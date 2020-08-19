В Киеве двух чиновников Подольской РГА задержали на взятке 1,5 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО
В Киеве правоохранители задержали при получении взятки чиновников Подольской райгосадминистрации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Должностные лица РГА в течение июля-августа 2020 г. требовали и получали неправомерную выгоду в сумме 3,5 тысячи долларов и 25 000 гривен от представителя коммерческого предприятия, а именно владельца жилых зданий, за непривлечение его к административной ответственности и непринятие мер реагирования на факты проведения строительных работ без контрольных карточек на нарушение благоустройства.
Двух чиновников Подольской райгосадминистрации задержали во время получения второй части взятки в размере 1,5 тысячи долларов.
Задержанные дают показания следователям, в служебных помещениях Подольской РГА проводятся обыски. Взяточникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества
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не верю - там так мало не берут.
Так мало исчо никто не брал...