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Киеве двух чиновников Подольской РГА задержали на взятке 1,5 тыс. долл., - Нацполиция 01

Должностные лица РГА в течение июля-августа 2020 г. требовали и получали неправомерную выгоду в сумме 3,5 тысячи долларов и 25 000 гривен от представителя коммерческого предприятия, а именно владельца жилых зданий, за непривлечение его к административной ответственности и непринятие мер реагирования на факты проведения строительных работ без контрольных карточек на нарушение благоустройства.

Двух чиновников Подольской райгосадминистрации задержали во время получения второй части взятки в размере 1,5 тысячи долларов.

В Киеве двух чиновников Подольской РГА задержали на взятке 1,5 тыс. долл., - Нацполиция 02

Читайте также: Организатор схемы хищения зерна из Госрезерва задержан в Киеве при получении 1 млн грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Задержанные дают показания следователям, в служебных помещениях Подольской РГА проводятся обыски. Взяточникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества

Автор: 

взятка (6196) Киев (25800) Нацполиция (16610) правоохранительные органы (2972) силовики (2799) чиновник (1561)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И шо?
показать весь комментарий
19.08.2020 19:08 Ответить
Вони не віддавали свою частку слугам народу?
показать весь комментарий
19.08.2020 19:14 Ответить
голодают )))
показать весь комментарий
19.08.2020 19:14 Ответить
Для тех,кто ворует вагонами те,кто украли мешок-государственные преступники))
показать весь комментарий
19.08.2020 19:19 Ответить
на Подоле?
не верю - там так мало не берут.
показать весь комментарий
19.08.2020 19:20 Ответить
Их сдали свои же коллеги.. за демпинг..
Так мало исчо никто не брал...
показать весь комментарий
19.08.2020 19:27 Ответить
 
 